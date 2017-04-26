В политику возвращается юмор

Газета "Правда" печатает беседу политического обозревателя В.Кожемяко с профессором С.Кара - Мурза о проблемах революций в 1917 году. Естественно - это явление, которое коснулось всего человечества, так как подобного мир ещё не знал. Обозреватель напоминает профессору о том, как оценивают итоги чубаисы, пивоваровы, дополним гозманы, млечины, амнуэли и даже горбачёвы. По их мнению надо забыть о революциях и не вспоминать. На счёт забыть может и надо на некоторое время. Надо не забывать о сегодняшней революции. Профессор по этому говорит так: " Да плевать на эти голоса, они элемент среды. Надо понять, что это было и как было?" Что это за среда? И сколько она объединяет голосов? И на вопрос о том, что многие в нашем обществе хотят это понять? Ответ поражает читателя. Почти все и в том числе власть. В корне не согласен. О революциях написано тысячи книг, в том числе и самим профессором. Революции делались не народом и даже не рабочими, а интеллигенцией, которой не хватало власти для ещё большего закабаления народа. Большевики просто подобрали власть без единого выстрела. А вот гражданскую войну организовали те у кого изъяли награбленное.

Результаты беседы наталкивают на нехороший вывод. Значит по профессорски при смене общественно - политического строя надо по новому оценивать обе революции. Чтобы нынешняя власть могла оставаться при своих интересах на неопределённый срок. Практически с этого и начал В.Путин своё правление. В июле 2004 года подписал закон "О государственной гражданской службе РФ", согласно которому полностью и на неопределённый срок сохраняются льготы и привилегии для государственных чиновников и членов их семей". Несколько позже подписывает закон о "монетизации". Что он думал подписывая сперва указ, а потом закон? О революции, о народе или о себе? Готовил почву для пожизненного царствования, что и произошло на самом деле. А чубаисы так и продолжают господствовать. Однажды на большой пресс- конференции с народом ему задали вопрос по А.Чубаису. Ответил примерно так: "Чубаис нам нужен, он организовал приватизацию". Не важно как главное, что ободрал народ, но об этом не говорят в Кремле и не только.

Профессор вспомнил цитату президента в Послании Федеральному собранию. "Наступающий 2017 год - год столетия революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России". Хорошо сказано, а на праздновании мавзолей Ленина закрывают. И кто это делает? Народ, а может тот кто хорошо говорит? И после этого разговора и празднования профессор молчит, молчит и обозреватель. В данном случае президент думал как профессор или наоборот профессор говорит, как говорил президент. Надо оценить революции с учётом нынешнего положения страны. Тогда революцию подготовила интеллигенция, сейчас такого быть не может, поэтому можно говорить о революции всё что у человека на уме. Говорили во второй думе о воровстве Ельцина, который через дочь крал миллиарды долларов из займов, при этом есть случаи смерти стариков от голода. Депутаты говорили, но воровство продолжилось. Вот теперь и надо говорить о революции с учётом воровства, оправдывая власть. Сперва говорили, что идёт первоначальное накопление капитала, чтобы потом можно было развивать экономику. И накапливание продолжается только у определённого круга лиц, обворовывая население. Президент много хороших слов говорил и говорит, но это никак не отражается на жизни народа. Правда отражается только с худшей стороны.

Обозреватель говорит, что призыв к объективности не находит отражения во властных структурах. Так и должно быть. Простому смертному слова никто не даёт, даже газета коммунистов. А кто будет обсуждать? Под одеялом пожалуйста или на кухне только шёпотом, перегородки тонкие соседи могут услышать. А чтобы ложь воспринималась народом как истина в первой инстанции власть и содержит, и предоставляет трибуны телевидения, радио пивоваровым, гозманам...Найдите на тысячах каналах простого рабочего или крестьянина. В Томске был местный телеканал "ТВ - 2". Пришёл новый губернатор Жвачкин посмотрел на это "безобразие" и закрыл. Томск студенческий город, в котором автор этих строк окончил институт, молодёжь организовывала митинги, писала коллективные письма и даже президенту, однако проблема не решена. Томичи теперь пользуются сарафанным радио. Президент принимает Жвачкина и ведёт с ним отцовскую беседу, с улыбкой на лице. Всё хорошо, область развивается, Жвачкин прикупил вертолёт и летает с нужными людьми на охоту. Тайга ещё не вся разворована. Потом летит в Краснодар, отдохнуть от трудов праведных, там у него "домик" имеется.

Участники беседы приводят цитату Д.Медведева по поводу 100 - летия революции. "Эта революция очевидный пример того, как с утратой стабильности были по сути разрушены основы экономики и на долгие годы утрачены перспективы экономического роста". Такую бессмыслицу мог сказать только Д.Медведев. Но никто не говорит почему. Сегодня меня порадовал М.Делягин. Он сказал, что в России исчезает юмор, однако Дмитрий Анатольевич устранил пробел. Отчитываясь перед депутатами, гордо держась обеими руками за трибуну заявил: "Экономика стала отрастать". Жаль, что не сказал в какую сторону. Премьер не имеет ни малейшего представления об экономики, что и подтвердил его отчёт. Почитайте его доклад. Человек убеждён в своей правоте на все сто процентов. Настолько убеждён, что не воспринимает возражений. Он понял, что эта должность ему предоставлена на пожизненное кормление. В 2003 году его годовой доход составлял чуть больше 3 миллионов рублей, а в прошлом уже более 8 миллионов. Так и хочется задать вопрос профессору и всем кто прочитает эту статью, если конечно её опубликуют, хотя надежды нет. Нищим слова никто не даёт при демократии и свободе. "Вы большой начальник - очень большой, проводите совещание со своими подчинёнными и справа от вас сидит первый зам и его доход в десятки миллионов рублей, он скупает целые этажи в элитных домах, имеет самолёт и недвижимость за бугром". Как бы вы к нему относились? Думайте. А Дмитрий Анатольевич делает вид, что этого не замечает или что так и должно быть.

Профессор и обозреватель затронули, пожалуй, самые важные вопросы жизни страны и народа. И что дальше?

Кара - Мурза, отвечая на вопросы, говорит: "Советский Союз смог победить Гитлера потому, что в 1934 году вышло постановление Совнаркома и ЦК ВКП (б) о переходе к преподаванию в школе истории". Смелое утверждение. А я думаю совершенно по другому. Победили потому, что ни Сталин, ни его окружение не скупали дворцы, не открывали счета за бугром и не грабили народ. Конечно нарушения были, но они по отношению нынешнего времени настолько незначительны, что люди об этом не знали. Полностью ликвидирована неграмотность. Вот за что погибали и солдаты, и командиры. Они думали о будущем и 23 года мирного труда вселили в народ именно ту веру за которую сражались до победного конца. Воевали те кто родился при царизме и жил не ведая будущего. До начала Отечественной войны основная масса населения только освоила грамоту и могла читать газеты. Историю начали изучать те кто по возрасту не участвовал в военных операциях и не мог повлиять на победу с исторической точки зрения. После войны люди постигали историю, но далеко не все. То поколение постигало историю своим участием, они могли сравнивать то, что было и что появлялось на их глазах.

Сейчас нет смысла мусолить проблему потерь во время Великой Отечественной войны. Вернуть назад историю и время невозможно. Почему с изменением общественно - политического строя возникла проблема по новому взглянуть на исторические факты. Да потому что власть хотит обелить себя. Подогнать своё существование бормоча о благе народа.

Учёные, политики, журналисты, болтуны толи не хотят понять причину развала Союза, толи делают вид, что не понимают, поэтому не говорят правду. А почему не говорят, потому что очень даже хорошо пристроились к этой власти. Вот только И.Чубаису не повезло. В СССР получил хорошее образование и бесплатное, стал профессором. При коммунистах профессура была элитой общества и пользовалась уважением у народа. А вот И.Чубаиса народ ненавидит и очевидно не жалуют и на работе. Ходит на тусовки в прикиде бомжа и даже жиденькая бородёнка перестала расти. Наверное стал, а может и был евнухом. Не походит на профессора внешним видом. Может купил профессорское удостоверение, сейчас это в моде. В Советском Союзе народ его не знал. А почему власть не заткнёт ему рот и подобным извращенцам? Да потому что это отвлекает народ от насущных проблем, что вполне устраивает власть. Не будь этих тем, о чём бы говорили журналисты, учёные, политики и просто болтуны одним словом те кто допущен к СМИ?

Вспомнили какого - то Б. Соколова, который искажает историю. Вспомнили и что? Кто на ваше воспоминание обратит внимание и примет меры? Никто. А почему? Да потому что власти РФ это и нужно. Есть о чём поговорить. А сама власть в это время занимается совершенно другими делами. Доллары так и продолжают ручейком утекать за границу, и в большинстве к нашим врагам. У меня под рукой вырезка из газеты "АиФ" за 2013 год. Зарплата Г.Грефа - 11,7 миллионов рублей. В 2014 году получая пенсию в отделении Сбербанка России поинтересовался у оператора о её зарплате. И вот что она мне ответила: "Ставка чуть больше 4 - х тысяч, есть доплата на руки 6 тысяч триста рублей. Она приезжает в наш посёлок из города на рейсовом автобусе. В месяц на автобус тратит 1200 рублей. Как жить? Я писал Нарышкину, Матвиенко, Грефу, Крашенинниковой в Общественную палату. Получил 8 письменных ответов на фирменных бланках, все без исключения просто посмеялись на до мной. Снял копии и пакетом направил в Совет Федерации на имя А. Белякова. От секретариата пришло письмо о том, что оно вручено лично адресату. И на этом дело закрыто. Тишина как на кладбище в тихую погоду. А.Костина (ВТБ) - 10 миллионов рублей и так по списку. Журнал Форбс информирует читателей, что сейчас в России уже 200 долларовых миллиардеров. Посчитайте сумму которую они вывезли и вывозят из России? А зарплата рабочих, низовых бюджетников не превышает 10 - 15 тысяч рублей. Профессора и обозревателя это волнует?

Вы упоминаете о зерновом снабжении населения в царской России, но без конкретных примеров. В одной книге я прочитал, что при царе собирали хороший урожай на Кубани. И помещик не хотел везти зерно к Уралу и за его пределы. Дорого и хлопотно. Легче погрузить на баржи и везти в Европу и зерно расходилось с завидной быстротой. А потом купцы пропивали вырученные деньги в ресторанах Парижа. Никто не мог так шикарно гулять как российские купцы. Но об этом ни вы, ни другие писаки не пишут. Так почему же телевидение, радио, печатные средства массовой информации говорят и пишут просто чтобы что - то говорить и писать. Главные проблемы остаются за бортом. Читать и слушать нечего, когда в кармане вошь на аркане. Много у меня сегодня и вопросов и моих же ответов. Потому что в СМИ допускаются обеспеченные "господа". В СМИ нет нищих, их удел создавать богатства для писак и чиновников, которые захватили все богатства страны. При бандитски - воровском капитализме мнение у человека, бедного или богатого формирует не серое вещество головы, а карман. Конечно есть и исключения, как и в любой семье. Но в большинстве именно так.

Беседа Н.Кожемяко с профессором Кара - Мурзой закончена и что? Какой вывод и есть ли он вообще? Последняя фраза беседы профессора. "Если вы считаете, что для читателей "Правды" это представит интерес, я готов". К кому это обращение? К обозревателю или к читателям? Народ газет не читает. Дорого и тираж дворовый. Мне такая беседа не интересна. Нет выводов. Что должен делать нищий и униженный народ? Думаю, что вы знаете, что из Д.Медведева никогда не будет премьера, ему сейчас нельзя предложить даже преподавательскую работу. Кого он воспитает? Будут говорить, что экономика стала отрастать или не отрастать.

Профессор, вы помните отчёты Советского правительства? Почему бы вам с обозревателем не сравнить? Фактически в сорокаминутной болтовне не было никакого отчёта о проделанной работе правительством.

При бандитски - воровском капитализме если появляется человек, который хочет поговорить об исторических событиях, то надо говорить в сравнении с тем периодом в котором происходит разговор. Чубаися и прочая мразь говорят, что большевики и В.Ленин истребляли население. Не Ленин истреблял, а те у кого была отобрана собственность приобретённая на рабском труде. Давайте сравним с периодом вооружённого переворота с 1991 по 1993 годов и до нынешних годов. Сколько погибло, уехало, сколько убито при дележе награбленного? И убийства продолжаются. В столице стрельба идёт каждый день. И стреляют не в воздух.

Участники беседы и читатели, вы смотрите телеканал "Домашний" на четырнадцатой кнопке. С утра и до обеда идёт передача "По делам несовершеннолетних". Давление подымается до критического от того, что вытворяет молодёжь. Молодёжь режет родителей, всех кто мешает, по их мнению, жить так как они ходят. Обманывают, крадут, грабят, устраивают шалаши для интима, девочки беременеют в 13 лет и с пелёнок живут взрослой жизнью. И ведь все преступления совершаются при участии взрослых. Клубок неразрешимых проблем. И кого растит нынешняя власть? Наше будущее? А главное кто обращает внимание на деградацию молодёжи? У них же ничего не осталось святого. Только животные случки на уме школьников. Посмотрите эти передачи. А сколько молодёжи убивает себя? За прошлый год совершено суицидов среди молодых 720. Каждый день в стране исчезает более десяти детей. В детских садах избиение стаёт нормой, в Красноярском крае детей укалывают какими - то иглами. Вы о чём говорите и пишите в газетах? Что творится в стране? Говоруны и писаки, как и чиновники власти, живёте совершенно в другой стране. Вас интересует история. Та история совершалась людьми во имя людей, а это во имя чиновников и тех кто пристроился к власти.

Уверенно возвращаемся в девяностые. Телевидение радует народ, рассказывает как сегодня в городах создаются банды из подростков, которые держат в страхе небольшие города. Прогресс в развитии налицо. А мы снова поговорим о революции.

Смотрите выступление президента на "Совете законодателей". Он критикует лозунг о борьбе с коррупцией. "Мы должны с этим активно бороться, чтобы различные авантюристы не использовали борьбу в своих целях. Мы должны показать, что в состоянии государство бороться с этим само". И ведь борется. Пусть Навальный, снимая фильм, не во всём прав. Но проверить надо и проверить не стороной Бастрыкина. Ворон, ворону глаз не выколет. Если 160 тысяч преступлений, совершённых следователями, о чём говорил сам президент, остались без ответа, то что говорить о проверке премьера. Президент всегда говорит красиво, но за разговором ничего не стоит. И профессура и журналисты помалкивают. Им лучше поговорить о том, что было в другом веке и никакого отношения не имеет к нынешним событиям. В стране нет образа будущего. Молодёжь - наше будущее растёт как сорная трава на тех полях, которые нынешней властью были заброшены. А скоро выборы. Пишите и говорите о предстоящих выборах, от них зависит наше будущее.