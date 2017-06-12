«Самый страшный вид тупоумия ≈ жадность, свойство зоологическое. Будь люди менее жадны, они были бы более сыты, более умны. Это не парадокс; ведь если бы мы научились делиться излишками, которые только отягощают нашу жизнь, ≈ мир был бы счастливее, люди ≈ благообразней». (Л. Толстой)

Судя по отставанию в развитии России по основным отраслям (здравоохранение, образование, наука и т.д.) от развитых государств, деятельность высокопоставленных чиновников абсолютно бесполезна и направлена только на личное обогащение. Созданная ими экономика существует за счет хищнической эксплуатации ресурсов страны, что является ограблением будущих поколений. Почувствовав абсолютную безнаказанность за любые преступления, начиная от убийств и заканчивая коррупцией в космических масштабах, они обезумели от жадности и безнаказанности. Так же как страдающие булимией они не могут справиться со своим аппетитом.

Булимия √ заболевание, в основе которого лежит нервно-психическое расстройство, проявляющееся в неконтролируемом потреблении пищи, сосредоточенности на еде. Больной страдает приступами неутолимого голода. Результатом этого явления ≈ ожирение, человек набирает вес до нескольких сотен килограммов. Но сам бороться с этим злом он не в состоянии. И когда вес уже становится угрожающим жизни, он вынуждены обращаться к хирургам, для операции по уменьшению желудка.

Жажда наживы ≈ явление напоминающее булимию, только у субъекта страсть не к еде, а к деньгам. Людей, присваивающих чужое, называют ворами. Тяга к наживе любой ценой разрушает личность, как при булимии лишний жир губит организм. Как мы помним, в СССР воровство строго преследовалось: «Украл, выпил, в тюрьму… √ романтика!». Воры тщательно скрывали свое «ремесло» и старались ни чем не выделяться, зная, что общество их презирает и, что они постоянно находится под бдительным контролем государева ока. В уголовном мире существует такое звание ≈ «Вор в законе», это титул представителей преступного мира, относящихся к его элите, пользующихся в нем высоким авторитетом. Но с наступлением в России «суверенной» демократии понятие «Вор в законе» эволюционировало и приобрело новый статус ≈ НЕПРИКОСАЕМЫЕ (для закона). А как еще воспринимать высокопоставленных чиновников, уличенных в преступлениях, но избежавших заслуженного наказания?

Нынешний вор в законе преобразился до неузнаваемости. Без тени страха он проживает в роскошных апартаментах и промышляет не в общественном транспорте, а орудует в высоких кабинетах с высоким чувством собственного достоинства. Но самое непостижимое в этом эволюционном процессе заключается в том, что, запуская свою загребущую лапу в карман нищего, ≈ он и мысли не допускает, что ворует. Больше того, поймавший его на воровстве, может сам быть наказан, как это регулярно происходит с Алексеем Навальным. Уверенные в безнаказанности, воры не только не скрывают уворованного, но кичатся им, выставляя напоказ. Как пел Высоцкий: «А что не пить, когда дают, а что не петь когда уют и ненакладно».

Обнаруженные при обыске коробки из≈под обуви, набитые деньгами, вскоре перестают интересовать следователей, как и всплывшие в офшорах миллиарды, как и уплывшие за бугор астрономические суммы народных денег. Многообещающее расследование в хищениях в особо крупных масштабах зачастую завершается туманным обвинением: «превысил должностные полномочия», или «проявил халатность». А дальше, в зависимости от положения и связей обвиняемого, следует самый неожиданный финал ≈ от условного наказания, до оправдания с возвратом конфискованного имущества. О каких наказаниях высокопоставленных чиновников можно говорить, если сам глава российского правительства оказался уличен в коррупции фантастических масштабов. Но самое удивительное, что ни какой ожидаемой реакции для опровержения выдвинутых против него обвинений от Медведева не последовало. Он посчитал, что оправдываться, это ниже его достоинства. Ни кто уже не удивится, если в ближайшее время в Думе появится законопроект о запрещении борьбы с коррупцией с подобающим названием: «Оскорбление чувств представителей действующей власти». Ведь идет не шуточная борьба с теми, кто протестует против коррупционеров, арестовывают митингующих, задерживают активистов с плакатами «Россия без коррупции».

Коррупция имела место в России и в советские годы. Но в сравнении с нынешней Россией она выглядит настолько жалкой, что ее, можно сказать, и не было. Здесь напрашивается такое сравнение: проворовавшуюся сладкую парочку ≈ министра обороны с любовницей не посмели наказать в соответствии с законом, и даже вернули все награбленное имущество. А любовника дочери Генерального секретаря Галины Брежновой, Бориса Буряце, за преступления в сотни раз незначительнее, отправили в заключение на семь лет и дочь всемогущего лидера оказалась бессильна ему помочь. А еще через несколько лет посадили и зятя самого Леонида Ильича ≈ Юрия Чурбанова.

В случаях, когда сам человек бороться с булимией не в состоянии, а его вес становится угрожающим для жизни, существует радикальный метод ≈ хирургический, резекция по уменьшению желудка. Когда сам человек не в состоянии справится со своей патологической страстью к наживе, тоже существует радикальный способ, и тоже радикальный ≈ резекцию злокачественного образования, коррупционеров. Только здесь вспоминается цитата из еще одного советского фильма: «КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ, ОН ЖЕ ПАМЯТНИК»