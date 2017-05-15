Верность Отечеству продали без молотка

Читая очередные номера газет приходишь в ужас от бестолковщины. Не знаю как остальные читатели воспринимают некоторые статьи газеты "Правда" и "АиФ". В последней пишет генерал армии М.Моисеев статью "Верность Отечеству храним". А где это Отечество? Он считает то в котором ты родился. Так это не Отечество а просто Родина. А Отечество, начиная с приходом Горбачёва, стремительно продавали даже без аукциона. Просто за так.

Научились наши чиновники гражданские и военные писать сказки. Наверное зарплата обязывает. Генерал статью начинает так: "Метроном истории...бороться с поджигателями войны, хранить верность Отечеству". Термин метроном больше относится не к истории, а к науке. И как же он борется с поджигателями войны? Вот такими статьями, на другое у него не хватает... Если бы сохранили Союз, то и поджигателей было бы меньше. Союз экономикой, наукой и конечно военной силой сдерживал США от жандармских устремлений. И как генерал сохраняет верность Отечеству? Сидя в кабинете в парадном кителе. Фактически верность Родине сохранял не генерал, а простой Советский солдат. Это они отстояли Союз, гибли миллионами чтобы вы теперь говорили об Отечестве и прославляли бандитский капитализм.

Цитата из статьи: "На фоне псевдодемократического "цунами", вызванного непродуманной, я бы сказал, преступной политикой"гласности и демократизации" руководство СССР с Горбачёвым, усилились центробежные тенденции в обществе"... А при чём здесь "цунами"? Вы только теперь поняли, что политика Горбачёва - это политика предателя. А за какие заслуги вы получили звание генерал армии? Вы служили в Западной Группе войск и позволили её развалить, имея уже на плечах генеральские погоны. Вы кто? Генерал или простой солдат, который ждал приказа? Вы позволили ликвидировать ГДР, а США не отступило ни на шаг и ФРГ нашпигована базами. Значит Горбачёв преступник и что? За мешок картошки садят человека, а этот предал страну царствует у наших врагов. Иногда даже приезжает в Россию подлечиться. И ему стелют красную дорожку. Вы - то как генерал, что сделали, чтобы закон восторжествовал. Он ведь не только народ, он вас предал, но вы сориентировались быстренько и перемахнули в Общероссийский Народный фронт.

"Несмотря на всю очевидность деструктивного развития событий, никаких мер в те годы принято не было". Генерал, вы от кого ждали мер? От народа? Но народ - то не очень разбирался в политике, вы же его приучили верить власти. И мы верили именно власти и армии. А вы оказались пособниками предателей.

Странно читать детский лепет от генерала. Вынужден повторить свой вопрос. Генерал М.Моисеев, кто должен принимать меры и какие? Вы первые на рубеже защиты Родины и что вы сделали?

Далее генерал пишет о дезертирстве в армии. Всё это происходила на глазах руководства страны. А М.Моисеев был в то время уже в звании генерала армии и являлся заместителем министра обороны. Вам и карты в руки. Как правило обычно заместители решают военные вопросы при согласовании с министром. Вы могли вывести ближайший полк и арестовать Горбачёва, Ельцина. Говорят, что вы были даже министром обороны всего один день. Кино да и только.

Далее пишет: "Консолидации общества был нанесён удар, который с большими потерями и трудностями приходится преодолевать государству и его Вооружённым силам последние полтора десятилетия". А кто нанёс удар и почему обществу? Может Горбачёв, Яковлев, Ельцин, Моисеев и их шестёрки? Но это же единицы и с ними можно было справиться без армии. Просто арестовать на пожизненное. Кроме вас в стране существовал Комитет Государственной безопасности, с которым армия не контактировала. Все хотели власти и вот получили. Значит по мнению генерала трудности сейчас государство преодолевает. Во -первых государство это все мы и мы к сожалению ничего поделать не можем. С вашего молчаливого согласия власть прикрываясь, как и вы, государством практически полностью узурпировала власть. С народом вообще никто не считается. Даже статью невозможно опубликовать если она не нравится редактору, который неплохо кормится от власти. Во - вторых сколько лет табуреточник разваливал армию? Мы - то тонкости не знали, а что делала вы, генерал Моисеев? Залезли под табуретку и ждали чем кончится, как США во время Второй мировой войны. Кто будет побеждать тому и поможем. Капитализм победил с вашего молчаливого согласия и вы теперь на его страже. Не плохо устроились. Думаю при коммунизме вы жили бы хуже. Потребность была бы ниже.

Автор пишет об укреплении межнациональных отношений, консолидации общества, формирования патриотизма в сознании граждан. Генерал живёт совершенно в другой стране и ничего не понимает в обозначенных проблемах. О каких укреплениях идёт речь? По всей стране строятся сотни мечетей, в Чечню выделяется в десятки раз больше бюджета на душу населения чем в центральной России. И это вы считаете укреплением межнациональных отношений? Генералы ведь тоже обеспечены в сто раз лучше чем простой народ. Вот поэтому вы и пишите об укреплении. Никакого идеологического укрепления нет, пока просто работают деньги. И вы не бедствуете. О каком укреплении можно говорить если основная масса населения России получает от 7 до 15 тысяч рублей в месяц. Вам известно об этом? Как можно прожить на 10500 рублей, что составляет прожиточный минимум. Правительство, генералитет живут на такие зарплаты?

А где вы видели общество? С принятием бандитски-воровского капитализма общество разделено на группы по толщине карманов. Я буду с кремлёвскими долгожителями, правительственными, с депутатами, вами составлять общество? Не смешите народ, ему сейчас не до смеха. Простые люди с кем я живу и общаюсь просто ненавидят эти группы. Вы бы послушали, что они говорят между собой. И не просто молодые, а люди преклонного возраста. И конечно генерал удивил нас упоминанием о патриотизме. Оказывается есть государственная программа "Патриотическое воспитание граждан", используя опыт прежних программ. Фантастика другого определения нет. Насколько мне известно первой программой была организация лагеря по воспитанию патриотизма на озере "Селигер". И вот телевидение показывает этот лагерь. Лес между деревьями ухоженные дорожки, палатки, наверное, для ночлега. Стоит парочка о чём - то беседуют ( звук отсутствовал) к ним подходит девочка лет девяти с пакетом и подаёт им презерватив. Вот весь ваш патриотизм. И надо заметить, что весь этот балаган был организован на народные денежки. Такого позора за мою долгую жизнь не приходилось видеть. А вам? Много позже идёт передача "Открытая студия", которую вела Ника Стрижак. В московской студии принимает участие комиссар "Наших" М.Кислицына. Стрижак задаёт ей вопрос: " Что сегодня больше всего волнует молодёжь?" Ответ не заставил себя ждать: "Секс и любовь". Вот это и есть ваш патриотизм.

Далее генерал пишет о какой - то законодательной базы патриотической работы. Что это за база? Нельзя воспитать патриота законом, болтовнёй. Только личный пример служению Родине чиновниками всех уровней, начиная с Кремля. Назовите хотя бы одного патриота? Поставите в пример президента, премьера? И что они сделали патриотического. Чиновники получают десятки миллионов рублей зарплаты, выписывают себе премии по сотни миллионов рублей. Олигархи покупают яхты стоимостью в десятки миллионов долларов, выводят за рубеж триллионы долларов. Да и вы по отношению народа не бедствуете. Так кого вы поставите в пример? Только тех кто погиб во время войны. Но их нет, а Россию вернули в дореволюционную эпоху. Народ ещё образумится и спросит с вас военных, как вы могли допустить возврата капитализма? За что погибло 27 миллионов человек? Чтобы разделить общество на сытых и богатых, и на рабов, которые обслуживают таких как вы. 57 миллионов человек не пришли на выборы в думу вас это волнует? Или вы вообще об этом не знаете? Вот это и есть патриоты, которые ненавидят власть и вас вместе с ними, потому что вы предали Советский Союз. Изменили присяге. Для военного это самое страшное преступление. Неужели и это вас не волнует?

О каких помощниках молодёжи пишет генерал? Якобы о том, что молодёжь стремится попасть в престижные части и в этом им помогают ветераны. Образованная молодёжь, которых с каждым годом стаёт всё меньше и меньше по причине безобразного образования вынуждена идти в армию, так как не находит себе применения на гражданке. А жить то хочется и жить хорошо. А вот куда идут детки чиновников? Или генерал их не считает молодыми. Они убегают от армии на папины денежки. А вы о патриотизме.

И снова генерал возвращается к патриотическому воспитанию не только молодёжи, но и других сословий. О каком патриотизме можно говорить если основная часть населения нищенствует. Народ может пережить нищету и быть патриотом если в таких же условиях живёт чиновник. В нашем случае люди труда знают как жируют чиновники получая миллионы и не только чиновники, а просто ворьё и генералитет армии.

М.Моисеев, вы смотрите канал "Домашний" на 14 -ой кнопке в будни с утра? Передача называется "По делам несовершеннолетних". Такие преступления совершают малолетки, что не каждый взрослый додумается. Это тоже говорит о патриотизме молодёжи.

Вся статья генерала посвящена воспоминанием прошлого, героям Великой Победы. А что сегодня? Ничего. Правда зациклились на Бессмертном полку и даже есть гимн этой толпы. Не знал и не слышал. На 9 - ое мая снова было шествие с портретами павших в боях и не только. Говорят, что президент снова принял участие в шествии и портретом своего отца. Но ведь он не погиб, вернулся после войны и помер своей смертью. Но ведь ежегодно умирает миллионы людей. Такова природа жизни. Давайте всех на портреты и на публику. Ничего святого в нынешней России не осталось. Власть всё исказила, а народ молчит, не зная правды. И генералитет не только не укажет на фальсификацию, но и не озвучит хотя бы через печать. Нет правды в стране.

Далее пишет о социальной поддержке граждан со стороны государства. Ну какая поддержка если зарплата и пенсии не превышают 10 - 15 тысяч рублей. Можно потерпеть если бы и чиновники получали столько же. Ведь разница в миллионы. Странно читать бред генеральский. Он то живёт ни в чём не нуждаясь. Пишет о каких - то 45 уроках мужества. О игре с кадетами, суворовцами, школьниками. Эта молодёжь пока живёт на государственном обеспечении. А вот когда окунётся во взрослую жизнь и тогда своим состоянием оценить своё положение, чиновников и генералитет, вот тогда посмотрим на их поведение. А что это за три тысячи мероприятий, о которых пишет генерал? Кто слышал или участвовал в этих мероприятиях, а главное кто считал? Неужели генерал?

С ума можно сойти от генеральской статьи. Пишет, что в феврале 1990 года он высказал мысль о важности поддержания безопасности страны на необходимом уровне. Смотрите и до генерала дошло. В стране каждый школьник знает, что существование страны зависит от экономики и могущества армии.

Я прочитал статью генерала М.Моисеева с соседями. Мы живём дружно и общаемся почти каждый день. Соседи такие же пенсионеры как и мы с супругой, бывшей учительницей. И вот они меня попросили написать письмо М.Моисееву по поводу его статьи и естественно будут ждать ответ. Я попытался найти электронную почту Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов", но найти не удалось. Секретная контора и связь только в одну сторону, как и чиновников и депутатов. Поэтому написал статью и направил в несколько изданий.

Что же не понравилось в этой статье моим землякам. Естественно мы подняли его биографию и ужаснулись его ростом. В 1962 году М.Моисеев вступает в КПСС и вся дальнейшая его карьера связана именно с КПСС. Если бы он не вступил в партию, то выше звание майора он бы не получил. Советский Союз и КПСС дали ему бесплатное и хорошее образование, позволили дослужиться до генерала армии. Выше уже министр, должность которого он занимал говорят всего один день. Дальше президент, но к счастью в стране может быть только один президент. И вдруг он на всё плюёт, так выразились мои земляки и через Общероссийский Народный фронт по списку попадает в думу. За него никто не голосовал, его провели по списку. Значит он не только изменил присяге и стал служить власти капитала, но и наплевал на КПСС, которая дала ему всё. И теперь он иногда пишет такие пасквили от которых тянет в туалет. Ведь в его статье нет ни единого слова правды. Он предал Советский Союз и предал Партию Коммунистов и должен нести ответственность.

И ещё есть генерал - полковник Л.Ивашов. Уважаемый человек, он не только руководит институтом, но и принимает участие на различных тусовках кремлёвского толка. Однако рассказывает народу о внешней политике Кремля, так как он видит, как военный человек. И мы - народ считаем, что он говорит правду. Говорит и о внутренней политике, которая ведёт в тупик. Одним словом настоящий военный и говорит правду, а не спекулирует как некоторые. Моисеев старше по званию, но его нигде нет. Ума не хватает делать выводы. А выводы делать надо, хотя бы по руководству ВКС, которые допускают если хотите преступления в организации управления войсками.

Не думаю, что эту статью кто - то опубликует, поэтому письмом направил М.Моисееву.