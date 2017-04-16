Поджог «благодатного огня» как сеанс «Евровидения»

До 2003 года Россия обходилась без языческой традиции «принесения Благодатного огня». Плохо ли, хорошо ли, но обходилась. И на Пасху тогда 27 апреля за доллар давали 31.руб.21 коп.

Нигде в Евангелии Иисус Христос не дает насчет этого огня своим апостолам-ученикам никаких распоряжений. Не обещает, что будет делать людям особый знак, посылая от себя лично животворный пламень на день своего чудесного Воскресенья. Может, и зря.

Но нет его изображения ни на одной православной иконе, да и молимся мы как? Правильно. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Все. Про огонь ни слова.

И в самом деле, зачем человеку посредник, если он может напрямую обратиться к Спасителю?

Однако, после того как Владимир Владимирович удачно утопил уникальную орбитальную станцию «Мир», какой-то змей-искуситель начал подначивать насчет турпоездок партийно-правительственных делегаций со свечками в Иерусалим к храму Гроба Господня. Там, мол, все возжигается в урочный день и час по заявкам молящихся масс.

Государь наш согласился, хотя по Конституции церковь вроде бы от государства отделена. Ну и что? И я бы согласился – мало ли? А вы нет? С тех пор и повелось…

Заведовать доставкой закордонной реликвии президент назначил своего хорошего приятеля В.Якунина. С каковым еще в ноябре 1996 г. сколачивал-учреждал кооператив «Озеро». Ну, там Шамалов еще, Ковальчук, Фурсенко…

А то, что его дружок 22 года тоже работал в разведке, так и это преогромный плюс. Во-первых, там плохому не учили. А во-вторых, весь вояж государственных делегаций со свечками в государство Израиль начал проходить под прикрытием спецслужб. Тут тебе, наверно, и ФСО, и ФСБ и СВР. Чем плохо?

Правда, сначала возникла заминка. Как перевести название огнива с иврита на русский? Греки вроде обозначили его как священный, армяне – зажженный, а нам как? Решили окрестить «благодатным». Хотя в чем его благодать и как ею пользоваться, никаких инструкций не последовало. Нет их и по сей день.

Это, пардон, как с законом о «защите чувств верующих» (ч.1 с.148 УК). Срок за их поругание дают, а кто такие верующие и что такое и «оскорбление» никто не знает.

Запрашивали мы на сей счет главу Следкома А.Бастрыкина и оф. представителя РПЦ В.Легойду, но они отмолчались. Сами не знают. А кощунников судят.

А поскольку получение «благодатного огня» у храма Гроба Господня стало делом рук исключительно блатных, приближенных телу товарищей, то фамилии их всякий раз скрывались. Ну, назовут «для отмазки» три четыре из сотни – и хватит с вас.

Вот и сейчас г-н Якунин набил в самолет целую сотню халявщиков. Почему именно их и за какие заслуги? Никто не сказал. Тщетными оказались и все попытки узнать персональный состав в фонде Андрея Первозванного, под эгидой которого вроде бы проводятся эти турпоездки.

Правда, несколько дней назад телеканал «православного миллиардера» Кости Малофеева обрадовал зрителей, что членом делегации стала «говорящая голова» МИДа М.Захарова.

И вот передо мной ОБРАЩЕНИЕ православной общественности на имя главы внешнеполитического ведомства С.В.Лаврова. По электронке прислали.

«Уважаемый Сергей Викторович!

Телеканал «Царьград» сообщил о поездке 15 апреля в составе делегации Фонда Андрей Первозванного директора Департамента информации и печати МИДа М.В.Захаровой в Иерусалим за благодатным огнем.

«Мария Захарова привезет Благодатный огонь в Москву из Иерусалима»

http://tsargrad.tv/news/marija-zaharova-privezet-blagodatnyj-ogon-v-moskvu-iz-ierusalima_57327

На наш взгляд, ей нужно отказаться от этой поездки, которая оскорбила бы чувства истинно верующих. Просим Вас повлиять на нее. Потому что это может быть формой взятки определенных израильских кругов.

1.Госпожа М.В.Захарова никак не проявила себя на ниве служения Господу Богу, православной Церкви и вере Христовой. Никто и никогда не видел ее в храме. Зато в Интернете достаточно иных фотографий, свидетельствующих о ее вульгарности, которые она сама же там и размещает.

2.Нет никакой уверенности, крещеная ли госпожа Захарова по христианским канонам. Скорее всего, нет. А раз так, то включение ее в эту делегацию оскорбляет чувства истинно верующих.

3. По Конституции Церковь отделена от Государства, и нет никакой надобности включать государственного чиновника столь ранга в православную миссию.

4. По роду своей работы госпожа Захарова ведет себя не как православная верующая, а совсем наоборот. Она агрессивна, заносчива, дерзка, постоянно стремится унизить оппонентов, в то время как учение Христа проповедует смирение, покаяние, всепрощение, доброту. «Любите врагов своих», «Не судите, да не судимы будете», - учит Евангелие.

5. Таким образом, включение госпожи М.В.Захаровой в указанную делегацию является кощунственным, обесценивает святость благодатного огня и оскорбляет чувства истинно верующих...».

Александр Горностаев,

прихожанин

Николо-Архангельской церкви.

апрель 2017 г.

Зарегистрировано в приемной МИДа, №007437





Как вы понимаете, письмо никакого действия не возымело. Дорвавшись до окрестностей святого города Иерусалим, госпожа Захарова принялась хвастаться в своем Фейсбуке увиденными красотами.

Что ей чувства каких-то верующих? Похоже, для нее «схождение огня» - тот же сеанс «Евровидения». И, наверно, не для нее одной в этой секретной делегации…