Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Из новостей. Два Владимира: Путин как анти-Ленин

Опубликовано 06.05.2017 автором в разделе комментариев 0

путин царь романов
Из новостей. Два Владимира: Путин как анти-Ленин

Это было почти ровно 99 лет тому назад, 1 мая 1918 года. Из воспоминаний коменданта Кремля Павла Малькова:

"Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошёл, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем:

— Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо. - Он указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича.

Я сокрушенно вздохнул.

— Правильно, — говорю, — Владимир Ильич, не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило.

— Ишь ты, нашёл причину! Так, говорите, рабочих рук не хватает? Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас. Как, товарищи? — обратился Владимир Ильич к окружающим.

Со всех сторон его поддержали дружные голоса.

— Видите? А вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите верёвки.

Я мигом сбегал в комендатуру и принес верёвки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взялись за дело все, и вскоре памятник был опутан верёвками со всех сторон.

— А ну, дружно! — задорно командовал Владимир Ильич.

Ленин, Свердлов, Аванесов, Смидович, другие члены ВЦИК и Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в верёвки, налегли, дёрнули, и памятник рухнул на булыжник.

— Долой его с глаз, на свалку! — продолжал командовать Владимир Ильич.

Десятки рук подхватили верёвки, и памятник загремел по булыжнику к Тайницкому саду».

Энтузиазм был настолько велик, что тут же, возле башни, состоялся короткий импровизированный митинг. Выступил Ленин. Он встал на тёмно-зелёный камень постамента:

— На этом месте революционный пролетариат должен воздвигнуть памятник смелому борцу Каляеву, который уничтожил одного из отвратительнейших представителей Романовых...

Ну, а что произошло на этом самом месте не далее, как вчера, мы знаем. Из новостей: "Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника-креста великому князю Сергею Александровичу на месте его гибели – в сквере у Никольской башни Кремля."

Глава государства произнёс речь: "Ваше Святейшество! Уважаемые участники церемонии, гости! Сегодня мы вспоминаем события, от которых нас отделяет уже более века: 4 февраля 1905 года бомбой, брошенной террористом, был убит великий князь Сергей Александрович. Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности. [...] Гибель великого князя тогда потрясла общество, её восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий. И символом скорби, покаяния стал памятный крест, возведённый на месте жестокой расправы. [...] Сегодня мы видим, как возрождаются храмы, открываются монастырские обители, обретаются утраченные святыни, восстанавливается единство российской истории, в которой нам дорога каждая страница, какой бы трудной она ни была. Это наши национальные духовные корни. Своё историческое место вновь занял и крест, восстановленный в память о гибели великого князя Сергея Александровича."

Вот для полноты картины только одно небольшое свидетельство из полицейского рапорта в день события. Обыватели переговаривались на месте гибели дяди Его Императорского Величества:

— Гляди-ка, мозги...

— А говорят, у него мозгов не было...

А это отзыв о велкнязе его родственника великого князя Александра Михайловича в воспоминаниях, опубликованных в 1933 году: "Великий Князь Сергей Александрович сыграл роковую роль в падении Империи и был отчасти ответствен за катастрофу во время празднования коронации Николая II на Ходынском поле, в 1896 году. При всём желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу её найти. Будучи очень посредственным офицером, он, тем не менее, командовал Л. Гв. Преображенским полком — самым блестящим полком гвардейской пехоты. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, Великий Князь Сергей был тем не менее Московским генерал-губернатором, пост, который мог бы быть вверен лишь государственному деятелю очень большого опыта. Упрямый, дерзкий, неприятный, он бравировал своими недостатками, точно бросая в лицо всем вызов и давая, таким образом, врагам богатую пищу для клеветы и злословия. Император Николай II не должен был допускать, чтобы Великий Князь Сергей сохранил бы свой пост генерал-губернатора после катастрофы на Ходынском поле."

И ещё одна жестокая шутка тех февральских дней 1905 года: "Наконец-то великий князь пораскинул мозгами!".

Такие дела.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Настоящий Первомай
Настоящий Первомай
03.05.2017
"Лебединое озеро" для Москвы и Минска
"Лебединое озеро" для Москвы и Минска
06.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кощунство в канун 9 мая на Брянщине (0)
Путин решил лично нанести пощечину общественному мнению (0)
Синдром Подмосковья: экоцид (0)
Экс-губернатор Челябинской области Юревич объявлен в международный розыск (2)
Россия ввела контроль самолетов и пассажиров на границе с Белоруссией (1)
Ветеранам на Урале подарили просроченный майонез (3)
Председатель Еврокомиссии пришел пьяным на саммит ООН (4)
Фонд "дочери Путина" за год потратил 646 млн рублей (3)
Генпрокурор РФ Юрий Чайка отчитался о доходах (1)
Экс-глава Минфина Алексей Кудрин предложил сократить число пенсионеров (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Ротенберг отложил попил бюджета ради выборов Путина
Дарья Митина Дарья Митина: Перед дальней дoрoгoй
Максим Калашников Максим Калашников: Лебединое озеро для Москвы и Минска. (В.Боглаев, А.Вассерман, М.Калашников)
Максим Калашников Максим Калашников: А убийства лидеров укронацистов были тоже неоправданы?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Резня бензопилой"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss