Каков гарантийный срок у Благодатного огня?

Открытое письмо

Предстоятелю Русской Православной Церкви,

Святейшему Патриарху Московскому и

Всея Руси Кириллу

Ваше Святейшество!

Обращаюсь к Вам по просьбам большой группы журналистов и православных верующих и выражаю надежду на понимание.

Сам жанр Открытого письма подразумевает определенную полемичность, так что заранее прошу извинить за возможную запальчивость.

Если некоторые вопросы, возможно, покажутся Вам дерзкими, то это оттого, что на протяжении ряда лет они не получают разъяснений.

Чем теснее РПЦ взаимодействует с обществом, тем чаще они раздаются в СМИ и социальных сетях. А их, как мы убедились, начали посещать и Вы, что само по себе знамение.

Когда в 2003 году никому не известный чиновник РЖД В.И.Якунин впервые привез на Пасху из Иерусалима Благодатный огонь в храм Христа Спасителя для Патриаршего Богослужения, для многих это явилось настоящим откровением, чудом.

Однако «чудо» повторилось через год, потом еще через год, через три, что уже походило на его запланированность, предопределенность и отрепетированность.

В итоге 23 апреля 2011 г. по просьбе коллег я обратился к Вам с Открытым письмом под названием: «Почему Благодатный огонь на Пасху нам привозит чиновник Якунин»?

В этом послании, кроме всего прочего, мы выражали надежду, что с Вашим приходом к руководству РПЦ доставка в Россию частицы Благодатного огня будет избавлена от высокомерного чиновничьего покровительства. И что с «традициями» лицемерия, скрытности и «халявных» поездок к храму Гроба Господня группы избранных будет покончено (http://forum-msk.org/material/kompromat/6111906.html).

Мой, промах, очевидно, заключался в том, что я не смог добиться, чтобы наше обращение, так или иначе, попало на Ваши глаза.

Но как быть, если такого рода послания, как мы поняли, в любом случае сначала читает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ? А с господином В.Р.Легойдой, к примеру, у нас, к сожалению, уже появился печальный опыт общения.

В середине февраля мы обращались к нему тоже с Открытым письмом под названием «Конституция запрещает статью о «защите чувств верующих», но так и не получили ответа (http://forum-msk.org/material/society/12836554.html ).

Если он считает, что Федеральный закон от 2 мая 2006 года об обращениях граждан на РПЦ не распространяется, тогда, конечно, к нему не может быть никаких журналистских запросов и претензий.

Сегодня о личности бывшего главы РЖД В.И.Якунина открылось столько, что, на наш взгляд, делает невозможным его руководство делегацией по экспедиции Благодатного огня из Израиля в Россию.

Во-первых, он за эти годы стал миллиардером и «героем» скандальных коррупционных скандалов. Свои доходы он, вопреки закону, долго не хотел декларировать.

Фотографии его богатейшего дворца огромной стоимости с домом для прислуги не раз публиковались в открытых СМИ. Обвинения в коррупции и присвоении государственных средств он ни разу и никак не опроверг (http://echo.msk.ru/blog/corruption/1551992-echo ).

Иисус Христос учил: «Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24).

А господин Якунин служит именно маммоне, а не Богу. Если в священном огне содержится божественная благодать, то она испаряется от прикосновения его липких рук.

Вот почему православные люди бьют тревогу: руководство этого алчного господина православной миссией по доставке Благодатного огня для Пасхального Патриаршего Богослужения оскорбляет религиозные чувства верующих.

Они прямо пишут: он, Ваше Святейшество, не заслуживает Вашего благословления на столь благородную миссию. А заслуживает он другого.

В разгар коррупционных скандалов В.И.Якунин признавался, что 22 года работал в разведке. Отсюда новый вопрос паствы: почему, если Церковь отделена от государства, Благодатный огонь должен привозить обязательно «чекист»? Разве в РПЦ нет достойных отцов Церкви? Иначе вся эта поездка превращается в банальную операцию спецслужб.

Есть и такие вопросы, Ваше Святейшество, от которых легко спрятаться, но которые нельзя замолчать.

Каков «гарантийный срок» годности Благодатного огня, если за ним надо каждый год посылать партийно-правительственную делегацию из 100 человек?

По какому принципу и кем она формируется, если в ней и министры, и депутаты Госдумы, и сенаторы Совета Федерации, и генералы, и бизнесмены? Воцерковлены ли они или, простите, они безбожники, которые преследуют свои узкокорыстные интересы?

Разве нельзя Благодатный огонь хранить, к примеру, в лампадке в Храме Христа Спасителя?

А пока, по мнению православной общественности, президент В.В.Путин и Святейший Патриарх Кирилл сами не верят в вечную силу Божественного Благодатного огня, и потому каждый год снаряжают за ним в Иерусалим внушительную делегацию.

И это неверие тоже оскорбляет чувства верующих.

Были бы признательны, Ваше Святейшество, в той или иной форме получить от Вас ответы на вопросы, волнующие очень многих.

Храни Вас Господь.

С уважением и наилучшими

пожеланиями,

Александр Головенко,

по поручению журналистов и

православных верующих