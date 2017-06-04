У нас везде дрянь

Уволили по сокращению. Продал друга - "Ниссан Патрол" 2006 чтобы купить еды и платить по кредитам. Купил разваленный "Ленд Ровер". Предварительно хохлы забанили меня на 3 дня, сейчас ФБ пишет на 5 дней просто за то, что они мне чужды.

Возник вопрос - где лучше ремонтировать и обслуживать. Полтора часа сижу на сайтах любителей "Ленд Ровер", авто.ру и всех, всех, всех. Все требуют регистрации, иногда с указанием адреса регистрации, телефона и пинкода кредитных карт.

Регистрируюсь.

Хочу попросить посоветовать сервис.

Хренушки.

Нигде не могу даже вопрос задать.

Этот российский бизнес с российским интернетом хочется расстрелять.

Какой нахрен Путин?!

Вы хочете спросить, где в Москве или Краснодаре нормальные врачи, а в руссинете вас блокируют на подступах.

Чиста канкретна бизнес.

Недавно заплатил в автосалоне 100 руб. За подержанную машину.

Приносят "окончательный" договор на 220 рублей.

Пришлось реально званить в Администрацию Президента.

Типо на виду звонить Михал Иванычу.

Который трубку поднял, но охренел от моей наглости.

Если бы я искренне не пообещал, что за мои трудовые три копейки поднимется государственная пипися, мне бы деньги не вернули.

А с клубами автолюбителей и их отзывами о качестве сервиса все понятно. Дрянь вонючая. Перещеголяли государственные сайты.

Поубивав бы...