Почему клерк Барщевский сильнее директора ФСБ?

Вы помните, конечно, это историческое воззвание национального лидера к дояркам и свинаркам в Таврическом дворце Северной столицы 24 апреля.

Вот ведь с каким напутствием обратился он к труженицам вымени по поводу своей неуклонной борьбы с коррупцией:

- Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы… Мы будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией.

Собственно, это и был ответ правдорубу Леше Навальному на его разоблачительный блокбастер «Он вам не Димон».

Утверждают, речь гаранта транслировалась по внутридумскому радио. И пароксизм раскаяния с нашей прославленной крымской прелестницей случился прямо в коридоре, когда она возвращалась с обеда.

Наталья Владимировна присела на кушетку и разрыдалась. Набежавшие советники, помощники, секретари и референты с трудом разбирали ее покаянные слова:

- А мы… мы только что завернули законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом… Прости нас, Божья Матерь… Что же теперь делать?

Вытерев слезы батистовым платочком и тяжко вздохнув, главная думская борцунья с лихоимством медленно направилась в свой кабинет. Собравшись с мыслями, начала отстукивать очередную жалобу на режиссера А.Учителя

Ну, не нравится ей, что 22-летний цесаревич Николай году этак в 1893-м лишил невинности «совершенно некрасивую с несуразной фигурой» балерину Матильду Кшесинскую. Вот если бы она была на ее месте…

Прошел месяц. Комитет по безопасности и борьбе с коррупцией, в котором пани Поклонская занимает должность зампреда, так и не вернулся к эпохальному законопроекту оппозиции.

А потому такие обладатели зарубежных вилл, как г-да Голодец, Абызов, Кузнецов, Хлопонин, Шувалов и иже с ними и дальше могут спать спокойно (подр. о «запасных аэродромах» хапуг см. http://forum-msk.org/material/kompromat/12663846.html).

Да и сам президент приподнявшейся с колен России не издал, как обещал, ни одного нормативного акта, призванного окоротить аппетиты своего не в меру алчного окружения. Ну, то есть полный одобрям-с с его стороны.

А кому непонятно, что скупка дворцов за рубежом есть форма легализации взяток, откатов и заносов?

Пресечь этот преступный промысел могла бы ст.20 Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении. Но думские «единороссы» по волеизъявлению своего президента изъяли ее еще в 2006 г. на стадии ратификации самой Конвенции.

И никакие попытки думской оппозиции вернуть ее в строй за 10 лет успеха не имели.

Что мешает дорогому Владимиру Владимировичу приказать спикеру Володину ратифицировать опальную статью хоть завтра? Ничто не мешает.

Завожу на эти темы разговор известным политиком неугомонной Н.Останиной. Четыре созыва она была депутатом Госдумы от Кузбасса, а сейчас руководит аппаратом фракции КПРФ. Нина Александровна вспоминает, что еще в июле 2015 г. обратилась к премьеру и лидеру «ЕдРа» Д.Медведеву с Открытым письмом «Можно ли считать полпреда Барщевского «агентом влияния»? (http://otchizna.su/society/11111).

О какой загогулине речь? А о такой: «Раскрывает чиновник в декларации доходы свои и жены. Но ему дозволяется не сообщать не только род ее занятий, но и даже имя-отчество». Для чего придумали эту анонимность?

Да для того, что бы через свою таинственную супругу потрошитель казны и взяточник мог «отмыть» бесчестно нажитые капиталы. Потому что достоверность деклараций никем и никогда не проверяется, что бы по этому поводу ни сочинял «взяточник Песков».

И вот подсчитала Нина Александровна, что сидящий на госокладе полпред правительства в Конституционном и Верховном судах М.Барщевский самым чудесным образом «заработал» за год более 104 млн. руб. Да еще своей безымянной супруге-бюджетнице написал свыше 75,6 млн.

«Вообще, Вас не удивляет, - спрашивала премьера автор послания, - что Ваш знаменитый правовед вместе с женой за последние годы стал владельцем 7 иномарок, 10 дачных участков, 5 домов, 5 квартир? На чиновничье жалованье их не приобретешь».

При этом, как оказалось, г-н Барщевский начал активно скупать квартиры в стране НАТО Латвии.

«Вы не находите, - спрашивала дотошная коммунистка, - что Ваш полпред-скупщик мог попасть в зависимость от латвийских властей и взяться за выполнение неких их поручений? Не допускаете, что он запросто мог стать и легкой добычей латвийских спецслужб и начал приторговывать государственными секретами? То есть стал «агентом влияния»?»

Никакого ответа Нина Александровна, ясень пень, от велеречивого Димона не получила.

Тогда уже я в январе прошлого года обратился тоже с Открытым письмом к директору ФСБ А.Бортникову («А глава «Газпрома» Миллер - не международный коррупционер?», http://forum-msk.org/material/kompromat/11380359.html).

В нем также обратил внимание главного чекиста страны на то, что оборотистый юрист Кабмина вполне мог быть завербован латвийскими спецслужбами и стать их «агентом влияния». И что же?

Смотрю декларацию указанного полпреда за 2016 г. Как значились за ним в недружественной Латвии квартиры, гаражи и земельные участки, так и значатся.

Задумаемся теперь. Есть ли у нового президента Франции месье Макрона квартиры в Латвии? Уверен, что нет. А у канцлерин ФРГ фрау Меркель? Думаю, тоже. А у новой премьерши Англии госпожи Мэй? Тем более.

Видите, какая у нас мощная борьба с коррупцией, если лидеры европейских держав не могут позволить себе купить квартирку в натовской Латвии, а мелкий клерк Барщевский – запросто.

И даже ФСБ ему не помеха. А потому торгует, небось, госсекретами направо и налево. Иначе откуда несметные миллионы на иномарки, дачные участки, квартирки и дома?