Почему победили большевики и почему проиграл коммунизм?

В статье доктора философских наук, профессора РГГУ Игоря Григорьевича Яковенко «Мышление революцией», опубликованной в третьем номере журнала «Общественные науки и современность» о причинах победы Ленинской революции и поражении советского социализма (а также маоизма, кастризма и т.д.) говорится следующее. Поскольку журнал выкладывает в интернет полные тексты публикаций лишь через два года, то цитирую из аннотации. «Большевистская революция решала задачи классической буржуазно-демократической революции, это, в конечном счёте, и обеспечило победу большевиков в Гражданской войне. Однако, поскольку хилиастический проект принципиально не осуществим, ибо противоречит, как природе человека, так и природе социальных отношений, социалистический эксперимент закончился закономерным образом.»

Действительно, Ленин, Троцкий, Свердлов, Зиновьев начали с того, что уничтожили сословно-феодальные отношения и провели аграрную реформу, никак не противоречащую принципам европейского демократического социализма (благо большевики беспардонно присвоили программу правых эсеров, оформив её Декретом №2 Совнаркома, опередив лидера Учредительного собрания Чернова на два месяца). Национализация крупной промышленности и банков вполне соответствовал программе партий Второго Интернационала.



Практически первые шаги большевиков в экономике не были более радикальны, чем практика первых двух десятилетий правления израильских лейбористов (в Израиле не было нужды в национализации, поскольку многие предприятия изначально принадлежали всеобщему профсоюзному объединению Гистадрут). Гражданская война вогнала большевиков, как и их предшественников якобинцев в политическую и экономическую экстрему. Но если для возвращения к свободному рынку и отказу от маниакальной революционной аскезы во Франции потребовалось свергать группу Робеспьера, то советский «термидор» Ленин и Бухарин провели сами, не выпуская бразды правления.

Не противоречила парадигме буржуазно-демократической революционности и задача ускоренной модернизации, в т.ч. проводимой авторитарными методами. Примеры политик Ататюрка, Пилсудского и Чан Кайши в прошлом веке и Бисмарка и Наполеона III в позапрошлом очень убедительны.

Национализация латифундий, ликвидация сословий помещиков и деревенских ростовщиков (именно они и были «кулаками-мироедами» в подлинном смысле слова, на зажиточных крестьян конца двадцатых эта «стигма» была перенесена сталинистами точно также, как стигма «буржуазная интеллигенция» на советских диссидентов и с той же целью - восстановить образ врага), национализация монополий, ликвидация зависимости, в т.ч. финансовой и торговой от колониальных империй) - были программами почти всех леводемократических движений Ближнего Востока, Восточной Азии и Латинской Америки.

Но продвинуться эти программы смогли только там, где их подталкивал радикализм тоталитарных движений - коммунистов и арабского социалистического национализма (насеризма и левого баасизма). Мао, Хо Ши Мин, Кастро победили, потому что сперва выполнили антифеодальную (буржуазно-<мелко>демократическую) программу. Потом они встали на путь реализации тоталитарной утопии, которую профессор И.Г. Яковенко называет «хилиастическим проектом» (иначе, «милленаризм» - учение о тысячелетней эпохе счастья и справедливости, применяют также термин «эсхатология»).

Те леводемократические революционеры, которым не помогала энергия тоталитарных движений, были свергнуты и даже погибли - Сандино в Никарагуа, Арбенс в Гватемале, Альенде в Чили, Моссадык в Иране.

Здесь надо понять, что срыв в тоталитарный экстремизм произошёл вследствие такого уровня архаизации социальных практик, которая полностью уничтожила все сдерживающие произвол институции. СССР действительно «свалился» даже не ко временам Петра I, но в эпоху Иоанна IV, Китай - в эпоху истребителя философов и строителя Великой стены императора Цинь Шихуанди.

Парадоксально, что Троцкий, резко критикуя сталинско-бухаринский «термидор», никогда не выступал за «сплошную коллективизацию», хотя поддерживал ускоренную модернизацию промышленности за счёт фискального давления на крестьянство. Дело в том, что ленинское окружение было достаточно европеизировано («надышалось» в лондонских библиотеках и парижских кофейнях), чтобы принять такое скатывание в сталинскую опричнину. А новые кадры, выпестованные подпольем, рабочими кружками и Гражданской войной, для которых буржуазный мир был «хтоническим царством», к такому провалу во времена Московской «Святой Руси» были вполне готовы.

Поэтому именно гипотетическая победа троцкизма над сталинизмом, несмотря на все доктрины организатора Октябрьского переворота о «перманентной революции», и создавала шанс на постепенный социал-демократический тренд - как следствие роста удельного веса умеренных по взглядам крестьян в Советах и технократов-западников на верхних уровнях госаппарата. Как это, например, произошло в Англии, где бывшие интеллектуалы-троцкисты ушли в левое крыло лейбористов.

Здесь надо упомянуть ещё одно явление, связанное с симбиотическим использованием коммунистами (буржуазно)демократических лозунгов.

В октябре 1952 года, уже готовя очередную Большую чистку и массовую антисемитскую кампанию, Сталин призвал компартии и левые силы Запада подхватить «отброшенное буржуазией знамя» буржуазной демократии. И как ни странно, это - сработало.

В компартии Италии и Франции вошли многие левые интеллектуалы-гуманисты (даже католики). И эти компартии, вместо борьбы за революцию и диктатуру пролетариата, стали выступать против репрессий в колониях, против милитаризации и олигархий, против произвола силовиков, цензуры, авторитаризма, коррупции и национализма.

Это помогло остановить вызванный Холодной войной и полосой непрерывных колониальных войн, в которые погрузился Запад правоконсервативный поворот 50-60-х годов.

В США схожий процесс произошёл в результате прихода в Демократическую партию членов бывшей Социалистической партии, а также интеллектуалов, воспитанных левыми профессорами, преимущественно из числа европейских эмигрантов.

От редакции: И что ж наши либералы, умницы и образованные люди, так все время тщаться убедить себя и окружающих (но главное, конечно, себя), что эпоха отцов и дедов была ошибкой? Вот дураки были, отдавали жизни за непонятный "хилиастический проект", чего мы, умницы-разумницы, никогда не повторим.

Но вот же как странно - "дураки" свой неосуществимый проект все-таки построили, а умницы за 30 лет ничего, кроме воровства и развала произвести не смогли? Причем воровства, возведенного в основополагающий принцип государственного устройства. Может, не совсем дураки-то были отцы с дедами? Может, не стоит так уж снисходительно похлопывать их по плечу - это не плечо, а коленка...

Да ведь и проект советский рухнул вовсе не из-за "хилиазма", а, наоборот, в следствие отхода от него, от идеи "царства правды". Как, собственно, и история Великой французской революции знала не только "термидор", но и бонапартизм, и даже полную реконструкцию монархии Бурбонов. А на финал все же "утопическая" идея буржуазной демократии возобладала, стала общепринятой, и даже произвела на свет социал-демократическую революцию 1968 года.

Вот и у нас доморощенные "буонапарты" сейчас как раз и правят, правда, завоевательные походы их ограничиваются одними бывшими провинциями, что дает из правлению известную устойчивость. Хотя "сирийский поход" последнего нашего "бонапарта" изрядно похож на битву при пирамидах его великого предшественника. Но в планах у наших тоже есть восстановление монархии, так что эпоха исторического отката еще, возможно, и не завершается.

Но "хилиастическая" идея, с которой пришли к власти большевики, вовсе еще не закончилась, и даже не была дискредитирована - у нее в активе куда больше, чем в пассиве. И поскольку ничего нового могильщики коммунизма предложить не могут, да и старое никуда не годится, идеи большевиков востребованы и сегодня, а завтра все завершится их общим признанием. Как во Франции эпохи великой революции. Кстати, и Парижская коммуна - она тоже еще из той эпохи...

А.Б.