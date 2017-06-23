Плевок в своё прошлое http://svpressa.ru/war/article/175269/ Чем обернётся для поляков уничтожение почти 500 памятников воинам-освободителям. Польский сейм своим решением пытается поставить «жирную точку» на советском периоде истории своей страны... Это результат того, что нынешняя российская власть власть также решили поставить "жирную точку" на советском прошлом.



Антисоветизм составляет суть нынешней власти, которая искуственным образом, за счёт присвоения и дележа общенационального народного богатства, произвела селекцию людей, разделила общество на бедных и богатых.



Та же Яровая - яростная патриотка затыкается, когда раскручивается очередной виток приватизации.



Советское прошлое оплёвано отцами-основателями, авторами приватизационной аферы Гайдаром и Чубайсом и иже с ними.



Например, Гайдар написал произведение: "Государство и эволюция. Дни поражения и побед", которая как бы обосновывает, оправдывает его действия:

https://www.iep.ru/files/persona/gaidar/Gosudarstvo/g_e.pdf

ЭтА небольшая работа была написана очень быстро — в августе-сентябре 1994 года. Но долгой была подготовка к ней....



Главный редактор журнала "Коммунист" Егор Тимурович Гайдар, внук знаменитого советского писателя - коммуниста Аркадия Гайдара высказался о развитии государств Запада и Востока, приведу несколько цитат с комментариями:



"Государство — это я" — формула, по которой развивается чиновничья приватизация. Собирать налоги в свой карман, пользоваться государственным имуществом как своим — вот их формула приватиза- ции. Такая приватизация, естественно, разлагает, ослабляет государство, но отнюдь не меняет его тип....



Егор Тимурович описывает как бы восточной тип государства, в частности, упоминается и Китай, но при этом он употребляет хорошо известное выражение Людовика-XIV https://ru.wikipedia.org/wiki/Людовик_XIV , который является представителя западного государства, то есть имеет место интеллектуальный "подлог", когда при описании определенного предмета используются характеристики другого.



Появление развитых рынков дает до полнительные гарантии против злоупотреблений властью, конфискаций.На отток капитала как на ограничитель произвола обращал внимание еще Ш.Монтескье14



Гайдар даёт ссылку на публициста эпохи Великой французской революции,

https://ru.wikipedia.org/wiki/Монтескьё,_Шарль_де

объясняющего "отток капитала". На самом деле пафос произведений Монтескье был направлен на государственное строительство, поэтому Гайдар проявляет иезуитское мастерство в недословном цитировании, и отрициательное для государства явление приобретает позитивный смысл.



Лучший стимул к инновациям, повышению эффективности производства — твердые гарантии ча- стной собственности.Опираясь на них, Европа с XV века все увереннее становится на путь интенсив- ного экономического роста, обгоняющего увеличе- ние населения. .Нацио- нальные государства вызревали из общества, а не надстраивались над ним, как гигантский идол. Так было в Англии и Франции в XVI-XVII, в Пруссии - в XVII-XVIII веках



Гайдар опять совершает подлог. Начавшийся после XV в Европе процесс формирования национальных государств, формирования государственной собственности и обеспечил инновационный рост. Исторически эти вещи взаимосвязаны и обусловлены.



Экономическая политика европейских госу- дарств всегда была достаточно активной. Все эти усилия государства развертывались на заранее четко очерченном поле легитимной частной собственности, свободного рынка (хотя и ограниченного в ряде случаев протекционистскими тарифами), разделения власти и собственности.



Гайдар опять грешит против исторической правды, никакого заранее очерченного поля "частной собственности" и "свободного рынка" не существовала и не существует. Об этом, кстати, красочно пишет Бродель в "Играх обмена". Великобритания активно боролась за свободу перемещения по морским путям, где монополию держала Испания. Пираты были привлечена к государственной службе и совершали дерзкие походы по поиску сокровищ Востока: золота, прянностей и так далее... Они формировали новые поля "частной собственности" на новых континентах: Северной и Южной Америки, других частях света.





Гибко приспосабливаясь к характеру рыночных отношений, европейские государства уменьшили степень своего влияния на экономику в XIX веке, когда частный капитал уже накопил достаточно сил для саморазвития.



На самом деле европейские государство уменьшили степень своей внешней экспансии, свою активность, влияние на экономику и сразу же прекратилось развитие, резко обострились внутренние противоречия. Интеллектуальная Европа обратилась к идеям социализма, то есть реформам внутренного устройства. Бисмарк, Маркс, Наполеон, в целом интеллектуальное сообщество, - все выдвигали социалистические идеи, направленные на совершенствование общественного устройства.





В действительности же бури, которые трясли Европу добрых 100 лет — с 1848 до 1945 го- да, — которые назывались "социализм", "комму- низм", "фашизм", "нацизм" и действительно угрожали несколько раз вырвать с корнем дерево европейской цивилизации, — эти бури имели совсем иную природу.



Какую???



Конечно, я далек от того, чтобы приравнивать крупнейшего мыс- лителя и блестящего публициста Маркса к уголовнику Джугашвили или параноику-маньяку Шикльгруберу. Но общее в одном — в принадлежности к маргинально-интеллигентской среде, хотя и к совершен но разным ее уровням.



Интересно, а к какому слою прчислил Егор Гайдар своего дедушку Аркадия?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гайдар,_Аркадий_Петрович

Родился в семье учителей — Петра Исидоровича Голикова (1879—1927) и Натальи Аркадьевны Сальковой (1884—1924), дворянки.

То есть дедушка не маргинал, а вполне себе потомстенный дворянин?

Участник Гражданской войны. В 1918 году, в 14 лет был принят в коммунистическую партию (РКП(б)) в качестве кандидата. То есть стал членом одной команды с "уголовниками" ?



Быстрорастущие производственные возможно- сти, кажущиеся неисчерпаемыми, и на их фоне со- хранение бедности, рост социального неравенства, противопоставление четкой организации произ водства на фабрике видимому хаосу рыночных механизмов, оборачивающемуся безработицей, кризисами перепроизводства, — все это естественная питательная среда распространения радикальной антикапиталистической идеологии, связывающей все беды современного общества с частной собственностью и рынком, а надежды на светлое будущее — с их устранением, "обобществлением" производ- ства. Именно к этим кажущимся очевидными фактам апеллирует и наиболее развитая, законченная, интеллектуально привлекательная форма антика- питалистической идеологии — марксизм, дающий своим сторонникам целостную картину мира, нрав ственное мессианство светской религии и убеди- тельность рационализма.



Гайдар ставит собственный диагноз общественным противоречиям:

Это кризис не рыночных производственных отноше- ний, как думал Маркс, а их легитимности. Это ост- рое покушение на легитимность.Традиционное иерар- хизированное частнособственническое общество кажется обостренно несправедливым. Соответст-венно легитимной оказывается зависть, которая вдруг превращается в "благородное негодование", в итоге выливающееся в апологию равенства и, да- лее, в допущение возможности использовать "хи- рургические" решения в целях перераспределения богатства.



Таким образом, зависть по Гайдару привела к Великой Октбярьской революции, а ранее к Февральской. Из зависти, возможно, к своим родственникам его дедушка стал коммунистом....как и другие Ленин, Колонтай, Чичерин, Луначарской и многие многие другие.....



Далее Гайдар описывает, что "капитализм" достойно ответил марксизму и стал сильнее....а социализм?....он постарался угробить....



Вот так внук знаменитого дедушки плюнул в своё и нашей Великой страны прошлое.....И мы, получается, вместе с ним?...



Р.S.Мне кажется сомнительным, чтобы Гайдар лично подписался под всеми высказанными идеями книги. Такой плевок не только в деда, но и в отца, себя....вообще советских граждан, которые строили социалистическое общество....социализм, мне кажется запредельным цинизмом....запредельной подлостью, что невозможно совершить в здравом уме и памяти.... Появление такой книги в России я рассматриваю, как внешний происк...



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться