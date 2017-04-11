Почему я не праздную Пасху, или зачем человек создал бога?

Вначале было Слово. И это слово было Бог. Так утверждает Ветхий завет. В действительности же было вот что: его величество "Слово" выделило человека из животного мира. Слово стало, как мы помним из классики - "Мышления и речь" Л.С.Выготского, - ведущим инструментом человеческого мышления, и, развив свое мышление до абстрактно-логических формул Пуанкаре, еще дальше отделило человека от его хвостатых предков.

Поэтому, "кто ясно мыслит - тот ясно излагает", и потому у людей физического труда столь примитивен и лексически ограничен язык, направленный исключительно на коммуникативно-информационное взаимодействие: "долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвакнет, отскочь дальше, пpикинься ветошью и не отсвечивай".

Благодаря силе мысли и мощи орудий труда человек взлетел на эволюционные высоты, которые его шерстистым руконогим родственникам даже не снились, и дабы отделиться от них еще дальше, с помощью уже имеющегося в своем арсенале инструмента под названием "слово", а, еще точнее, "мышление в понятиях", принялся создавать.... религию.

Зачем?

Разберемся. что же представляет собой религия? Какие она выполняет функции и какие задачи решает: декларируемые и реальные? Вспомним, как первобытные религии подчеркивали бессилие обезьян, утративших волосья, но приобретших бипедальность (передвижение на двух задних лапах) перед природными стихиями. Первобытные религии по всем уголкам и закоулкам Земли, облюбованным нашими далекими прародителями, были похожи как капли воды. Религии отражали зависимость и страхи пещерных жителей перед стихиями природы, значимость белковой (мясной) пищи, добываемой посредством охоты, а кроме того, важность секса в продолжении рода. Собственно, что волновало - то и рисовало.

Если присмотреться к сюжетам наскальной живописи, то ведущие религиозные характеристики, - "культ", "ритуал", "божество", обнаружатся уже тогда. Богов было много, страхов тоже хватало. Богов изображали с человеческими лицами, но украсив божий лик каким-нибудь атрибутом вождя племени: перьями на голове, цветными полосами на лбу, так что лишь высококлассные археологи, взглянув на пещерные художества, могли сказать определенно: вот это - Бог, а вот это - политический лидер. Ключевое различие между Богами и вождями нередко состояло лишь в том, что портреты вождей выполняли техникой нанесения на камень множества точек, которые издали сливались в очертания глаз, рта, овала лица. К ликам же Богов художники относились более трепетно и тщательно, используя трудоемкую технику прорисовки на камне непрерывных линий и даже их раскраски порошком из красноватых минералов. Именно так была организована школа наскальной живописи в пещерах Лессового плато, вблизи пустыни Тенгэр (ныне - китайский регион Нинся, граница с Монголией).

Заметим, что все древнейшие Боги руководили атмосферными явлениями и стихиями природы, - разрушительными, или, напротив, благотворными для пещерного люда, от которых первобытный народ зависел, которых боялся, с которыми связывал надежды на свое выживание, от милости которых зависело удовлетворение базовых биологических потребностей: в еде, в поддержании температурного баланса в организме вопреки погоде, а также, в размножении.

В сущности, все те же самые потребности есть абсолютно у всех высших млекопитающих: другое дело, что волки и медведи так и не научились ритуальным фуэте и плие возле костра в надежде на то, что охота и лосося будет сытней и удачливее. Не овладев Словом, а лишь гортанным пением в лунную ночь, серые волки так и не овладели инструментом символического мышления. И хотя нынешние северные этносы продолжают своих детей называть именами в честь тотемных животных, среди которых волк и медведь - наиболее популярные, но все же, очевидно, что даже между жителями юрт и животными пролегла пропасть. Животные умеют мыслить, но только не при помощи слов. Это означает, что у волков и медведей нет никакой возможности создать мир понятий и образов - параллельный реальному.

Способность отделить свои ведущие (биологические) потребности и страхи от себя самих, и дать им самостоятельное существование в эстетической форме ритуалов и художественных образов, - создала религию. Эту способность человеку дала Речь.

Языческие боги переняли функциональные обязанности тенгрианства и древнейших культов. Древние славяне и другие племенные народы нуждались в богах по тем же причинам, что и их далекие пещерные предки. Мокошь и Берегиня были первыми психотерапевтами, обещавшими древним женщинам счастливое и безболезненное продолжение рода, Боги Ярило, Даждьбог, Сварог, Стрибог заведовали страхами, связанными с переменами в погоде, а следовательно, риском в потере урожая. Тем же страхом бескормицы управлял и бог Велес, покровитель скота, вначале как пастух небесных табунов и отар, а потом уж, разжалованный до покровительства обычным земным скотным дворам, но приобретший при этом в помощники Медведя. Бог Семаргл занимался танатотерапией, поскольку тема смерти для человека никогда не теряла своей актуальности, а Хорос -Коляда напоминал о смене времен года и круговороте дел земных.

Охота для полян, славян и прочих племен перестала служить основным источником пищи, люди занялись земледелием и им понадобился Велес. Однако, плодородные земли оказались дефицитом, что привело к кровавым битвам племен за сытную территорию, - знакомый сюжет и по ветхозаветной истории Гоморры, и по хитроумному выжиганию Самсоном виноградников фистимлян при помощи лис с горящими факелами, да и по сегодняшней международной обстановке. Итак, потребность древних людей доверить свои боевые страхи какому-нибудь покровителю- супермену, создали мифического Марса и языческого Перуна.

Стремительно развивавшееся вместе с пантеоном богов языческое сознание совершенствовало эстетику ритуалов, некоторые из которых, как, например, Масленица и Купала знакомы нам в качестве народных праздников с блинами, хороводами, прыжками через костер и волшебством вереницы манящих образов: "цветок папоротника"- "золото кладов", - "любовь"- "свадьба".

С приобретенной благодаря техническому прогрессу человеком относительной независимости от гроз, штормовых ветров, циклонов - антициклонов, и прочих стихийных катаклизмов (за исключением тех экономически загадочных регионов Дальнего Востока, где каждый весенний паводок, неожиданно пришедший в регион, застает всех врасплох), большинство языческих богов были отправлены в отставку. Человек научился противостоять засухе и проливным ливням, оделся в норковые шубы, привил грушу к яблоне, скрестил ледяную рыбу с томатом, и перестал бояться голода из-за неурожая, - Велес ему более не понадобился. Кесарево сечение и тому подобные достижения медицины отправили в отставку Мокошь и Берегиню, вместе с их ассистенткой Ладой.

Но те человеческие страхи, что не были разрешены прогрессом, и вероятно не будут разрешены никогда, как страх смерти, нашли свое воплощение в христианстве. "Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать", говорил Вольтер. Душераздирающая история распятого Христа - образец того, что рядом с твоими страданиями, сколь бы тяжелыми они ни были, всегда можно поставить и Голгофу, - чудовищное испытание духа.

Чтобы было откуда черпать душевные силы, был придуман образ Пасхи: ветхозаветный праздник начала весны, перекочевав в Новый Завет, стал праздником Воскресения, другими словами, символом победы жизни над смертью.

Христос- социальный лидер, объявивший новые правила игры. Было "око за око - зуб за зуб", стало: "подставь другую щеку, не убий, не укради, не прелюбодействуй..." Эти правила означают, что укрепившаяся экономика и повышение качества жизни положили конец криминальному беспределу и позволили ввести законодательное регулирование нанесенного ущерба.

С другой стороны, у нас очень любят эти поведенческие установки, озвученные с трибуны Нагорной Проповеди интерпретировать как универсальный свод этических правил. Для атеистов, сопротивляющихся введению истории религии как обязательного предмета в школах и ВУЗах (забавно, что под историей религии подразумевается исключительно православие), специально изобрели утешение, мол, религия это синоним нравственности, духовности, высокой культуры. Кто же против культуры, покажись!

На самом деле, религию к культуре приравнивают исключительно чиновники и общественные деятели, мечтающие при помощи этого волшебного слова отпереть финансовые замки государственных целевых программ, чтобы построить у себя на дачном участке, конечно, не церковь, - но особняк, на худой конец, баню. Об этом довольно точно сказала телеведущая Марианна Максимовская: "не надо о духовности. особенно это слово любят депутаты которые в прошлом были секретарями комсомольских ячеек. Когда вижу на экране чиновника, ратующего за духовность, начинаю подозревать в нем абсолютное отсутствие вкуса и чувства юмора. Либо желание продвинуться в какое-нибудь государственное ведомство где можно делить бюджетные деньги, выделяемые на культуру" (Персона, № 3, 2006).

Но внимание свое я хочу заострить не на этой банальности о волках в овечьих шкурах, а на вопросе о том, "нужна ли современной России религия в принципе?" Что будет, если молиться в церковь будут ходить не 10% населения, как сегодня известно из репрезентативных социальных опросов, а все 90% или больше того?

Кто эти люди - ходящие в церковь? Обговорю сразу: кардинальные различия между православием, католичеством и даже мусульманством, - выдумка политиков, никак не способных договориться о суверенитете Ближнего Востока, Европы и России. Содержательный стержень веры - эсхатологическая линия смерти и воскрешения, является общей для абсолютно всех современных религий, и останется вероятно ведущей линией и для религий будущего, ибо бороться со смертью так же невозможно, как и изменить ход биологической эволюции на Земле.

Поэтому наблюдение Оноре де Бальзака, озвученное в "Отце Горио" устами Вотрена, даже несмотря на то, что оно про говорилось католиков, весьма показательно: "В Париже честен тот кто молчит и отказывается делить добычу. Я не говорю о жалких идиотах, которые везде тянут лямку, никогда не получая награды за свой труд, я называю их нищей братией Христовой. Конечно там царит добродетель во всем цвете своей глупости, но там же свила себе гнездо и нищета. Воображаю как вытянулось бы лицо у этих почтенных людей если бы Бог сыграл с ними злую шутку и не явился на Страшный Суд".

Итак, воцерквленные люди, - социальные неудачники, маргинально заполняющие полянку на обочине жизни, не понимающие или не принимающие реальных правил игры. Это не оскорбление, а просто факт. Тем более, что реальность не гарантирует "от каждого по способностям- каждому по труду" и в нашем XXI веке Бальзак со своей "Человеческой комедией" отнюдь не устарел. Одним из способов выживания служит эскапизм в "мир горней", созданный воображением авторов библейских текстов. Это подобно защитной психологической реакции малого и еще потому беспомощного ребенка, который прячется от страхов реальности в разные фантазии, только у ребенка катарсис наступает через страшилки про гроб на колесиках и черную руку, а у взрослых - эсхатологические страшилки про Страшный суд. Религия служит утешением, опорой в страхах, а также учит подавлять невольно развивающуюся хронических неудач - зависть и агрессию на тех, кто успешнее и лучше обосновался под солнцем. Успешно - не значит честно и достойно, читай Бальзака!

Если население России на 90% станет религиозным, и не важно, в какой эсхатологический миф люди погрузятся, иудаизм, православие или мусульманство, то придется бить тревогу во все колокола: это будет означать, что все эти люди не просто живут за чертой бедности и не имеют никакой уверенности в завтрашнем дне, но еще и то, что люди просто не знают как физически выжить.

Религия - это свод правил. Это- алгоритм определенного поведения. Решив следовать этому алгоритму, человек принимает одновременно решение отказаться от такого уникального для животного мира умственного процесса, как мышление. Замечу: если человек чем-то кардинально и отличается от животных, так это способностью мыслить при помощи понятий, которые устанавливают определенную логику отношений между предметами, фактами, событиями. Мышление - когнитивный процесс, возникающий только там и тогда, где отсутствует готовый алгоритм действия (программа биологического инстинкта или религиозная догма).

Как один из самых энергозатратных процессов для мозга мышление начинает себя проявлять там, где имеющийся алгоритм поведения не способен решить задачу. Но именно мышление как способность к анализу постоянно меняющейся обстановки и среды и стало тем уникальным ресурсом, который выделил человека из животного мира. Животные, опирающиеся на инстинкты, в "эпоху перемен" просто погибали. Человек - не только выжил, но и поднялся на новую ступеньку эволюции, благодаря своему аналитическому центру весом в полтора килограмма, - из "хомо эректус" стал "хомо сапиенс".

Поэтому, принятие религии (любой) - это добровольный отказ от умения мыслить.

Учитывая тот факт, что мы живем в век технической революции, когда ребенку уже не требуется учить ни таблицу умножения, ни логарифмы, ни формулы химических элементов, ни даты крупнейших войн, - все есть в интернете, - можно утверждать, что современное молодое поколение твердо встало на путь мозговой инволюции. Погружение же в религию усилит эту тенденцию к когнитивному регрессу. Человек разумный если и не разучится ходить на двух лапах, и потому останется "эректусом", то лишь потому, что не всякую пиццу и суши можно заказать с доставкой на дом.

Агрессивное желание некоторых наших современных "ученых" срастить религию с наукой объясняется прежде всего личными амбициями, желанием реализовать свою потребность в доминантности, достигнутую путем "похода в сферу духовности" на практике, монетизировать эту самую "духовность", и вершины официальной государственной власти, в ней достигнутые. Во времени зарождения Оксфордской системы ученых степеней, в Англии в XII веке появилась степень Доктора Богословия, - свидетельствующая о способности автора труда к оригинальной интерпретации священного писания. Эта степень всегда существовала параллельно по отношению к академической науке, обладающей жесткими требованиями к методологическому инструментарию и независимой проверке репрезентативных результатов исследования. Степень Доктора философии, отвечающая академическим специальностям и созданная Оксфордом уже вслед за степенью Доктора Богословия, век спустя, поскольку инструментарий теософской сферы не позволял ставить в один ряд интерпретацию Талмуда и открытие Солнечной системы. Но когда наш современный ВАК уже всерьез озаботился включением богословских дисциплин в число академических, а в ВУЗах, занимающихся изучением точных наук стали строить церкви, хочется воскликнуть сатирической цитатой из Джонатана Свифта, который описывал "ученых"- лапутян, делающих "открытия" путем случайного сочетания слов, которые были написаны на вращающихся табличках. (Гулливер на летающем острове). Подлинные научные открытия совершаются так, это делал математический гений К.Гаусс, рассчитавший по просьбе Церкви, формулу для определения даты Пасхи на много лет вперед. Заметим, что тот же Гаусс занимался и оптикой и проблемами геометрии и даже рассчитал помимо Пасхалий и траекторию движения кометы Галлея, так напугавшую мир и предвестившую по мнению русских мистиков приход Наполеона и пожар Москвы. Настоящий ученый способен работать с любым материалом, который отвечает научным методам. Заметим: церковь же сама не могла рассчитать Пасхалии: более животрепещущей темы, чем Пасха, для церковников нет, а вот методов логического анализа - не существует. Отличный пример, подтверждающий что в сфере теософии и богословия наука невозможна!

Весьма любопытны индивидуумы, что вопреки всем этим не слишком уж тайным фактам, упорно стремятся себя посвятить исследованию религиозных учений. Что это за люди? Как получилось что некоторые из них даже стали руководить наукой и системой образования? Вспомним, как зарождался религиозный культ: он стал следствием страхов в неудовлетворении базовых биологических потребностей: пище, тепле и крыше над головой, безопасности, защите от врагов, а также отражал желание размножаться, продолжать род. Очень похоже на базовые потребности пирамиды психолога Абрахама Маслоу. И эти потребности объясняют почему в русских церквях так часто можно увидеть нищих, убогих, старых и немощных.

Но те, кто видят в религии свою профессию, - это люди иного сорта. Базовые потребности у них удовлетворены, - о которых говорил Маслоу. Американский психолог упустил из вида еще одну очень специфическую, но абсолютно биологическую, инстинктивную потребность, - речь идет о доминировании, о той самой ницшеанской "воле к власти",

Не только павианы и шимпанзе дубасят друг друга, и крадут друг у друга бананы, жестко доминируют за самок, но и люди с помощью мерседесов и других дорогих "цацок" доказывают друг другу свою крутизну - свой социальный статус: это прежде всего мужские игры. Потребность в этой игре - подсознательная, направленная на внутривидовой отбор и на ту самую внутривидовую агрессию, исследованию которой этолог К.Лоренц посвятил свою жизнь, - мы унаследовали ее от хвостатых предков. Утверждать, что доминирования как инстинкта не существует, что культура и цивилизация нивелировала эту биологическую программу, что мы не олени, сшибающиеся рогами на турнирах, а благородные рыцари, - значит обманывать самих себя. Психолог Ф.Зимбардо доказал реальность Воли к Власти еще полвека назад, поставив "Стэнфордский тюремный эксперимент", превративший за трое суток весьма интеллигентных ребят, высококультурных студентов в жесточайших негодяев.

Инстинкт доминирования - не миф, выдуманный психологами, а реальность: именно он является главной движущей силой в политических баталиях, когда ставка выше чем жизнь. Столь высокие риски, когда запросто могут убить, а ты все равно продираешься сквозь трупы соратников к политическому Олимпу что-нибудь да значат.

Но далеко не все мужчины способны реализовать себя в политике. Что делать тем аутсайдерам, которым отсутствие энергии, здоровья, харизмы не позволяет вылезти на трибуну политического лидера? Как утешать свою биологическую потребность в доминировании? Вспомним Его величество Слово. Помимо политического лидерства - реального, возможны и его "вербальные" альтернативы: Слово, а точнее, Речь позволяет создавать параллельные миры.

Вы помните, как пещерные люди изображали своих вождей? На страницах каменной книги древние социальные лидеры были почти неотличимы от Богов. Ну, разве какая-то мелочь в количестве орлиных перьев на голове.

Эту установку "Бог - Мужик - Доминант" напрямую продолжил летописец Нестор и другие составители летописных сводов: князь это бог на земле, значится в "Повести временных лет". Эту мысль эхом повторили ученики митрополита Макария да и он сам, - в "Степенной книге". И как только объявилась такая фигура как княгиня Ольга, с ней не знали что делать: как же, доминирование это чисто мужские забавы! Кроме того, Ольге удалось то, что не могли проделать мужики: собрать русские земли, прекратить племенные распри, и при этом без всякой коррупции как во времена ее мужа - князя Игоря, который от жадности своих воевод по два раза ходил обирать племена древлян. Митрополит Макарий был сильно зол на техническое задание: написание женского жития для "Степенной книги", и, ущемленный в своем мужском доминировании, передал этот рабочий заказ монаху Сильвестру. Сам Макарий, впрочем, написал коротенькие Четьи-Минеи, посвященные Ольге, но вот древлянский эпизод оттуда выбросил: с такой купюрой легче было сохранить честь и достоинство ее покойному мужу, представляющему "власть Бога на земле", но прозванному древлянами хищником, - алчным "волком".

Погружение в религию и достижение в ней определенных высот даже в качестве "эксперта по Новому завету", и, тем более, монашеский сан, - способ ощутить себя представителем Бога на земле. Высокая самооценка. Самоуважение. Чувство власти.

Но мираж всегда останется миражом. "Богобоязненный" или "посвященный" религиозный деятель ведет себя в государстве так, как ведет себя раковая клетка в организме: не выполняя абсолютно никакой рабочей функции. примитивная, имеющая лишь ядро да оболочку раковая клетка умеет лишь размножаться, но при этом, потреблять энергии и питания столько же, сколько потребляет и здоровая, работящая, знающая свою функцию и назначение в организме, клетка. Потом эти раковые клетки, способные лишь размножаться, забирают под себя все питание, обесточивают нормальные рабочие клетки, вытесняют их, выбрасывают, как кукшата выбрасывают птенцов певчих птиц из гнезда. И обесточенный клетками-паразитами организм приходит в негодность.

Быть может, мое сравнение Духовенства с Раковой опухолью на теле государства и покажется кому-то слишком резким, но скажите мне, что конкретно производят в стране священники, в чем их функция ктоме призыва народа к смирению? В чем польза для экономики страны со стороны священников, как они поднимают ВВП, как они строят заводы и фабрики, развивают медицину и образования, строит детские сады и школы, как они поднимают качество жизни? "Освящение" школ, больниц, военных училищ, - где рукой священника не было забито ни одного гвоздя, где из средств Патриархии не было выделено ни рубля, разве это не красноречиво?

Мы на примере некоторых ВУОв, где "воцерквленные" ученые занимали высокие посты по учебной и научной работе уже убедились: кроме паразитирующей функции раковой клетки, пожирающей деньги из госбюджета, эти "ученые" с крестами на пузе, были ни на что не способны, кроме паразитирования на бюджетных деньгах, и даже без этой "крайней" надобности никогда не появлялись в Министерстве образования и науки! Пока духовники в стенах Храмов Просвещения "правили бал мракобесия", организм Университетов лишь чах и дряхлел. И никакой "лучевой терапией" теперь эти ВУЗы не спасти, - "ученые при крестах" не действовали, а медитировали, не боролись за развитие института, а лишь "призывали всех к смирению", не создавали журналы из списка ВАК а лишь уничтожали существующие, созданные их предшественниками, не развивали научные направления и школы, а напротив, уничтожали все подряд, кроме направления "священного писания" (и это в светских учебных заведениях), и выбрасывали из структуры Университета самые молодые, профессиональные и эффективные кадры, дабы те не подсидели их, "святых" паразитов. Такой "кабалы святош" не пожалеешь даже самому сильному конкуренту.

В критическую минуту эфемерный статус Сверх-человека с крестом и в сутане разлетается вдребезги: и становится видно, что даже первое лицо духовенства не способно к принятию подлинно мужского, волевого решения. Слишком глубоки страхи и слабости. Которые и привели в мир святош. Вспомним хотя бы "Овод" Лилиан Войнич. Там где карьерные амбиции сочетаются со слабостью духа, - там и предательство:

"- Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и пойдемте со мной., сказал Овод. Кардинал Монтанелли поднял голову. Он начинал понимать, чего от него требуют.

- Идти с тобой мне нельзя... я священник.

- А от священника я не приму милости. Не надо больше компромиссов, padre! Довольно я страдал от них! Вы откажетесь либо от своего духовного сана, либо от меня.

- Как я откажусь от тебя, Артур! Как я откажусь от тебя!

- Тогда оставьте своего бога! Выбирайте - он или я. Неужели вы поделите вашу любовь между нами: половину мне, а половину богу! Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной. - Овод ударил рукой по стене., - Выбирайте между нами, - повторил он., - Я верил в вас, как в бога. Но бог - это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь".

Монтанелли выбирает карьеру священника, и отправляет Овода, т.е. своего сына - Артура, на казнь. Не такой уж и фантастический сюжет. Самой чудовищной безнравственностью в своих карьерных играх отличаются именно монахи.

Поэтому, религиозные праздники, существуют для непосвященных. Для тех, кто чувствует себя социально ущербным, кто не нашел счастья и полноты жизни в реальности и теперь ищет справедливости или высокого социального статуса в Церкви. А еще для тех, то пытается удовлетворить свою биологическую потребность в доминантности посредством религиозной карьеры.

Что касается религиозных обрядов и нравственных правил, зафиксированных на скрижалях Завета, то они, как я уже говорила, являются определенными алгоритмами действия, то есть, детерминируют "правильные поступки" и тем самым отменяют анализ и логику, отучают самостоятельно мыслить, превращая человека разумного в "верующего" биоробота. Все религии одинаково плохи для человеческой личности и ее самореализации.

Подводя итог наблюдениям, приведу слова ученого С.Капицы: "церковники говорят, что Бог создал человека. Я же думаю, что это человек создал Бога". И что это был за человек - мы теперь знаем.