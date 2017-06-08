"Honesty is the best policy"

"(Голлум): "Мы желаем её, она нам нужна. Мы должны забрать прелесть! Они украли её у нас! Гадкие, мелкие хоббитцы! Зло, предательство, фальшь!" («Властелин Колец: Две крепости», ч.3)
Неприятно, когда ложь своих (демократической оппозиции) столь же откровенна, как и ложь врагов - адептов режима или тоталитарной оппозиции. Причём, у меня нет претензий к популистам, раздающим туманные обещание, но лишь к отчётливо и хорошо артикулировано лгущим в глаза.
Я понимаю, что и один избранный региональный депутат даёт партии возможность участвовать в выборах, включая думские, без сбора подписей, т.е. просто участвовать. Таким образом, это - критически важно для выживания.
И я знаю, что прохождение 3%-барьера необычайно важно, поскольку обеспечивает для партии "поддержание штанов" и придаёт её респектабельность в глазах спонсоров.
Но предпочёл бы что бы мне говорили именно это, а не причитали, что надо обязательно идти на выборы, а то у народа совсем атрофируется этот орган, и он окончательно разуверится в демократии.
Как и все адекватные люди, я с тошнотворным отвращением воспринимаю очередные победные реляции с социологических фронтов, согласно которым рейтинги растут, а монолитное единство ширится и крепнет.
Но почему те, кто рассказывает мне на голубом глазу, что единственным способом мирной смены власти является победа над Путиным на выборах в "стране Путина" полузабытого политика полуторапроцентным рейтингом, должны вызывать у меня какую-то иную реакцию?
Почему не сказать честно и откровенно, что в рамках имитационных выборов, совершенно фашистской по разнузданности пропаганды и полного полицейского контроля над политической и общественной жизнью, голосование не может быть средством смены власти.
Но при этом выборы вполне могут быть средством агитации, инструментом политической мобилизации, попытки обрести (вернуть) респектабельность - и умные сторонники поймут и поддержат. А дураки - уже перебежали к более сильным и удачливым.
И чтобы для равновесия пнуть умеренную часть правящего истеблишмента. Вот эта умеренная часть и примыкающий к ней сегодня Путин изо всех сил стараются сохранить многонациональный характер России. Поскольку главный источник беспокойства - мусульманские ареалы, то пропаганда толерантности ведётся именно на этом направлении. Однако, для демонстрации населению позитивного образа ислама выбираются представители приторно лояльного духовенства, верхушка предельно коррумпированных и совершенно уже тоталитарных локальных режимов, бьющие все рекорды имперской великодержавности политологи и прочие типажи, вызывающие лишь реакцию отторжения.
Тех же, кто действительно вызывал бы в России уважение и чувство солидарности, желание быть с ним в одной гражданской нации - правозащитников и секулярных демократических оппонентов правящей региональной мафии, либо старательно замалчивают, либо шельмуют.
Таким образом, для массового сознание идёт закрепление исключительно негативного образного ряда, исключающее какое-либо стремление к солидарности. Ренан же, как известно, дал гениальное определение нации - "ежедневный плебисцит", т.е. постоянный импульс к сохранению политической целостности.
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Sl написал 08.06.2017 01:41
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Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 08.06.2017 01:35
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Чьего - выживания?
...
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И я знаю, что прохождение 3%-барьера необычайно важно, поскольку обеспечивает для партии "поддержание штанов" и придает ее респектабельность в глазах спонсоров.
...
Как и все адекватные люди, я с тошнотворным отвращением воспринимаю очередные победные реляции с социологических фронтов, согласно которым рейтинги растут, а монолитное единство ширится и крепнет.
...
Но почему те, кто рассказывает мне на голубом глазу, что единственным способом мирной смены власти является победа над Путиным на выборах в "стране Путина" полузабытого политика полуторапроцентным рейтингом, должны вызывать у меня какую-то иную реакцию?
===================
"я, мне, про меня, я считаю" - этот мир не крутится вокруг Вас.
Вы вещаете в логике психа в дурке, сознание которого важно кому-то, кроме себя самого.
Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 08.06.2017 01:29
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Оппозицией можно условно назвать только "Яблоко". Больше никакой оппозиции - нет.
Вы не можете быть "оппозицией" тому, о чем не говорите, и, более того - чего не осознаете.
Есть чекистская хунта с отработанным за 100 лет у власти лукавством. И есть невнятное благообразное бормотание.
Чекисты вообще не считают нужным обсуждать свою сущность и свои реальные дела на нормальном человеческом языке - потому что сам факт такого дискурса - для них вилы (люстрация).
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Причем, у меня нет претензий к популистам, раздающим туманные обещание, но лишь к отчетливо и хорошо артикулировано лгущим в глаза.
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Категория лукавства - есть прямая противоположность добросовестности, базовому принципу Права.
!!!QQQ!-TOT GRJD-JOT!!!& написал 08.06.2017 00:41
- Таки ихляк хочет, чтобы его сионофашистская "оппозиция" лгала более таки квалифицировано-оо? То таки да-аа?