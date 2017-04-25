Важный вопрос для всех, кроме умников

Продолжу тему о том, что в вопросе, «что есть человек», очень немногие способны понять не только выдвигаемую мною гипотезу, но и не способны понять сам вопрос - какова цель жизни человека?

Контрвопрос: а может нам и не надо знать, зачем мы живём? Может сам по себе этот вопрос глуп?

Для меня сложность объяснения этой темы и в том, что читатели, понявшие меня, молчат, а не понявшие меня, задают вопросы, - это нормально.

Однако впереди всех выбегают дебилы, которым и без меня «всё ясно» и которые где-то что-то «про это читали». И заполняют информационное пространство своей тупой болтовней. Их толкает в дебильные комментаторы и наличие свободного времени для их дебильных высказываний, и комплекс неполноценности неудачников. Но вот из-за их тупой болтовни у меня создается впечатление, что и все мои читатели исключительно дебилы, а это впечатление провоцирует меня возвращаться и возвращаться и к уже разобранным вопросам, и к новым попыткам объяснить их.

Не верю в большой успех, но начну, так как обязан.

Я использую понятие «природа», и постоянно объясняю, что это не красивый ландшафт сельской местности, но как я ни стараюсь, а дебилам всё равно «ясно», что это я «подменяю словом природа бога». Во как! Повторю в сотый раз - бог тут ни при чём! Природа это результат действия законов мироздания, и в каждый момент времени этот результат иной, соответственно, и природа иная. Вот поднимите над столом ложку и разожмите пальцы. Закон всемирного тяготения притянет ложку к столу. Это и есть результат действия закона мироздания (результат движения под действием этого закона), о котором я говорю.

И как вы этому закону всемирного тяготения ни молитесь (можете и лоб в поклонах расшибить), какие свечи этому закону ни ставьте, а ложка будет падать на стол. Это первое свойство природы - её законы от нас не зависят.

Второе свойство природы - в каждый момент времени результат действия законов мироздания иной (очередной), следовательно, с течением времени и природа будет иная - изменённая. Продолжим наш образный пример - придвинем ложку к краю стола и сбросим её - ложка будет лежать на полу. Это будет следующий результат действия закона всемирного тяготения в нашем пример, и следующее состояние природы.

Если мы теперь результаты, которые достигают законы мироздания с течением времени, назовём целью этих законов (а ничто не мешает их именно так и называть, поскольку они и есть цель), то сумма результатов всех законов мироздания (физики, химии, биологии и законов всего остального, о чём мы уже знаем и что нам до сих пор неизвестно) и будет целью природы в данном месте и на данный момент её развития (её изменения). Предложение получилось очень длинным и тяжёлым, поэтому кратко: результат действия законов природы - это цель цель этих законов и цель природы. В нашем примитивном примере с ложкой сначала цель природы была опустить ложку на стол, а потом целью стало опустить ложку на пол.

Так вот, и мы, и всё вокруг нас это тоже часть природы и тоже результат действия законов мироздания на данный момент. Это понятно?

Ну, хорошо, природа меняется и меняется, а чего она в принципе добивается своими изменениями - к чему ведут результаты действия законов мироздания? Это вопрос из области философии (из области общих, принципиальных вопросов) и ответ на него таков:

- законы мироздания всё время создают как можно более сложные объекты, способные существовать при данном уровне обеспеченности их энергией в месте создания.

Этот закон доказывается на примере нас - людей. Когда-то Земля была безжизненным камнем, летящем в космосе, но результаты действия на ней законов физики привели к появлению нас - людей. А мы чрезвычайно сложный объект по сравнению с той мёртвой природой, которая была в начале образования Земли (и которая находится на других космических объектах, находящихся от нас на видимых расстояниях).

Итак, первый вопрос - почему природа создала нас, людей, - имеет ответ - потому, что сумма её законов к этому результату и вела - мы самый сложный объект в этой области Вселенной.

Сразу напомню (без подробностей - раньше их давал) - мы самый сложный объект не по сложности нашего тела. Думаю, что киты или слоны имеют ещё более сложное тело. Мы самый сложный объект по тому, что вообще не является телом, - по строению своей Души - по строению нашей способности мыслить и испытывать эмоции.

Вопрос, зачем природа нас создала, действительно, звучит дико, поскольку вопрос «зачем» предусматривает осмысленность, а какая осмысленность может быть у результатов действия физических законов? Которые действуют, по определению, тупо?

Тем не менее, раз что-то действует, то вопрос «зачем», вполне уместен, вне зависимости от того, осмысленно это делается или нет. Скажем, идиот сует гвоздь в розетку. Уместен вопрос, почему он это делает? Ответ - потому, что идиот. Но уместен и вопрос, зачем он это делает? Ответ, чтобы быть убитым током. Сам он этого может не понимать, но такой вопрос поставить логично.

Так, что вне зависимости от тупости законов мироздания, вопрос, зачем эти законы создали нас, людей, вполне логичен. Ответ: да мы не способны изменить законы мироздания, но ведь мы способны изменить результат их действия! Если использовать приведенный выше примитивный пример с падающей ложкой, то мы можем, к примеру, затратить энергию и поднять ложку с пола - изменить результат действия закона притяжения. А говоря в общем случае - мы способны изменить состояние природы. Изменить её организацией получения не тупых, а осмысленных результатов действия её законов - законов мироздания.

Теперь попробуйте понять парадоксальную гипотезу: цель природы - стать умной. Цель природы заиметь то, что имеем мы - ум! И вы правильно догадались - цель природы заиметь наш ум! Вернее, она его и так уже имеет, ведь и мы часть природы.

Способ, каким природа достигает этой своей цели создания своего ума - в ходе эволюции и совершенствования на Земле жизни, как таковой, природа создала у живых существ души - способности мыслить и испытывать эмоции. И, наконец, природа достигла максимальный на сегодня результат - создала души у людей. А поскольку наши души тоже часть природы, то совершенно корректно сделать вывод - создавая нас, людей (наши души), природа создает себе ум. А создавая наши тела, она создаёт себе руки.

Что тут нелогично, и что тут не так?

Не так - это то, что на вопрос, зачем нас создала природа, можно ответить: природа нас создала, чтобы мы кушали, какали, развлекались и умерли насовсем - в момент смерти тела полностью исчезли. Как ни глуп такой ответ на вопрос «зачем», но и он правомерен. И тогда в дело надо ввести доказательства того или иного ответа.

Нет ни единого доказательства, что человек это только тело и со смертью тела умирает и человек полностью. Зато есть доказательства, что человек это не атомы и молекулы тела, и что человек не умирает. К примеру, это рассказы людей, переживших клиническую смерть или отсутствие выделения какой-либо энергии в районе мозга во время смерти тела, хотя во время жизни 20% потребляемой человеком энергии расходуется в районе головы, и т.д. Можно понимать значение этих фактов, а можно не понимать и отрицать их, но они есть.

А вот фактов того, что сознание человека состоит из атомов, и что сознание умирает с разложением атомов тела, нет. Есть желание, чтобы так было, но нет доказательств полному исчезновению сознания.

Ладно.

Возьмём момент зарождение человека в качестве аналогии действия законов мироздания. Вот, к примеру, две половые клетки соединились, и в матке женщины начинается создание живого существа - человека.

Первым днём беременности считается день, когда произошло оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, но только на четвёртые сутки зародыш, двигаясь по маточной трубе, достигает матки. На пятые сутки зародыш состоит всего из 12 клеток, к седьмым суткам зародыш состоит уже из нескольких сотен клеток. На 2-й неделе беременности формируются зачатки мышечной, костной и нервной систем, и только на 4 неделе формируются зачатки скелета, желез внутренней секреции, почек, мышц, ушей, кожи, и, главное, головного мозга. Поскольку Душа связана с телом через головной мозг, то четвёртую неделю можно считать неделей начала создания мыслительного аппарата человека - началом создания его Души.

Вот теперь оцените аналогию. Во вселенной, в Солнечной системе законами мироздания путём случайных совпадений всех необходимых параметров была создана «матка природы», которую мы зовём «планета Земля» (уверен что этих маток во Вселенной очень много, но мы их не видим, да нам хватит и этой).

Земле 4,5 миллиарда лет, но если всю историю Земли ужать до 24-х часов одних суток, то первые формы жизни появились около четырёх часов утра, растения появились в 22:24, динозавры вымерли в 23:41, а человеческая история началась только в 23:58:43. И если продолжить сравнение с маткой, то Земля сегодня всего на четвёртой неделе беременности - у неё только начал зарождаться «мозг» - интеллектуальные способности природы в этой области Вселенной.

И если читатели поняли эту цель природы, то автоматически становится ясна и цель жизни каждого человека - каждый человек предназначен быть частицей мозга природы в данной области Вселенной.

Пугает? Но природа создаёт нас изначально одинаковыми, следовательно, эта цель природы достижима каждым, только нужно стремиться к этой цели. Но как?

Просто: жить надо так, чтобы реально быть этой частицей этого мозга. Но это в общем, а как это конкретно?

Быть каким-то яйцеголовым академиком? Набить свою голову знаниями? Зачем? Уже сегодня видно, что сами по себе знания ценности не имеют. Вон у меня на сайте несколько штук комментаторов, дебилов по определению, а Гугл из них сделал эрудитов типа классических энциклопедистов.

Уметь думать? Да уж не без этого - быть умом природы и не уметь думать как-то стрёмно. Но и умение думать всего лишь УМЕНИЕ - то, чему учатся. Поэтому, учитесь ли вы сейчас - пока живёте в теле - или выучитесь после смерти, не имеет значения.

И вот главным условием становится то, что подавляющая масса людей явно не ожидает, - моральная сила индивидуума. Его способность жить не ради собственного удовольствия, а ради общей цели. Сами посудите: ну, какой это, к чёрту, вы будете составной частью мозга, если вы заняты только собой и вам лень думать над общими проблемами - над теми проблемами, которые стоят перед мозгом?

Поскольку и людей, и человеческую мразь, законы мироздания создают абсолютно одинаковыми, то и вывод следует безусловный - после смерти тела ЖИТЬ БУДУТ ВСЕ. Не надо надеяться на то, что уколют вам последнюю дозу обезболивающего, и вы заснёте без сна. И всё! Не уснёте. Я проверил.

Но вот только как будете жить после смерти тела - это вопрос!

Ведь очевидно, что живущая во имя себя человеческая мразь в качестве ума природы не нужна (повторю, ведь эта мразь не будет думать и работать во имя природы, во имя общей цели). Следовательно, такие люди после смерти тела будут жить не так, как настоящие люди. Нет, разумеется, после смерти не будет рая и ада в понимании верующих в бога или карму, но и «всем всё поровну» не будет. Одним будет хорошо, а другим очень плохо, поскольку ради нас законы мироздания не прекратят вести естественный отбор.

Вот поэтому нет вопроса важнее, ЗАЧЕМ ПРИРОДА СОЗДАЛА НАС, ЛЮДЕЙ?

А подавляющая масса людей либо не видит здесь вопроса, либо верит в религиозные догмы и тупо уверена, что люди создались сами (или их создал бог) только для того, чтобы люди могли всласть кушать, какать и развлекаться на земле, а верующие ещё и в раю.

И как же убедить этих людей, чтобы они жили ради своей будущей жизни после смерти тела?

Да и так ли уж необходимо их всех убеждать?

Ещё отвлекусь на аналогию с раздражающими меня дебилами - с ситуацией по убеждению дебилов. Положим, в начале образования Земли я пытаюсь убедить какой-то «разум», получивший такое образование, которое имеют сегодня наши обладатели дипломов, что через 4 миллиарда лет на Земле появятся люди. Так вот, этот разум от такой гипотезы ржал бы, не переставая, поскольку, во-первых, ему об этом «в университете ничего не сообщили», во-вторых, если бы было так, то «все бы об этом говорили» и, в-третьих, главное, что «люди с других планет с ним не связываются», а, значит, никаких людей не бывает! «Люди - это поповские выдумки!», - заявит этот умник. Ведь у дебилов, да ещё и с дипломом, всегда все доводы железные, не так ли, дебилы?

Я не хочу терять время на убеждение этих умников, я обращаюсь к просто умным - поймите важность этого вопроса и задумайтесь.

Так зачем вас создала природа?