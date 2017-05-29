Коллективизация нам была нужна как воздух. Без нее не было бы ни индустриализации, ни Великой победы

Как известно, крыловская свинья с удовольствием кушала желуди - и тут же подрывала корни дуба, на котором эти желуди произрастали. А когда ей указывали, что дуб от этого может погибнуть, она отвечала в таком роде: «Да и шут с ним, пропади он пропадом! Какой от него толк!»

Подобно этой свинье поступают и наши обыватели с кашей в голове. Которые очень любят гордиться и победой в Великой Отечественной войне, и Гагариным, и прочими достижениями Советского Союза – и при этом поднимают возмущенный вой по поводу коллективизации. У таких граждан логики не больше, чем у крыловской свиньи. Оплевывая коллективизацию, они не в состоянии понять – что без нее не было бы ни индустриализации, ни Победы, ни Гагарина. И, по всей вероятности, не было бы и России, и их самих.

Итак, почему же коллективизация была нужна нам как воздух? Почему от нее зависело само существование нашей страны?

***

Одна из причин (решающе важная!) – что нам нужно было готовиться к войне.

Сталин отлично понимал, что нам предстоит жестокая схватка с буржуазным миром. И в этой схватке вопрос будет стоять не больше не меньше – быть или не быть Советскому государству.

«Мы должны за десять лет проделать тот путь, который развитые страны проделали за века. Иначе НАС СОМНУТ». Так говорил Сталин.

Оппортунист Хрущев с его мелкобуржуазным сознанием додумался до «мирного сосуществования» двух непримиримо враждебных общественных систем – социализма и капитализма.

Но Сталин – не Хрущев. Сталин отлично владел диалектикой – учением о противоположностях. Поэтому понимал – не могут две такие противоположности, такие непримиримо враждебные общественные системы, как социализм и капитализм – сосуществовать «мирно», без борьбы. Борьба может то усиливаться, то ослабевать – но идти она будет постоянно. И рано или поздно она перейдет в открытую фазу - в фазу войны.

Большевик, марксист, ученик Ленина – Сталин не обольщался и не обманывал себя. Он понимал, что Советский Союз ненавистен мировой буржуазии до скрипа зубов, что первое в мире рабочее государство для нее как нож в сердце. И рано или поздно она попытается его раздавить.

Ей не удалось это сделать в восемнадцатом году, когда она через интервенцию, опираясь на белогвардейщину, пыталась придушить революцию. На пути ее планов встал героизм наших прадедов, рабочих и крестьян. Они впервые за всю историю почувствовали себя не быдлом, не обслугой богатых и знатных – а людьми. И не просто людьми – но людьми, творящими историю, хозяевами своей страны. Поэтому они готовы были умирать – но только не вернуться в прежнее положение.

К беспримерному героизму российского пролетариата прибавился тот самый пролетарский интернационализм, над которым столько зубоскалили дипломированные лакеи буржуазии, и который во время интервенции проявил себя такой несокрушимой силой. Европейские рабочие организовали движение «Руки прочь от Советской России!». Они заявляли о своих симпатиях к Советскому государству и о своей солидарности с революционным российским пролетариатом. Они требовали от своих правительств прекратить интервенцию и угрожали в противном случае революционным восстанием.

Интервенция провалилась. Интервентам пришлось убраться из Советской России не солоно хлебавши. Поджали хвосты и их холуи - контрреволюционеры и белогвардейцы, которые лизали ботинки интервентам и которые согласны были отдать им три четверти России, лишь бы вернуть себе власть и богатства. Без поддержки хозяев они быстро «сдулись» и удрали кто куда.

***

Но большевики знали, что буржуазия на этом не успокоится. Она не примирится с существованием Советского государства, не оставит своих планов разделаться с ним.

(История это подтвердила. Западные державы сперва взращивали германский фашизм, рассчитывая натравить его на Советский Союз. Позже им пришлось вступить в военный союз с классово враждебным для них Советским государством, чтобы раздавить чудовище, которое они сами вырастили и которое стало угрожать им самим. Но они ни на минуту не оставляли своих планов в конце концов уничтожить государство рабочих. И сразу после победы над Германией начали холодную войну – широкомасштабную идеологическую диверсию против советского строя).

Итак, коммунистическая партия (которая при Сталине была коммунистической не по названию, как поздняя КПСС, а по сути) понимала – надо готовиться к войне, и речь в этой войне будет идти о существовании советского государства.

***

Другая причина, по которой был нужен подъем экономики - социалистическая революция для того и совершалась, чтобы дать всему трудовому народу то изобилие жизненных благ, которое прежде было доступно только немногим избранным – аристократам, помещикам, капиталистам. В новом строе все блага, которые до этого присваивали себе эксплуататорские классы, должны были политься щедрым потоком на все общество. Как материальные, так и духовные (образование, наука, культура, искусство, возможность каждому человеку развивать свои творческие способности и лучшие нравственные качества).

***

И вот для этого надо было «пробежать за десять лет путь, который другие страны прошли за века» - стремительно преодолеть отсталость аграрной страны, дать ей мощное движение по пути индустриализации, в кратчайшие строки поднять экономику до самого высокого современного уровня.

Надо было провести индустриализацию.

Понятное дело – что индустриализацию надо было проводить в целом - не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве.

Не может быть страны с передовой промышленностью и с отсталым сельским хозяйством. Не может ли быть такого, что в промышленности господствует техника высочайшего уровня – а в сельском хозяйстве пашут на лошадях, как пятьсот лет назад.

Такое попросту невозможно. Отсталое сельское хозяйство будет тянуть назад и промышленность. Гужевая, темная, дремучая деревня встанет поперек пути и городу, не даст ему двигаться вперед.

Надо было провести индустриализацию в сельском хозяйстве так же, как и в промышленности. Надо было внедрить в деревню машины.

Но на этом пути стояло препятствие – раздробленность сельского хозяйства, наличие множества мелких единоличных крестьянских хозяйств. Эта раздробленность намертво встала на пути индустриализации советской деревни.

Как проводить индустриализацию при господстве мелких хозяйств? Как внедрять высшие достижения науки и техники?

Может ли мелкий крестьянин купить трактор или комбайн? Понятно, что нет. Во-первых, у него на это нет средств. Во-вторых, трактору или комбайну будет негде развернуться на участке мелкого крестьянина. Весь его участок машина вспашет или уберет играючи за каких-нибудь сорок минут, а все остальное время года ей нечего будет делать. А может ли мелкий крестьянин нанять агронома или ветеринара? Опять ясно, что нет.

Мелкое крестьянское хозяйство вставало как тормоз на пути к индустриализации страны, к зажиточной и культурной жизни в советской деревне, к социализму.

Оно продолжало оставаться проклятым источником бедности, нужды, бескультурья, темноты и забитости русской деревни.

Оно также продолжало оставаться основой кулацкого всесилия, произвола, бандитизма, зверских расправ над сторонниками новой жизни. Мелкое хозяйство давало силу кулаку – последнему представителю эксплуататорских классов, злейшему врагу советской власти.

Кулак пользовался бедностью и нуждой большинства крестьян, чтобы забрать их в кабалу, согнуть в бараний рог, опутать долгами, запугать - и царствовать в свое удовольствие, наживаться и грабить односельчан. Разумеется, кулак люто ненавидел Советскую власть и по мере сил боролся с ней.

Нужно было покончить с мелким единоличным хозяйством в деревне. Нужно было приступить к созданию крупных коллективных хозяйств.

Это давало возможность провести индустриализацию в сельском хозяйстве – значит, поднять экономику страны в целом, подготовить базу для мощного экономического рывка (за десять лет – путь, который другие прошли за века!). Это давало возможность создать зажиточную и культурную жизнь в деревне, подтянуть деревню в экономическом и культурном отношении к городу. Наконец – это покончило бы с кулаком, отправило бы в историю последних представителей эксплуататорского класса. А значит - ознаменовало бы полную победу социализма в нашей стране.

Конечно, дела могли пойти и по-другому.

Если бы Советская власть не взяла за жабры кулаков, не ликвидировала их как класс - тогда кулаки вошли бы в силу и установили бы свое полное господство над деревней, полностью забрали бы в свои руки сельское хозяйство.

Если бы Советская власть не стала создавать свои крупные хозяйства – коллективные, советские, социалистические – тогда кулаки создали бы свои крупные хозяйства – частные, кулацкие, капиталистические.

Но, спрашивается – для этого ли мы совершали революцию, чтобы в деревне царил капитализм? Чтобы крестьяне батрачили на кулаков? Чтобы сохранялся гнет и эксплуатация?

И как вообще такое возможно: в городе – социализм, а в деревне – капитализм?

Ведь ясно же, что они противоположны друг другу и немедленно вступят в жестокую борьбу. Ясно, что кулаки будут всеми силами подрывать советский строй. А усилившись, могут даже попытаться совершить контрреволюцию.

А для чего мы тогда совершали революцию, чтобы потом так беспечно поставить ее под удар?

Нет – Советская власть решительно покончила с последними остатками капитализма в советском государстве: с мелким, раздробленным крестьянским хозяйством и кулаком. Она установила колхозный строй и ликвидировала как класс последних эксплуататоров – кулачество.

Это и дало возможность провести индустриализацию и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в считанные годы догнать передовые европейские страны, «в десять лет пройти тот путь, который они прошли за столетия».

Что, в свою очередь, позволило нам одержать победу в страшной войне (фактически – выжить!), освободить мир от фашистской чумы, и впоследствии добиться величайших достижений в экономике и социальной сфере.

Отсюда вывод – коллективизация нам была нужна как воздух. Она – то дерево, на котором выросла и экономическая мощь Советского Союза, и Великая победа, и Космос. Не было бы коллективизации – не было бы ни Победы, ни Космоса, да и вообще – не было бы России.

***

Так что те граждане, которые «гордятся» и Победой, и полетом Гагарина, и в то же время гневно воют при слове «коллективизация» - поступают как та свинья из басни. Жрут похрюкивая желуди – а потом с проклятиями подрывают корни дуба, на котором эти желуди растут.