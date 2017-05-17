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Московский листок

Шульман и гуталин

Опубликовано 17.05.2017 автором Куракин П. в разделе комментариев 0

Шульман и гуталин

Из всех неозападников я долго почитал Екатерину Шульман относительно неполитизированной, неидеологизированной и вменяемой. Какая-то логика у нее всегда была. И вот послушал ЭТО (https://www.youtube.com/watch?v=w0IckJWrLNw), и понял, что это лютый панург-панург. Есть такой персонаж на одном окололитературном форуме рунета, колоритнейший антисовок и булкохруст, в общем - весьма клинический случай.

 

Суть "тезиса" этой тети-доцента, Шарикова с дипломом учОного из РАНХИГС, простой: советский человек обладает "отрицательными" социальными навыками. Что это за нафиг такой - имеется в виду, что это выпускник детдома, который умеет хорошо бить ногами окружающих и намазывать гуталин на хлеб (хлеб адсорбирует из гуталина спирт). И этот человек не знает, что такое обычный общественный транспорт, как там себя вести, что такое обычная семья, как в ней живут и растят детей и пр.

 

Ну чо сказать. Мы котов душили - душили, и на тебе. Я все понимаю - в 1966 г в Ташкенте, в 1986 г в Чернобыле, в 1988 г в Спитаке никаких добровольцев, конечно, не было. Их не должно было быть по определению - в люто тоталитарном режЫме всех призывали военкоматы, а кто приходил туда сам, расстреливали. Да и нельзя, чтобы военкоматы призывали, в здоровом паньмашь гражданском обществе люди все-все делают сами, без государства. Потому что государство в таком здоровом обществе - оно только вводит нацгвардию, чтобы мародеры не очень хулиганили, и присылает дополнительные рефрижераторы в морги - как было в Новом Орлеане. Это ведь только в тоталитарной Кубе никто не погиб от Катрины, потому что всех жителей районов, через которые шел ураган, предварительно эвакуировали.

 

Тут есть, правда, один нюанс - кого именно имеет в виду мадам социолог? Тетя говорила про ПОСТ - советское общество, но неявно и жестко имелось в виду, что оно родом прямиком из советского лагерного детдома. А тов. Венедиктов прямо называл этих страшных людей с гуталином - СОВЕТСКИМИ. И тетя ему не возражала - надо думать, для них это все едино.

 

А мне кажется, что все же зря они тут слились в консенсусе, потому что надо бы уточнить - это все же пост-совки или самоё совки. Тут ведь дело какое. Путин неправильный, это я понял - я давно слушаю всех этих тетей и дядей. Не одну Шульман, а и Соловья, и Белковского, и нового Невзорова. И даже самого Ясина. Я подкованный, секу политический момент. Путин у нас неправильный, таки да - он предал идеалы 1991 года, и пошел по пути лютого совка. Но Ельцин-то был правильный.

 

Так вы все же объясните мне - КАКОЙ человеческий материал выбрал вашего правильного, европейского Ельцина в 1991 г - гуталинщики же? Тогда я согласен, тогда все сходится, потому что Венедиктов и Шульман с Ясиным для меня и есть гоп-ПТУ-шники и гуталинщики, в 1991 г такие же за них и проголосовали.

 

А теперь серьезно. Если бы я сколько-нибудь серьезно оценивал таких как учОных, как социолог Шульман, историк Венедиктов, экономист Ясин - я бы сказал, что они ловко и сознательно манипулируют. Но я не могу их так оценивать, я искренне держу их за подзаборную гопоту, всех скопом, с ВШЭ и РАНХИГС-ой. Может, я несправедлив, но так сложилось. Я не верю, что они манипулируют, я так вижу, что они несут свою ахинею вполне искренне. У них такое "образование", такую туалетную литературу они читают, такая у них картина мира в голове. Русский либерал-западник - он такое несчастное, ушибленное головой создание и есть. (Петр и Ленин, к слову, тоже были западниками. Но не либералами и не конвергентами. Поэтому у них все и заработало).

 

На самое деле, речь о том, что "СОВОК" - т.е. русский модерн, другого модерна в России не было - имел весьма высокую, но очень нестандартную по мировым (конкретно - западным) меркам форму социальности - партию. У нас на самом деле была партия нового типа, которая имела мало общего с западными партиями. Эта партия зародилась в 1917 г. Подчеркиваю - в 1917-м, а не тогда, когда Ленин первый съезд в Минске собирал. То был марксистский кружок радикальной разночинной интеллигенции. А вот летом 1917 г вокруг этого ядра сложилась социальность русского модерна, которая создала весь наш ХХ век, от трактористки Паши Ангелиной до Гагарина с Лемом (он был хоть и поляк, но работал на аудиторию советских НИИ) и Чебурашки с Бураном.

 

"Пора делать выводы.

 

1) Большевики шли в революцию с целью повержения Зла, выражавшегося в нараставшей социальной и национальной разобщенности людей. А потому на момент революции выступали единственной в мире по-настоящему христианской силой.

 

2) Большевики шли в революцию не просто как сторонники правды, но как создатели и носители единственной на то время реалистичной и выигрышной программы экономических и культурных преобразований.

 

3) Большевики строили тело своей партии из того, что было «умом, честью и совестью» того класса, который единственный из образованных не был поражен бациллой привилегированности.

 

4) Строительство массовой партии происходило не путем присоединения к измышленным идеям, а путем вовлечения и организации в ней тех, кто прилагали все свои силы к борьбе с реальными и масштабными угрозами.

 

5) Стремительный рост силы, влияния, как организованного, так и личностного, большевиков, - яркое свидетельство в пользу учения Сергия Радонежского о деятельном исихазме - многократном увеличении физических, умственных и душевных возможностей человека, воинствующего за добро и правду."

 

(с) Станислав Покровский, "Большевики в 1917 г" (http://altay-krylov.ru/book_pokrovskiy_bolsheviki.html).

 

Пока эта социальность работала - был "социализм" и был модерн. Русская социальность канализировалась в партийные структуры. Это не государство добровольно-принудительно призывало "добровольцев" в Чернобыль. Любое государство - советско-сталинское не исключение - тупое, ленивое и неповоротливое, и оно было только приводным ремнем. Приказы отдавала ПАРТИЯ, и такой НЕЯВНЫЙ был в нашем обществе консенсус с 1917 года: кто шибко умный, кому больше всех надо, кто интересуется политикой - иди в партию. В этом смысле советская социальность как бы снимала с рядового гражданина - если он не партийный - ту самую обязанность гражданина делать политический выбор, о которой писал еще Аристотель.

 

Никто не говорит, что это была идеальная система. Но именно такова была РУССКАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ, именно такова была ее форма, и именно это вырвало нас из средневековья и дало нам все блага модерна в ХХ веке. В частности, ключевые технологии ХХ века мы разработали в параллель с Западом, с минимальной долей прямой передачи, В ОТЛИЧИЕ от того, как это работало внутри самого Запада (http://radiogulag.blogspot.ru/2017/03/3.html). Никто не говорит, что это могло работать вечно, но конкретно в ХХ веке оно работало.

 

А когда эту социальность из российского общества выдернули - да, вот это вот, ваша ельцинско-путинская Гуталиния и получилась. Либералы, на самом деле, ушиблены только одной особо тяжкой гирей - все остальные имели бы, сами по себе, не такие тяжелые последствия. Эти бараны никак не могут осознать, что существует НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ версия модерна, не только западная. Была еще русская, и она называлась русский коммунизм. Вы можете не любить коммунизм, верить, что он унес миллионы жизней (на самом деле он спас десятки миллионов, по сравнению с дореволюционным трендом - http://burckina-faso.livejournal.com/1016617.html). Но вы не можете не понимать, что, начиная только в ХХ веке, вы не можете механически повторить то, что Запад прошел уже в XVII - XVIII веках. Вы уничтожили русский модерн, вы его снесли, чтобы построить то, что только вы почитаете модерном.

 

С самого начала идеология "возвращения на столбовую дорогу" была попыткой натянуть сову на глобус. А поскольку за дело взялись люди СЕРЬЕЗНЫЕ - первый из партийных секретарей, а второй из глубокого бурения - то таки у вас ПОЛУЧИЛОСЬ.



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