Запуганные до полусмерти педагоги начали бороться с детьми, что "хуже Пугачева"

Буквально в один день различные сетевые издания опубликовали шокирующие материалы, очередные свидетельства деградации как системы образования в отдельности, так и общества в целом.

"Медуза" сообщает о последствиях участия двух учеников калининградского Кадетского морского корпуса во всероссийской акции "Надоел". По словам одного из подростков по имени Максим, администрация учебного заведения сначала предложила им перейти на дистанционное обучение, а потом и вовсе потребовала забрать документы. Надо заметить, ребята вообще политически активные. В марте они посетили митинг по случаю трехлетия присоединения Крыма, где на диктофон опрашивали присутствующих, насколько для них данное событие является праздником, и насколько добровольно они оказались на митинге. Уже после того случая старшеклассники были вызваны к директору на нелицеприятный разговор. Однако доводов руководителя, депутата областной думы и доверенного лица президента на прошлых выборах, не услышали. В конце апреля мальчишки направились на пикет "Надоел", при этом сняли форму, чтобы их не ассоциировали с корпусом, и на сей раз молча наблюдали за происходящим. Однако об их местонахождении в школе каким-то образом стало известно, сюда прибыла сама директор и хотела их увести. Ученики отказались. После Первомая администрация сообщила родственникам юных активистов, что больше не желает видеть Максима и его товарища в стенах своего учреждения. Вот две цитаты руководительницы школы, приведённые "Медузой": "Я их ращу с шестого класса, мне хочется понять — почему они поддерживают это?» и "Поверьте, нам, кадетскому корпусу, Путин не надоел".

У меня возникла ассоциация с эпизодом из кинокартины "Безымянная звезда", где учительница-администратор из школы для девочек румынского провинциального городка 1920-х годов строго-настрого запрещала ученицам ходить на железнодорожный вокзал во время, когда мимо проходил экспресс "дизель-электропоезд" из Бухареста. Ей, видимо, казалось постыдным и развращающим то, что воспитанницы могли увидеть в окнах проносящихся мимо вагонов с их столичными пассажирами. Таким своеобразным вагоном, опасным для созерцания молодым поколением, для калининградской директрисы стала политическая жизнь страны. Двое юношей, выросшие в Кадетском корпусе, разорвали её стереотипы, озвученные на сайте образовательной организации - "сюда приходят, чтобы приобщиться к понятию патриотизм". И она их то ли погнала, то ли решила напустить пущего страху, чтоб в пятки ушёл. И неужели она в самом деле не понимает, что подобные методы - не только маршировать, но и думать "по струнке" - способны, от обратного, от вечного желания юности ставить под сомнение аксиомы настоящего, вызвать в подопечных самостоятельную мысль и протест? Или всё-таки за себя больше переживает?

Далее. Журнал "7х7. Горизонтальная Россия" приводит запись разговора между чиновником Калужского министерства образования и старшеклассником лицея, который направил заявку на проведение митинга о школьных проблемах. Забавно, особенно на фоне привычной пассивности педагогического сообщества, где далеко не всякого будят даже те властные инициативы, что бьют по его личному материальному положению. Никогда не слышал об учителях, которые стали бы инициаторами проведения каких-либо митингов, в том числе по многочисленным проблемам системы образования. Похоже, и здесь новое поколение готово дать фору взрослым. Однако особое внимание обращают на себя аргументы чиновника, беседующего с выпускником школы. Приведу подборку самых "убойных":

- какие-то отрицательные моменты во время твоих мероприятий могут негативно сказаться на твоей дальнейшей судьбе

- своими действиями ты можешь подставить и себя, и руководство образовательного учреждения, и Министерство образования Калужской области

- сейчас любое твое мероприятие муниципалитет калужский может расценить как протестную акцию, соответственно, определенные вещи в противовес вам могут быть созданы.

И кульминация: "Кроме вас в Калуге есть очень большая куча людей, которые так или иначе тоже выражают гражданскую позицию, только они ее выражают в виде поджогов автомобилей, разбивания окон... и они, увидев молодых людей, грамотных, красивых... Ну им же первое дело туда, в толпу-то влететь".

Бывал ли товарищ сам-то на митингах, если не знает, что там полиции, как правило, больше участников? И опять, опять представитель государства пытается запугать молодого человека. Словно все забыли пророчества мудрецов и собственную историю, что с юношеством, молодёжью нельзя говорить с позиции силы, давления, угроз. Специфика возраста. Молодые люди часто готовы "умереть за идею", в которой убеждены.

Наконец, во Владимире заместитель директора по внеурочной работе одной из школ пригрозила ученикам "изъятием из семей" после того, как узнала, что некоторые из них посетили недавно открытый региональный штаб оппозиционера Алексея Навального, сообщает издание Zebra.TV. "Воспитательная беседа" вместо урока русского языка детям, школьники записали политинформацию на диктофон. По мнению замдиректора, интерес и сочувствие детей к акциям Навального свидетельствует о том, что родители не справляются с обязанностями по воспитанию, а участие в этих акциях есть проявление экстремизма.

По ее словам оппозиционеры и их сторонники жаждут крови. Один из учеников напомнил завучу, что у него есть право говорить то, что он думает, и закон не запрещает ему распространять то, что говорят Навальный или Путин. Педагог поправила мальчика, заявив, что он не имеет права распространять информацию о Навальном, а о Путине — имеет. Как говорится, без комментариев.

... В учебнике иностранного языка за 10 класс есть раздел о молодёжных проектах в Европе и мире. Один из них организовали школьники, настоящий интернационал старшеклассников из Германии, Франции, Австрии, США, Канады и др. Его участники делятся впечатлениями от своей поездки в Канаду, где они пытались достучаться до политиков и владельцев лесозаготовительных компаний по вопросу уничтожения реликтового леса Северной Америки. Они пытались встретиться с руководством фирм, перед ними закрывали двери. Ребята митинговали с лозунгами и транспарантами у здания суда, где начался процесс над представителями индейского племени, которые сопротивляются вырубке джунглей.

Можно представить, какими удивленными глазами теперь читают этот материал наши российские школьники. Ведь у них "гражданская активность" и "молодежные правительства" должны обязательно сочетаться с политической лояльностью и проходить исключительно в одобренных органами власти формах. Иначе могут возникнуть серьёзные проблемы с учебой, правоохранительными органами, перспективами на будущее. "Чересчур умные", склонные к аналитике, активному действию, с обострённым чувством справедливости юноши, выходит, не очень-то нужны будущей России. Их места готовы занять конформисты, готовые жить по принципу "как бы чего не вышло", умеющие говорить, что нужно, и молчать, когда нужно. Причем последних, вероятно, больше. Ещё бы, ведь им, как показывают примеры Калининграда, Калуги, Владимира, есть у кого учиться. Кстати, не дойдём ли мы так до того, что вскоре инициатива о запрете упомянутого выше распространенного учебника иностранного языка, наводящего на крамольные рассуждения, станет пропуском в очередной молодёжный парламент для её автора?