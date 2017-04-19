Отношение к женщине как признак дегенерата

Медицинский словарь даёт такое определение понятию дегенерат: «ДЕГЕНЕРАТЫ (от лат. De — отриц. и genus — род), вырождающиеся». Французский психиатр Валантен Маньян ещё 1890 году отнёс к дегенерации (вырождению) человечества умственную отсталость людей, разделив дегенератов на три степени: тупоумных (дебилов), имбецилов и идиотов.

Но, понятное дело, самим умственно отсталым собственная умственная отсталость и отсталость братьев по разуму, не видны. Поэтому вы можете указывать дебилам на этот их диагноз, объяснять им, что они дебилы и потому дегенераты, но они вам не поверят. И не только не будут лечиться, но вы и не заставите их хотя бы учитывать свою дебильность в жизни - они будут уверены, что вы сами дурак, а их обзываете, чтобы оскорбить.

Можете вспомнить, как такого дебила описал Лев Толстой в «Воскресенье»: «Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно».

Так, что для того, чтобы дегенерата встревожить, необходимо нечто очень простое, чтобы оно было понятно и дебилам.

И действительно, есть свойство дегенерата, которое, надо думать, будет видно даже ему.

Ведь в точном смысле слова «вырождение» - это ситуация, когда дегенераты не оставляют после себя потомства. И если внешне физически здоровая особь человека не оставляет после себя детей, то это дегенерат, вырожденец. А если дегенерат может, но не видит необходимости оставлять детей, то это ещё и пациент психиатра Маньяна - скорее всего, это дебил. Хотя дипломы о всех вида образования, и даже о научных степенях, у этого дебила могут быть в наличии - я уже писал об этой разновидности дебилов, характерных для лиц, составляющих круг «учёных».

Я время от времени захожу на развлекательные сайты и по тем материалам, которые на них размещаются и обсуждаются, уже могу определённо сказать, что наше общество «белых людей» - это общество дегенератов. Доказывается это утверждение многими признаками, но особенно заметно - сегодняшнее отношением к браку в этом обществе.

Ещё лет 30 назад это отношение было совершенно иным, а поскольку я женат более 40 лет, то могу об этом судить вполне определённо. Конечно, я говорю о круге нормальных тружеников СССР, а не о круге «элиты», особенно творческой, у которой и тогда какой-нибудь поэт, женатый раза четыре, учил людей, как нужно «любить вечно». Не буду славить то, чего не было, - и тогда никто не умничал и не думал, тем более, не обсуждал, зачем он женится. Но ведь и сейчас никто не обсуждает, зачем он дышит, но всем и без того понятно, что дышать надо. Вот и тогда женились потому, что НАДО. Это было обязательно. И как сегодня никто не рассуждает о том, что во вдыхаемом нами воздухе находится кислород, который обеспечивает протекание в организме окислительных реакций (и т.д.), так и тогда никто не обсуждал, но было понятно, для чего люди женятся, - для того, чтобы родить и вырастить детей. А для чего же ещё?

Помню, в Казахстане у нас была супружеская пара приятелей, у которых не было детей по причине перенесённой болезни супруги. И у остальных отцов и матерей нашего круга было скрываемое сочувствие к ним, как к людям, над которыми висит громадное несчастье, - мы старались не обсуждать при них наши отцовские и материнские чувства, тем более, видя, как они возятся с нашими детьми.

Но повторю, о детях не думалось, и требование к их наличию не обсуждалось, настолько это было естественно. Как дышать. Причиной брака (а на самом деле - поводом) была любовь к будущему супругу - раз любовь имеется, то брак обязателен, поскольку детей иметь нужно, а от кого же их и иметь, если не от женщины, которую любишь? Сам брак был как бы печатью, подтверждающей наличие любви. Но любовь была только поводом для брака, а его целью, повторю, были дети, посему при их появлении любовь, как половое влечение (оставалась она или нет), отходила на второй план - главным становились дети.

Однако, всё же, давайте немного о том, о чём и в то время и говорили, и писали - о любви.

Счастье любви на порядки превосходит счастье только от секса, посему, вообще-то, практически для всего тогдашнего советского общества вопрос стоял по максимуму. И для мужчин, в частности, его можно сформулировать так: добиться, чтобы женщина тебя полюбила, а не просто отдалась. «Просто отдалась», – это для животного большое счастье, а для человека этого маловато будет.

Поэтому нет ничего удивительного, что в то время было нормой, когда люди влюблялись и в этой любви были счастливы всю жизнь. Да, составной частью такой любви был секс, но он был лишь составной частью, а не целью, и не, тем более, тем, что называется любовью.

Я был знаком с одним писателем, ныне давно покойным, имя которого умолчу, так как сейчас не вспомню, публиковал ли он то, что рассказывал мне. Так вот, он влюбился и прожил со своей женой в счастливой любви всю довольно долгую жизнь, и именно смерть жены подкосила и его. При этом, как он мне признался незадолго до своей кончины, за всю жизнь, в которой они вырастили двух детей, он ни разу не видел свою жену обнажённой – она его стеснялась. Наверное, их секс был без рацпредложений Камасутры, ну и что из того, если он не был в их счастье главным?

Он жил в Москве, и при желании в очередь к его дивану выстроились бы толпы московских интеллигенток только за счастье похвастаться, что они спали с дважды лауреатом Сталинской премии. Но ему они, с их сексом, не требовались – у него в этом плане было больше, чем все они могли дать, - у него была любовь. Любовь, повторю, не сопоставима по своей величине с удовольствием оргазма, даже если этот оргазм получен каким-то эдаким способом и с какими-то писанными красавицами.

Представьте эту ситуацию образно: какой-нибудь племенной хряк имеет с отборными по внешнему виду свинками оргазмов гораздо больше, чем какой-либо свихнувшийся на этом деле повеса. И что же теперь – счастье племенного хряка считать идеалом счастья для человека? Так считать может только племенной хряк, мы же тогда считали по-другому, даже когда нам и не пришлось, как этому писателю, влюбиться сразу на всю жизнь.

Понятия, главенствовавшие в советском обществе, требовали от девушек отдаться только мужу, эти понятия и на тот момент были уже существенно поколеблены и фактически, и в идейном плане, но полагаю, были всё же основополагающими для очень многих девушек. К парням общество было всегда в этом вопросе снисходительным, но и с нами не всё было так просто. И для нас стремление к «голому» сексу без любви было унижением - такой секс и нас в наших собственных глазах равнял с животными.

Был, конечно, и просто секс, но того, кому нужен только он, верите вы или нет, презирали даже в компании молодёжи из простой, рабочей среды. Не хочу утверждать, что это было во всём обществе, но если писать о круге моей юности, то мы, были студентами - мы были элитой молодёжи страны. Мы были официально умны – сам факт поступления в вуз это удостоверял. Мы были потенциально перспективны, поскольку могли в будущем стать любыми самыми большими начальниками в стране. Иными словами – мы были завидные женихи. Ни у одной девушки в стране не было никаких оснований отвергать наши ухаживания, кроме оснований какой-то нашей внутренней мерзости.

Но ведь по идее никто не знает человека лучше, чем он сам, и если какой-то парень сам не надеется добиться расположения приличной девушки и обращается к услугам какой-то психически ненормальной б…и, то, значит, он видит в себе какую-то мерзость, которую не видим мы. Вот это стремление получить не всю любовь, а только оргазм, явно указывало на то, что внутренне этот человек дерьмовый. И нам свой статус элиты и счастье любви променять на оргазм и статус дерьма, было не просто.

Думаю, что подход к тому, что от общения мужчины и женщины нужно брать всё счастье целиком, а не только удовольствие от возвратно-поступательных движений таза, был определяющим и для девушек, с которыми мы общались. Всё ещё оставалось, пусть и пошатнувшееся требование общества, чтобы девушка отдалась только мужу, но и девушки, которые имели интимную связь без замужества, тоже не теряли в наших глазах уважения, если их поведение ясно показывало, что секс для них не главное, а главное то, влюблены ли они в нас или нет. Думаю, что такие девушки не имели каких-то проблем с замужеством и в отношениях с мужем.

Если же девушка явно давала понять, что ей достаточно секса, то она переходила в разряд б…и и, становясь внешне более желанной для многих мужчин, теряла у них всякое уважение. Да и за что её было уважать, если она сама себя не уважала? Ведь была же какая-то известная только ей причина, по которой она не надеялась найти парня, с которым получила бы всё счастье любви полностью, и теперь хотела, по крайней мере, хоть потрахаться досыта?

Тогда существовал анекдот. Армянское радио спрашивают, что лучше: красивая женщина с сотней любовников или верная женщина, но некрасивая? Ответ звучал так: лучше торт в обществе, чем дерьмо в одиночку. Но этот ответ смешон только в анекдоте, да и то с одной стороны, а в жизни, и с другой стороны, он выглядит иначе: что лучше – сотня мужиков, видящих в тебе только кусок хорошо упакованного мяса и ни на грамм тебя не уважающих, или один любящий? И, знаете, ответ на этот вопрос уже не такой смешной.

Женщина – это не только тело, это и нечто, что называется душою. Обычно женщины очень следят за тем, как выглядит тело, и это, безусловно, правильно. Но мужчины любят их в комплексе, и тело является далеко не определяющим фактором. Уж если мужчина полюбил, то ему в женщине кажется прекрасным всё, и всё это достойно любви. Не буду приводить примеры этому, тут можно опереться на общее положение: если бы это было иначе, то любимыми были бы только какие-то топ-модели, однако в жизни любимыми становятся (или, по крайней мере, раньше становились) почти все женщины, а топ-модели, боюсь, становились любимыми в последнюю очередь. Ведь за что любить тело, пусть даже по существующим в данный момент стандартам ослепительно красивое, - это всего лишь мешок с мясом и костями. Желать этот соблазн, желать это мясо можно, а любить-то за что? Сегодня женщины очень много уделяют внимания тому, как они выглядят, но очень мало тому, за что их можно полюбить.

Что касается женитьбы, то я, к примеру, говорил друзьям так: «Я сам на содержании у своего отца, что же я посажу ему на шею ещё и свою жену?» Я твёрдо считал, что для женитьбы надо иметь, по крайней мере, такой доход, чтобы можно было без проблем содержать жену в период, когда она будет кормить ребёнка, а студентом иметь такой доход было проблематично.

Но когда я холостяком приехал по направлению в Казахстан на работу молодым специалистом (то есть начал уже получать нужный доход), то моими близкими друзьями и приятелями стали женатые. Они быстро получали квартиры, а я помогал в ремонте квартир - так было принято, это же друзья. Я везде был свой, и хотя я сам жил в общежитии, но ходил к ним домой на праздники и сабантуйчики, да и вообще - приходил, когда хотел. И у всех моих приятелей после работы были уже взрослые заботы, у них крутились под ногами дети. И прошло с год времени, и что-то мне вдруг стало скучно быть холостяком. Стало казаться, что в этой холостяцкой жизни нет ничего интересного, что-то захотелось мне самому получить квартиру и самому сделать в ней ремонт, но, по большому счету, захотелось и мне иметь детей. В кино люди сначала влюбляются, а потом думают о женитьбе, а у меня все не как у людей – мне сначала захотелось жениться, а уж потом моя судьба быстренько подсуетилась, заставив меня влюбиться в девушку, с которой я был знаком уже лет 5 и ни о чём таком раньше не думал.

Итак, в наше время парни и девушки были уверены, что женятся потому, что любят друг друга (и это трудно отрицать), а фактически они женились для того, чтобы завести и вырастить детей. Любовь и дети - вот что соединяло нормальных мужчин и женщин даже в наше время. Начинаешь любить красивую женщину, а продолжаешь любить мать своих детей.

Ну и как много нормальных мужчин и женщин сегодня?

Вот я и возвращаюсь к анализу развлекательных порталов. А они хороши тем, что на этих сайтах сами посетители участвуют в отборе материалов, соответственно, там появляются только те материалы, которые большинство посетителей (по крайней мере - праздных) считает правильными.

Вот на портале fishki.net посетители отобрали и разместили материал под названием «Что такое хорошая жена?», кстати, «лайкнув» его почти полтысячи раз. Из этого материала узнаём, что «ученые назвали три главных качества идеальной жены. Был проведен опрос среди большого количества мужчин, возрастом от 20 до 50 лет, на основе которого ученые выделили три основных качества идеальной женщины».

Вот эти качества.

«- На первом месте расположились, по мнению мужчин, кулинарные навыки женщины.

- На втором месте - внешняя красота и привлекательность.

- Третье место мужчины отдали сексу».

Замечу, что на втором и третьем месте фактически один и тот же вопрос.

И просто руками развести - до какой же степени должны были деградировать мужчины в нашем обществе, чтобы в вопросах взаимоотношения с женщиной, предполагаемой в жёны, вопросы любви и детей вообще не вошли в тройку главных вопросов?

Если отбросить вопросы кулинарных навыков, которые в данном случае вообще непонятно, к чему, то остальные требования в качестве обязательных уместны только к проституткам. Ведь если вы влюбились, то при чём тут «внешняя красота и привлекательность»? Они уже присутствуют, раз вы влюблены, даже если ваши приятели и будут от такой красоты втайне морщиться.

Ну, а все остальные требования - это то, что любящая вас женщина (если она этого и не умела) освоит немедленно.

В наше время мы смотрели на жену, как на мать своих детей. А как на неё смотрят нынешние мужчины? Как на шеф-повара дешёвого ресторана? Как на проститутку? Похоже так.

В помянутой статье дана и картинка диаграммы некоего другого опроса «Идеальная женщина глазами мужчины». Выглядит в глазах этих «мужчин» требования к идеальной женщине так. «Внешняя привлекательность - 72,4%; хозяйственность в доме - 64,8%; внимательность и чуткость - 41,9%; добродетельность и любовь к людям - 28,5%; способность сексуально удовлетворить - 27,8%; целомудренность и смирение - 25,1%; чувство юмора - 16,3%; высокий уровень интеллекта - 13%; умение много зарабатывать - 5.4%; решительность и твёрдость характера - 4,9%;».

Понятно, что это опять какие-то «учёные» составили эти вопросы, и то, что в этом перечне нет единственных условий идеальной женщины: «Я должен её любить» и «Она должна хотеть иметь от меня детей», - вина этих «учёных». Но ведь некие мужчины принялись отвечать на эти дебильные вопросы, действительно выдвигая к женщинам требование: «Вот если ты будешь такая, то тогда я…».

Знаете, в мое время в ответ на такие требования женщины промолчали бы, поскольку им не положено было быть грубыми, но стоящие возле них мужчины ответили: «Слышь, ты, «мущинка»! Шёл бы ты нахрен с такими претензиями!».

Повторю, у большинства нынешнего поколения мужчин, соединение с женщиной уже не имеет детей в качестве цели совместной жизни, мало этого, даже любовь к женщине уже не имеет ценности. Это какими же мужчинами надо быть, чтобы так видеть свою жену?

Отвечаю - надо быть дегенератами рода человеческого.

Разумеется, они дегенераты не потому, что так относятся к женщинам, а по всему комплексу своих интеллектуально-психофизических свойств. А их отношение к женщинам - это всего лишь результат того, что они дегенераты, это наказание природы за то, что эти мужчины дегенераты. Не имеют права такие мужчины оставлять потомства, они обязаны выродиться.

И вот по такому отношению к женщинам, дегенератов в обществе и можно определять. И, главное, по этому признаку они и сами себя могут определить.