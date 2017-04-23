Из дневника. О гордости

13.02.17

По ТВ фильм о Маргарет Тетчер, случайно включил как раз, когда она сказала: «мы можем гордиться, что мы британцы!». Удар! Знакомое чувство: когда-то нам такое говорили, и мы гордились, в самом деле гордились, что мы советские люди. Это было нормально. Естественно. Были времена в истории, судя по советским фильмам, когда это чувство испытывали и русские люди. А что сегодня? Кто-нибудь испытывает гордость от того, что он «россиянин»? Странно звучит такой вопрос. Нелепо. Глупо. Провокационно. Во всяком случае не естественно, как тогда.

Кого за это благодарить? Сказано официальным лицом: «сегодня Россия — это Путин, Путин — это Россия». И никто не смутился, не опроверг, не усомнился, не извинился, не наказал слишком старательного . Так чем нам сегодня гордиться? Крым наш,-да. Зато Украина — чужое враждебное государство. Друзей не осталось, зато снова есть союзник — Турция. Главная надежда — Трамп. Денег ни на что нужное нет: на компенсацию нищенских пенсий, на науку, здравоохранение, на развитие народного хозяйства.... Но «вы держитесь»,- призывает несменяемый, ни за что не отвечающий и, похоже, невменяемый премьер.

Держимся и держим у власти этих недоумков, которые все ждут иностранных инвестиций, свои деньги, получаемые за продажу природных ресурсов, им не подходят, то, что остается неукраденным, они вывозят заграницу и вкладывают там, и не дай Бог покуситься на краденное, на доходы олигархов, о прогрессивном налогообложении запрещено и думать: а то они обидятся и 13 % платить перестанут, «на что будем жить?». В трезвом уме понять наших невозможно: «все надо приватизировать, чтобы государство не занималось производством, потому что частные собственники делают это эффективнее» ( Когда, где, приведите пример хоть один такого повышения эффективности приватизированных предприятий, не говоря уж о том, что если руководители государства не могут найти умелых руководителей производств, то зачем держать таких руководителей государства).

А что должно делать государство? Следить за выполнением законов. Только следить, или организовывать и спрашивать, т. е. Обеспечивать выполнение законов, в том числе уплату налогов? Не платят и вы не можете заставить, так подайте в отставку, освободите место для умелых администраторов. Нет, «правительство не планирует ставить вопрос о прогрессивном налоговом законодательстве». Так кто хозяин этой страны: люди, которым более одного собираться запрещено, или невидимые, живущие в «цивилизованных» государствах господа, которым когда-то было подарено все ценное в стране.

Что же нам, гражданам России осталось, чем нам гордиться, что мы «россияне»? Нам, пусть пассивно, но участвовавшим и участвующим в разрушении своего государства, безвольно и обреченно смотрящим на творящееся в стране, не имея ни права ни сил на перемены, на выбор пути, даже на протест, на высказывание своего мнения, на минимальное данное всем жителям земли: на митинг, не согласованный с властью, против которой этот митинг должен быть направлен, На демонстрацию и прочие первичные свободы, которые имеют люди в самых передовых и самых отсталых странах. Прекрасное оружие изобрели защитники кормушки : «экстремизм», «терроризм». Главное — покой, все спокойненько, все приличненько.

Подумать только, о чем мы думали тридцать лет назад, что ругали, с чем боролись. Воистину, все познается в сравнении.

22.04.17

И теперь разрушителям великого государства осталось только уничтожить последнее, что еще напоминает о временах, когда гражданин гордился своей страной и принадлежностью к ее народу.