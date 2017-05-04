Выборы. А за что мы голосуем на самом деле?

Чем сильнее государство, тем слабее нация.

П. Хлебников

Если порасспросить на улице случайных прохожих, чего они ожидают от выборов, то подавляющее большинство из них ответят, что ничего хорошего. С этим, безусловно, можно согласиться учитывая результаты всех предыдущих выборов, но вот вопрос: что же они, все-таки, нам готовят? Даже из обоймы плохого.

Но вначале о выборах

Выборы, это необходимая процедура демократии а она, что ни говори, есть выражение власти народа. И если Вл.Жириновский ставит на них крест: Власть никогда и ни в одной стране не принадлежала народу, то У.Черчилль обнадёживает: Демократия это черт знает что, но вот только человечество ничего лучшего пока не придумало.

Во всяком случае, большинство людей предпочли бы жить в условиях демократии.

Но вот если выборы проводятся в системе с заранее известным исходом, то какой вид эти отношения принимают в этом случае?

Мы постараемся показать, что даже в таком виде они имеют весьма серьёзное значение.

Суть выборов

Она в динамической балансировке отношений межу государством, которое выступает как аппарат принуждения и гражданским обществом определяющим свободу гражданина. Отношения эти, подчеркнем, непостоянны. В случае каких-то экстремальных ситуаций, война например, на первый план выходят Рузвельты и Черчилли, де Голли и Сталины, но как только ситуация приходит в норму, от них избавляются. Как правило, через выборы. Но если демократические процедуры не срабатывают, то пускаются в ход и криминальные способы. И не только в тоталитарных, но в самых демократических странах.

Демократическое государство – это то, в котором этот процесс работает хорошо, поскольку его необходимость осознается и с той, и с другой стороны.

Хотя и тут не всё гладко. Государство это власть, оно отнюдь не в восторге от того, что теряет её и старается во что бы ни стало удержать, а по возможности и расширить. Парламент в свою очередь строго следит, чтобы части его компетенций не были «схрумканы» государством. Для такой балансировки надо иметь патриотически настроенную элиту. Это значит, что Черчилль прежде всего ощущает себя англичанином, де Голль- французом, Рузвельт- американцем и всё подчинено интересам нации. А не тип компрадорской буржуазии, как у нас. В первую очередь, власть и деньги должны быть разделены, в этом-то вся проблема. Кто у нас в депутатах-то, ась?!

Что получится, если эта балансировка будет нарушена? Ничего хорошего. В одном случае, анархия и потеря государства как в Польше времен Речи Посполитой с другой то, что называется тоталитарным государством, попросту фашизм.

Выборы в Эрефии

Особенность их по утверждению оппозиции в том, что исход в них предрешен, и результат неизменно будет в пользу государства. Первопричина, повторимся в том, что мы так и не перевалили через феодальный уклад, когда деньги и власть находятся в одних руках. Это даёт возможность власти задействовать в полной мере административный ресурс, причём для этого привлечено все, от организации начального этапа, до прямых подтасовок в процессе выборов и подсчета голосов.

Вид выборов, их метаморфозы тесно связаны с целями, которые ставило перед собой государство на всех этапах своей трансформации. Ныне они достигли уровня своеобразного совершенства. Отсюда система ГАС (2005 г.) и её дополнение- КОИБ. Суть в переводе на автоматизированную цифровую систему подсчета голосов, что легко позволяет настроить систему на любой результат, проконтролировать который стало невозможно, даже статистически. Выборы таковыми уже не являются и Эрефия просто лишена той социальной балансировки, для которой они и предназначены.

И главное

Что ожидать после предстоящих выборов? Это не так уж и трудно спрогнозировать, достаточно присмотреться к нынешнему состоянию страны. Здесь несколько направлений. Первое - формирование рынка рабочей силы

В стране настойчиво насаждаются капиталистические отношения, но пока, не очень успешно. Уже есть и частная собственность и капитал, но вот такой важной компоненты как пролетариат, явно не хватает. Но кто такой, пролетарий? Это обладатель рабочих рук, которые он предлагает на рынке труда, а капиталист эти руки по рыночной их стоимости нанимает.

Но для того, чтобы считаться таковым, он должен обладать определёнными свойствами. Английский писатель А.Франс характеризует его таким образом: В общем, это был типичный рабочий: недалекий и лишенный всякого воображения. Он должен быть предельно примитивным, способным лишь на выполнение рабочих функций, чтобы не создавать лишних проблем для работодателя. Но главное, он не должен иметь ничего, кроме своих рабочих рук. Он не должен выскользнуть из цепких объятий рынка и обязан просто умереть с голоду, если в течение пары-тройки месяцев не получит работу. Поэтому, первоочередной задачей после выборов станет зажать работягу до такой степени, чтобы деваться ему было некуда: или под ярмо капиталиста, или умереть с голоду.

Де- юре или де-факто неважно, но следует отрезать его от всех источников независимого существования, от мешков картошки собранных на своём участке с которыми он может пережить зиму. Лес, река, охота и рыба, все это будет перекрыто с той же целью. Хотя пожалуйста пользуйся, вот только купи сначала лицензию. Но откуда у безработного на неё деньги? Борьба с мелким бизнесом и даже с киосками по всей стране имеет ту же основу. Попутно отметим, что на горизонте маячит и запрещение выращивать на своих участках продовольственные культуры, что уже осуществлено в некоторых странах. В недалёком будущем, можно ожидать, на них будут охотиться как за коноплёй.

Так что подстраховаться мешком картошки со своего участка, как это ещё возможно сейчас, ему уже не удастся. Да и сами эти участки тихой сапой начинают уже отбираться.

И чем сильнее, удастся закрутить работягу, тем выше норма прибыли будет у капиталиста. Он будет просто счастлив, увидев на биржах труда многокилометровые очереди безработных, готовых на любую работу за гроши. И вообще, экономисты утверждают, что рост экономики в капиталистическом мире начинается с безработицы в 30 процентов. И после того, как в стране население отрежут от всех источников самостоятельного существования то есть, превратят в классический пролетарий, следует ожидать и всплеска безработицы.

Вторым направлением остается гражданское общество

Поле битвы, конечно, Интернет который всё явственнее выступает как организующая и направляющая сила общества, его коллективный мозг. Он до некоторой степени контролирует правительство, развивает и интеллект и критичность хотя бы у части населения, И главное, обеспечивает концентрацию общественных сил в их столкновении с государством. Оно неизменно проигрывает в столкновениях с ним, и это не может не вызывать у него раздражения и даже комплекса неполноценности. Подошло время приглушить и его, и интеллигенцию, свою работу она уже выполнила, идеальный вариант- полностью заменить её религией.

Законы Яровой, тотальная слежка, неизбежны и будут лишь нарастать. Стоимость её весьма высока. Кто будет оплачивать, государство? – Вряд ли, скорее всего её повесят на шею пользователю, повысив оплату всех этих услуг. Так что гражданин, пользуясь средствами связи, должен будет оплачивать и слежку за собой. В этом и еще один положительный момент: от Интернета будут отрезаны бюджетники и пенсионеры со своими доходам тот 10 до 20 т.р. Гражданское общество тут будет убито напрочь, оно будет искромсано государством как раковая опухоль. И наконец, образование и наука компоненты, которыми определяется ныне цивилизационная состоятельность любой нации. Становится ясным, почему их свели в одном министерстве. Чтобы прихлопнуть вместе, дополнительно придавив сверху как могильным камнем религией. Вместо диалога - махровый клерикализм со своими уголовными уложениями Российской империи, предусматривающими наказание за безверие, от штрафов за непосещение служб до каторги за отрицание божественных канонов. И надо признать, что от законов о терроризме и оскорблении чувств верующих до этих уложений остался лишь один малюсенький шажок. И поскольку выборов как механизма регуляции в Эрефии просто не существует, гайки можно закручивать до предела.

Что дальше?

Государству- получить одобрямс в процессе выборов, что развяжет ему руки к последующим шагам. Всё то, что уже принято, но пока приторможено будет выполняться уже в безапелляционном порядке. Развернут закон о ТОР-ах (территории опережающего развития) согласно которому, напомним, иностранцам позволяется арендовать там земли на срок до 70 лет; осуществлять принудительное выселение коренных граждан со своих земель и из свои домов; отменять экономические и таможенные границы и действующие законы РФ; иностранцам добывать полезные ископаемые, вырубать древесину, вылавливать рыбу и отстреливать животных в любом количестве, без возмещения убытков; иностранцам избирать и быть избранными в законодательные (представительные) органы местного самоуправления; не платить многие налоги.

Единственное, чего здесь не хватает, это закона о бродяжничестве, как в Англии времен овец, которые «съели людей». Чтобы уж всех загнать на мануфактуры, пардон, фабрики и заводы, реально на какие нибудь «химпроизводства», на которые ни один нормальный человек не пойдет из чувства самосохранения. Но это вопрос ныне также в стадии обсуждения.

Для коренного населения это закончится особенно плачевно и вот почему. Рабочая сила будет наниматься капиталистом на конкурентной основе, исходя из наименьшей её стоимости и способности к максимальной производительности труда. Патриотизм, национальные интересы, все это понятия для лохов, будут ли это китайцы, вьетнамцы или северокорейцы определится исключительно их качеством как рабочей силы.

И надо признать, у нас с этим дело архиплохо, школа славно поработала в этом направлении, подготовив целые поколения ни к чему не пригодных недорослей.

Что делать с «лишним» населением? Исторический опыт на этот счёт имеется.

Пример- североамериканские индейцы, которые на свою беду, в отличие от негров, оказались неспособными к индустриальной работе. Их поуменьшили сначала с помощью скорострельных ружей и «огненной воды», затем оставшихся загнали в резервации. Для России ситуация складывается особенно трагично. Её судьба определяется фразой: В этой стране экономически целесообразно проживание не более 10 – 15 млн человек, уменьшение численности населения по крайней мере в десять раз. И это даже не чья-то злая воля, а является неизбежным следствием развития рыночных отношений, то есть, происходит как бы автоматически. И как видим, база для этого и экономическая, и юридическая и даже силовая уже подготовлена. Пущен в ход непосредственный механизм, резко ускоряющий этот процесс, это поголовная наркомания, которая будет только нарастать. И все это, напомним, как бы на добровольной основе, поскольку подтверждается результатами выборов. Недовольные, возмущенные автоматически попадают в категорию террористов, а как же? – Выступают против того, что принято волеизъявлением народа. Кто там еще убежден в бесполезности выборов?!

И в заключение

Нормальные социальные отношения в стране основываются на динамическом балансе между государством и гражданским обществом, который обеспечивается выборами. Условия его эффективности очевидны. В первую очередь это по-настоящему патриотическая элита, понимающая жизненную необходимость такой балансировки.

Далее, реакция населения. Но в чем она заключается? Ответ на это вопрос мы находим у Наполеона, который высказался так: Мне ничего не стоит обмануть любого дипломата, политика, но я никого не смогу обмануть домохозяйку, которая приходит с утра на рынок с корзинкой за продуктами.

Западный обыватель не заморачивает себе голову перипетиями политической борьбы, а поступает очень просто. Если происходит заметное ухудшение его положения, будь то рост преступности на улицах, или цен в магазинах, то он просто голосует против. А депутат, допустивший это, в следующий раз просто не получит необходимого количества голосов и попрощается с властью. Увы, у нас этого нет до сих пор. И поэтому поборы ЖКХ для тех же домохозяек будут взвинчиваться до безобразия. Хотя меня ещё не покидает надежда что, в конце-то концов любая из них, вернувшись с рынка и придя в зал для голосования проголосует так, как власть этого действительно заслуживает. А подсчет голосов окажется правильным.

Государство может, конечно, повернуть выборы в свою пользу. Но при этом страна лишается возможности социальной балансировки и неизбежно превращается либо в издыхающий полутруп, либо кипящий котёл, готовый рвануть в любой момент. Но и в том, и в другом случае она оказывается вычеркнутой из числа перспективных цивилизаций. Остальной мир, ушедший далеко вперёд, будет воспринимать её как слабое звено, подлежащее безусловному уничтожению. Что мы и наблюдаем ныне на практике.