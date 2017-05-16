Надо расчехлить атеизм

Противоположные по характеру исторические периоды одинаково подтверждают «связь классовых интересов и классовых организаций буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды» (В.И.Ленин). «Зависимость сознания от классовых интересов и отношений, и этих последних - от хозяйственной организации ярче, открытее, грубее всего проявляется в революционную эпоху» (Л.Д.Троцкий). Мы на основании нашего опыта можем добавить – и в контрреволюционную эпоху упадка и деградации - тоже.

Обыкновенным нормальным людям в современном мире может не быть никакого дела ни до веры в богов, ни до их отрицания. Выгребная яма может годами пребывать в забвении. Однако если содержимое со страшной силой лезет через край, надо регулярно звать ассенизатора. Религиозное мракобесие и агрессивный клерикализм требуют мобилизации атеизма, несколько расслабившегося в эпоху научно-технического и социального развития, в РФ миновавшую.

Что касается классовых корней религии, то они сегодня вылезли из-под земли как у сосны на песчаном берегу моря. Что касается корней теоретико-познавательных, то надежды на их неуклонное засыхание оказались несколько преувеличены. Такие приключения, как катастрофическое превращение «перестройки», оглушительный обман «реформ», удушение общественной жизни в ходе «поднятия с колен» отнюдь не способствуют пониманию людьми рукотворного характера социальных, экономических, политических явлений, движущих сил общественной жизни, их целей и источников вдохновения. Не способствуют они и ощущению людьми своих сил и меры своего участия в жизни рода человеческого. Упадок в РФ науки - главного атеиста всех времен и народов, - также расчистил простор для замены знаний верованиями. Да наука и сама по себе - это не только раскрытие тайн природы, но и обнаружение новых тайн. А тайны природы – это не только побуждение к поиску, это и возможное побуждение к верованиям, это те места, где живут боги.

Конечно, сегодня у людей не столь убогая фантазия, как пару-тройку тысяч лет тому назад. Пищу фантазии дают знания. Во времена сотворения богов неоткуда было взяться фантазиям о Большом взрыве, о единстве пространства-времени, о дуализме волн и частиц, об эволюции и т.п. Нынешние фантазии о движении быстрее света или о «кротовых норах» сквозь пространство и время, возможно, подтвердятся, в отличие от божественных фантазий многовековой давности. Если сбудутся надежды на то, что развитие науки и развитие общества не остановятся, то золотые времена сотворения религий и церквей не повторятся. В противном случае остановившееся человечество постигнут новые религии, хоть и не опирающиеся на одну лишь древнееврейскую мифологию, однако неуклонно выхолащивающие из накопленного объема знаний содержащееся в них приглашение к их опровержению или углублению.

Толкуя о «духовном возрождении» в РФ, нельзя не видеть, что речь идет не о «религиозном ренессансе», а о потугах сотворения государственной идеологии, то есть об индустрии по промывке мозгов. Воздавая заслуженную дань богам, атеист помнит, что имеет дело не с какими-то небесными сидельцами и с промыслом божьим, а с земными интересами класса-паразита и с обслуживающей их идеологией. Задача у этой идеологии нелегка, она ведь должна указать некую цель. Загробное блаженство годится как цель индивидуальная, но на цель жизни страны и народа - не очень. Разве что в таком варианте – терпите на этом свете, будет вам рай на том. Такая надобность в терпении вполне нормально маскируется под эрзац-патриотизм, очень полезный в условиях, когда имущественное расслоение общества достигло уровня лучших феодальных стандартов. Также идеология должна указать, что хорошо, что плохо. Ясное дело, что хорошо то, что хорошо для General Motors, в нашем случае – для Газпрома и Роснефти.

Разумеется, вокруг такого материализма религия обязательно развешивает моральные побрякушки. С позиций атеизма очевидно, что человеческие представления о добре и зле ничуть не обесцениваются от того, что их авторство принадлежит людям, а не неким богам. Перепоручение морали богу, «религиозное упразднение этики» (С.Кьеркегор, датский философ) означает ее перепоручение третьим лицам. Помимо главной сказки о добром царе и злых боярах, есть, наверное, сказка о попе и работнике его – боге. А у кого есть бог, тому все позволено. Именем и от имени бога. За примерами осатенелости в доказательство своей богоугодности далеко ходить не надо. Это не злоба, это такая божественная любовь. Это не мракобесие – это такие божественные откровения. «Без религии хорошие люди будут делать добро, а плохие люди будут делать зло. Но чтобы заставить хорошего человека делать зло – для этого необходима религия». (С.Вайнберг, физик, лауреат Нобелевской премии).

Несколько облегчает всю эту тему то обстоятельство, что в российском варианте «духовного возрождения» вера в бога не обязательна. Ясно, что требовать от кого-то в 21-м веке настоящей веры, эталон которой задает средневековье, - дурная затея (пока еще). Для идеологии важна вера в идеологию, в нашем скорбном случае - вера в православие (пополам с милитаризмом), то есть вера в конечного потребителя – в государство. Подобно всесоюзной вере в коммунизм, но не в провозглашенный Марксом коммунизм, который есть «царство свободы», а в тот, который есть официальная доктрина государства, вскоре разделившая судьбу государства. Тов. Сталин в свое время тоже ведь не о вере православной беспокоился, а об эффективности работы госкомитета по делам религий.

Заметим, что российская власть, видно, умаявшись лепить себе идеологические основания, находит все более интересными основания репрессивные, необходимые, в том числе, и для подпорки самих идеологических оснований, не шибко надежных. Нужда этих «идеологических оснований» в репрессивных подпорках достаточно красноречива, но всей работы по дискредитации этих «оснований» не выполнит. Активный атеизм должен полноценно вернуться в пропагандистский арсенал левых сил.

P.S. Т.н. «верующему» путь в коммунистическое движение не закрыт, но коммунистическая партия, члены которой, пребывая в ней годами, не вырастают из религиозных коротких штанишек, своему названию совершенно не соответствует.