Уйдёт последнее поколение и не будет никакой Победы

Интересную статью публикует газета "Правда" в № 46 генерал - лейтенанта В.Соболева "Цена Победы". Действительно такой войны мир ещё не видел, основную тяжесть которой вынес Советский Союз. А давайте представим на мгновение, что Красная Армия сдалась бы на милость победителя, как многие страны Европы начиная с 1939 года. Что бы тогда было на мировой арене? Появился бы на свет генерал - лейтенант В. Соболев и миллионы нынешних чиновников? Вопрос не праздный и требует ответственного отношения тех, кто родился за счёт тех кто погиб. Генерал в начале статьи пишет: "В исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на курской дуге ... Советские Вооружённые Силы нанесли врагу решающее поражение". Я молодой и не знаю, что оказывается были такие города как Ленинград и Сталинград. Пройдёт ещё 10 лет и вообще никто не будет знать об этих городах и о сражениях на их подступах. Ведь большинство американцев уже говорят, что победу одержала Америка. Тусовки смотрите с Бабаяном и Норкиным? Дипломаты бывают в Америке и разговаривают с обычными гражданами на улицах. И те так и говорят. И не только в Америке. У нас многие говорят об этом. Даже о том, что надо было сдать Ленинград и тем самым сохранить население. Но такие говоруны или не знают, или сознательно забыли, что политика Гитлера была на уничтожение нации. Оставить немного чтобы работали на шахтах, варили металл и убирали туалеты. А.Чубаис проповедовал оставить 30 миллионов, а остальных под корень, так как они не могут вписаться в бандитски- воровской капитализм.

Генерал В. Соболев вы о чём пишите? Пишите и об этом только без фамилий. И какой смысл? Цитата: " Целый ряд историков и политических деятелей, в том числе в нашей стране, вопреки историческим фактам и документам, вопреки элементарной логике и здравому смыслу, стараются, с одной стороны, изобразить Советский Союз главным виновником войны, а с дугой - обосновать версию, что Советский Союз совершенно не был готов к отражению"... А почему генерал не пишет о причинах такого толкования в нашей среде. Да потому что именно генералы сдали Советский Союз. Стреляли то по Белому дому не генералы, а солдаты. Они выполняли приказ. А вот кто отдал такие приказы генерал не говорит. Сохранили бы Союз и таких разговоров бы не было. А теперь вы нашли тему для статей. И ведь пишите не первый раз. Я внимательно читал две ваших статьи в прошлом году и хотел написать, но не мог найти ваш адрес. Какой толк от ваших статей?

Генерал в своей статье показывает великие познания в наличии войск у Гитлера и у Советского Союза. Что сейчас это даёт? Цитата: "Многие лжеисторики прямо - таки издеваются над самим понятием "внезапность". Вы не знаете этих историков? Тогда зачем пишите? А если знаете, то пишите фамилия. Намёки здесь ни к чему. Это мне не известны фамилии многих говорунов их не успеваешь запоминать, а вы занимаетесь историей и вам положено их знать и доносить хотя бы до того количества, что соответствует тиражу газеты.

"Наши отцы и деды воевали не только бесстрашно, защищая свою Родину, но и умело. Храбрость советских солдат, умение советских офицеров организовать бой, талант наших генералов и маршалов в планировании и проведении блестящих операций привели к победе". Виктор Соболев, вы пишите о тех солдатах, генералах, которые отстояли СССР.А вы кто? Не генерал? Почему же вы не справились с кучкой предателей внутри страны, которые были известны всем. А сейчас пишите о том, что было. Какое это отношение имеет к нынешней жизни. Вы вернули Россию в дореволюционный период, иначе говоря в рабство. Вы превратились в буржуев, а народ в рабов. Где же ваша совесть? Кому вы давали присягу? Ельцину, Путину, Медведеву? Вы предали Родину. Военный человек один раз в жизни присягает. Если хочет остаться в живых то уходит в гражданку, снимая с себя все воинские звания и выслугу. В противном случае пускает пулю в лоб. И ведь такие случаи были, когда ваш брат предал Родину. Генералы не хотели служить предателям и стрелялись. Вам напомнить фамилия? Вы потеряли не только совесть, но и честь военного. А это позор. И далее генерал продолжает пение. " Но победа была бы невозможна, если бы Советский Союз в годы индустриализации и первых пятилеток"... Далее напоминает, что он коммунист и о вкладе Коммунистической партии в Победу. И где эта Победа? Вот здесь он угадал. И высшие руководители коммунистической партии и Советской армии и сдали Союз. За что погибло 27 миллионов советских людей. За что погиб мой отец в 1943 году под Ленинградом? За что? Чтобы вы писали о прошлом, которое сами предали. Как же у вас хватает совести писать? Отвечайте мне за гибель моего отца. Чтобы вы жили как при коммунизме, а народ перебивался с хлеба на воду. Вы знаете как живут люди за пределами Москвы? Да и в Москве не сахар. Убивают каждый день. Стреляют днём в центре столицы. Воровство бюджетных денег перевалило все мыслимые пределы. Разворовано триллионы долларов. Вы то это не ощущаете. А народ практически сидит без зарплаты. Проживите на 10 - 15 тысяч рублей в месяц.

Приведу ещё некоторые цитаты. "Мы должны извлечь уроки из той войны. Многое, завоёванное героями ВО, тружениками тыла и всем советским народом, мы уже отдали врагу, позволив развалить Советский Союз и уничтожить Советскую власть". В.Соболев, кто это мы? Какие уроки я должен извлекать из той войны? То что погиб мой отец и мама осталась с четверыми. Нас перед войной сослали с Алтая в Нарым - гиблое место. Знаете что такое болезнь под названием рахит? Не знаете, а мы пережили это пухли от голода и ничего поделать не могли. В доме была маленькая собачка и ту живодёры задушили при нас и взяли сказав, что из шкуры собак шьют унты и куртки для пилотов. Надо значит надо, но не надо сейчас, генерал, закрываться словом "мы". Это вы сдали Союз, но при этом получаете генеральскую пенсию и различные льготы. А вам известно как живёт старшее поколение? "Мы должны извлечь уроки?" Извлекайте, мы сыты ими по горло. Точно всё что отстояли наши отцы и деды вы именно вы, генерал, сдали врагу. И вас надо судить военным трибуналом. А вы пишите архивные данные. Кому сейчас это надо? Народу нужна работа и хорошая зарплата, но вас эти вопросы не волнуют. В.Матвиенко возмутилась, что в стране есть зарплата в 7,5 тысяч рублей. Ах ты господи, 27 лет такая зарплата или вообще ни какой зарплаты а чиновник парламента только узнаёт об этом. Вы ведь тоже не знали?

Перед перестройкой в Советском Союзе было около 1000 генералов и адмиралов и только один осмелился восстать против военного переворота. Это генерал Л.Рохлин и того убили. Почему же вы об этом не пишите? Прикрылись генеральскими зарплатами и пенсиями, и посапываете в своё удовольствие.

Когда Ельцин с министром обороны расстреливали Советскую власть генерал В. Соболев был в действующей армии. Что вы конкретно делали в это время? Пережидали? Для военного тем более генерала это предательство. И вас совесть не гложет? " Мы отдали врагу". Не мы а вы отдали. Это вы военный, да ещё генерал, а толку от вас как от к... Военный потерявший честь не может иметь звание генерала. Расстрелять Советскую власть отдавал приказ генерал. Может это вы и отдали такой приказ?

Ещё она цитата: "Военно-политическая обстановка в мире обостряется с каждым днём и напоминает обстановку перед Второй мировой войной. Если мы не восстановим нашу экономику, не восстановим Вооружённые силы до состояния, когда они будут способны отразить любую агрессию, не воспитаем нашу молодёжь в духе преданности своей Родине и готовности её защищать, мы потеряем страну". Вы кому рассказываете про обстановку? Народ её чувствует желудком. В стране нет доброкачественной пищи. Смертность возросла на 20 %. Россия первая среди развитых стран по количеству суицидов среди молодёжи. Вы кого хотите воспитывать в духе патриотизма? А главное кто будет воспитывать? Вы? Не боитесь, что в школе вас назовут предателем Родины? Более того патриота болтовнёй не воспитаешь. Нужен только пример. И где это пример? Кого из наших руководителей и нынешних военных можно поставить в пример? Назовите хотя бы одного. Может те кто погиб в Сирии? Так они не хотели за Сирию погибать. Они погибли потому что руководство нашей базы оказались бестолочасми. Посылают на бомбёжку самолёт без прикрытия. Такого мир войны ещё не знал. И тишина. Погибший посмертно был награждён. Это же дурдом самый настоящий. Общество разделено по толщине карманов. И вы хотите воспитать на этих примерах патриотов. У вас с головой всё в порядке? С такими генералами нам точно не выжить.

Как вы собрались восстанавливать экономику? 75 % предприятий продано и управляются через офшорные зоны. Бюджет на три года дефицитный, а миллиарды долларов текут за бугор. Олигархи не смотря на кризис покупают яхты по 160 метров длиной. Это целый город для отдыха. Сорок олигархов с верхних строчек журнала "Форбс" имеют на своих счетах 273 миллиардов долларов, а бюджет страны 247,4 миллиардов. По ценам сентября. Сейчас их доходы ещё увеличились. Вы к кому обращаетесь, когда пишите о восстановлении экономики? К президенту, премьеру, народу или к генералам? Кто в состоянии восстановить экономику? И что для этого надо сделать? Вы сами понимаете о чём пишите?

Действительно если что - то случится то с такими генералами нам не выжить. В.Соболев, вы внимательно слушали выступление президента перед парадом? В частности он сказал: "Наступил долгожданный мир на планете". Речь шла о победе во Второй мировой войне. Американцы надолго притихли, но капитализм не терпит спокойствия. Воюют - то не бизнесмены, а народ. Попытались приструнить Вьетнам. Союз помог. Сотни сбитых самолётов нашим оружием и нашими инструкторами. И Америка снова затихла. Были мелкие стычки, но на глобальную войну настроение не появлялось. И вдруг нет Союза. Америка признаёт за собой международного жандарма и уже ни одного дня не живёт в мире. Ирак, Ливия, Афганистан, Сирия и что дальше никто не знает. Но ведь президент об этом не обмолвился. Союз достиг мира своей победой и экономическим развитием. А что сейчас? Экономика развалена, вооружённые силы практически не могут вести наземных операций. Да и воздушные не всегда совершаются успешно. У руководства не хватает военного мышления. Нужен гигантский скачёк в развитии экономики, но как это сделать? Никто об этом не говорит, в том числе и генерал. Пропел историческую песенку и в кусты. Страшно стало жить в нашей стране. Вся верхушка куплена на корню, а простым смертным никто слова не даёт. Даже статью опубликовать нет возможности.