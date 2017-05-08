Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ИнтелИ* и ктуалы

Опубликовано 08.05.2017 автором в разделе комментариев 1

интеллигенция общество государство
ИнтелИ* и ктуалы

За последние 119 лет понятия «интеллигент» и «интеллектуал» просто поменялись значениями.

Веками в западной цивилизации жило понятие философ – как человек, осмысляющий реальность и рефлексирующий над собственной культурой. Потом от него отпочковался «литератор».
Студенты и молодые творческие люди воспринимались как «подмастерья» философского и писательско-поэтического цехов. Их общественный статус был довольно высок. Они были жрецы культуры, окружённые «служками». Отдельно были учёные-практики, не только «граждане» эпистолярной «республики учёных» Ньютона и Декарта, но и астрологи, алхимики, медики…

В середине XIX века в Российской империи появляется класс молодых нищих интеллектуалов с очень низким уровнем гуманитарной подготовки и почти полным отсутствием естественнонаучной базы, но нацеленных на социальную и политическую борьбу. Они - выходцы из низших слоёв духовенства, чиновничества и беднейшего дворянства. Их называют «разночинцы».
Но в конце 60-х годов появляется понятие «интеллигенция», запушенное именно тогдашними политическими радикалами (авторов четыре – Боборыкин, Михайловский, Нечаев и Шелгунов). И полвека спустя Зинаида Гиппиус определяет интеллигента как «едящего с ножа» (т.е. шокирующего этим собравшееся за столом приличное общество – поедание с ножа дворянином на привале или на охоте никого бы не шокировало).

Интеллигенция становится синонимом оппозиционности и идеологизированности, однако это уже вестернизированное сословие, разорвавшее ментальную связь со своей средой.

Именно это сделало интеллигенцию феноменом первой незападной европейской страны – Российской империи.

Интеллигенция очень быстро превращается в неформальную социальную корпорацию с неписанным, но жёстким кодексом чести. По сути, она становится народным «секулярным духовенством». «Сословием», живущим идеологией, «сословием», потребляющим смыслы.

Доступность высшего европеизированного образования породило интеллигенцию сперва в незападных странах, где отпрыски туземных аристократов и чиновников колониальной администрации стали получать приличное образование и посвятили себя делу национального и социального освобождения.

Но тут начались два очень интересных процесса.

Невиданная социокультурная архаизация, последующая за торжеством коммунистов, превратила даже имеющих весьма поверхностную образовательную базу интеллигентов в интеллектуальную элиту. А способность критически оценивать идеологическую мифологию и «профилактические» непрестанные волны травли и гонений превратили интеллигенцию в сословие-мученика. Подобно неприсягнувшим священникам времён Французской революции.

Солженицын, прямо ассоцирующий себя со «святой <земской> интеллигенцией», ввёл понятие «образованщина», т.е. бездуховные чуждые страданиям народа поверхностно образованные и поверхностно европеизированные технократы-конформисты, лишь кокетничающие фрондой. Не уточняя, что тоже самое можно было сказать не только о персонажах «Мелкого беса» Сологуба, но самого Чехова…

Вторым знаменательным процессом стало появление западной интеллигенции – обязательно молодой и обязательно левой – это результат взрывного расширения доступа к приличному образованию. Если в Российской империи, Китае, исламском мире, Индии интеллигенция заняла нишу <секулярного> «пророчески-проповеднического» сословия, то на Западе – нишу нищенствующих монашеских орденов.

Например, сперва в Америке появился слоган «Если ты такой умный, то почему такой бедный», а потом пришла идентичность – «я - бедный именно потому что умный», такой вот аскетичный философ.

Первообразом же и тут и там были библейские «дети пророческие», или, проще говоря, подмастерья шаманского цеха.

Осталось добавить, что старательно культивируемое советской властью презрение к интеллигенции («а ещё шляпу надел») и не менее самозабвенно раздуваемая к ней ненависть «писателей-деревенщиков» [сейчас это называют «почвенники»] сразу же улетучились в тот момент, когда реформы 90-х сделали интеллигенцию нищей.

По иронии истории интеллигенция стала «святой» именно тогда, когда уничтожив КПСС (в которую её не пускали, а теперь в партии «рядовой пехотой» только она и идёт), она внезапно из «прослойки служащих» («касты писцов») стала моральным лидером нации.

Поэтому главная добродетель интеллигенции – искренность. Ей всё могут простить именно за прямое и чёткое выражение своей позиции. И губит репутацию интеллигента не радикализм, и даже не совершенно людоедский характер взглядов, но именно уклонение от их манифестирования, политико-идеологическое проституирование, вполне извинительное для остальных «сословий».

Ещё один штрих. В начале 70-х годов советская «служивая» интеллигенция почему-то вообразила себя преемником ещё одного мученического сословия – дворянства, хотя её ментальность, например, склонность к идеологическому сектанству и неистощимому мелочному интриганству, дворянскому поведению прямо противоречила.

От интеллигенции перейдём к интеллектуалам. Существует представление, что полуобразованная интеллигенция «должна закономерно и исторически справедливо вымереть», замененная интеллектуалами – вестернизированными экспертами. Однако само понятие родилось как раз в качестве полной противоположности этому образу.

В феврале 1898 года, в поддержку Эмиля Золя, не только разоблачившему фальсификации в деле Дрейфуса, но и открыто сказавшего о его подоплёке – реванше за бесславный провал десятилетием раньше клерикально-монархического движения буланжистов [на наши деньги это – смесь ген. Руцкого с Марин Ле Пен, только семитское засилье «другое» – евреи, а не арабы], выступили известнейшие французские литераторы (кроме твёрдопатриотического Жюля Верна).

Это немедленно аттестовали как «манифест интеллектуалов», вложив в это словосочетание максимум сарказма – «манифест» - это левацкий утопический бред полувековой давности, а интеллектуалы – это насмешливое, буквально «умники-тут-выискались», «шибко грамошные» (в противовес – простым, но честным «патриотам свой родины»). Ответ интеллектуалов был вдвойне гениальным. Прежде всего, они согласились считаться умниками, оттеснив оппонентов в нишу «сапоги», «солдафоны», что в упивающейся «картезианским разумом» и наследием энциклопедистов стране довольно унизительно (читаемый всей Европой писатель куда выше по статусу, чем битые бошами вояки).

Но затем они создали «Лигу прав человека» - первую массовую правозащитную организацию в истории, некий эквивалент «Мемориала» три декады назад. Парировать это антидрейфусарам было нечем.

С тех пор на Западе диссидентов называли интеллектуалами – ровно в том значении, в каком в СССР 45 лет назад стали – с придыханием - говорить «настоящий интеллигент». Поэтому как раз «интеллектуал» - это политизированный интеллигент, противостоящий не только истеблишменту, но и тёмной толпе, напичканной предрассудками.

Но если эксперты хотят именовать себя не философами, но интеллектуалами, это их дело. Но тогда необходимо понять, что их доблесть – это интеллектуальная честность. Интеллигенту – как потребителю смыслов, оппортунизм и конформизм простительны.

Интеллигенту непростительно следовать в русле пропаганды (кроме собственной), поскольку уровень развития позволяет критически осмысливать архаическую социальную мифологию.

Интеллигенты потребляют смыслы (доктрины и мемы). Именно об этом знаменитая формула Георгия Федотова про "идейность задач и беспочвенность идей".
Другими слова, это означает, что настоящая родина интеллигента - это философия.
А вот производители смыслов - именно интеллектуалы. Это как - богословы и проповедники.

Интеллектуалу (философу в западной классификации), как производителю смыслов, проституирование своих знаний – непростительно.

Интеллектуал-эксперт должен быть честен (не в быту и личной жизни, но в области профессиональной компетенции), точно также как воин – доблестен, а купец – точен и аккуратен.

К сожалению, сейчас, когда эксперты стали просто удивительно продажны, уже не про что нельзя сказать, что данный проект «научно обоснован» или напротив, «противоречит данным анализа».

* ИнтелИ - насмешливое прозвище интеллигентов в повести А. и Б. Стругацких "Хищные вещи века"



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!@@!@&TO-TAKI-DA!!!& написал 08.05.2017 00:15
-Таки гав-нолики всегда были идиотами... Таки почти всегда... Не зря Великий Ленин так их назвал, а Товарищ Чехов накидал на гав-нолигенцию с десяток е-питетов и подвел итог, что если гав-нолигенции хво - то таки она сама в этом виновата... То таки да... А в СССР этой публики таки развелось, как собак, шастали они, как крысы... То таки да... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отставке правительства?:
Результаты
Интернет-ТВ
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
Стратегические ракетоносцы выходят в космос
08.05.2017
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
Игорь Стрелков: РФ в неустойчивом равновесии
07.05.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Стратегические ракетоносцы выходят в космос (2)
Макрон президент Франции (17)
Главный налоговик "зарабатывает" в год как Путин и Медведев вместе взятые: кто врёт? (1)
Игиловцы атаковали базу с военспецами из США в Киркуке: месть за Ияда аль-Джумейли (0)
Михалков сравнил награду "Ельцин-центра" с железным крестом вермахта (12)
Депутат надорвалась, агитируя за Макрона и померла (2)
Усманов и Абрамович стали богатейшими людьми Великобритании (15)
Украинские пограничники не пропустили ехавших на Евровидение российских журналисток (4)
Европа прикрылась Украиной от России (10)
Стивен Фрай может быть осужден за богохульство (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Эрдоган приехал с челобитной к Путину в Сочи: Друг Владимир, отмени помидорное эмбарго
Дарья Митина Дарья Митина: Все 33 удoвoльствия сразу
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк - Кассандра
Дарья Митина Дарья Митина: Замеченные oшибки и oпечатки
Дарья Митина Дарья Митина: Тoнкoсти гугл-перевoда
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss