О несвойственой роли

Исполнилось 100 лет знаменитым "Апрельским тезисам" Ленина. Главный историософ партии "ЯБЛОКО" Лев Маркович Шлосберг по сему поводу их ниспроверг.

Хотя как профессиональный историк мог отойти от стереотипов проклинания антикоммунистической среды советского времени, а, как положено, проанализировать их исторический контекст, причины взрывного роста их популярности в рядах большевиков и параллели с похожими революционными платформами.

Ничего этого сделано не было, и качество текста такое, что на школьном экзамене или в провинциальном педвузе это ещё могло прокатить, то на выпускных университетских - вряд ли.

Это как профессор Персиков строго спрашивал на экзаменах у комсомольцев отличие класса пресмыкающихся от класса голых гадов и беспощадно их срезал.

Поскольку Ленин давно уже превращён в большевистского тутанхамона, то настало пара отдать дань справедливости этому его памфлету.

Поэтому, будучи ярым и последовательным антикоммунистом с отрочества, я хочу выступить против школярской критики оных тезисов (вошедших с советскую историографию как "Записки постороннего", далее ЗП), и попытаться понять и объяснить логику Ленина как обоснованную реалиями того времени.

Итак, приступим, помолясь.... Прежде всего, ЗП, в отличие от утверждений Шлосберга, совершенно не выражали всю доктрину большевизма, точно также как "Толкование сновидений" Зигмунда Фройда не выражает доктрины фрейдизма. ЗП - это алгоритм разрушения существующего на тот момент в стране олигархическо-сословного строя.

Дело в том, что Ленин, приехав в Петербург, вовсе не стремился ни к укреплению либерализма, ни демократическим реформам, ни к вписыванию в пришедший к власти левоцентристский истеблишмент. Например, этот истеблишмент был в его глазах главным виновником втягивания страны в мировую (тогда - Великую) войну и нёс ответственность за её - совершенно бессмысленное уже для России - продолжение.

Когда Ленин приехал в "пломбированном вагоне", он застал стремление большевистской верхушки слиться с умеренными социалистами, а тех - с либеральным земством и прогрессивными промышленниками. Но у Ленина не было задачи продолжать столыпинский курс иными методами. Он хотел реализовать антирыночную утопию Маркса.

По степени радикализма его апрельская программа не сильно отличалась от якобинской 1794 года (только без гильотины). Однако никто не может сказать, что Робеспьер и Сен-Жюст "уничтожили общество и государство" - в чём обвинил Ленина Шлосберг.

Ленин начал уничтожение цивилизационной матрицы "петербургского периода" и превратил православную империю в мессианскую державу, в некий псевдохалифат. Подобно тому, как Восточная Римская империя стала греко-православной Византией, а почти вся Византия - Халифатом. Ленин сделал ровно то же самое, что за два века до него сделал Пётр I - заменил цивилизационную модель России.

Число дворян и интеллектуалов, бежавших от большевизма, не превышало числа евреев и участников диссидентских религиозных движений и церквей, выдавленных из империи самодержавием.

По поводу ленинской идеи национализировать банки, ужаснувшей Шлосберга. Для ситуации вековой давности она не воспринималась так шокирующе. Тут надо понимать, что национализация частной земли (неизбежная и по эсеровской, и по кадетской программам) влекло за собой внутренний дефолт - очень многие кредиты были выданы под залог земли. Те же самые последствия влекла за собой национализация предприятий и коммерческого жилого фонда. Поэтому центральному банку всё равно пришлось бы докапитализировать частные банки... Как сейчас инъекцией, эквивалентной сумме в миллиард евро, правительство спасает банк РПЦ "Пересвет".

Точно также естественно, что создавая программой "чёрного передела" огромный класс мелких сельских хозяев, Ленин считал необходимым получить на селе политического агента большевизма в виде сепаратных советов бедноты.

В ЗП не было ни требований создания чрезвычайной юстиции и политической полиции (ВЧК по своим задачам была бенкендорфовской жандермерией - лишь вместо сибирской ссылки и каторги - расстрел). В ЗП не было требований цензуры и запрета небольшевистских партий, отмены многопартийных выборов. В ЗП не было призывов к партийному руководству наукой, культурой и образованием. Ничего из того, что связывается с коммунистической тоталитарной диктатурой.

В сталинское и послесталинское время левую партию, идущую с такой программой, заклеймили бы как половинчатую, "реформистскую" (это было самое страшное ругательство), ревизионистскую.

Собственно, в чём был главный мессидж ЗП? Ленин хотел предотвратить превращение режима временного правительства кн. Львова в "самодержавие без самодержца". Точно также, как сейчас главный кошмар отечественной оппозиции - появление в результате протестов "путинизма без Путина".

Ленин был убеждён, что истеблишмент не допустит мирного перехода власти даже к умеренным социалистам. И корниловское выступление это показало.

Точно также, все нормальные демократы 26 лет назад понимали, что КПСС и КГБ не отдадут власть, даже формально проиграв выборы, и готовились к разным вариантам путчизма.

Ленин хотел ломать систему, а не встраиваться в неё полезной запчастью. Он видел, как интеграция социал-демократии Запада в политический класс потребовала от неё и поддержку многолетней кровопролитнейшей войны, и колониальной системы, и рыночных отношений. Он этого не хотел.

И поддержка его ЗП росла, как только стало ясно, что новая власть чётко артикулирует: помитинговали - и хватит! Солдаты - в окопы, дышать ипритом. Рабочие - к станку. Мужики, точнее, уже мужИчки - в поле, пахать на бурёнке...

В принципе это была программа последовательной, но дозированной архаизации, исходящая из нехватки ресурсов для поддержания цивилизационного уровня заданной предыдущим столетием сложности.

Словом, мне очень жаль, что отличный публицист и профессиональный историк Лев Шлосберг использовал роскошный "датский" повод не для рассматривания параллелей той социально-политической реальности (одно "рифмование" Керенский-Навальный - само по себе богатейшее) и нынешней, а для лобовой публицистики - в эмигрантских "Гранях" или "Континенте" где-то в 1971 году или "Огоньке" или "Известиях" 1991 года.

От редакции: Не хотелось бы буквоедствовать, но статья В.И.Ленина называлась "Советы постороннего", что не суть важно, но была она впервые опуликована в "Правде" 7 ноября 1920-го года, и никак не могла ни стать популярной в 1917-м году, ни как-то повлиять на октябрьское вооруженное восстание. А вот "Апрельские тезисы", опубликованные в "Правде" 7 апреля 1917-го года, могли и то, и другое.

Хотя, возможно, это и несущественно, как приведенное несущественное отличие пресмыкающихся от "голых гадов", т.е. земноводных, хотя еще готовясь к поступлению в институт, я это отличие понимал весьма отчетливо, в противном случае просто не стал бы студентом - разница примерно такая же, как между судаком и перепелкой.

Презрительное отношение либеральной общественности к марксизму, и особенно ленинизму, возможно и происходит от того, что во время занятий в вузе куда приятней и разумней было пойти пить пиво в городском саду, нежели перечитывать, да еще и конспектировать "тутанхамонов".

Зато потом какие неожиданные открытия можно делать - оказывается, Ленин-то не был дурачком из комикса, а писал какие-то очень интересные вещи. Особенно по оценке "практика критерий истины" - все-таки согласно "Апрельским тезисам" Ленин смог взять власть уже в октябре того же года, а вот его нынешние критики умеют только отдавать, сдавать и предаваться разнообразным и увлекательным склокам промеж себя. Чего стоит одно скатывание "Яблока" от ведущей партии страны с 18 процентами на выборах в первую Думу, с реальной претензией на власть (в 1991-м Явлинский один из ликвидаторов СССР, в 1998-м Явлинскому еще предлагают пост вице-премьера, да он отказался, убоявшись, и тем ввел в большую политику Валентину Матвиенко) - и нынешним маргинальным существованием...

Что же до сравнения Навального с Керенским, то не много ли в нем лести? Керенский был все же и главой Временного правительства, и даже диктатором, провозгласил Россию республикой. А у Леши Навального пока еще все впереди, а позади только бесславный слив протестов 2011-12 годов (помните, "революция, которая уходит на каникулы"), активная помощь Собянину в легитимации его "избрания" мэром города, который его ненавидит, - и обещание проделать тот же фокус на грядущих выборах Путина.

Может, таким изгибистым путем и становятся главой революционной России, не знаю. Был бы жив в 1917-м году Григорий Гапон, может, и узнали бы.

Но что касается "Яблока", тут, как говорится, "умерла так умерла"...

А вот в революционный потенциал наших недообразованных либералов, объявивших себя самыми умными на Руси, я, как ни странно, верю! Потому что наши либералы - это не Гозман и не Явлинский, это огромный пласт так называемой "образованщины", которая хоть и "знает всё, но неточно", но четко усвоила формулу, на века сформулированную главой избирательного штаба Путина, заслуженным деятелем искусств Украины Станиславом Говорухиным - "Так жить нельзя!"

Как жить можно, вы у них не спрашивайте, это вопрос провокационный, они ответа не знают ("невидимая рука рынка" и прочее). Но несоответствие гнусной реальности со смутными мечтами о том, "как надо", эти люди чувствуют вполне обостренно. И что очень важно, в отличие от современного пролетариата, не готового выйти защищать даже собственное кровное, готовы и выйти, и биться за интересы общие.

Им бы еще Ленина почитать. Желательно в оригинале, а не в изложении Шлосберга...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск