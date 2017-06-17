Господня лютня и битва аватаров

Недавно учёные выяснили, что то что полвека радиоастрОномы принимали за сигналы иных цивилизаций (импульсы необычайно правильной периодичности), оказалось вибрацией "струн" - трансгалактических "складок" пространства-времени. Если бы астрОномы имели при этом менталитет XVII века, то они предположили, что эти складки - струны ангельских арф, а может - кого и повыше...

Тут ведь главное не объяснение первопричин такого поведения континуума, а периодичность и амплитуда радиосигналов, их воздействие на иные энергетические процессы во вселенной, например, их гармонизация, резонирование с этими сигналами других источников космического излучения.

Это я к тому, что явно настораживающие и даже пугающие читателей мои упоминания астрального бестиария мистика Даниила Андреева и постоянно ссылающегося на него историософа Григория Померанца, очень легко интерпретировать как поэтические описания сложнейших социокультурных процессов. Можно рассказать о битве аватаров уицраоров (духов народа или империи), можно расписать противостояние в общественном сознании двух ментальных установок - имперско-деспотического и национально-демократического.

Пророк Даниил и апостол Иоанн описали уникальное чередование доминирования на Ближнем и Среднем Востоке империй-цивилизаций как последовательность пожирающих друг друга монстров, выходящих из моря. Современные историки находят иной язык для описания этих процессов.

Можно спрогнозировать, что экспансионистская держава (универсальная монархия в терминах Тойнбы) реально уязвима вследствие хозяйственного истощения в результате коррупции и милитаризации, роста социальных антагонизмов в низших общественных стратах. Но ведь можно и описать в виде железно-глиняных ног грандиозного златоглавого [элита] бронзового [служивые сословия] изваяния царственного божества.

Я полагаю, что Навальный, как ранее Путин, а до него Гайдар и Ельцин адекватно ответили на массовый социальный запрос и выступили "повитухами" новой парадигмы. Иными словами, входили или входя в резонанс с определёнными настроениями самых энергичных социальных групп. Навальный стал "голосом" подошедших к социальному лифту и увидевших табличку "закрыто на ремонт".

Или - представляет позицию стремящихся сменить модель государства с имперского на национальное европейского типа.

Но поскольку "Аватара" посмотрели все, то проще сказать, что Алексей Анатольевич превращен в перчатку из человеческой плоти, которую натянул на свою когтистую лапу "демон-дракон", воплощающий мечту нации о "справедливом возмездии" (в терминах Г.С. Померанца) и об освобождении от бремени империи. А ему противостоит одряхлевший демон имперского реванша, напоследок гальванизированный Крымом и войной с Украиной, "мясной перчаткой" (аватарой) которого является Путин. Представим это в виде боксерского поединка.

Можно развить тему и описать как стал аватарой в апреле 1917 Ленин, как бились Троцким и Сталиным демоны новой квазирелигии большевизма и возрождённой Московской мессианской империи Иванов III и IV. Можно предположить, что Ельцин с лапы дракона сорвался и после этого стал распадаться, а Путин - напротив - наделся...

Ведь ничего не знающий о теории относительности сэр Ньютон, узнав о гармонических сигналах, пронзающих Вселенную, именно бы и описал это как чудесную игру божественной лютни...