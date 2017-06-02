Правосудие имени Бастрыкина, Чайки и Лебедева

Адвокат Падва, защищавший честь и достоинство Усманова в Люблинском суде, так ничего и не доказавший, к примеру, не доказавший, что уже не соответствуют действительности ранее общеизвестные сведения о том, что Усманов осуждён за изнасилование, так и не представивший в суд приговор по делу Усманова, - не сделавший ничего, чтобы защитить честь Усманова, - заявил что: «Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека». Доброе имя Усманова?? Это анекдот.

И ведь не Падва «отстоял» это «доброе имя» клиента с погонялом «Узбек», его «отстояла» «судья» Васина, которая в этом деле и разбираться не стала, а сразу же удовлетворила иск Усманова, по сути потребовав убрать из интернета весь фильм «Он вам не Димон», Зачем «судье» разбираться, если надо было «отстоять доброе имя»?

И насколько нужно быть тупым, чтобы не понимать, что это не «суд решил»? Раз эта «судья» Васина не стала разбираться в этом деле, то это всего лишь два утверждения двух людей. Навальный, исследовав огромное количество документов, которые он пытался представить суду, утверждает, что Усманов вор, а «судья», получив указание от своих «паханов» и не разбираясь ни в чём, утверждает, что Усманов честный. Ну и что теперь? «Узбек» стал честным?

Адвокат Падва стареет. Ему бы надо было заказать хоть какую-то видимость суда, то есть, посоветовать «судье» Васиной, чтобы та удовлетворила хоть какие-то ходатайства, зачитала хоть какие-то документы, то есть сделала вид, что она дело изучает. А то - раз, раз и судебное решение готово! - это же для крайних дураков.

Ладно.

Как часто вы слышите или видите интервью преступников, рассказывающих о своём преступление, за которое они ещё не судимы? Ну, скажем, чтобы какой-нибудь Чикатило хвастался на телекамеру, сколько девочек он изнасиловал и убил? Да даже и не Чикатило, а чтобы простой гопник хвастался, сколько и у кого он телефонов отжал?

Даже преступники понимают, что преступление - это не то, чем хвастаются в обществе нормальных людей, что преступлением можно хвалиться только в обществе таких же, как и ты, преступников, да и то - осторожно. А то ведь и в компании преступников могут оказаться доносчики, и тебя за это преступление накажут. И хотя в Russia уголовники срослись с властью, тем не менее, до сих пор и уголовники не безусловно безнаказанны - и уголовники опасаются признаваться или хвастаться своими ещё не раскрытыми преступлениями.

Испокон веков в России только государственные чиновники хвастались тем, что они подлые преступные твари, и полагаю, хвастались потому, что обычные люди плохо понимают, что и то, что делают чиновники, это тоже преступление. Обычные люди понимают как бы моральную неэтичность, нечестность того, что творит чиновник, но не догадываются, сколько лет лишения свободы полагается чиновнику за это деяние даже по действующему законодательству.

Опять уже не помню, у кого читал рассказ о нравах чиновников при Николае I, который кстати, был отчаянным борцом со взяточничеством и даже Корпус жандармов учредил во многом, чтобы это взяточничество пресечь. В том рассказе какой-то проситель в Петербурге в присутствии остальных просителей стеснялся дать чиновнику взятку, чтобы тот сделал какое-то дело, которое по должности и так обязан был сделать. И этот проситель пытался сунуть деньги чиновнику как-то незаметно, на что чиновник возмутился: «Давайте открыто! Пусть все видят, сколько я беру! Но я и дело делаю!».

Почему так можно было? Почему чиновник не боялся, что сработают законы России и его ушлют на каторгу? А потому, что к тому времени в России уже сгнили все - сгнили и брали взятки чиновники всех ведомств, брали взятки прокуроры, брали судьи. Я не так давно обсуждал воспоминания жандармского штаб-офицера времён Николая I Э. Стогова. Так тот и не пытался пресечь взяточничество во вверенном ему Симбирске, он просто требовал, чтобы взятки были умеренными.

Россия ещё долго ждала большевиков, которые, пока был жив Сталин, если и не искоренили безжалостными наказаниями, то хотя бы притушили взяточничество.

Ну, а сейчас для подлой мрази полная свобода и безопасность. Вон Навальный сообщает и сообщает фамилии тех, кто обокрал Россию, а что толку? Кого это напугало? Кого за показанное Навальным воровство наказали?

Но я начал с того, что нынешняя преступная мразь, набранная в должности на шее народа, и не стесняется, и не боится хвастаться своими преступлениями. Вот посмотрите этот краткий ролик судьи https://www.youtube.com/watch?v=2gE-3utVIOI

Суть рассказа этой «судьи». Прокуратура принесла этой «судье» дело против заведомо невиновного, и такая же подлая мразь - прокурорша - уговорила эту «судью» вынести обвинительный (заведомо неправосудный) приговор. И судья такой приговор вынесла, чтобы дать и дальше зарабатывать прокурорше на липовых делах. Вместе эти обе преступные суки наказали невиновного, и наказали только потому, чтобы самим кучеряво жить.

Эта «судья» использует понятие «каюсь», но вы же видите, что на самом деле она хвастается тем, как она умело на бумаге извратила дело, чтобы невиновный выглядел виновным. Она хвастается: «Написать можно всё, что угодно, если тебе очень нужно, то ты напишешь».

Лжет. Написать так можно только в случае полной безнаказанности судей и прокуроров. А то, что в России для таких сук полная безнаказанность, доказывается тем, что эта судья без стеснения призналась в свершении преступления, предусмотренного статьёй 305 УК РФ: «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта… наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет».

Ну и как вам видится эта статья УК после просмотра ролика? Эта судья боится наказания за своё преступление? Да ни на грамм!

Тут все вопят, что Навальный устроит майдан и будет у нас, как на Украине. Дебилы, бл…ь! ©

Ни в меньшей мере не считаю судей Украины настоящими судьями - они тоже те ещё прислужники фашистов. Тем не менее, нынешнему украинскому фашизму до российского фашизма, как москвичам «до Киева раком»! Вот читайте!

«Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что опасается за пожарную безопасность судов, не поддерживающих требования Генпрокуратуры.

Об этом Луценко написал на своей страничке в Facebook.

Генпрокурор и мэр Днепропетровска обсудили способы борьбы с несговорчивыми судьями

«Ещё одно милосердное решение — и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске», — написал Луценко, явно намекая на принятые Печерским судом решения освободить под личное обязательство ряд чиновников, арестованных в рамках спецоперации Генпрокуратуры против бывших сотрудников Миндоходов.

В частности, Печерский суд отказался по ходатайству прокуратуры отправлять в СИЗО бывшего главу Государственной налоговой администрации в АР Крым Константина Циркуна, экс-начальника Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрея Криволапова, экс-заместителя начальника ГУ Министерства доходов и сборов в Харьковской области Татьяне Масловой и других».

Как вы поняли из процитированного, судебная власть Украины настолько самостоятельна, что Генеральный прокурор Украины грозится поджигать здания судов!

А в Russia судей вообще нет! В судах в чёрных халатах обитают холуи при прокуратуре, да и любом чиновнике. Почувствуйте разницу!

У нас «правосудие имени Бастрыкина, Чайки и Лебедева». По уму, нужно было бы называть не «имени их», а имени Президента, поскольку тот и гарант Конституции, и назначает всех этих преступников следователями, прокурорами и судьями. Но где у нас президент? Эта череда артистов в роли Путина? Это президент??

Одно радует - наличие драки между ворами ведомств Бастрыкина и Бортникова за право грабить Россию. Благодаря чему мы время от времени и слышим, как очередной правоохранитель, которому не повезло, отправляется «на кичу».

Вот ещё пара примеров только за месяц май.

09.05.2017

«Московский гарнизонный военный суд арестовал сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Станислава Гольева. Он обвиняется в посредничестве при передачи взятки за непривлечение к ответственности руководителей ряда учреждений культуры Москвы». http://echo.msk.ru/news/1977280-echo.html

17.05.2017

«Зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела МВД России по Болотнинскому району – начальника полиции 44-летнего Феруза Шамсуддинова. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в облпрокуратуре. По информации Следственного комитета, вину в совершении обоих преступлений обвиняемый признал и заявил ходатайство о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке». http://www.kurer-sreda.ru/2017/05/17/291405-nachalnika-policii-sudyat-za-vzyatku-v-novosibirskoj-oblasti

24.05.2017

«Перед судьей Тушинского суда предстали экс-следователи ГУ МВД по Москве Сергей Кавун и Евгений Примаков, их бывший руководитель Анжела Амзина и ряд сообщников. Все они обвиняются в создании или участии в организованном преступном сообществе (статья 210 УК РФ) и многочисленных случаях мошенничества. Уже состоялись предварительные слушания, на которых был определен порядок проведения процесса и рассмотрены жалобы. Рассмотрение дела по существу стартует 25 мая 2017 года». http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/05/24/1617642.html

26.05.2017

«Контрразведчик Сенин и его родственник из ГУЭБ и ПК Захарченко предлагали бизнесменам и банкирам почти полное «прикрытие» по линии своих ведомств.

Следственный комитет (СК) России предъявил полковнику ФСБ Дмитрию Сенину заочные обвинения по пяти статьям УК РФ. …Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас данное уголовное дело передано из ГСУ СК РФ по Москве и центральный аппарат СК. В рамках расследования Сенину предъявлены обвинения по статьям УК РФ: 291 (дача взятки), 294 (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования), 291.1 (посредничество во взяточничестве), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки). Все эти статьи ему инкриминировали заочно, поскольку он скрылся. …вокруг Захарченко и Сенина образовалась целая «экосистема» из бизнесменов и банкиров. «Дмитрии предпочитали не разовые денежные преподношения, а ежемесячную «абонентскую плату», а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД. «Абонентская плата» могла составлять и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. А если речь шла о доле, то там совсем гигантские суммы. Однако большинство соглашались. …у следствия есть вопросы к бывшему советнику главы ГУЭБ и ПК МВД Александру Парфенову и экс-руководителю Управления Росгвардии по Московской области Алексею Лаушкину

«Все они недоступны. Лаушкин, по нашей информации, находится в Грузии. Его жена гражданка этой страны. Парфенов тоже недоступен. Возможно, что в дальнейшем возникнут вопросы и к бывшему начальнику ГУЭБ и ПК Денису Сугробову», — полагает источник агентства».

http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/05/26/1618390.html

29.05.2017

«Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова в интервью украинскому телеканалу ZIK рассказала, кто и за что мстил ее мужу. По словам Максаковой, в 2007 году Вороненков по приказу бывшего замглавы ФСБ Владимира Анисимова организовывал вывоз 270 миллионов долларов с его дачи.

«Они приехали к нему (Анисимову) на дачу и двумя газелями вывезли 270 млн долларов. Это сделал Денис», - сообщила она, добавив, что сам Вороненков не знал, куда пойдут деньги. Впоследствии Вороненкову пытались отомстить за содеянное. Как заявила Максакова, из-за этого в 2011 году в отношении экс-депутата начали фабриковать уголовное дело, а на него самого было совершено два покушения». https://ruposters.ru/news/29-05-2017/vdova-voronenkova

Такая вот у нас охрана законов.

Но нам Чайка, Бастрыкин и Лебедев очень нравятся. Мы их любим! Мы их любим потому, что они требуют от нас того, чего мы и сами страстно хотим, - сидеть тихо и не рыпаться!

А Навальный нам не нравится! Он требует от нас встать на защиту Родины, встать на защиту собственных детей!

Поэтому он американский шпион.