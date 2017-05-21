Проклятое наследие христианства

Грешить и каяться

Можно было бы уточнить - «проклятое наследие православия», поскольку я на примере комментаторов своих работ буду писать о гражданах России и о влиянии на них христианского учения, в данном случае, догм православия.

Разумеется, относясь к реалиям сегодняшнего дня, когда настоящих верующих до крайности мало, а остальная масса крестящихся просто лицемеры, говорить о влиянии христианства на общество как бы и не приходится. К примеру, читаю: «Учительница церковно-приходской школы в Лос-Анжелесе променяла своих учеников на карьеру порноактрисы. При этом девушка по-прежнему разделяет все христианские ценности, как и раньше». Но, с другой стороны, догмы христианства уже два тысячелетия властвуют над огромным числом народов, и можно ли допустить, что они не оказали на людей никакого влияния?

Сразу оговорюсь, думаю, что остальные конфессии христианства, хотя и опережают замшелое в своём косном невежестве православие, но не очень далеко от него ушли. В самом деле, разве было в истории такое, чтобы христианство католическое, англиканское, протестантское или иных каких-либо сект выступило даже не инициатором, а хотя бы просто поддержало правое дело?

Да, можно тыкать пальцем в православие, остававшимся, к примеру, безразличным к крепостной зависимости русского народа, а потом к тому, что после «освобождения» крестьян земля не перешла в руки тех, кто её обрабатывает. И этим отказом встать на защиту народа, православие в России борьбу за справедливость открыто передало атеистам-революционерам.

Да, можно упрекать православие, что оставшись без надзора государства, православие охотно служило и служит любым врагам и оккупантам России - хоть татарам-монголам, хоть Наполеону, хоть Гитлеру, хоть марионеткам США, - причмокивая: «Всякая власть от бога».

Да, можно вспомнить православию и то, в чем другие конфессии не виновны, - в отказе от образования и поиска новых знаний под соусом сугубо православной «истины»: «Неграмотность - основа благочестия». Да, всё это православию можно припомнить.

Но разве это католические или протестантские церкви начали борьбу за освобождение рабства в США? Разве это они были инициаторами революций в Европе и мире? Нет, все эти христианские церкви «одним миром мазаны».

И это при том, что всяк христианин ежедневно молится о приходе в общество людей справедливости (Царства Божьего): «…да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Молиться-то он молится, но ведь христиане всех церквей реально ничего не делают для прихода царства божьего на землю.

Однако это не всё, мало этой христианской пассивности, христианство прививает своим адептам и совершенно извращённые понимания совести, при котором христиане в плане морали начинают сильно уступать язычникам.

Лет 40 назад, уже не припомню, у какого автора и в каком произведении, читал рассказ, в котором описывалось, как ещё в дореволюционное время толи чукча, толи якут, ещё язычник, зимой в лютый мороз и пургу где-то в тайге или тундре, рискуя собственной жизнью и с большим трудом спас от смерти какого-то русского купца или чиновника. И вот приехал к этим местным жителям поп-миссионер, и соблазнил туземцев православием, и стали они истинными православным. И по прошествии нескольких лет этот же туземец, но уже православный, попал в такую же ситуацию, как и раньше, - ему надо было спасти от смерти замерзавшего русского. Но туземец спокойно бросил того умирать, и когда его спросили, почему он так поступил - это же грех! - то этот простодушный православный ответил, что знает, что грех. Но (уже не помню точно причину) ему ездовых собачек стало жалко, а что касается греха, так ведь он покается, а боженька милостив - он покаявшихся простит.

Вот это вбито в головы христиан - ты можешь грешить и тебе совершенно необязательно ЗАГЛАЖИВАТЬ вред от греха или ИСПРАВЛЯТЬ последствия греха - достаточно покаяться, и рай тебя ждёт не дождётся. (Тут кстати вспомнить, что это католическая церковь придумала индульгенции). Очевидно, что эта наглость «покаяния без заглаживания вины» перешла из христианства и в русский быт.

Да и не только в русский. Итало-американцу, актёру Аль Пачино приписывают выражение: «В детстве я молил Бога о велосипеде. Потом понял, что Бог работает по-другому. Я украл велосипед и стал молиться о прощении». Эта мысль до того нравиться католически-протестантскому Западу, что повторяется в различных вариациях, к примеру, приписываемых актёру Джайлену Муру: «Я попросил у бога мотоцикл, но понял, что бог не работает так, поэтому я украл мотоцикл и попросил у бога прощения». Заметьте, вопрос о компенсации нанесённого ущерба не стоит и у католиков с протестантами - даже возвращать мотоцикл не требуется, покаяния достаточно, а украденное остаётся в виде бонуса.

Но вернемся в Россию.

Вот ещё вспоминаю, возможно, читанное у Гиляровского, про московского купца, который, не зная, куда деть деньги, регулярно пускался в греховный загул, а потом ставил в церкви пудовую свечку и истово каялся, изгоняя из себя беса. Так и жил: впустил в себя беса - получил удовольствие от греха, изгнал беса покаянием - получил удовольствие от прощения. Собственно, это вся бытовая сущность православия.

Вы же видите, что сегодня православные попы во главе с патриархом совершено бессовестно гребут под себя деньги и барахло - почему, зачем? С одной стороны, понятно, что они и в бога не верят, но даже если и верят, то ведь у них технология разработана - они перед смертью покаются в своём хищничестве, и этим все проблемы на том свете разрешатся.

Теперь конкретнее.

Начну с того, что один из комментаторов к моей статье «Плен «петухов»» возмущается: «В первые дни войны взяты в плен 3 МИЛЛИОНА советских солдат! И все были петухами!?». То есть, в его понимании, если подонков много, то это уже и не подонки, а герои или жертвы.

Отвечу ему его же логикой: Нет, «петухами» из них были только такие, как вы, - «петухи» только те, кто оправдывал свой плен таким образом - «все сдаются, и я сдаюсь». Ну и добавлю этой же убогой логикой - так ведь и убивавших этих «петухов» немцев было вообще пара десятков миллионов только призвано. Следовательно, и убивавшие этих «петухов» немцы были героями, не так ли? Или «здесь играем, а здесь не играем»?

Ладно, но возникает и вопрос - а эти сдавшиеся в плен «3 миллиона» понимали, что они предают Родину, своих жён, своих детей, присягу, в конце концов? Прекрасно понимали, но они знали, что когда вернутся из плена, то покаются в своей подлости и проблем быть не должно! Какие к ним могут быть претензии, раз они покаются? Ведь «повинную голову и меч не сечёт!».

Вот такой, «православный» образ мыслей и определял такое огромное количество пленных в начале войны - веками в русском народе православие нарабатывало оправдания трусости и подлости. Почему же не быть подлецом или трусом, если покаяние это списывает?

В 1700 году под Нарвой, чуть ли не на глазах своего царя Петра I, православная армии численностью в 40 тысяч человек при 195 орудиях удрала от 11 тысяч шведов с 37 пушками, бросив им все свои пушки и 210 знамён. В результате, в 1709 году под Полтавой Пётр, наученный этими свойствами православных, за второй линией православных войск выставил заградительные отряды из солдат и казаков и отдал им приказ: «Я приказываю вам стрелять во всякого, кто бежать будет, и даже убить меня самого, если я буду столь малодушен, что стану ретироваться от неприятеля». Такие же заградительные отряды выставлял и Кутузов, безжалостно расстреливая дезертиров. И дальше ничего не менялось, как говорится, лучше уж не вспоминать позорнейшую сдачу японцам эскадры Небогатова, за которой не было заградительного отряда. И уж совсем позорно проявили себя православные в Первую мировую войну. В ходе этой войны, названной царём «Отечественной», из русской армии в плен сдалось 3 640 тысяч человек, плюс, к 1915 году в русской армии уже числись сбежавшими 1 миллион дезертиров. Это при том, что численность русской армии перед началом войны была 1 423 тысячи человек.

Поэтому в 1941-1945 годах нашествие всей Европы отразили не православные, а атеисты, и не просто атеисты, а коммунисты, которые христианской идее личного спасения противопоставили коммунистическую идею служения обществу. Мало этого, коммунисты победили не просто вшивую Европу современного типа, а победили Европу, возглавляемую ещё теми (настоящими) немцами, которые тоже во множестве отринули идею личного спасения во имя служения обществу - своему Третьему Рейху.

Но вернёмся в настоящие дни и к моим статьям.

Не мудрено, что к статье «Их бессмертный полк» я получил уже развёрнутый комментарий, в котором комментатор сначала цитирует задевшие его вот эти мои фразы из указанной статьи:

««А при чём тут вы к Победе?»

«Хотя, ну просто вопиет вопрос - какое вы имеете отношение к этим праздникам?!»

«Ведь вы же воплотили в жизнь все планы Гитлера»,

«…портреты тех предков, которых сами же демонстранты и предали, и продали за «сникерс»»

«…добавьте к их портретам, портреты тех своих пап и мам, которые в начале 90-х выходили на улицы Москвы с требованием «свободы от объедающих Россию республик», да портреты тех шахтёров, которые касками стучали во славу Ельцина и «против привилегий»».

««Папа, спасибо тебе

За воров в Кремле!»».

А теперь заметьте, какой вывод для себя сделал комментатор из этих моих фраз. Нет, не бойтесь, он ни в меньшей мере не посягает на право воров грабить Россию и будущее наших детей.

Он знает истинно христианский рецепт того, что нужно делать.

«Короче, «нам всем нужно покаяться» (с), я понял. Уже писал тут об этом. Лет 30 назад от нас требовали «покаяться» за создание и существование СССР, теперь - за его развал. Направленность разная, тактика одна...

Ну что же, Ваше Святейшество. От лица всего бывшего многомиллионного советского народа и от себя лично - каюсь. Не сдюжили, не сберегли, не сумели. Мы были тогда молоды, не имели опыта, не обладали даром телепатии и талантами Нострадамуса. Не умели силою мысли пускать с руки шаровые молнии, внушать на расстоянии, вселяться в других людей или излучать глазами лучи смерти. И ещё много чего не умели и не знали. Короче, были форменными дебилами. Не то, что Ваше Многомудрие, безошибочно прозревавшее Будущее день за днём, ещё тогда. Уж простите Вы нас, подлецов, за всё это. Каемся. А сами мы никогда себе не простим...»».

Этот комментатор всегда словообилен, о себе он сообщает: «Я всегда таким был. Просто слов много знаю. И умею ими пользоваться, особенно когда что-то заденет, с чем-то не согласен, нужно отстоять какую-то мысль». Действительно, из приведенного выше количества слов прямо следует, что он действительно понял, о чём я написал, тем более, в процитированных предложениях. Понял! Иначе не возбудился бы.

Но в его ответе на мою статью и намёка нет на то, чтобы исправить существующее в России положение, тем более, исправить с его участием. Его хата по-прежнему с краю. Он как сидел всю жизнь под бабской юбкой, так и собирается сидеть до смерти от старости.

И призрев суть моей статьи, он в оправдание своей трусости и подлости, внешне ёрнически, но выдвигает не обещание что-то в России исправить и даже не какую-либо иную причину своей трусости и бездеятельности, а привычное для христиан «покаяние». Это при том, что в моих статьях никогда ни словом не говорилось о необходимости покаяния, тем более, покаянии лично мне (оно мне надо?!).

Но в его понимании, раз он сказал: «Каюсь!» - пусть даже ёрнически, - то он уже «в домике». Он же не верит в бога, посему ему и свечки ставить не надо - одного этого слова ему достаточно. Ляпнул он: «Каюсь», - и ему сразу все грехи надо простить. Вот скажут ему дети и внуки: «Что же ты, старое трусливое говно, оставил нам такую страну поганую?!», - а он заявит: «А я покаялся!». Раз покаялся, то детям можно оставлять какую угодно страну, - ведь так?

Правда, его подлость тут же увидели остальные комментаторы, к примеру, один написал так: «Давай-ка за себя говори, а то за весь советский народ каяться - ты ещё мелко плавал, жопа вся наружу. То, что ты «дуру гонишь» и упиваешься своей многомудростью - это не значит что ты на умного похож. До х…я вас умников, а как до дела доходит - так вы «долго смотрели на луну и стали идиотами»… Как не играй ты словами длинными, а один хрен, с гранатами на поясе и поднятыми руками - это ты (имеется в виду фото сдающихся красноармейцев). Трусливая сволочь, которая всегда найдёт себе оправдание. Вот только беда - оправдание, оно, как дырка в жопе, есть у каждого. А за совесть… За совесть спрос будет с каждого. Рано или поздно».

Можно сказать, что ответ грубый, но ведь не в Интернете, а в настоящем деле с такими «кающимися» только таким языком и говорят, а если «кающиеся» не понимают и такого языка, то перед строем расстреливают пару таких «умных» голов, чтобы остальные не раскаяние на расчитывали. Чтобы остальные умники поняли, что у граждан страны чувство юмора в этих вопросах отсутствует, и они в этих вопросах ёрничанье не ценят.

«Не виноватая я, меня обманули!»

А вот и ещё идущая от христианства подлость - в твоих грехах не ты виноват, а грешил ты потому, что это тебя бес попутал, то есть обманул бес тебя, дурачка. А раз так, то разве ты, обманутый, в своём грехе виноват?

И не встаёт перед христианами вопрос, - а какого беса ты верил бесу? Это ведь только «отмазка», что христианин верит бесу потому, что дурак, ведь на самом деле христианин верит бесу потому, что сладко делать то, что бес советует. Ну, а когда по совету беса сладко наелся, то можно покаяться и на беса всю вину свернуть. Вот эта подлая привычка перекладывать вину с себя на кого-то, чтобы безнаказанно даже для совести грешить, - это достижение христианства.

И чёрт бы с ним, с этим христианством, особенно в государстве, которое по Конституции является светским, но, повторю, это пакостное христианское мировоззрение вошло и в русский народ вне зависимости от того, воцерковлен этот народ или нет.

Вы же поняли из приведенных цитат, что на самом деле этот кающийся комментатор и не собирается каяться, поскольку ни в меньшей мере не считает себя виноватым. И это вызывает очередной вопрос - почему он не считает себя виноватым в упадке собственной страны, если сам видит преступность своего бездействия?

А «он долго на луну смотрел» или, иными словами, его тоже «бес попутал».

Ведь даже после такого злого ответа на своё «покаяние» он пишет: «Вот за всё это мы (включая и защитников Белого дома) и каемся сегодня перед Истинным Учителем Истины, о чём я писал выше. Не поняли вовремя, не сообразили, не предусмотрели, не предвидели, не пересилили. Не научились заранее читать мысли, летать как супермены, проникать сквозь время, в секунду отращивать броню и стрелять из пальца. Короче, вели себя как дебилы. А любили мы только сникерсы, дольчики, колбасу и джинсы. Просто на всё были готовы ради этого, даже Родину продать. Ну и продали в общем. Эх, подлецы мы, подлецы».

Как видим, он понимает, что его дети и внуки обязаны считать его трусливым дерьмом, но сам он с этим не согласен, поскольку уверяет, что «никто не мог предвидеть, чем обернётся его вера в халявное получение благ от бесов». Ну, никто и никак! Всех бесы попутали, всех! А раз всех, то и этот любитель халявы не виноват, и каяться ему не в чем!

Кроме того, его там - в крайней хате под бабской юбкой - никто не нашёл и не вооружил. Ну, как он мог защитить будущее своих детей и внуков под бабьей юбкой безоружный и без надежного бронирования? Это виноваты те, кто его не разыскал и не вооружил, а не он.

И никто не смеет его попрекать в трусости и подлости потому, что в его трусости и подлости виноваты кто угодно, но не он сам! Для православного этот «кто угодно» - это бес, а для атеиста - это его как бы глупость и некие посторонние люди, которые не обеспечили этому атеисту сохранение в нём мужских достоинств.

За спиной предков

И ещё момент веры христианской.

Мне трудно сказать, что именно задумывал апостол Павел, когда сообщил, «что Христос умер за грехи наши», но здравый смысл этой мысли понять невозможно. Получается, что все люди делают грехи, а Христос за всех расплачивается?? А зачем это? Ведь получается, чтобы нейтрализовать грех надо не вину от греха загладить, а всего лишь уверить если не себя, то хотя бы других, что ты «любишь» Христа. То есть, раз ты возвеличиваешь Христа, раз гордишься им, раз деньги на свечи и попам не экономишь, раз крестные ходы с ношением икон Христа устраиваешь, то с грехами у тебя будет всё в порядке. Вон разбойник на кресте даже за мгновение до смерти польстил Христу верой в него, как в бога, и Христос тут же устроил разбойнику прописку в раю.

Думаю, что отсюда растут ноги непомерной русской «гордости за предков», которая у русского дворянства имела вообще главенствующее значение статуса в обществе. И у современных русских гордость за предков имеет вид не почитания памяти о достойных предках, не изучения их подвигов ради примера для собственной жизни, не повторение их подвигов, а под видом гордости предками отъём у предков их славы для себя. Ну, примерно так, как христиане под видом любви к безгрешному Христу, мечтают не о повторении его подвигов, а о безнаказанности за собственные грехи.

Ведь по результатам того, как мы, нынешние русские, устраивали свою жизнь последние лет 30, то мы не народ, не нация, а безвольное говно. Но если гордиться предками, то тогда мы, нынешние русские, ого-го! Великий народ! Хотя, на самом деле, всего лишь «славных прадедов великих правнуки поганые».

Но, повторю, зачем нам совершать собственные подвиги, если можно гордиться подвигами предков? Думаю, если лет через 100 на территории России среди китайцев найдутся ещё и какие-то русские-православные, то как вы думаете - они и тогда будут требовать проведение парада «в ознаменование 170 лет со Дня Победы»? Будут! А чем им ещё гордиться перед китайцами? Не своими же подвигами.

Я это к тому, что ещё один комментатор, тоже недовольный моей статьёй, пишет: «Не согласен с автором. Нельзя хотеть всего и сразу. Гордость за своих предков, которые отстояли страну, и гордость за страну, которая сплотила наших предков - это то, что нас объединяет сегодня. Появится, со временем, и национальная идея в виде общей цели которая нас объединит еще больше. А сегодня, когда есть реальная внешняя угроза, надо делать внеочередное - укрепляться. Поливать же все и вся, хотя и найдется за что, - это путь к разъединению». Короче - «мы не пашем, не сеем, не строим», мы гордимся нами же уничтоженными и страной, и общественным строем.

Но комментатор прав - вот такая «гордость за предков» объединяет.

Объединяет трусливых баб, боящихся хотя бы «поливать» фашистов, оккупировавших твою страну и будущее твоих детей. И это при том, что даже эти бабы видят, что «есть, за что поливать фашистов». Эта «гордость за предков» позволяет бабам увидеть, что у России есть некая страшная «внешняя угроза», но зато они в упор не видят никакого фашизма внутри России. «Гордость за предков» делает этих баб, «от рождения дрожащих», храбрецами настолько, что они даже ходят на организуемые фашистским режимом аналоги крестных ходов с ношением портретов предков.

Вопрос - ну зачем вас объединять ещё и гордостью за предков, если любой режим и, в первую очередь, фашистский режим, вас, трусливых баб, и так объединит, когда ему потребуется? Полицай дубинку покажет - вот в этой дубинке и будет вся ваша настоящая объединяющая «гордость за предков».

Закончу с комментаторами моих работ.

Думаю, что спасала Россию всё время языческая общинность - она нейтрализовала христианское мировоззрение. Необходимость служить миру делали бессмысленным покаяние или поиск виновных, а от предков брали только правила жить в общине.

Отсюда и столь печальный результат сегодня - сегодня русская общинность уничтожена.

И чтобы восстановить общинность, нужна объединяющая мужчин России идея (мужчин, а не баб в штанах), а чтобы она объединяла, идея обязана быть всем понятной по своей полезности, понятна даже людям, не очень умным и не интересующимся политикой. А это идея ИГПР ЗОВ. Другой подобной идеи нет, и не предвидится.

Поэтому сегодня христианство и «рулит», превращая мужчин в трусливых баб своими идеями:

- покаяние все грехи списывает;

- обманутый не виноват;

- предки совершали подвиги за тебя и передают тебе свои заслуги так же, как и Христос умер за тебя не кресте.

И вот эти идеи - это проклятие России.