Из новостей. Два Владимира: Путин как анти-Ленин

Это было почти ровно 99 лет тому назад, 1 мая 1918 года. Из воспоминаний коменданта Кремля Павла Малькова:

"Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошёл, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем:

— Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо. - Он указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича.

Я сокрушенно вздохнул.

— Правильно, — говорю, — Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.

— Ишь ты, нашёл причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? — обратился Владимир Ильич к окружающим.

Со всех сторон его поддержали дружные голоса.

— Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите верёвки.

Я мигом сбегал в комендатуру и принес верёвки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан верёвками со всех сторон.

— А ну, дружно! — задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в верёвки, налегли, дёрнули, и памятник рухнул на булыжник.

— Долой его с глаз, на свалку! — продолжал командовать Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили верёвки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду».

Энтузиазм был настолько велик, что тут же, возле башни, состоялся короткий импровизированный митинг. Выступил Ленин. Он встал на тёмно-зелёный камень постамента:

— На этом месте революционный пролетариат должен воздвигнуть памятник смелому борцу Каляеву, который уничтожил одного из отвратительнейших представителей Романовых...

Ну, а что произошло на этом самом месте не далее, как вчера, мы знаем. Из новостей: "Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни Кремля."

Глава государства произнёс речь: "Ваше Святейшество! Уважаемые участники церемонии, гости! Сегодня мы вспоминаем события, от которых нас отделяет уже более века: 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной террористом, был убит великий князь Сергей Александрович. Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности. [...] Гибель великого князя тогда потрясла общество, её восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий. И символом скорби, покаяния стал памятный крест, возведённый на месте жестокой расправы. [...] Сегодня мы видим, как возрождаются храмы, открываются монастырские обители, обретаются утраченные святыни, восстанавливается единство российской истории, в которой нам дорога каждая страница, какой бы трудной она ни была. Это наши национальные духовные корни. Своё историческое место вновь занял и крест, восстановленный в память о гибели великого князя Сергея Александровича."

Вот для полноты картины только одно небольшое свидетельство из полицейского рапорта в день события. Обыватели переговаривались на месте гибели дяди Его Императорского Величества:

— Гляди-ка, мозги...

— А говорят, у него мозгов не было...

А это отзыв о велкнязе его родственника великого князя Александра Михайловича в воспоминаниях, опубликованных в 1933 году: "Великий Князь Сергей Александрович сыграл роковую роль в падении Империи и был отчасти ответствен за катастрофу во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле, в 1896 году. При всём желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу её найти. Будучи очень посредственным офицером, он, тем не менее, командовал Л. Гв. Преображенским полком — самым блестящим полком гвардейской пехоты. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, Великий Князь Сергей был тем не менее Московским генерал-губернатором, пост, который мог бы быть вверен лишь государственному деятелю очень большого опыта. Упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая, таким образом, врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Император Николай II не должен был допускать, чтобы Великий Князь Сергей сохранил бы свой пост генерал-губернатора после катастрофы на Ходынском поле."

И ещё одна жестокая шутка тех февральских дней 1905 года: "Наконец-то великий князь пораскинул мозгами!".

Такие дела.