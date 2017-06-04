У нас везде дрянь

Уволили по сокращению. Продал друга - "Ниссан Патрол" 2006 чтобы купить еды и платить по кредитам. Купил разваленный "Ленд Ровер". Предварительно хохлы забанили меня на 3 дня, сейчас ФБ пишет на 5 дней просто за то, что они мне чужды.
Возник вопрос - где лучше ремонтировать и обслуживать. Полтора часа сижу на сайтах любителей "Ленд Ровер", авто.ру и всех, всех, всех. Все требуют регистрации, иногда с указанием адреса регистрации, телефона и пинкода кредитных карт.
Регистрируюсь.
Хочу попросить посоветовать сервис.
Хренушки.
Нигде не могу даже вопрос задать.
Этот российский бизнес с российским интернетом хочется расстрелять.
Какой нахрен Путин?!
Вы хочете спросить, где в Москве или Краснодаре нормальные врачи, а в руссинете вас блокируют на подступах.
Чиста канкретна бизнес.
Недавно заплатил в автосалоне 100 руб. За подержанную машину.
Приносят "окончательный" договор на 220 рублей.
Пришлось реально званить в Администрацию Президента.
Типо на виду звонить Михал Иванычу.
Который трубку поднял, но охренел от моей наглости.
Если бы я искренне не пообещал, что за мои трудовые три копейки поднимется государственная пипися, мне бы деньги не вернули.
А с клубами автолюбителей и их отзывами о качестве сервиса все понятно. Дрянь вонючая. Перещеголяли государственные сайты.
Поубивав бы...
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