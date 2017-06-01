С помощью Резинотреста им везде сухое место, или Севшие в галошу

Вот интересно, почему у всех обличителей СССР и коммунизма одно из прямо-таки излюбленных мест для метания громов и молний — это советские галоши? То Наше Всё заявил, что "советская экономика 70 лет производила только галоши, которые покупали только африканцы". А можно ли ему не верить? Никак нельзя.

Теперь в этом мае Его Святейшество Патриарх Кирилл дополнил историческую картину метким штрихом, сказав, что в 1941 году бойцы Красной Армии против германского вермахта, который их "многократно превосходил в организации, в вооружении, во многих областях, в том числе в области военных наук", вышли "в 30-градусный мороз в галошах и обмотках, в тоненьких шинелях, с винтовками 50-летней давности, голодные". И поэтому советский народ "был обречён стать жертвой", его спасло только чудо и, конечно, молитвы святого Георгия.

Правда, насчёт винтовок патриарх слегка подлакировал кошмарную советскую действительность. Не с винтовками они шли, а с деревянными палками, с заострёнными кольями! Потомственный аристократ, правдолюбец и тоже по совместительству обличитель аццкого Совка Никита Михалков не даст соврать!

Его беспредельно правдивая по исторической достоверности картина "Цитадель" тому надёжной порукой.

Такова горькая историческая правда: против гитлеровских "Тигров" и "Пантер", против группы армий "Центр" и всей невероятной мощи вермахта, подмявшего под себя Европу, вышли босые и сирые красноармейцы с деревянными кольями и в галошах. Но с молитвой. И победили! Конечно, исключительно небесным заступничеством святых и лично св. царябатюшки Николая II, потому что иначе объяснить такое невозможно.

Вот так обстояло дело. Как было пророчески сказано в старинной советской рекламе галош, "с помощью Резинотреста мне везде сухое место!". И поэтому утверждать, как это делают злые языки, что антисоветчики, мол, сели в лужу, нет никаких оснований. Не сели, поскольку прочно и безвылазно сидят в галоше.