Вас унижает теория эволюции? А меня - басня, что какой-то самодур слепил меня из грязи!

Период, который мы переживаем, во многом тяжел и отвратителен. Отвратительно смотреть, как хозяйничает обнаглевшая буржуазия. Как угодливо ей прислуживает интеллигенция, вчера еще служившая рабочему классу. Как подло она теперь его оплевывает и измывается над ним.

Это тяжело и унизительно. Но мы должны зажать свои чувства в кулак и вспомнить уроки истории. История нас учит - любая реакция есть интервал между двумя революциями. Любая победившая контрреволюция и сопряженная с ней реакция, торжество и разгул «победителей», контрреволюционеров - это всего лишь отсрочка мертвецам. Это - украденное время, которое погибающий класс судорожно схватил, украл у истории, прежде чем история отправит его в могилу - уже навсегда.

Так и должны мы воспринимать тот исторический период, в который мы живем. Это период созревания новой революции. Это период накопления сил, подготовки к новому наступлению.

И, пока силы не накоплены для открытого наступления, наше главное поле боя – идеология. До тех пор, пока борьба не перейдет в свою открытую фазу, самые ожесточенные классовые бои будут идти в сфере идеологии. А мы, ведя теперь бои в этой области, оттачивая нашу идеологию – оттачиваем оружие для будущей схватки и для окончательной победы рабочего класса.

***

Важнейшим идеологическим оружием эксплуататорских классов всегда являлась религия. Религия, которая требует от угнетенных смирения и покорности угнетателям и отказа от борьбы против несправедливого общественного порядка. Она сулит беднякам вечное блаженство за гробом – чтобы примирить их с их незавидной, безрадостной участью здесь на земле.

Прекрасный сад, кущи и арфы, нектар и амброзию ты получишь – но только после того, как дотянешь свою лямку, отработаешь тягловой скотиной на богатых.

А вот им не нужно ждать рая, чтобы отдохнуть и насладиться! Они уже здесь, на земле, получат все радости жизни. Но ты терпи и не завидуй – ты тоже все получишь, только потерпи каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят-семьдесят лет. Что такое семьдесят лет – если тебе уготовано ВЕЧНОЕ блаженство!

Эту песню эксплуататоры веками и тысячелетиями пели угнетенным - через жрецов, попов, муфтиев, раввинов, лам, и прочих разносчиков духовного дурмана.

***

Наши, отечественные, эксплуататоры, как водится, никогда не забывали об этом мощном идеологическом оружии.

При крепостном праве попы внушали крестьянам, что это бог сотворил одних господами, а других холопами. И бунтовать против этого порядка – величайший грех. Надо покориться божьей воле и признать себя холопом, скотиной, вещью своего господина-помещика. Надо служить ему верно и преданно, сносить от него все, что ему в голову придет, принимать и оскорбления, и побои, и истязания – и при этом не роптать, а любить его и молиться за него.

Эту науку холопства православные попы не одно столетие вдалбливали в головы порабощенного народа. Они верно служили феодалам, помогая им сохранять крепостной строй.

(И это лыко им тоже было поставлено в строку после семнадцатого года!)

Феодалы, разумеется, очень ценили помощь попов. Настолько, что готовы были силой вбивать в народ «духовность» - такими высокодуховными мерами, как например: штраф, телесные наказания, клеймение, ссылка, тюрьма, каторга.

Все эти меры воздействия применялись за различные «преступления против православной веры»: непосещение исповеди, неучастие в церковных службах, нехождение в церковь и невождение туда детей, отход от православия и невоспитание детей в православной вере, за ересь, за неправильную проповедь, за публичное и непубличное богохульство, за оскорбление священника, за оскорбление святынь. И прочая, и прочая.

Вот так они дружно и воспитывали в народе «духовность». С одной стороны – поп с крестом и кадилом. С другой – судья с уголовным кодексом, жандарм с штыком и палач с кнутом и каленым железом. Хорошее воспитание! Хорошие воспитатели!

Потом, после падения крепостного права, попы это же самое вбивали в головы крестьян и рабочих - помогали царю, помещикам и капиталистам удерживать в кабале трудовой народ.

А теперь «почетную» эстафету одурманивания масс религиозным дурманом подхватили новые, современные эксплуататоры – нынешняя российская буржуазия.

Она попов поддерживает, защищает, холит и лелеет. Благодаря ее постоянной щедрой поддержке попам живется привольно. Они процветают, богатеют, жиреют, ходят раскормленные, вальяжные, самодовольные, наглые.

И паскудная российская интеллигенция, та самая, которая не мозг нации, а наоборот - вовсю подыгрывает попам, расшибается перед ними в лепешку. Она вдруг сплошь «оправославилась». Она теперь умиляется крестикам, мощам, святой водице, мироточивым иконам и благодатным огням.

Но наплевать на нее. От нее все равно ждать нечего. Наша забота – о тех трудящихся, которые стали жертвой поповского обмана. От тяжелой жизни, от безысходности они пытаются убежать в выдуманный мир. Они пытаются утешить себя надеждами на то, что после всех мучений и лишений здесь они все-таки получат покой и утешение в другом мире. Но это обман. Другого мира не будет. Их вера в другой мир идет на пользу только тем, кто живет за их счет, кто сосет их жизнь, чтобы жиреть самим.

Вот за них, за этих одурманенных трудящихся мы и должны бороться. Показать им, что у них есть только один способ действительно улучшить свою жизнь и жизнь своих детей – отказаться от надежды на другой мир и бороться за свободу и справедливость в ЭТОМ МИРЕ.

***

Я не раз читала и слышала от адептов мракобесия такой аргумент в пользу религии. Они утверждают: «Мы не можем допустить, что человек произошел от обезьяны, ибо для нас это унизительно! Мы верим, что человек есть творение божие, его образ и подобие, ибо это нас возвышает и возвеличивает!»

Во-первых, совершенно нелепо создавать картину мира в зависимости от СВОИХ СОБСТВЕННЫХ ПРЕДПОЧИТАНИЙ. От того, что тебя унижает, а что возвышает.

А если тебя унижает закон тяготения? Если ты считаешь, что для «образа и подобия божия» унизительно подчиняться какому-то там закону тяготения? Что гораздо возвышенней для «образа и подобия» не подчиняться какому-то ничтожному закону тяготения - а свободно парить в пространстве, как птица!

Ну что ж. Ты можешь считать так сколько тебе вздумается. Можешь сколько влезет возмущаться законом тяготения и кричать, что он тебя унижает. Ты можешь даже начать доказывать, что закона тяготения вообще не существует (ибо он для тебя унизителен!).

От этого закон тяготения не перестанет действовать.

А если тебя унижает то, что земля круглая? Может быть, ты считаешь, что плоская земля, стоящая на трех китах – гораздо больше тебя возвышает? Ну и что из этого? Перестанет ли от этого земля быть круглой?

Пять веков назад Джордано Бруно заявил о бесконечности вселенной и множественности миров. Римские попы тогда решили, что это их страшно унижает. Они себя почувствовали настолько униженными, настолько, по их мнению, Джордано Бруно оскорбил их чувства верующих – что его сожгли на костре.

Однако гелиоцентричность Солнечной системы из-за этого не пострадала, и Земля не перестала вертеться вокруг Солнца.

Для мира, для объективной реальности не имеет никакого значения, что тебе в ней кажется правильным, а что нет; что тебя в ней радует, а что огорчает; что ты в ней находишь унизительным, а что возвышенным. Она не такова, как тебе хочется - а такова, как есть.

И, исследуя этот мир, стремясь создать его верную, научную картину – мы никак не можем руководствоваться тем, КАК БЫ НАМ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ БЫЛО.

Мы не можем создавать картину мира сообразно нашим представлениям о том, что, по нашему мнению, для нас унизительно, а что возвышенно. Мы должны отразить мир таким, как есть!

Поэтому совершенно нелепо доказывать басенку о «сотворении мира» и отрицать эволюцию на основании того, что первое тебя возвышает – а второе унижает. Это так же нелепо, как доказывать, что не существует закона тяготения, ибо он для тебя унизителен.

***

Но даже если мы отрешимся от нелепости подобного «доказательства» и рассмотрим вопрос с этой точки зрения, с точки зрения того, что человека унижает, а что его возвышает.

Что возвышающего вы находите в этой позорной, подлой, садистко-рабовладельческой басне о «сотворении человека»?

Что возвышающего в том, что какой-то самодур слепил тебя из грязи – и за это ты должен на веки вечные оставаться его рабом, лежать у его ног, ползать перед ним на коленях?

Что возвышающего в том, что ты – его вещь, его игрушка, с которой он может сделать все, что ему заблагорассудится?

И, что бы он с тобой ни сотворил – ты не смеешь ни жаловаться, ни спрашивать, за что он так с тобой поступает. Ни, тем более, осудить его, усомниться в его справедливости и милосердии!

Он тебя сотворил – значит, ИМЕЕТ ПРАВО делать с тобой все, что угодно! Кто ты такой? Ты – жалкая кучка глины! Он – твой творец. Он может в любой момент тебя снова смять, исковеркать и отшвырнуть.

Ты же не смеешь даже спрашивать – за что? Кто ты такой, чтобы спрашивать? Разве это твоего ума дело? Разве творец не вправе поступить со своим творением, как ему угодно?

Твое дело – безропотно принимать все, что ему будет угодно над тобой учинить. И при этом - ни на секунду не усомниться в его мудрости, справедливости и милосердии!

Корчась под пытками - ты должен превозносить его мудрость, восхвалять его справедливость и благодарить за милосердие!

Из Библии мы знаем, что иудейский (он же затем - и христианский) бог очень любил следующий изуверский эксперимент: взять какое-нибудь творение – и подвернуть его таким нравственным и физическим истязаниям, которым бы позавидовал любой палач-виртуоз Средневековья и любой гитлеровский вивисектор.

И затем – смотреть: как творение это вынесет. Достаточно ли покорно примет истязания? Не осмелится ли роптать?

О подобном эксперименте повествует легенда о том, как бог повелел Аврааму убить своего любимого сына. Для того лишь, чтобы посмотреть – покорен ли ему Авраам? Исполнит ли рабски даже самый злодейский и бессмысленный приказ – если приказывает господь и повелитель?

Другое подобное повествование – Книга Иова. Там бог НЕЗАСЛУЖЕННО обрушивает на ПРАВЕДНОГО Иова лавину бедствий и страданий, разрывает ему сердце, растаптывает его. И опять-таки для того, чтобы посмотреть - насколько покорно Иов это примет? Не осмелится ли роптать?

То есть - совсем так, как дети берут насекомое и отрывают ему крылья, ноги, насаживают на булавку – чтобы ПОСМОТРЕТЬ, ЧТО БУДЕТ. Как истязаемое существо будет содрогаться, извиваться, умирать в муках.

Но только в случае с богом истязаемое насекомое должно было принимать все пытки безропотно, и при этом восхвалять своего мучителя, превозносить его справедливость и милосердие.

Если же насекомое смело роптать – горе ему! За такое на него обрушивалось еще более страшное наказание, еще более жестокие муки. И так – до тех пор, пока насекомое не «смирится». Пока не начнет благодарить своего мучителя.

Вырисовывается картина какого-то кошмарного садо-мазохизма:

«Я с тебя сдеру кожу, завяжу в узел, насажу на булавку и буду смотреть, как ты корчишься и извиваешься. А ты, корчась, извиваясь и трепыхаясь – должен превозносить мою справедливость и благодарить за милосердие! Если же ты смеешь этого не делать – я обрушу на тебя новые муки, превращу тебя в комок страдания и боли, буду тебя терзать до тех пор, пока ты не «смиришься», не начнешь меня благодарить!

Нет, дьявол не доходил до такого изощренного палачества! Он, по Библии, мучает людей – но он хотя бы не требует, чтобы они его за пытки благодарили!

А «милосердный» бог предстает классическим тираном-садистом. Ему мало терзать свою жертву. Ему нужно сломать ее нравственно! Упиться ее бессилием, покорностью, страхом!

***

У меня темнеет в глазах от такой картины тиранства, палачества и живодерства над человеком, от такой картины его бессилия и растоптанности. И мне невдомек, как некоторые люди могут считать, что эта подлая мерзость «возвышает человека»!

Это - люди с больной психикой и вывернутыми наизнанку понятиями. В христианском мифе о сотворении человека - для человека нет ничего «возвышающего». Наоборот – это самое крайнее, подлое и позорное унижение человека, какое только можно себе представить.

***

А теперь рассмотрим теорию эволюции. Действительно ли она унижает человека?

Совершенно наоборот!

Процесс антропогенеза – тот переход, который мы совершили от человекообразных обезьян к человеку разумному – продолжался сотни миллионов лет.

Подумайте об этом! СОТНИ МИЛЛИОНОВ ЛЕТ! Это вам не фунт изюму. Это вам не бац-бац – слепили в один день человечка из глины. Это – грандиозный, колоссальнейший, важнейший процесс! Это - гигантское явление в жизни нашей планеты!

Поистине - совершалось на Земле нечто великое, создавалось высшее существо планеты!

Ну а теперь - о самом главном. О том, какую роль в этом процессе играли мы сами. Ведь этот процесс – процесс перехода к разумному человеку, процесс обретения разума – совершали мы сами (то есть, наши предки). Мы сами выработали свой разум. Люди, борясь за жизнь, трудясь, преобразуя природу, совершенствовали свой разум.

В процессе совместной борьбы за выживание, совместного труда – совершенствовалось их общение между собой, становилось все сложнее и разнообразнее. Параллельно с тем, как усложнялось их общение – усложнялась и речь, необходимый инструмент общения. А параллельно с усложняющейся речью усложнялось и совершенствовалось мышление, развивался разум.

Фактически – мы сами создали себя разумными существами, то есть, людьми.

Человечество, как разумный вид – есть свое собственное создание. Человечество как разумный вид создало себя САМО, своими коллективными усилиями на протяжении миллионов лет.

Мы – не творения бога-самодура! Мы – свое собственное творение!

Мы приложили огромные усилия. Мы на протяжении сотен миллионов лет вырабатывали, создавали свой разум. Мы создавали новый вид, создавали себя – человечество!

И вот – мы есть – свое собственное создание, плод коллективных усилий миллионов поколений - РАЗУМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

Вот этим мы действительно можем гордиться. Это нас действительно возвышает. В отличие от позорной басни о глиняном человечке, жалком и ничтожном рабе всевластного бога-тирана.