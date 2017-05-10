Уйдёт последнее поколение и не будет никакой Победы

Интересную статью публикует газета "Правда" в № 46 генерал - лейтенанта В.Соболева "Цена Победы". Действительно такой войны мир ещё не видел, основную тяжесть которой вынес Советский Союз. А давайте представим на мгновение, что Красная Армия сдалась бы на милость победителя, как многие страны Европы начиная с 1939 года. Что бы тогда было на мировой арене? Появился бы на свет генерал - лейтенант В. Соболев и миллионы нынешних чиновников? Вопрос не праздный и требует ответственного отношения тех, кто родился за счёт тех кто погиб. Генерал в начале статьи пишет: "В исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на курской дуге ... Советские Вооружённые Силы нанесли врагу решающее поражение". Я молодой и не знаю, что оказывается были такие города как Ленинград и Сталинград. Пройдёт ещё 10 лет и вообще никто не будет знать об этих городах и о сражениях на их подступах. Ведь большинство американцев уже говорят, что победу одержала Америка. Тусовки смотрите с Бабаяном и Норкиным? Дипломаты бывают в Америке и разговаривают с обычными гражданами на улицах. И те так и говорят. И не только в Америке. У нас многие говорят об этом. Даже о том, что надо было сдать Ленинград и тем самым сохранить население. Но такие говоруны или не знают, или сознательно забыли, что политика Гитлера была на уничтожение нации. Оставить немного чтобы работали на шахтах, варили металл и убирали туалеты. А.Чубаис проповедовал оставить 30 миллионов, а остальных под корень, так как они не могут вписаться в бандитски- воровской капитализм.
Генерал В. Соболев вы о чём пишите? Пишите и об этом только без фамилий. И какой смысл? Цитата: " Целый ряд историков и политических деятелей, в том числе в нашей стране, вопреки историческим фактам и документам, вопреки элементарной логике и здравому смыслу, стараются, с одной стороны, изобразить Советский Союз главным виновником войны, а с дугой - обосновать версию, что Советский Союз совершенно не был готов к отражению"... А почему генерал не пишет о причинах такого толкования в нашей среде. Да потому что именно генералы сдали Советский Союз. Стреляли то по Белому дому не генералы, а солдаты. Они выполняли приказ. А вот кто отдал такие приказы генерал не говорит. Сохранили бы Союз и таких разговоров бы не было. А теперь вы нашли тему для статей. И ведь пишите не первый раз. Я внимательно читал две ваших статьи в прошлом году и хотел написать, но не мог найти ваш адрес. Какой толк от ваших статей?
Генерал в своей статье показывает великие познания в наличии войск у Гитлера и у Советского Союза. Что сейчас это даёт? Цитата: "Многие лжеисторики прямо - таки издеваются над самим понятием "внезапность". Вы не знаете этих историков? Тогда зачем пишите? А если знаете, то пишите фамилия. Намёки здесь ни к чему. Это мне не известны фамилии многих говорунов их не успеваешь запоминать, а вы занимаетесь историей и вам положено их знать и доносить хотя бы до того количества, что соответствует тиражу газеты.
"Наши отцы и деды воевали не только бесстрашно, защищая свою Родину, но и умело. Храбрость советских солдат, умение советских офицеров организовать бой, талант наших генералов и маршалов в планировании и проведении блестящих операций привели к победе". Виктор Соболев, вы пишите о тех солдатах, генералах, которые отстояли СССР.А вы кто? Не генерал? Почему же вы не справились с кучкой предателей внутри страны, которые были известны всем. А сейчас пишите о том, что было. Какое это отношение имеет к нынешней жизни. Вы вернули Россию в дореволюционный период, иначе говоря в рабство. Вы превратились в буржуев, а народ в рабов. Где же ваша совесть? Кому вы давали присягу? Ельцину, Путину, Медведеву? Вы предали Родину. Военный человек один раз в жизни присягает. Если хочет остаться в живых то уходит в гражданку, снимая с себя все воинские звания и выслугу. В противном случае пускает пулю в лоб. И ведь такие случаи были, когда ваш брат предал Родину. Генералы не хотели служить предателям и стрелялись. Вам напомнить фамилия? Вы потеряли не только совесть, но и честь военного. А это позор. И далее генерал продолжает пение. " Но победа была бы невозможна, если бы Советский Союз в годы индустриализации и первых пятилеток"... Далее напоминает, что он коммунист и о вкладе Коммунистической партии в Победу. И где эта Победа? Вот здесь он угадал. И высшие руководители коммунистической партии и Советской армии и сдали Союз. За что погибло 27 миллионов советских людей. За что погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом? За что? Чтобы вы писали о прошлом, которое сами предали. Как же у вас хватает совести писать? Отвечайте мне за гибель моего отца. Чтобы вы жили как при коммунизме, а народ перебивался с хлеба на воду. Вы знаете как живут люди за пределами Москвы? Да и в Москве не сахар. Убивают каждый день. Стреляют днём в центре столицы. Воровство бюджетных денег перевалило все мыслимые пределы. Разворовано триллионы долларов. Вы то это не ощущаете. А народ практически сидит без зарплаты. Проживите на 10 - 15 тысяч рублей в месяц.
Приведу ещё некоторые цитаты. "Мы должны извлечь уроки из той войны. Многое, завоёванное героями ВО, тружениками тыла и всем советским народом, мы уже отдали врагу, позволив развалить Советский Союз и уничтожить Советскую власть". В.Соболев, кто это мы? Какие уроки я должен извлекать из той войны? То что погиб мой отец и мама осталась с четверыми. Нас перед войной сослали с Алтая в Нарым - гиблое место. Знаете что такое болезнь под названием рахит? Не знаете, а мы пережили это пухли от голода и ничего поделать не могли. В доме была маленькая собачка и ту живодёры задушили при нас и взяли сказав, что из шкуры собак шьют унты и куртки для пилотов. Надо значит надо, но не надо сейчас, генерал, закрываться словом "мы". Это вы сдали Союз, но при этом получаете генеральскую пенсию и различные льготы. А вам известно как живёт старшее поколение? "Мы должны извлечь уроки?" Извлекайте, мы сыты ими по горло. Точно всё что отстояли наши отцы и деды вы именно вы, генерал, сдали врагу. И вас надо судить военным трибуналом. А вы пишите архивные данные. Кому сейчас это надо? Народу нужна работа и хорошая зарплата, но вас эти вопросы не волнуют. В.Матвиенко возмутилась, что в стране есть зарплата в 7,5 тысяч рублей. Ах ты господи, 27 лет такая зарплата или вообще ни какой зарплаты а чиновник парламента только узнаёт об этом. Вы ведь тоже не знали?
Перед перестройкой в Советском Союзе было около 1000 генералов и адмиралов и только один осмелился восстать против военного переворота. Это генерал Л.Рохлин и того убили. Почему же вы об этом не пишите? Прикрылись генеральскими зарплатами и пенсиями, и посапываете в своё удовольствие.
Когда Ельцин с министром обороны расстреливали Советскую власть генерал В. Соболев был в действующей армии. Что вы конкретно делали в это время? Пережидали? Для военного тем более генерала это предательство. И вас совесть не гложет? " Мы отдали врагу". Не мы а вы отдали. Это вы военный, да ещё генерал, а толку от вас как от к... Военный потерявший честь не может иметь звание генерала. Расстрелять Советскую власть отдавал приказ генерал. Может это вы и отдали такой приказ?
Ещё она цитата: "Военно-политическая обстановка в мире обостряется с каждым днём и напоминает обстановку перед Второй мировой войной. Если мы не восстановим нашу экономику, не восстановим Вооружённые силы до состояния, когда они будут способны отразить любую агрессию, не воспитаем нашу молодёжь в духе преданности своей Родине и готовности её защищать, мы потеряем страну". Вы кому рассказываете про обстановку? Народ её чувствует желудком. В стране нет доброкачественной пищи. Смертность возросла на 20 %. Россия первая среди развитых стран по количеству суицидов среди молодёжи. Вы кого хотите воспитывать в духе патриотизма? А главное кто будет воспитывать? Вы? Не боитесь, что в школе вас назовут предателем Родины? Более того патриота болтовнёй не воспитаешь. Нужен только пример. И где это пример? Кого из наших руководителей и нынешних военных можно поставить в пример? Назовите хотя бы одного. Может те кто погиб в Сирии? Так они не хотели за Сирию погибать. Они погибли потому что руководство нашей базы оказались бестолочасми. Посылают на бомбёжку самолёт без прикрытия. Такого мир войны ещё не знал. И тишина. Погибший посмертно был награждён. Это же дурдом самый настоящий. Общество разделено по толщине карманов. И вы хотите воспитать на этих примерах патриотов. У вас с головой всё в порядке? С такими генералами нам точно не выжить.
Как вы собрались восстанавливать экономику? 75 % предприятий продано и управляются через офшорные зоны. Бюджет на три года дефицитный, а миллиарды долларов текут за бугор. Олигархи не смотря на кризис покупают яхты по 160 метров длиной. Это целый город для отдыха. Сорок олигархов с верхних строчек журнала "Форбс" имеют на своих счетах 273 миллиардов долларов, а бюджет страны 247,4 миллиардов. По ценам сентября. Сейчас их доходы ещё увеличились. Вы к кому обращаетесь, когда пишите о восстановлении экономики? К президенту, премьеру, народу или к генералам? Кто в состоянии восстановить экономику? И что для этого надо сделать? Вы сами понимаете о чём пишите?
Действительно если что - то случится то с такими генералами нам не выжить. В.Соболев, вы внимательно слушали выступление президента перед парадом? В частности он сказал: "Наступил долгожданный мир на планете". Речь шла о победе во Второй мировой войне. Американцы надолго притихли, но капитализм не терпит спокойствия. Воюют - то не бизнесмены, а народ. Попытались приструнить Вьетнам. Союз помог. Сотни сбитых самолётов нашим оружием и нашими инструкторами. И Америка снова затихла. Были мелкие стычки, но на глобальную войну настроение не появлялось. И вдруг нет Союза. Америка признаёт за собой международного жандарма и уже ни одного дня не живёт в мире. Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия и что дальше никто не знает. Но ведь президент об этом не обмолвился. Союз достиг мира своей победой и экономическим развитием. А что сейчас? Экономика развалена, вооружённые силы практически не могут вести наземных операций. Да и воздушные не всегда совершаются успешно. У руководства не хватает военного мышления. Нужен гигантский скачёк в развитии экономики, но как это сделать? Никто об этом не говорит, в том числе и генерал. Пропел историческую песенку и в кусты. Страшно стало жить в нашей стране. Вся верхушка куплена на корню, а простым смертным никто слова не даёт. Даже статью опубликовать нет возможности.
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Лис. написал 10.05.2017 01:18
Гаденыш написал 10.05.2017 01:03
сводный брат Адольфа Гитлера написал 10.05.2017 00:52
Согласно копии материалов переписи 1911 года, Алоис Гитлер, которого многие считают старшим сводным братом диктатора, вместе со своей женой Бриджит, известной как Сисси, был жителем Ливерпуля. Дом супругов, которые жили на верхней улице Стенхопа, позже был разрушен во время немецкой воздушной атаки на Ливерпуль в 1942 году, и это место по сей день остается пустырем.
Документ подтверждает также тот факт, что несмотря на нацистскую политику своего печально известного единокровного брата, Алоис указал в качестве своей должности "шеф-повар, официант" в кафе "Лион", принадлежавшем еврейский компании.
Ева Браун была еврейкой написал 10.05.2017 00:49
Британские ученые, исследовав волос с расчески, обнаруженной в 1945 году в доме Гитлера в Баварских Альпах, пришли к выводу, что Ева Браун была еврейкой. Документальный фильм, посвященный исследованиям ДНК знаменитых людей, был снят британским телеканалом Channel 4.
Поскольку в еврейской традиции национальность определяется по материнской линии, ученые изучали митохондриальное ДНК и пришли к выводу, что корни Евы Браун восходят к евреям-ашкеназам.