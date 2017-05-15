Верность Отечеству продали без молотка

Читая очередные номера газет приходишь в ужас от бестолковщины. Не знаю как остальные читатели воспринимают некоторые статьи газеты "Правда" и "АиФ". В последней пишет генерал армии М.Моисеев статью "Верность Отечеству храним". А где это Отечество? Он считает то в котором ты родился. Так это не Отечество а просто Родина. А Отечество, начиная с приходом Горбачёва, стремительно продавали даже без аукциона. Просто за так.
Научились наши чиновники гражданские и военные писать сказки. Наверное зарплата обязывает. Генерал статью начинает так: "Метроном истории...бороться с поджигателями войны, хранить верность Отечеству". Термин метроном больше относится не к истории, а к науке. И как же он борется с поджигателями войны? Вот такими статьями, на другое у него не хватает... Если бы сохранили Союз, то и поджигателей было бы меньше. Союз экономикой, наукой и конечно военной силой сдерживал США от жандармских устремлений. И как генерал сохраняет верность Отечеству? Сидя в кабинете в парадном кителе. Фактически верность Родине сохранял не генерал, а простой Советский солдат. Это они отстояли Союз, гибли миллионами чтобы вы теперь говорили об Отечестве и прославляли бандитский капитализм.
Цитата из статьи: "На фоне псевдодемократического "цунами", вызванного непродуманной, я бы сказал, преступной политикой"гласности и демократизации" руководство СССР с Горбачёвым, усилились центробежные тенденции в обществе"... А при чём здесь "цунами"? Вы только теперь поняли, что политика Горбачёва - это политика предателя. А за какие заслуги вы получили звание генерал армии? Вы служили в Западной Группе войск и позволили её развалить, имея уже на плечах генеральские погоны. Вы кто? Генерал или простой солдат, который ждал приказа? Вы позволили ликвидировать ГДР, а США не отступило ни на шаг и ФРГ нашпигована базами. Значит Горбачёв преступник и что? За мешок картошки садят человека, а этот предал страну царствует у наших врагов. Иногда даже приезжает в Россию подлечиться. И ему стелют красную дорожку. Вы - то как генерал, что сделали, чтобы закон восторжествовал. Он ведь не только народ, он вас предал, но вы сориентировались быстренько и перемахнули в Общероссийский Народный фронт.
"Несмотря на всю очевидность деструктивного развития событий, никаких мер в те годы принято не было". Генерал, вы от кого ждали мер? От народа? Но народ - то не очень разбирался в политике, вы же его приучили верить власти. И мы верили именно власти и армии. А вы оказались пособниками предателей.
Странно читать детский лепет от генерала. Вынужден повторить свой вопрос. Генерал М.Моисеев, кто должен принимать меры и какие? Вы первые на рубеже защиты Родины и что вы сделали?
Далее генерал пишет о дезертирстве в армии. Всё это происходила на глазах руководства страны. А М.Моисеев был в то время уже в звании генерала армии и являлся заместителем министра обороны. Вам и карты в руки. Как правило обычно заместители решают военные вопросы при согласовании с министром. Вы могли вывести ближайший полк и арестовать Горбачёва, Ельцина. Говорят, что вы были даже министром обороны всего один день. Кино да и только.
Далее пишет: "Консолидации общества был нанесён удар, который с большими потерями и трудностями приходится преодолевать государству и его Вооружённым силам последние полтора десятилетия". А кто нанёс удар и почему обществу? Может Горбачёв, Яковлев, Ельцин, Моисеев и их шестёрки? Но это же единицы и с ними можно было справиться без армии. Просто арестовать на пожизненное. Кроме вас в стране существовал Комитет Государственной безопасности, с которым армия не контактировала. Все хотели власти и вот получили. Значит по мнению генерала трудности сейчас государство преодолевает. Во -первых государство это все мы и мы к сожалению ничего поделать не можем. С вашего молчаливого согласия власть прикрываясь, как и вы, государством практически полностью узурпировала власть. С народом вообще никто не считается. Даже статью невозможно опубликовать если она не нравится редактору, который неплохо кормится от власти. Во - вторых сколько лет табуреточник разваливал армию? Мы - то тонкости не знали, а что делала вы, генерал Моисеев? Залезли под табуретку и ждали чем кончится, как США во время Второй мировой войны. Кто будет побеждать тому и поможем. Капитализм победил с вашего молчаливого согласия и вы теперь на его страже. Не плохо устроились. Думаю при коммунизме вы жили бы хуже. Потребность была бы ниже.
Автор пишет об укреплении межнациональных отношений, консолидации общества, формирования патриотизма в сознании граждан. Генерал живёт совершенно в другой стране и ничего не понимает в обозначенных проблемах. О каких укреплениях идёт речь? По всей стране строятся сотни мечетей, в Чечню выделяется в десятки раз больше бюджета на душу населения чем в центральной России. И это вы считаете укреплением межнациональных отношений? Генералы ведь тоже обеспечены в сто раз лучше чем простой народ. Вот поэтому вы и пишите об укреплении. Никакого идеологического укрепления нет, пока просто работают деньги. И вы не бедствуете. О каком укреплении можно говорить если основная масса населения России получает от 7 до 15 тысяч рублей в месяц. Вам известно об этом? Как можно прожить на 10500 рублей, что составляет прожиточный минимум. Правительство, генералитет живут на такие зарплаты?
А где вы видели общество? С принятием бандитски-воровского капитализма общество разделено на группы по толщине карманов. Я буду с кремлёвскими долгожителями, правительственными, с депутатами, вами составлять общество? Не смешите народ, ему сейчас не до смеха. Простые люди с кем я живу и общаюсь просто ненавидят эти группы. Вы бы послушали, что они говорят между собой. И не просто молодые, а люди преклонного возраста. И конечно генерал удивил нас упоминанием о патриотизме. Оказывается есть государственная программа "Патриотическое воспитание граждан", используя опыт прежних программ. Фантастика другого определения нет. Насколько мне известно первой программой была организация лагеря по воспитанию патриотизма на озере "Селигер". И вот телевидение показывает этот лагерь. Лес между деревьями ухоженные дорожки, палатки, наверное, для ночлега. Стоит парочка о чём - то беседуют ( звук отсутствовал) к ним подходит девочка лет девяти с пакетом и подаёт им презерватив. Вот весь ваш патриотизм. И надо заметить, что весь этот балаган был организован на народные денежки. Такого позора за мою долгую жизнь не приходилось видеть. А вам? Много позже идёт передача "Открытая студия", которую вела Ника Стрижак. В московской студии принимает участие комиссар "Наших" М.Кислицына. Стрижак задаёт ей вопрос: " Что сегодня больше всего волнует молодёжь?" Ответ не заставил себя ждать: "Секс и любовь". Вот это и есть ваш патриотизм.
Далее генерал пишет о какой - то законодательной базы патриотической работы. Что это за база? Нельзя воспитать патриота законом, болтовнёй. Только личный пример служению Родине чиновниками всех уровней, начиная с Кремля. Назовите хотя бы одного патриота? Поставите в пример президента, премьера? И что они сделали патриотического. Чиновники получают десятки миллионов рублей зарплаты, выписывают себе премии по сотни миллионов рублей. Олигархи покупают яхты стоимостью в десятки миллионов долларов, выводят за рубеж триллионы долларов. Да и вы по отношению народа не бедствуете. Так кого вы поставите в пример? Только тех кто погиб во время войны. Но их нет, а Россию вернули в дореволюционную эпоху. Народ ещё образумится и спросит с вас военных, как вы могли допустить возврата капитализма? За что погибло 27 миллионов человек? Чтобы разделить общество на сытых и богатых, и на рабов, которые обслуживают таких как вы. 57 миллионов человек не пришли на выборы в думу вас это волнует? Или вы вообще об этом не знаете? Вот это и есть патриоты, которые ненавидят власть и вас вместе с ними, потому что вы предали Советский Союз. Изменили присяге. Для военного это самое страшное преступление. Неужели и это вас не волнует?
О каких помощниках молодёжи пишет генерал? Якобы о том, что молодёжь стремится попасть в престижные части и в этом им помогают ветераны. Образованная молодёжь, которых с каждым годом стаёт всё меньше и меньше по причине безобразного образования вынуждена идти в армию, так как не находит себе применения на гражданке. А жить то хочется и жить хорошо. А вот куда идут детки чиновников? Или генерал их не считает молодыми. Они убегают от армии на папины денежки. А вы о патриотизме.
И снова генерал возвращается к патриотическому воспитанию не только молодёжи, но и других сословий. О каком патриотизме можно говорить если основная часть населения нищенствует. Народ может пережить нищету и быть патриотом если в таких же условиях живёт чиновник. В нашем случае люди труда знают как жируют чиновники получая миллионы и не только чиновники, а просто ворьё и генералитет армии.
М.Моисеев, вы смотрите канал "Домашний" на 14 -ой кнопке в будни с утра? Передача называется "По делам несовершеннолетних". Такие преступления совершают малолетки, что не каждый взрослый додумается. Это тоже говорит о патриотизме молодёжи.
Вся статья генерала посвящена воспоминанием прошлого, героям Великой Победы. А что сегодня? Ничего. Правда зациклились на Бессмертном полку и даже есть гимн этой толпы. Не знал и не слышал. На 9 - ое мая снова было шествие с портретами павших в боях и не только. Говорят, что президент снова принял участие в шествии и портретом своего отца. Но ведь он не погиб, вернулся после войны и помер своей смертью. Но ведь ежегодно умирает миллионы людей. Такова природа жизни. Давайте всех на портреты и на публику. Ничего святого в нынешней России не осталось. Власть всё исказила, а народ молчит, не зная правды. И генералитет не только не укажет на фальсификацию, но и не озвучит хотя бы через печать. Нет правды в стране.
Далее пишет о социальной поддержке граждан со стороны государства. Ну какая поддержка если зарплата и пенсии не превышают 10 - 15 тысяч рублей. Можно потерпеть если бы и чиновники получали столько же. Ведь разница в миллионы. Странно читать бред генеральский. Он то живёт ни в чём не нуждаясь. Пишет о каких - то 45 уроках мужества. О игре с кадетами, суворовцами, школьниками. Эта молодёжь пока живёт на государственном обеспечении. А вот когда окунётся во взрослую жизнь и тогда своим состоянием оценить своё положение, чиновников и генералитет, вот тогда посмотрим на их поведение. А что это за три тысячи мероприятий, о которых пишет генерал? Кто слышал или участвовал в этих мероприятиях, а главное кто считал? Неужели генерал?
С ума можно сойти от генеральской статьи. Пишет, что в феврале 1990 года он высказал мысль о важности поддержания безопасности страны на необходимом уровне. Смотрите и до генерала дошло. В стране каждый школьник знает, что существование страны зависит от экономики и могущества армии.
Я прочитал статью генерала М.Моисеева с соседями. Мы живём дружно и общаемся почти каждый день. Соседи такие же пенсионеры как и мы с супругой, бывшей учительницей. И вот они меня попросили написать письмо М.Моисееву по поводу его статьи и естественно будут ждать ответ. Я попытался найти электронную почту Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов", но найти не удалось. Секретная контора и связь только в одну сторону, как и чиновников и депутатов. Поэтому написал статью и направил в несколько изданий.
Что же не понравилось в этой статье моим землякам. Естественно мы подняли его биографию и ужаснулись его ростом. В 1962 году М.Моисеев вступает в КПСС и вся дальнейшая его карьера связана именно с КПСС. Если бы он не вступил в партию, то выше звание майора он бы не получил. Советский Союз и КПСС дали ему бесплатное и хорошее образование, позволили дослужиться до генерала армии. Выше уже министр, должность которого он занимал говорят всего один день. Дальше президент, но к счастью в стране может быть только один президент. И вдруг он на всё плюёт, так выразились мои земляки и через Общероссийский Народный фронт по списку попадает в думу. За него никто не голосовал, его провели по списку. Значит он не только изменил присяге и стал служить власти капитала, но и наплевал на КПСС, которая дала ему всё. И теперь он иногда пишет такие пасквили от которых тянет в туалет. Ведь в его статье нет ни единого слова правды. Он предал Советский Союз и предал Партию Коммунистов и должен нести ответственность.
И ещё есть генерал - полковник Л.Ивашов. Уважаемый человек, он не только руководит институтом, но и принимает участие на различных тусовках кремлёвского толка. Однако рассказывает народу о внешней политике Кремля, так как он видит, как военный человек. И мы - народ считаем, что он говорит правду. Говорит и о внутренней политике, которая ведёт в тупик. Одним словом настоящий военный и говорит правду, а не спекулирует как некоторые. Моисеев старше по званию, но его нигде нет. Ума не хватает делать выводы. А выводы делать надо, хотя бы по руководству ВКС, которые допускают если хотите преступления в организации управления войсками.
Не думаю, что эту статью кто - то опубликует, поэтому письмом направил М.Моисееву.
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!!!&&@TOTBOGTO-DA!!!&&& написал 15.05.2017 00:40
- А километроном - таки называется "спидометр"! И работает на таки медицину! То таки да!
Таки кстати, вот какие "майоры" еще вприроде существуют!
\\//\\//"Нужно остановиться еще на одном аспекте выноса тела Ленина из мавзолея. Это пророчества, на которые указывают очень многие противники данного действия, приводя свидетельства того, что после выноса тела начнется война. Но нужно привести совсем иные пророчества, о возвращении самодержавия в Россию, о новом, последнем царствии монарха в России, после смерти которого начнется конечная эпоха человечества – всемирного царства Иерусалимского царя (мошиаха). Без русского царя не будет и Иерусалимского царя, не будет тысячелетнего царства всеобщего благоденствия, как это понимают толкователи пророчеств. " "Майор Ипатьев" http://trueinform.ru/modules.php?name=News&sid=46867
- И ведь этого таки "майора" никто в "Брежневскую дурку" не сажает, его таки публикуют... То таки да...