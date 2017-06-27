Кто лучше - "патриоты" или "либералы"? Для рабочего класса - оба хуже!"

Меня упрекают, что мне постоянно «грезится революционная ситуация». События двенадцатого июня опять показали - революционная ситуация мне не грезится, а события движутся именно в этом направлении.

Недовольство народа против грабежа и произвола правящей олигархии нарастает и уже переплескивает через край. Скоро придет момент, когда народное возмущение вырвется из берегов, выльется в революционную ситуацию.

Вопрос – кто этой революционной ситуацией воспользуется? Какой класс?

Российский пролетариат сегодня уже встал на путь революционной классовой борьбы. Он уже начал давать отпор буржуазии в той сфере, которая на сегодняшний день всего важнее – в сфере идеологии. Мы, пролетарская интеллигенция, в пух и прах разбиваем буржуазные мифы, разоблачаем клевету на социализм, выводим на чистую воду предателей рабочего класса – отступников от марксизма, оппортунистов, буржуазных прихвостней под личиной коммунистов, очищаем марксизм от их лжи.

Рабочий класс подновляет и оттачивает свое идеологическое оружие – учение научного коммунизма. Это значит, что он находится на пути к тому, чтобы вернуть себе свою боеспособность.

Но путь до конца не пройден. И возможно, что рабочему классу понадобится еще немало времени, чтобы его пройти.

***

Поэтому-то теперь назревающей революционной ситуацией готовится воспользоваться буржуазия.

Две ее группы, которые сейчас отодвинуты от государственной власти - «либералы» и «патриоты» – уже клацают зубами и потирают руки, предвкушая, как в эти руки им свалится власть. Как они, каждый по-своему, одни по-либеральному, а другие – по-патриотически – нагнут российский трудовой народ, а сами между собой устроят новую дележку его собственности.

С либералами все ясно. Это – представители той буржуазии, которая связана с западным капиталом и действует в его интересах. Или, проще – это агенты и холуи западного капитала. Они и теперь, занимая некоторые должности в высших эшелонах власти (Греф, Кудрин, Набиуллина), как могут, действуют в интересах западного капитала: зверскими процентами по кредитам душат российскую промышленность, вывозят за границу сотни миллиардов, обескровливая отечественную экономику, продают западным компаниям стратегические предприятия, отдают им за бесценок в долгосрочные концессии наши ресурсы.

Их цель – захватить власть в стране, чтобы уже полностью подчинить российскую экономику интересам западных монополий: окончательно задушить нашу крупную промышленность и передать все ресурсы под контроль Запада, а Россию закабалить экономически и политически, лишить суверенитета, раздробить на несколько бессильных, полностью зависимых от Запада протекторатов.

Свои подлые и зверские цели либералы прикрывают фразами о демократии, законности, европейских ценностях и правах человека.

Словом, ясно как день: нам нечего ждать хорошего от либералов. Это буржуйские прихвостни, прислужники западных монополий, ярые сторонники капитализма, наши убежденные классовые враги. Они хотят нашими руками убрать ныне действующий буржуазный режим, чтобы занять его место и продолжать грабеж российского трудового народа - но уже в интересах западных монополий.

***

С либералами понятно. А вот как обстоят дела с «патриотами»? Может быть, поддержать их в предстоящей свалке? Разве они не лучше либералов?

Ведь они во многом одобряют СССР, в отличие от либералов - ярых антисоветчиков, которые и до сих пор с пеной на устах оплевывают Советский Союз.

Более того – некоторые «патриоты», стоящие на левом фланге «патриотического лагеря» – открытым текстом говорят, что приватизация была грабежом и что необходимо отменить ее итоги, и даже выступают за национализацию!

Так, может, они – просоветские, эти патриоты? Может, они вернут народу то, что у него украла в Перестройку жадная грабительская мразь, которая сулила нам рыночный рай, а вместо этого загнала в самый ад? Может, они возродят социализм?

Нет! Все это – обман. Все это – игра на просоветских настроениях наших граждан, которые все сильнее отвращаются от капитализма и все сильнее тоскуют об СССР.

Никакого социализм так называемые «патриоты» нам давать не сбираются.

Достаточно только немного вникнуть в их слова, как сразу становится ясно – никаким социализмом тут и не пахнет. Это – нормальные представители буржуазии. Их главная цель – сохранить власть капитала и частную собственность, перераспределив ее в свою пользу.

Вот в этом видео http://forum-msk.org/material/news/13349724.html

патриоты, так сказать, держат совет: сидят и решают – как им обустроить Россию, когда они возьмут власть. Среди них выступает известный «патриот левого толка», Юрий Болдырев. Болдырев наговорил уже много слов про гибельность либерального курса, про грабительскую приватизацию, про необходимость отменить ее итоги и национализировать средства производства - так что некоторые даже сочли его чуть ли не коммунистом. И вот тут он излагает, как он видит эту самую отмену итогов приватизации и эту самую национализацию.

Что оказывается? Болдырев даже в мыслях не держит отменить частную собственность как принцип, как общественный институт. Все, чего он хочет – это национализировать сырьевую отрасль, и частично – военно-промышленный комплекс. Вот вам и вся громкая «патриотическая» «отмена приватизации», вот вам и вся «национализация».

И что нам даст такая национализация? Если принцип частной собственности сохраняется – то все, что сегодня национализировано, завтра может быть обратно приватизировано. И, по всей вероятности, так и будет сделано – отберут у «непатриотов», то есть, у чужих, и отдадут «патриотам», то есть - своим. Короче – произойдет примитивный передел собственности.

Заметьте, что говорит Стрелков после слов Болдырева о необходимости национализировать сырьевую отрасль: ну да, национализировать – а потом патриоты промеж себя решат, что с нею делать! (На шестой минуте).

Да даже, если и не приватизируют, если это и останется «государственной собственностью». Мы знаем, чего стоит государственная собственность при капитализме. Если государство – буржуазное, то и так называемая «государственная собственность» является собственностью буржуазии. И буржуазия будет использовать ее по своему усмотрению и в своих интересах.

Возьмем крупнейшие так называемые «государственные» монополии, например, «Роснефть», «Газпром» и РЖД. Какая нам польза от того, что они «государственные»? Правящий клан монополистов использует их так, как ему угодно. Он устроил из «государственной собственности» шикарную дойную корову для своих приближенных. Он назначает их на высшие должности в этих «государственных» компаниях и таким простым способом дает им возможность для неслыханного обогащения. Ибо теперь, при власти капитала, высшие чиновники «государственных» монополии мало чем отличаются от собственников-капиталистов. Формально они этими предприятиями не владеют – но они имеют полную возможность распоряжаться доходами предприятий. Они могут сами, по собственному усмотрению, определять размер Фонда заработной платы, и сами себе назначают зарплату. Фактически они имеют право бесконтрольно перераспределять доходы предприятий в этот самый «Фонд заработной платы» - и потом брать из этого фонда столько, сколько душа пожелает.

Отсюда и все эти немыслимые, астрономические зарплаты и премии высших чиновников «государственных» монополий, которые ошарашивают и возмущают все общество.

Конечно, какая-то часть доходов от этих предприятий идет в бюджет. Но ведь у нас и бюджет-то – кормушка для тех, кто обслуживает буржуазию, для буржуазных чиновников. На их зарплаты и уходит львиная часть бюджета.

Словом – трудовому народу нет никакой пользы от того, что теперь, при власти капиталистов и при сохранении самого принципа частной собственности – отдельные предприятия считаются «государственной собственностью».

***

Поэтому российским трудящимся не следует ждать никаких серьезных изменений к лучшему от предлагаемой «патриотами» частичной национализации, при том, что частная собственность сохранится как общественный институт, как принцип общественных взаимоотношений.

Раз останется частная собственность – значит, останется и буржуазия. И государственная власть в стране, естественно, будет у нее в руках.

Правда, при НЭПе частная собственность тоже сохранялась. Но она сохранялась именно временно, именно с тем, чтобы она поэтапно превращалась в общенародную, вплоть до полного ее перехода во владение рабочего государства. Советская власть не была в состоянии сразу национализировать все средства производства – нужен был переходный период для трансформации капиталистической экономики в социалистическую. Поэтому временно некоторые средства производства оставались в руках частных собственников. Но при этом Советская власть зорко следила за тем, чтобы частные собственник не взяли слишком большую силу, чтобы «капитализм не сорвался с цепи», по выражению Сталина. А те средства, которые Советская власть в виде налогов получала от временно допускаемых частных предприятий – она направляла на подъем экономики, на просвещение рабочего класса, на создание собственных пролетарских интеллигентских кадров взамен ненадежной, а иногда и попросту враждебной буржуазной интеллигенции. Словом, власть рабочего класса даже НЭП, эту временную уступку капитализму – использовала для того, чтобы с капитализмом скорее покончить.

Однако, как мы видим, никто из «патриотов» даже и не заикнулся о том, что власть должна принадлежать рабочему классу. Как видим, собравшиеся в студии «патриоты» даже не затрагивают этот важнейший вопрос – какой класс будет у власти. Они много и очень много говорят о том, что к власти должны прийти «государственники», «люди, преданные народу», «люди, радеющие за страну».

Но это все - ни о чем, это – пустышка для дурачков.

Мы знаем, что власть всегда принадлежит тому или другому классу.

Так ответьте внятно и четко, господа «патриоты» – какой класс будут представлять ваши «государственники»? Буржуазию – или пролетариат? Об этом вы избегаете говорить. Вы намеренно не затрагиваете этот вопрос – вместо этого вы говорите, что к власти должны прийти люди, которые будут «за народ».

Но при капитализме народ, как вам прекрасно известно, не однороден, он состоит из двух противоположных классов. За какой же «народ» будут ваши «государственники»? За тот народ, который ограблен, за миллионы пролетариев, лишенных собственности на средства производства и вынужденных продавать себя в наемное рабство тем, кто захватил в свои руки все богатства страны? Или они будут за тот «народ», который привык процветать на чужом горбу, за паразитическое меньшинство, живущее трудом наемных рабов – за частных собственников-капиталистов?

Эту тему вы предпочитаете обходить стороной, чтобы скрыть главное – по вашему плану власть по-прежнему должна остаться в руках буржуазии.

А это значит, что буржуазия будет использовать «государственную» собственность по своему усмотрению и в своих интересах – для своего обогащения.

Так что немного стоит ваша хваленая «национализация», господа «патриоты»!

***

Однако самое главное – что при сохранении частной собственности ничего не изменится и в общественных взаимоотношениях, в нравственном облике нашего общества. Ведь именно экономика определяет весь жизненный уклад общества. На каких принципах основана экономика – на тех же принципах строится и вся общественная жизнь. Если частная собственность не будет отменена полностью, отменена именно как общественный институт - значит экономика, как и до сих пор, будет основана на конкуренции, на погоне за прибылью любой ценой. Значит, эти же принципы будут определять и всю жизнь нашего общества. Сохранится тот уклад, при котором люди живут по закону джунглей, занимаются взаимным пожиранием: либо ты хищник, либо – добыча, либо ты наживаешься на другом, либо другой наживается на тебе. Значит, останутся в человеческих взаимоотношениях все прежние мерзости - рвачество, корысть, цинизм, стремление использовать другого человека, взгляд на него, как на источник для наживы. Останутся недоверие, подозрительность, отчуждение людей друг от друга. И, как следствие – настроения упадка, безысходности, отчаяния, и все связанные с этим социальные язвы – пьянство, наркомания, самоубийства.

Словом, все гнойники, которые теперь отравляют наше общество, сохранятся - и будут сочиться и смердеть. Только наши патриоты постараются смрадную изнанку прикрыть разукрашенной оберткой - «православием», «традиционными ценностями» и «патриотизмом». А говоря попросту – навяжут нам крайнюю клерикализацию, архаизацию и шовинизм.

Те «патриоты», которые стоят на правом фланге, такие, как Стрелков - это самые реакционные, милитаристские, шовинистические круги российского капитала. Они стремятся дорваться до власти, чтобы осуществить свои имперские амбиции, потягаться с Западом за мировое господство. Чтобы воплотить свои ультраконсервативные мечты о «духовности», «традиционных ценностях» и «возвращении к истокам». То есть, попытаться вернуть нас в шестнадцатый век.

Они уже теперь вовсю мечтают о монархии. Даже поговаривают о сословном обществе, о «возрождении дворянства». Такими красивыми словами прикрывается тот порядок, при котором один процент населения по праву рождения считается высшим, «благородным» сословием, а все остальные – девяносто девять процентов – относятся к низшему, «неблагородному» сословию, к «черни» – по сути, являются людьми второго сорта.

Правые патриоты люто ненавидят Октябрьскую революцию и власть Советов – то есть, они такие же убежденные враги власти рабочего класса, как и либералы.

Вдобавок они млеют от белогвардейщины, поднимают на щит «героев белого движения». То есть - контрреволюционеров, палачей рабочего класса, которые после победы революции судорожно пытались вернуть прежние порядки, снова сесть на шею трудящимся и жить за их счет – и ради этой цели готовы были проливать реки рабочей крови.

А клерикалами наши «патриоты» являются еще более отъявленными, чем даже нынешний режим.

Словом, если эти мракобесы дорвутся до власти – они как пить дать установят православно-белогвардейски-монархический фашизм.

Жесточайшую диктатуру капитала над трудящимися они прикроют архаичными общественными формами.

Сварганят на скорую руку какую-нибудь фарсовую монархию. Сами себя наградят дворянскими титулами, нарисуют себе гербы, оборудуют для себя «дворянские собрания», создадут для своих отпрысков «юношеские дворянские корпуса» и «институты благородных девиц».

Начнется повальное воспевание белогвардейщины всеми средствами – через СМИ, книги, эстраду, вузы и школы.

Ну, и разумеется – будет такая ярая клерикализация, что теперешнее положение покажется просто цветочками. Попы станут полными хозяевами в СМИ, в культуре, науке и образовании. Они будут решать – какие публикации, передачи, спектакли, выставки, концерты, фильмы можно пропускать, а какие могут «расшатать традиционные ценности». Какие научные выводы можно разрешить ученым, а какие – ни под каким видом, ибо они «противоречат духовности», то есть, идут в разрез с религией. Чему учить детей, чтобы воспитать из них «православных патриотов», а что способно «нарушить их духовную гармонию» – то есть, научит их думать и критически относиться к «православно-патриотическим ценностям».

Самое же главное – патриоты, имперская буржуазия, спят и во сне видят потягаться с Западом за мировое господство, переделить имперский пирог, отхватить себе кусок побольше.

Под лозунгом «защиты национальных интересов» - нас, трудовой народ России, втянут в империалистическую войну и заставят тысячами умирать ради имперских амбиции российского олигархата.

Ну, а что будет с теми, кто посмеет восстать против «традиций», «духовности» и «патриотизма»? Кто не согласен своей нищетой оплачивать роскошную жизнь фарсовых «монархов» и «дворян», не желает валиться в ноги попам и не в восторге от перспективы умирать за толстые карманы олигархов?

С ними разговор будет короткий – как в гитлеровской Германии. Или как у тех же белогвардейских генералов (которые по сути были предтечами фашистов). Всем инакомыслящим, всем, кто сопротивляется фашистским порядкам – скорая и безжалостная расправа. Современный пример – Украина.

***

Словом, выбирать между «либералами» и «патриотами» - нам, трудящимся, не с руки. Для нас они – «оба хуже».

И те, и другие хотят, чтобы мы своей кровью скинули нынешний олигархический режим и на его место посадили других олигархов – либо «патриотических», то есть имперских, либо «либеральных», то есть прозападных. И те, и другие усядутся нам на шею, и так же будут грабить, как и прежние. Только патриоты при этом будут вопить про Святую Русь, патриотизм и православие. А либералы будут нас грабить под песни про европейские ценности и демократию.

Но для нас хрен редьки не слаще. Мы не желаем работать на капиталиста, который увешал себя крестами, целуется с попами и вопит про патриотизм. Мы также не желаем работать на капиталиста, который чистит ботинки американцам и болтает про европейские ценности.

Нам нужна власть рабочего класса и отмена частной собственности как института, как общественного принципа, уничтожение гнета и эксплуатации.

***

Поэтому в предстоящей свалке мы не должны поддерживать ни одну из соперничающих буржуазных групп. Ни либералов, ни патриотов, ни нынешний «путинский режим», который уже показал себя во всей красе. Мы должны использовать склоку буржуазии, чтобы укрепиться самим. А это мы можем сделать, усилив коммунистическую пропаганду среди рабочего класса и трудящихся, энергично разоблачая перед ними все конкурирующие буржуазные группировки. А тем самым - подводить трудящихся к осознанию, что для них есть только один путь - брать власть самим, в свои собственные руки.