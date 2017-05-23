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Московский листок

О всеобщем бесплатном начальном образовании в Российской империи

Опубликовано 23.05.2017 автором Дзюбенко С. в разделе комментариев 1

образование школа язык знания
О всеобщем бесплатном начальном образовании в Российской империи

Миф о всеобщем бесплатном начальном образовании в Российской империи распространялся еще в Перестройку. Еще раньше в среде белоэмигрантов, которые также выдумывали чушь о том, что в Советской России построили памятник Иуде или что в магазинах продавали человеческое мясо.

 

Начнем с того, что все-таки было в Российской империи и было ли возможным всеобщее образование, хотя бы даже начальное. Итак, судя по ежегоднику «Русский календарь на 1917 г.» А. Суворина, среди русскоговорящих, жителей европейской части России, в Российской империи образованных – 18,4%. Если учитывать все народности, то 21%.

 

Не стоит забывать, что грамотными считались еще и те, кто мог прочитать и написать свое имя. Требования выдвигались минимальные. А образование, которое доступно жителям городов низшего сословия – духовные учреждения или самое распространенное учреждение – одноклассное народное училище ведомства Министерства народного просвещения.

 

Дети обучались в таких школах 3 года, затем (в начале XX века) 4 года. Там изучали русский язык, арифметику в примитивном изложении. Особый упор на «закон божий» и церковнославянский язык, а также церковное пение. Если коротко: в школе обучали чуть-чуть писать, считать и следовать церковным догмам.

 

Вряд ли можно подобное образование считать приемлемым, тем более что оно было опять же не для всех. Откуда же появился миф о всеобщем начальном образовании? Например, в книге «Царствование Императора Николая II в цифрах фактах» Бразоль утверждает, что всеобщее образование было бы свершившимся фактом, если бы не революция, которая якобы замедлила процесс.

 

Еще дальше идет псевдоисторик Игорь Чубайс, который заявляет, что в Российской империи приняли закон об обязательном начальном образовании. Как утверждают поклонники Российской империи, это был закон от 3 мая 1908 года.

 

На основании закона делают далеко идущие выводы. Вот выдержки из него:

• все дети обоего пола по достижению школьного возраста должны получить бесплатное начальное образование,

• срок обучения в начальной школе должен составлять 4 года,

• на одного учителя должно было приходиться 50 детей,

• ответственность за открытие необходимых училищ, возлагались на органы местного самоуправления, под руководством и надзором Министерства народного просвещения,

• Министерство должно было решить вопрос о финансировании новых учебных заведений

Казалось бы, все неплохо, несмотря на то что образование нельзя считать качественным. Все-таки лучше плохое образование, чем его отсутствие.

 

Но тут все упирается в вопросы веры. Можно поверить псевдоисторикам, священнослужителям, белоэмигрантам и другим подобным деятелям, а можно проверить, что все-таки собой представлял закон от 3 мая 1908 года.

 

Закон этот вовсе не о всеобщем обязательном образовании, а «Об отпуске 6.900.000 рублей на нужды начального образования». Собственно ничего больше тут нет, и почему мистификаторы решили использовать именно этот закон в своих интересах – загадка. Беда в том, что иногда подобное используют лица, считающиеся историкам, а читатели им, к сожалению, просто доверяют.

 

После 1905 года депутаты предлагали ввести подобный закон, однако их предложения всерьез не рассматривались, а после обсуждений – отклонялись.

 

В подобных условиях о всеобщем бесплатном и обязательном образовании говорить не приходилось. Только после социалистической революции 1917 года наступило время, когда правительство занялось вопросами просвещения. Это и ликбезы, и в начальные годы советской власти Всевобуч, поскольку именно в армии люди получали образование.

 

Нельзя сказать, что в начальный период Советской власти образование было качественным, но все же это была массовая кампания и люди действительно научились читать, писать и считать, а если желали, то и дальше развивали свои навыки, ведь возможностей было достаточно.

 

В 1918 году введено положение «О единой трудовой школе РСФСР», обеспечивающее обязательное образование для всех. На просвещение расходовалось более 10% бюджета страны. В том же 1918 году открыты десятки институтов, где могли обучаться все граждане, в начале 20-х институтов на территории СССР уже более 200.

 

Доступное и качественное образование – именно социальное завоевание советской власти, а не то, к чему нужно относиться как к должному.



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Всего комментариев к статье: 1
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"Нельзя сказать, что в начальный период Советской власти образование было качественным"
Григорьич написал 23.05.2017 00:28
Так ведь тут дело такое: скажет человек, что он хорошо научился - его тотчас посчитают нескромным.
А сказать о ком-то другом "образованный" - тоже рискованно. "Мелко плаваете", скажут.
И в этом - особенность русского менталитета: личная скромность, как нравственный императив (пусть не всегда исполняемый), и стремление к повышению своего образования, пусть не всегда реализуемое.
В этом - одна из отличительных (и объединяющих) черт русской нации. (Не путать с национальной принадлежностью).
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