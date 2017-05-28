Услышь меня, хорошая! Услышь меня, красивая!

Ах, если бы всё в жизни решалось так просто, как в фильме грузинского писателя и режиссера Резо Габриадзе «Сны Коджорского Леса», где все персонажи – куклы-марионетки.

Тбилисский гуляка Кинто отправился в лес по грибы и встретил Луи Армстронга и Эллу Фицджеральд.

Они отправились по грибы из Нью-Йорка и потихоньку добрели до Грузии.

У Кинто в кармане обнаружилась недопитая бутылка вина, и он робко предложил уважаемым иностранным гостям утолить жажду.. Те не стали отказываться… В итоге обнаружилось, что Луи и Элла очень неплохо поют по-грузински, а Кинто по-английски..

И в ночном лесу зазвучало мощное красивое трио.

Прошел по Красной площади очередной Парад Победы, привычно затмевая все самые грандиозные шоу мира. Спасая миллионы людей от уныния, скорби и боли, по мнению иммунологов – убивающих не менее успешно, чем любые вирусы.

Туристы со всего мира словно на богослужение взирали на марширующих по Красной площади красавцев-бойцов, сияющих улыбками, богатырской статью доказывающих, что Россия отнюдь не выродилась. Умеющих не только маршировать на парадах, но и готовых в любую минуту отразить нападение любых «экспортеров демократии»!

Армию, в которой молодой майор закрывает собой солдат от осколков шальной гранаты – непобедима!

Тягаться с Парадом Победы, разумеется, и думать нечего.

Но сегодня, когда больные на всю голову чиновники безнаказанно выкидывают из школьной программы даже «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (Если кто не читал – это книга о безногом боевом летчике Алексее Маресьеве!), особенно важно напомнить людям слова, понятные всем даже в джунглях «Мы с тобой одной крови!»

Взяв Парад Победы за образец, Фонд «Виват,Победа!» помог многим тысячам сограждан ощутить радость общности, организовав патриотические праздники (Фестиваль песни и показательные выступления бойцов спецназа) в Красногорске, Звездном Городке, Балашихе, поселке Некрасовка Дмитровского района, столице Ингушетии Магасе.

А в ближайшей перспективе Севастополь.

14 июня в День Города там пройдут песенный фестиваль «Виват, Победа!» и показательные выступления морского спецназа.

В отличие от киевского «Евровидения» у нас на сцену не выскочит никакое безголосое кенгуру, чтобы прилюдно сбросить штаны и продемонстрировать залу выпуклости и впадины своего тела.

Но будет много дорогих гостей со всего Крыма и со всей страны.

Некоторые умники успели обозвать это «социальным туризмом». И уже выпрашивают у правительство деньги на то, чтобы «покатать ветеранов боевых действий по стране, которую они уже не раз защитили». Даже не задумываясь, что для бойцов давних и совсем недавних сражений возможность быть услышанными зачастую важнее даже лекарств и хлеба. Не говоря уж о «поездках по стране».

А молодежи, мечтающей взять штурмом свои «рейхстаги», пока сгодится в качестве цели и модель рейхстага в подмосковном парке. Особенно, если за ними при этом с симпатией наблюдают и деды Великой Отечественной и ещё совсем не старые ветераны «послевоенных войн».

Благотворительный фонд «Виват, Победа!» выстраивает психологический мост между полуостровом и Большой Россией. Не менее важный, чем строящийся сейчас ударными темпами мост с Кубани в Крым, о котором мечтали ещё герои Крымской войны в середине 19 века.

В составе независимой Украины Крым находился 23 года. За это время успело вырасти целое поколение, воспринимающее полуостров исключительно как украинскую территорию. Ни про Хрущова, «подарившего» Крым Советской Украине, ни про Крымские войны к весне 2014го все, кому «до 30 лет» знать не знали, и ведать не ведали. Если даже в школе на уроках истории что-то говорилось про русский Крым, то у большинства сказанное «в одно ухо влетало, а в другое вылетало».

Люди в возрастной категории «за 30» историю знают хотя бы фрагментарно, но к пребыванию «подарочного полуострова» в составе Украины более-менее привыкли.

Тем не менее, готовность Крыма к возвращению в Россию была такова, что в силах самообороны оказалось больше бойцов, чем во всех Вооруженных силах Украины.

Но сегодня от чистого восторга по поводу «Возвращения домой» уже мало что осталось.

Партии и группы влияния воюют друг с другом в процессе дележа собственности и реализации бизнес-интересов. Мнение крымчан о происходящем изо дня в день чиновников, похоже, мало интересует.

Так долго ли мы ещё протянем на одной лишь воспетой Федором Достоевским «кошачьей живучести» русского народа, сохранившего себя после неслыханных страданий? И сегодня демонстрирующего неистребимое жизнелюбие, в сочетании с внутренней цельностью, живостью, лиризмом, способностью радоваться жизни несмотря ни на что!

Люди должны верить: власть не сводит свою миссию к призывам «Держаться!» и прокормлению не по-детски прожорливых чиновников.

И когда чересчур много возомнившие о себе «экспортеры демократии» возжелают в очередной раз поучить нас хорошим манерам, уверен - не повторится ситуация Крымской войны, когда англичане молниеносно проложили железнодорожную ветку от Балаклавы до Севастополя, а нашим бойцам подвозили боеприпасы на телегах, запряженных волами.

Не будет и ситуации Великой Отечественной, когда командующий Севастопольским укрепрайоном адмирал Филипп Октябрьский со штабом сел на подводную лодку: «Ну, мы в Новороссийск, а вы тут держитесь!».

Когда-то мы искренне подпевали американцу Питу Сигеру, певшему «Зис лэнд – май лэнд! ( «Эта земля – моя!»). Даже не подозревая, что один из популярнейших композиторов тогдашней Америки Дмитрий Темкин (очень высоко ценимый И.В.Сталиным!) в юности делал музыкальное оформление революционных праздников на Дворцовой площади в Петрограде.

А сегодня владение английским вроде бы стало почти массовым (во всяком случае, в Москве!), но «лэнд» чаще всего уже в собственности транснациональных корпораций

Как и кому её защищать?!

От подобных раздумий над кем угодно может накатить депрессия. Особенно после «Рюмки водки на столе», вряд ли способной обессмертить своего автора.

Поколения Гайдара-дедушки и Гайдара-папы пели «Никто пути пройденного у нас не отберет! Конная Буденного дивизия вперед!».

Но пришло поколение Гайдара-внука и, всё отобрав, стало петь без всякой музыки «Путь реформ необратим!»

Хотя он, конечно же, обратим.

Была бы на то политическая воля…и подходящее настроение у народа!

Молодые ребята в массе своей пока ещё настроены пускать пузыри восторга при виде «мерседесов» с георгиевской ленточкой на ветровом стекле. Но уже задаются вопросами почему «отдельные граждане» сводят свою любовь к Родине лишь к крошечной ленточке, не желая платить налогов.

Среди них день ото дня всё больше тех, кто недоумевает по поводу забытых и заброшенных могил героев Великой Отечественной.

За миллионы русских могил, в сущности, никто не ответил.

Распалась Родина, за которую бойцы отдали жизни, а множеству людей, казавшихся приличными, случившееся принесло гигантскую выгоду.

Как это прикажете воспринимать?

Политика, как известно, это «искусство возможного».

А в искусстве едва ли не самое главное – правильно выбранная интонация.

Невозможно забыть легендарный самый первый спектакль театра-студии Табакова «С весной я вернусь к тебе». Он заканчивался сценой, когда Павка Корчагин, разуверившийся во всем и потерявший желание жить, окружен хороводом персонажей, приплясывающих под «Марш Буденовцев»: «Мы красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ!» Мол, может быть ты, Корчагин, и герой, но оставили тебя, лоха, без штанов с одним лишь никому не нужным героизмом, не поддающимся монетизации!

Тем не менее, великие песни, даже если над ними публично издеваются – не перестают быть великими.

Бетховен был у матери восьмым ребенком. Три годились глухими, двое слепыми, а один душевнобольным… И представьте, что если бы алкоголичка, забеременевшая в восьмой раз, решилась на аборт!

Человечество осталось бы без Седьмой Симфонии, ради которой в Париже и Вене выстроили концертные залы увеличенных размеров!

А что было бы с Человечеством, если бы Константин Симонов не сочинил «Жди меня»,а Алексей Сурков «Землянку»?