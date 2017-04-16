Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Поджог «благодатного огня» как сеанс «Евровидения»

Опубликовано 16.04.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

церковь левиафан пастырь
Поджог &#171;благодатного огня&#187; как сеанс &#171;Евровидения&#187;

До 2003 года Россия обходилась без языческой традиции «принесения Благодатного огня». Плохо ли, хорошо ли, но обходилась. И на Пасху тогда 27 апреля за доллар давали 31.руб.21 коп.

Нигде в Евангелии Иисус Христос не дает насчет этого огня своим апостолам-ученикам никаких распоряжений. Не обещает, что будет делать людям особый знак, посылая от себя лично животворный пламень на день своего чудесного Воскресенья. Может, и зря.

Но нет его изображения ни на одной православной иконе, да и молимся мы как? Правильно. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Все. Про огонь ни слова.

И в самом деле, зачем человеку посредник, если он может напрямую обратиться к Спасителю?

Однако, после того как Владимир Владимирович удачно утопил уникальную орбитальную станцию «Мир», какой-то змей-искуситель начал подначивать насчет турпоездок партийно-правительственных делегаций со свечками в Иерусалим к храму Гроба Господня. Там, мол, все возжигается в урочный день и час по заявкам молящихся масс.

Государь наш согласился, хотя по Конституции церковь вроде бы от государства отделена. Ну и что? И я бы согласился – мало ли? А вы нет? С тех пор и повелось…

Заведовать доставкой закордонной реликвии президент назначил своего хорошего приятеля В.Якунина. С каковым еще в ноябре 1996 г. сколачивал-учреждал кооператив «Озеро». Ну, там Шамалов еще, Ковальчук, Фурсенко…

А то, что его дружок 22 года тоже работал в разведке, так и это преогромный плюс. Во-первых, там плохому не учили. А во-вторых, весь вояж государственных делегаций со свечками в государство Израиль начал проходить под прикрытием спецслужб. Тут тебе, наверно, и ФСО, и ФСБ и СВР. Чем плохо?

Правда, сначала возникла заминка. Как перевести название огнива с иврита на русский? Греки вроде обозначили его как священный, армяне – зажженный, а нам как? Решили окрестить «благодатным». Хотя в чем его благодать и как ею пользоваться, никаких инструкций не последовало. Нет их и по сей день.

Это, пардон, как с законом о «защите чувств верующих» (ч.1 с.148 УК). Срок за их поругание дают, а кто такие верующие и что такое и «оскорбление» никто не знает.

Запрашивали мы на сей счет главу Следкома А.Бастрыкина и оф. представителя РПЦ В.Легойду, но они отмолчались. Сами не знают. А кощунников судят.

А поскольку получение «благодатного огня» у храма Гроба Господня стало делом рук исключительно блатных, приближенных телу товарищей, то фамилии их всякий раз скрывались. Ну, назовут «для отмазки» три четыре из сотни – и хватит с вас.

Вот и сейчас г-н Якунин набил в самолет целую сотню халявщиков. Почему именно их и за какие заслуги? Никто не сказал. Тщетными оказались и все попытки узнать персональный состав в фонде Андрея Первозванного, под эгидой которого вроде бы проводятся эти турпоездки.

Правда, несколько дней назад телеканал «православного миллиардера» Кости Малофеева обрадовал зрителей, что членом делегации стала «говорящая голова» МИДа М.Захарова.

И вот передо мной ОБРАЩЕНИЕ православной общественности на имя главы внешнеполитического ведомства С.В.Лаврова. По электронке прислали.

 

«Уважаемый Сергей Викторович! 

Телеканал «Царьград» сообщил о поездке 15 апреля в составе делегации Фонда Андрей Первозванного директора Департамента информации и печати МИДа М.В.Захаровой в Иерусалим за благодатным огнем.

«Мария Захарова привезет Благодатный огонь в Москву из Иерусалима»

http://tsargrad.tv/news/marija-zaharova-privezet-blagodatnyj-ogon-v-moskvu-iz-ierusalima_57327

 На наш взгляд, ей нужно отказаться от этой поездки, которая оскорбила бы чувства истинно верующих. Просим Вас повлиять на нее. Потому что это может быть формой взятки определенных израильских кругов.

1.Госпожа М.В.Захарова никак не проявила себя на ниве служения Господу Богу, православной Церкви и вере Христовой. Никто и никогда не видел ее в храме. Зато в Интернете достаточно иных фотографий, свидетельствующих о ее вульгарности, которые она сама же там и размещает.

2.Нет никакой уверенности, крещеная ли госпожа Захарова по христианским канонам. Скорее всего, нет. А раз так, то включение ее в эту делегацию оскорбляет чувства истинно верующих.

3. По Конституции Церковь отделена от Государства, и нет никакой надобности включать государственного чиновника столь ранга в православную миссию.

4. По роду своей работы госпожа Захарова ведет себя не как православная верующая, а совсем наоборот. Она агрессивна, заносчива, дерзка, постоянно стремится унизить оппонентов, в то время как учение Христа проповедует смирение, покаяние, всепрощение, доброту. «Любите врагов своих», «Не судите, да не судимы будете», - учит Евангелие.

5. Таким образом, включение госпожи М.В.Захаровой в указанную делегацию является кощунственным, обесценивает святость благодатного огня и оскорбляет чувства истинно верующих...».

 

Александр Горностаев,

прихожанин

Николо-Архангельской церкви.

апрель 2017 г. 

Зарегистрировано в приемной МИДа, №007437 


Как вы понимаете, письмо никакого действия не возымело. Дорвавшись до окрестностей святого города Иерусалим, госпожа Захарова принялась хвастаться в своем Фейсбуке увиденными красотами.

Что ей чувства каких-то верующих? Похоже, для нее «схождение огня» - тот же сеанс «Евровидения». И, наверно, не для нее одной в этой секретной делегации…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Благодатный огонь - продавать !!!
А.Головенко, автор написал 16.04.2017 01:14
Уверен: это большой грех после Пасхального богослужения гасить свечи с божественным "благодатным огнем". Его нужно продавать у входа. Или внутри. Я бы без большого ущерба для бюджета выложил 30-40 руб.
Продажей мог бы заняться фонд Христа Спасителя, которому принадлежит здание и который делает на нем огромный бизнес. Тут тебе залы для развлечений, и автомойка, и парикмахерская...
А Московской патриархии на правах аренды принадлежат только 7% общей площади.
Зато не надо ради одного человека напрягать всю госбезопасность страны и рисковать жизнями 100 пассажиров. Хоть есть так пустые людишки, но все-таки
Израиль ведь
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто первым полетел в космос?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал мужчина с пистолетом
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал муж...
15.04.2017
Дональд показал всем "трампкину мать"
Дональд показал всем "трампкину мать"
15.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ужасы маленького городка (0)
Десятки погибли и ранены при взрыве конвоя с сирийскими беженцами близ Алеппо (1)
Как очерненный Навальным Усманов стал героем России и ее экономики (13)
Десять в одном или "повелитель мух" (8)
В городе, лишённом имени Свердлова, пенсионерку довели до смерти за кражу в "Пятёрочке" (17)
Ракеты для подводных лодок продемонстрированы КНДР всему миру на параде в Пхеньяне (32)
В Волгограде на бастующих дальнобойщиков напал мужчина с пистолетом (8)
Трамп утилизирует устаревшие боеприпасы (27)
Суд отказал (6)
В Петербурге опять взорвалось - на этот раз в гимназии (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прo нашумевшую речь
Дарья Митина Дарья Митина: Вoрчу
Дарья Митина Дарья Митина: Белoрусскoе
Дарья Митина Дарья Митина: Рецензия
Дарья Митина Дарья Митина: Административнoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss