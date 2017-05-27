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Московский листок

Репрессии как меч - важно, в чьих руках он находится, и кто и против кого его применяет

Опубликовано 27.05.2017 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 1

репрессии революция
Репрессии как меч - важно, в чьих руках он находится, и кто и против кого его применяет

В Перестройку буржуазия активно использовала тему репрессии для разрушения социализма. Теперь она снова использует тему репрессий – чтобы удержать власть и сохранить свой буржуазный порядок.

А можете вы указать хотя бы одно государство, которое бы не применяло репрессии против врагов существующего политического строя? Нет! Такого государства нет, не было и не будет. Ибо государство – это и есть машина для репрессий против врагов существующего политического строя. Или лучше сказать так: государство – это машина для репрессий одного класса против другого класса.

Например, рабовладельческое государство – это машина для репрессий рабовладельцев против рабов. Функция этого государства – опираясь на военную силу, устрашать рабов и удерживать их от восстания против рабовладельцев. А тех, кто восстает – уничтожать.

Феодальное государство – это машина для репрессий феодалов против крепостных крестьян. Функция этого государства – опираясь на военную силу, устрашать крестьян и удерживать их от восстания против феодалов. А тех, кто восстает – уничтожать.

Буржуазное государство, государство капиталистов - это машина для репрессий капиталистов против пролетариата и всех трудящихся слоев народа. Функция этого государства – опираясь на силу, на армию, полицию, административно-чиновничий аппарат - устрашать трудящихся и удерживать их от восстания против буржуазного порядка. А тех, кто восстает – давить, душить, карать, в том числе – уничтожать физически.

Когда римские рабовладельцы подавили восстание Спартака, они зверски расправились с восставшими. Столбы с распятыми рабами тянулись километрами вдоль римских дорог. Разве это не репрессии рабовладельцев против рабов?

А когда позже феодалы подавляли восстания крестьян? Вот уж когда палачи работали в три смены, не знали ни отдыху, ни сроку – пытки, казни, плахи, виселицы, дыбы, колеса, костры, раскаленное железо, расплавленное олово – все это обрушивали феодалы на крестьян, мстя им за восстание. Разве это не репрессии феодалов против крестьян?

А как буржуазия применяла репрессии против восставшего пролетариата! Вспомним жестокие подавления европейских революций 1848 года, когда на сцену впервые выступил пролетариат и стал бороться за свои интересы. Буржуазия набросилась на восставших рабочих как зверь, раздавила их безо всякой пощады.

А кровавое подавление Парижской коммуны в 1871 году, когда после разгрома Коммуны победители, французские буржуа, с наслаждением убивали коммунаров, не щадя ни женщин, ни детей? Это не репрессии?

А что творилось в России? Как подавляло самодержавие, класс помещиков вкупе с буржуазией, борьбу крестьян и рабочих? Неслыханное по своей жестокости подавление голодных крестьянских бунтов на юге России в начале века – крестьян усмиряли с помощью войск, пороли, стреляли, вешали, насиловали их жен и дочерей, сжигали их дома. Это что – не репрессии?

А многочисленные стачки рабочих, которые тоже подавлялись военной силой? Это не репрессии?

А тюрьмы, набитые революционерами – это не репрессии?

Кровавое воскресенье – это не репрессии? Военно-полевые суд, которые с подачи Николая Второго Столыпин ввел для подавления революции 1905 года – это не репрессии? Столыпинские галстуки – это не репрессии?

Как видим – угнетающие классы всегда применяли против угнетенных самые свирепые репрессии.

Применяло репрессии и Советское государство. Но в прежних государствах власть принадлежала эксплуататорам, и эксплуататоры применяли репрессии против трудящихся. А в Советском государстве власть принадлежала трудящимся, победившим рабочим и крестьянам. И власть трудящихся, Советская власть – применяла репрессии против свергнутых эксплуататоров. Рабочие и крестьяне применяли репрессии против тех капиталистов и помещиков, которые не желали примириться с поражением своего класса и пытались совершить контрреволюцию, вернуть прежние порядки и снова поработить трудовой народ.

И мы, представители пролетариата, скажем так – правильно и делала Советская власть, что подавляла контрреволюцию. А иначе зачем совершать революцию – если потом не защищать ее завоевания? Зачем рабочему класс брать власть – если потом без боя отдать ее обратно?

***

Возникает вопрос – оправданы ли репрессии?

На этот вопрос каждый отвечает сообразно своей классовой позиции. Для того класса, который репрессии применяет – они вполне оправданы, потому что помогают ему сохранять свой порядок. Для рабовладельцев репрессии против рабов вполне оправданы – ибо дают им возможность сохранять свой рабовладельческий порядок. Доя феодалов репрессии против крестьян вполне оправданы – потому что дают им возможность сохранять свой феодальный порядок. Подобным образом и для буржуазии репрессии против пролетариат вполне оправданы – потому что дают ей возможность сохранить свой буржуазный порядок, частную собственность и эксплуатацию.

Именно поэтому наша, современная российская буржуазия впадает в истерику, когда речь заходит о репрессиях Советской власти – но при этом достаточно спокойно относится к репрессиям в Российской империи. Либералы либо предпочитают вовсе не говорить о репрессиях в царствование Николая Второго, делать вид, что их не было, либо стыдливо их оправдывать – мол, а как же иначе с этими революционерами-экстремистами? А ультра-имперцы – так эти обеими руками аплодируют расправам царского самодержавия над революционным движением, и жалеют только об одном – мало, мол, давили этих революционеров! Надо было больше! Надо было не в Сибирь их ссылать, а стрелять и вешать!

Словом – буржуазия вполне спокойно относится к своим собственным репрессиям против трудящихся, оправдывает их, приветствует и восхваляет . А вот когда речь заходит о репрессиях трудящихся против нее, против буржуазии – тут с ней начинается историка. Тут всякие Сванидзе, Млечины, Зубовы и Мультатули закатывают глаза и воздевают руки, рвут волосы и пускают пену изо рта.

И мы можем с удовольствием наблюдать этот великолепный спектакль – как буржуазия негодует и в бешенстве проклинает этих хамов-пролетариев, которые посмели поднять руку НА НЕЕ! Которые присвоили себе ЕЕ СВЯЩЕННОЕ, ЕЙ ОДНОЙ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ПРАВО – право применять репрессии!

Конечно, для нас, для представителей пролетариата, все обстоит ровно наоборот. Мы никак не можем признать справедливыми те репрессии, которые угнетатели применяют против угнетенных, чтобы сохранить гнет. А вот когда угнетенные, борясь за свою свободу, применяют репрессии против угнетателей – то эти репрессии с нашей точки зрения вполне справедливы.

Для нас прежде всего важно – кто и против кого применяет репрессии? Какой класс против какого класса применяет репрессии?

Возьмем какое-нибудь оружие, например, меч. Меч – это всегда орудие убийства. Но одно дело, когда меч берет разбойник, чтобы грабить, насиловать и порабощать. И совсем другое дело, когда меч берет человек, чтобы защитить себя и других от разбойника.

То же и с репресиями. Одно дело, когда репрессии применяют угнетатели против угнетенных, стремясь сохранить несправедливый порядок. И совсем другое дело, когда репрессии применяют угнетенные против угнетателей, чтобы освободиться от гнета, добиться свободы и справедливости.

Такого рода были репрессии Спартака против римских рабовладельцев, когда он разорял и сжигал их латифундии и выпускал на волю рабов. Такого рода были репрессии якобинцев против французских аристократов. Такого рода были репрессии Парижской коммуны против французских буржуа.

Такого рода были и репрессии Советской власти против врагов советского строя. Это была борьба угнетенных против угнетателей. И для нас она – совершено оправданна, законна и справедлива.



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Всего комментариев к статье: 1
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ПВАПАВПВАП
ВАЫВАПВАП написал 27.05.2017 00:24
Такого рода были и репрессии Советской власти против врагов советского строя.----ТВОЙ СОВЕТСКИЙ СТРОЙ ЭТО ЖИДОВСКИЙ СТРОЙ В КОТОРОМ НЕЕВРЕЙ БЫЛ РАБОМ ЗА ТРИ КОПЕЙКИ ЛИЧНОСТЬ НЕ УВАЖАЛОСЬ ВОВСЕ И ТВОЙ ЕБАНЫЙ СОВОК БЕЗДАРНО РАЗВАЛИЛСЯ ЖИДОВ НАДО УБИВАТЬ ВСЕХ!
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