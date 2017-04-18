Утверждение духовных ценностей

Шестнадцатого апреля президент поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению в обществе вечных духовных ценностей и идеалов. А есть ли в России общество? Конечно нет и быть не может при таком расслоении народа. Если президент имеет в виду 146 миллионов человек, как общество, то это на его совести. Народ понимает "общество" как сплочёние граждан на одной и главной идее - это равенство всех перед законом и социальная справедливость. Нет ни того ни другого, как и нет самого общества. Меня лично возмущает вот эта болтовня о ценностях и идеалах. С принятием бандитски - воровского капитализма общество начало раскалываться на сообщества или группы по толщине карманов. Доллар доступный для избранных и не доступен для большинства расколол общество и никакие Пасхи, Парады, Бессмертные полки не возродят общество, пока существует гигантский разрыв по результатам труда. В "праздничный" день телевидение показало празднование президента и премьера с супругой в храме Христа Спасителя. Вы обратили внимание на тех людей, которые присутствовали на богослужении? В основном женщины всех возрастов и молодёжь с несформировавшимся характером. Пожалуй больше было служителей чем прихожан. Неужели вся эта армия служителей Богу содержится на пожертвования?

Что подразумевается под вечными духовными ценностями? Если заглянем в дореволюционный период и посмотрим на вечные ценности и что увидим? Роскошь и нищета, болезни, поголовная неграмотность, и периодически возникающий голод. Как и сегодня рабочий человек жил в проголоть. Если вспоминать храмы, церкви, театры, царские дворцы, картинные галере, поездки за границу, то они были доступны буржуазному сословию, но не обществу. И доступны за счёт труда рабочих и крестьян. Вспомним Н.Некрасова. "Кому живётся весело, вольготно на Руси? Роман сказал: помещику, Демьян сказал: чиновнику, Лука сказал: попу. Купчине толстопузому кричали братья Губины". И что изменилось? Были изменения после Великой революции и до 1985 года, когда к власти случайно пришли предатели Отечества. Да именно предатели, и их власть оберегает и даже финансирует за счёт трудового народа. Никто ведь из них не понёс наказание. Наоборот они продолжают царствовать, некоторым ставят памятники даже после смерти. Власть целенаправленно и не навязчиво вытравляет из народа достижения социализма. О каких ценностях и идеалах говорит президент? Читатель, обратили внимание в какой роскоши живёт верхний эшелон церковной власти. Точно как и власть в государстве.

"Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несёт в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов"- так охарактеризовал "праздник" президент и Патриарх. Действительно праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл и свет веры. Газпром официально обратился в правительство с просьбой разрешить ему ускорить повышение тарифов на газ для населения. Радость - то какая народу. В некоторых регионах люди получили квитанции на оплату коммунальных услуг с повышением в два и более раз. Давайте порадуемся вместе с президентом и патриархом. Не хватает Миллеру на зарплату в 20 миллионов рублей. Надо же содержать футбольные команды, телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы". и так далее. А футболисты за 10 - 15 тысяч не будут играть, они не играют и за 100 тысяч. А кому это интересно? Никому. Обрадовались шахтёры города Гуково, которые уже два года не получают зарплату. Прошли все инстанции и дошли до президента. Естественно он дал команду погасить долги. Премьер в начале года на расширенном правительстве тоже дал команду погасить задолженность по зарплате по всей стране. Погасили? Читатели знают как выполняются команды президента и правительства. Были бы зарплаты приличные, тогда можно было бы и подождать. А то ведь нищенские и даже на эти в стране нет денег. Всё разворовали. ЦБ снова отозвал лицензии у двух коммерческих структур. А сколько они увели за бугор народу не известно.

Радость - то какая снизошла на благодатную Пермскую землю. Местные депутаты приняли закон по которому матери родившие первого ребёнка и оказавшиеся без отца не получат пособие. Сиди дома и расти ребёнка, а кушать будешь когда он подрастёт и ты сможешь устроиться на работу. Когда бывший губернатор оформился на пенсию и прощаясь сказал, что едет на постоянное место жительства туда где нет русских. Чуть позже газета "АиФ" печатает два снимка дворца, который прикупил бывший губернатор. Депутаты на это не обращали внимание, хотя край лишился миллиардов рублей. А одинокой матери выплатить пособие на ребёнка нет денег. Что же происходит в стране? В любой государственной структуре сидят не просто придурки, а самые настоящие идиоты. В стране не хватает народу, а законодательная власть убивает младенцев. Беременная женщина услышав такое говорит, что сделала бы аборт, но поздно живот уже выше носа. Другие подумают прежде чем беременеть. Разве это государство? Однако власть на этом фоне проповедует радость и какие - то ценности. И эта же власть подала пример безотцовщины. Смирилась с этим и церковь, хотя сохранение семьи и было ценностью. Теперь в ходу гражданские браки, раньше церковь называла грехом и проституцией. Правильно говорят, что язык без костей. Мели, Емеля, твоя неделя. Когда же этот бардак кончится?

Геннадий Андреевич в своей газете делает вывод. " Весь народ обманут и ограблен, у которого вместе с социальными гарантиями, вместе с надеждой выбраться из нищеты отнимают будущее". Лучше не скажешь. И что же дальше? Сегодня смотрел утром передачу на канале ОРТ. Обсуждали экономическое положение в стране. Эксперты говорят, что правительство посчитало, что ВВП в 2019 году подрастёт на 2 %. Фактически это не так. Если подрастёт то не более чем на 1%. А это значит как жили так и будем жить. А как мы живём? Нищенская зарплата, задержка, частичное закрытие предприятий, а то и полностью, рост цен и тарифов, а денег - то у народа нет. Значит народ будет жить хуже. Куда уж хуже, если налоги сжирают всю зарплату.

Перед богослужением Патриарх произносит речь, которая заканчивается примерно так: "Воскресение Христа знаменует победу над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искуплённого страданиями Иисуса". Оказывается Христос был великим предсказателем. В то время греха на земле почти не было. А вот сегодня весь христианский мир живёт во грехе. Не лучше и за пределами России, но это не моя тема. Одно радует, что никому не удаётся воскреснуть. Живых грешников девать некуда. И всё это начинается с Кремля, который пожирает миллиарды рублей заработанных нищим народом и который проповедует радость и ценности. Победа была и грехов было меньше. Однако при попустительстве рядовых коммунистов во властные структуры проникли предатели, которые не могли жить без греха. Им достигнутого оказалось мало и началось великое разграбление государства и народа, что является для нынешней власти началом бытия нового мира. А главное добились победы над грехом и смертью. За первое полугодие 2016 года умерло только от алкоголя 960, 5 тысяч человек. За это время родилось 928,4 тысячи человек. Надо отметить, что из 10 новорожденных 8 имеют патологию. Страна под умным руководством рождает больных и превращается в страну инвалидов.

Проштудируем выступления учёных на пятом Московском форуме, который проходил в марте в МГУ. Есть ещё в стране достойные люди, но которым уже закрыта дорога в государство. Говорит Виталий Симчера. "Надо замечать не то, что говорят, а то, чего не говорят. За 17 лет реальный ВВП не увеличился, а уменьшился в 2 раза. Нет роста численности населения, есть рост численности больного населения. В стране нет роста здоровых детей, зато есть прирост больных детей". Страшные вещи говорили на этом форуме. Например, статистика занижает официальную цифру продажи нефти. В прошлом году продано в Китай 52 миллиона тонн, а Китай принял 79 миллионов тонн. Это как? Не зря на одной пресс-конференции иностранец задал Путину вопрос: "Вы верите Росстату?" Помните ответ? "А другой службы у нас нет". Вот так во всём. Везде воровство и липа. При этом власть проповедует о каких - то ценностях. Оказывается это и есть ценности для власти, но не для народа.

Куда же мы идём, куда нас ведёт нынешняя власть? В тупик к развалу России. Принятый бюджет на три года не даёт роста ни в одной отрасли. Зарплаты, пенсии на прежнем уровне при росте цен и тарифов. Нищета и болезни будут прогрессировать. Высокотехнологичные медицинские центры не решат проблемы здоровья. Они могут продлить жизнь инвалида, но не могут сделать из него полноценного гражданина, способного трудиться. И этот человек не виновен, что так с ним обошлось государство. Задача медицины не допускать до инвалидности, а выявлять болезнь на стадии зарождения. Как можно выявить если 50 % населения не посещают поликлиники и не могут посещать. Причин десятки. Каждый человек знает эти причины.

Так что же делать? Я внимательно прочитал выступления участников мартовского экономического форума, которые опубликованы в газете "Правда" статьёй "Основа системы - абсолютная безответственность". И только Б.Кашин дал намёк на выход из этого тупика. Заканчивая выступление сказал: "Надо быть достойными наших предков, которые смогли 100 лет назад взять власть и поднять страну". Но и он умолчал о главном. А кто отдал эту власть? И сколько Россия потеряла при этом людей и материальных ценностей? Никто не дал ответа на вопрос, что же делать? Поговорили, хорошо поговорили и забыли. На первых порах хотя бы призвали к выборам. Отрицательные последствия выборов приведут к непредсказуемым последствиям для народа.