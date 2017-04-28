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Московский листок

Капитализм не предполагает воспитание патриотизма

Опубликовано 28.04.2017 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

капитализм буржуазия эксплуатация
Капитализм не предполагает воспитание патриотизма

На днях посмотрел на канале ОРТ передачу о патриотическом воспитании молодёжи. Принимали участие социолог, политик, общественный деятель и другие. Почти час разговаривали ни о чём. Нужно воспитывать с детства, дома в семье, в школе. Фактически когда приняли Конституцию без идеологии не только молодёжь, но и взрослые детородного возраста потеряли общественный смысл жизни. Впереди всех жизненных процессов поставлен доллар. Он и командует воспитанием. На передаче попытались говорить о том, что власть не осознавая вводит в школах уроки труда и военное дело. Почему военную подготовку никто ответить не смог. А ответ прост. Зачем власть готовит армию? Во - первых для утверждения собственного превосходства над народом, в некоторых странах превращённого в рабов. И естественно для защиты страны. А кто может защищать своё государство? Только военный человек обученный приёмам защиты. Значит он патриот. Другой высшей цели в любом государстве нет. Сколько ни говори халва, а во рту слаще не будет. Вот и военный невольно стаёт патриотом в силу выбранной профессии.

А во - вторых военный человек сразу стаёт патриотом. Потому что создан для защиты Отечества. И не надо никаких примеров и говорить о патриотизме. Положение человека делает его патриотом. Это до тех пор пока не наступает проверка действием.

Например, в Кремле создан департамент по патриотическому воспитанию. Чем он занимается никто не знает. Но зарплату сотрудники точно получают. Большой разговор идёт в стране по патриотическому воспитанию ветеранами. Они якобы ходят в школы, рассказывают о подвигах предков во время ВО войне. Но война то закончилась более 70 - ти лет. То время ушло, народилось третье поколение и подвигами предков воспитать человека невозможно. Нет наглядных примеров. А вот обратных примеров тысячи. Теракты в России, убийства, грабежи, воровство и прочие преступления не дают оснований воспитать порядочного человека. Родители отправляя в школу ребёнка напоминают ему о хорошем поведении. Он соглашается и с таким намерением идёт за знаниями. И что видит? Сосед надевает учителю мусорное ведро на голову, разговаривают по сотовому телефону, выходят из класса когда вздумается и даже хором насилуют молодую учительницу, правда после уроков и вне школы. Избивают сверстников, чтобы управлять остальными. Ведь сегодня только сильный может организовать себе достойную жизнь. Умный стремится уехать как можно дальше от России. Учителя в большинстве тоже говорят с детками о высоких материях. Других способов у них нет. Родители, школа все говорят хорошо и вот уроки окончены и ребёнок выходит на улицу. И что он видит? А главное что он видит в интернете, по телевизору. Сегодня это доступно почти всем. Идёт передача на канале "Домашний" "По делам несовершеннолетних". У меня не хватает воли досмотреть до конца. Столько грязи, всё переплелось в нашей стране и на почве интима. Отцы трахаются с несовершеннолетней подругой дочери. В 15 лет девочка беременеет, дочь этого дяди избивает её так, что она теряет ребёнка. И на суде выступает как взрослая женщина. "Я потеряла ребёнка и наверное теперь не смогу иметь детей". Она не говорит как закончить школу - это уходит на задний план. Избивают, убивают не разбирая кто он или она. Мешает, надо убить и так обставляют преступление, что не надо поступать в театральный институт. И не стесняются говорит о самых интимных делах с такими подробностями, что наше поколение со стыда бы провалилось. Естественно из таких и вырастает нынешние "патриоты".

Неужели взрослые не понимают, что патриота нельзя воспитать разговором или примерами семидесятилетней давности. Я советский человек и им буду до конца. Но я не помню чтобы нам говорили о патриотизме в школе. Говорили о патриотизме других. А школьник, студент сам решал кем ему быть, да и об этом не думали. Кем становились, тем становились. Это как - то без нажима сверху. Обстановка в стране воспитывала человека, а критические события показывали кто из тебя вырастает. Пример из личной жизни. Меня на комиссии забраковали. Посидел дома несколько дней и пошёл по кабинета, а кабинеты за 15 километров. Для деревенского парня идти в кабинет не так просто. Однако меня и военком и хирург приняли как родного, объяснили по своему и в конце я только вымолвил, что выдержу и так попал в армию, служил три года. Думал ли я о патриотизме? Не только не думал, даже не знал, что можно быть патриотом. И когда случился Карибский кризис некоторые с нашего батальона писали рапорта на отправку для оказания помощи Кубе. Естественно и я написал не сразу, а два дня думал. Но мы не думали о патриотизме, думали только выдержим или нет. Пример руководства страны воспитывал в нас патриотов. Пример и только пример не простого человека а именно чиновников власти. Другого нет и быть не может. А вот на передаче о примере никто даже в шутку не вспомнил. А это главное.

При капитализме, а тем более при бандитски-воровском о патриотизме говорить даже стыдно. Ну какой патриотизм если всё меряется на рубль или доллар. Кто - нибудь на передаче или вообще из тех кто допущен к средствам массовой информации может назвать фамилию чиновника, на которого молодой человек должен ровняться? Назовите? Не могу вспомнить ни одного, а вы? Естественно, кто допущен к СМИ скажет, что президент является патриотом России. Какой России? Нищей и преступной. И этот патриотизм перенял от своего предшественника, которому и построен Ельцин - центр. Пока будет существовать этот центр и пока не будет суда над предателями в России не будет патриотов. Военные будут исполнять свой долг за зарплату и не более того. Но ставить свою жизнь за кого - то вряд ли. Таковых нет. А те кто погибает в Сирии не являются патриотами. Они хотели заработать, но не всем удаётся.

Так на чьём примере в настоящее время можно воспитывать патриотов. Сегодня Д.Медведева не ругает только ленивый или безграмотный. Из него нет и никогда не будет настоящего премьера. Он не хочет учиться. И снова приведу пример, о котором не хотят говорить ни президент, ни премьер. Почти год Е.Примаков был премьером и избежал дефолта, Промышленность начала расти и расти не на 0,3 десятых процента, а почти на 20 %. Сняли, не понравилось президенту такой вариант управления экономикой. Он - то при любом премьере получал что хотел, а при Примакове мог загудеть под фанфары. Откуда в стране будут патриоты, если предателей ставим в пример. И почему разговор с президентом о патриотизме не затрагивает чиновников? Они прежде всего должны быть патриотами своей страны. Сколько за 27 лет бандитского капитализма чиновники и просто ворьё вывезли долларов из страны? Триллионы. Но ведь в первую очередь именно чиновники должны быть патриотами. Или эта доля касается только нищего народа? В правительстве почти все чиновники миллионеры, а народ нищает. И это прежде всего ощущает молодёжь.

На передаче о патриотизме социолог говорит, что проводили опрос населения в 48 регионах. Более 70 % опрошенных считают себя патриотами. Считают и являются понятия разные. Сегодня в мирное время нельзя оценить со стороны патриот человек или нет. Нужна практика, а это война. На передаче один говорит, что губернатор всем известный в 6 лет отправил своего сына за границу. Естественно сам губернатор является патриотом Росси и таким вырастит своего чадо. Он один такой? Значит патриотом должны быть, по нынешним меркам, только нищие, которые не могут выехать за границу и не могут обеспечить себе достойную жизнь. Все не могут быть губернаторами, министрами, мэрами. Кто - то должен кормить миллионную армию чиновников, которые по статусу должны быть патриотами, а они все являются ворами. Сытый читатель подумает, что автор переходит границу дозволенного. А вот скажите Сечин, Греф, Шувалов и ещё 200 господ попавшие в журнал Форбс являются патриотами или не являются? Они ведь на законных основаниях грабят страну и народ. Такие законы приняли патриоты? И президент оправдывает такие и зарплаты и премиальные. Взыскали с руководителя "Почты России" 95 миллионов рублей, выписанные себе собственноручно. А зарплата почтовых сотрудников не превышает 10 тысяч рублей. Почтальон у нас получает 7 тысяч. На сапоги не хватает.

Так что разговор о патриотизме при бандитски-воровском капитализме это издевательство над народом и страной. И главное о нём судачат те кто в этой жизни пристроился на хорошо оплачиваемую должность. Может А. Чубаис патриот или его брат Игорь?

Кто - нибудь задумывается над тем, куда наша власть ведёт страну? Конечно из Кремля не видно государства, не видно народа. Проголосовали за партию власти 36 миллионов избирателей и хорошо. Вот они мнимые патриоты, дети которых учатся и косят от армии, находясь за рубежом. Приспособленцы извратили всё, что только можно в стране. Чиновники потеряли и стыд, и совесть. Сейчас вообще о таких категориях жизни человека вообще не говорят. Москва показывает пример всему народу страны. Сколько было разговору о М.Багдасарян и её окружению. И что? Сытая молодёжь не знающая жизни продолжает наводить страх жителям столицы, которым посчастливилось увидеть то, что они вытворяют на дорогах. В дребезги разбивают миллионные автомобили и тишина. Вот они истинные патриоты России. Попробуйте после таких концертов воспитать нищего патриота.



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