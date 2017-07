Откуда у Никиты Михалкова деньги на предвыборную кампанию? выборы михалков Знаменитый режиссер Никита Михалков представил публике свой очередной киношедевр. На этот раз, правда, речь идет не о художественном фильме, но о документальном. И не просто документальном, но политическом расследовании. По крайней мере, именно так позиционирует сие произведение его автор.

На поверку же оказывается, что творение режиссера представляет из себя не более чем дурно сляпанный пропагандистский ролик. При этом бюджет фильма, по нашей информации, составил чуть менее 400 тысяч долларов. Это 23,4 млн рублей! Откуда у Никиты Михалкова такие деньги? Вопрос риторический. Это наши с вами деньги. Деньги российских налогоплательщиков.

Напомним, что в прошлом году Минкульт выступил с инициативой оказать одноразовую безвозмездную финансовую помощь отечественному кинематографу. Средства немалые: в 2016 году Фонду кино было выделено 3 млрд рублей из бюджета. А теперь внимание. В попечительский совет Фонда входит уже упомянутый Никита Михалков. А в экспертный совет – гендиректор студии его же студии «Тритэ». Думается, что объяснять, куда ушла большая часть бюджетных средств на поддержку российского кинематографа, никому не надо.

Впрочем, в идеале, господдержка отечественного кино дело-то очень даже неплохое. Да и тот факт, что средства получает вроде известная студия, которая занята действительным производством фильмов, тоже, казалось бы, неплохо.

Но тот факт, что десятки миллионов бюджетых средств расходуются на документальные фильмы сомнительного содержания, вызывает вопросы. Горе-пропагандисты Названия у нового произведения именитого режиссера пока нет. В интернете фильм демонстрируется под названием «Лоботомия», однако в титрах мелькает и еще одно, по-видимому, рабочее название – «Закрытая Россия».

Те, кто внимательно следит за творчеством Никиты Михалкова, возможно заметили, что все его последние картины – это притчи. Кинокритики даже пеняли режиссеру на то, что дескать, слишком уж иносказательный у него язык. В этом смысле «Лоботомия» - это торжество реализма и прямолинейности. После просмотра данного фильма даже у самых взыскательных зрителей не останется никаких вопросов. Все изложено предельно ясно.

Основное повествование строится вокруг деятельности либерально-оппозиционной тусовки, а конкретно двух ее, пожалуй, самых ярких персонажей: Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Третьим главным героем фильма является известный американский лоббист Джордж Сорос. Его авторы обвиняют в том, что еще с конца 80-х годов он ведет в России сомнительную политическую деятельность.

В общем, все как всегда. Злые либералы продались западным богатеям, которые мечтают устроить в России оранжевую революцию. Спасибо, что хотя бы не стали раскручивать тему о всемирном еврейском заговоре и тайном мировом правительстве.

С доказательной базой в фильме просто беда. Повествование представляет собой нарезку интервью Джорджа Сороса разных лет. Выдернутые из контекста фразы прерываются нарезками опять же различных интервью и публичных высказываний Михаила Ходорковского и Алексея Навального. Даже самый лояльный зритель с легкостью обнаружит подлог и грубый монтаж. Учитывая одиозность персонажей, невольно возникает вопрос, неужели нельзя было более ответственно подойти к выбору цитат. Благо тема о зарубежном финансировании российских либералов давно уже всем навязла в зубах.

Разобравшись с либералами, авторы приступают ко второй (по-видимому главной) части повествования. А именно – рассказу о том, как эти самые либералы день и ночь только и делают, что пакостят именитому режиссеру Никите Михалкову. Только уже покрывшейся пылью истории с критикой Михалковым Ельцин-центра в фильме уделено никак не меньше 10 минут.

Причем, ничего нового мы опять же не узнаем. Ельцин-центр – проект Запада, призванный вдолбить в головы россиянам «правильную» историю 90-х годов прошлого века.

«В представлении Михалкова Россия – это осажденная крепость, которой постоянно грозит нападение. Это идея, которую в последние годы открыто поддерживает и культивирует путинский режим. Его нападки – это на самом деле только часть масштабной кампании российской власти», - отмечается в публикации «Экзорцист России», вышедшей в The New York Times. Еще один западный журналист в своей публикации на сайте Eureperter.co открыто заявляет о том, что все обвинения в фильме Михалкова по факту сводятся к тому, что «Ельцин-центр – это инструмент для распространения влияния Запада на Россию».

https://newizv.ru/news/politics/29-06-2017/dubler-dlya-russkogo-tsarya-mihalkov-nachinaet-predvybornuyu-kampaniyu Лоботомия за 390 тысяч долларов И все бы ничего, если бы подобные, с позволения сказать, произведения режиссер снимал бы на собственные средства. Ну, в самом деле, мало ли кто чем развлекается. Однако «Лоботомия», похоже, была снята за те самые безвозвратные субсидии, полученные из Минкульта.

Эксперты, не понаслышке знакомые с производством подобных фильмов-«расследований», уже те оценили приблизительный бюджет фильма.

Итак, держитесь крепче за кресла. В фильме использовано множество архивных записей, интервью разных лет, репортажной съемки и т.п. Нужно подобрать, отсмотреть, скомпоновать материал. Затем – смотировать, наложить звук, а также выполнить цветокоррекцию.

Вот примерные расчеты наших экспертов за каждый этап работы над фильмом.

Отбор материала - 800 чел./час./100$ - 80 000$

Монтаж - 500 чел./час./500$ = 250 000$

Звук 100 чел.час/250$ = 25 000$

Цветокоррекция 80 чел./час./450$ = 36 000$

Не трудитесь вычислять. Общий бюджет картины составил 391 тысячу долларов! В рублях, это 23 млн 460 тысяч рублей.

Но и это еще не все. Судя по всему, съемкой этого фильма Никита Михалков занялся не по собственной инициативе. Некоторые эксперты и политологи полагают, что на фильм Михалкову поступил заказ. Вот, что пишет оппозиционер Илья Яшин в своей статье для The Huffington Post: «Такие ставленники и марионетки как тот же Никита Михалков используются для того, чтобы культивировать разногласия, разделять союзников, транслировать пропаганду».

https://newizv.ru/news/politics/29-06-2017/dubler-dlya-russkogo-tsarya-mihalkov-nachinaet-predvybornuyu-kampaniyu Деньги прячут в австралийской «прачечной» О том, что фильм, похоже, был заказной, свидетельствует и тот факт, что бюджет, выделенный на исполнение заказа, еще и по традиции распилили.

По нашей информации, монтаж фильма делался в Австралии. Казалось бы, зачем ехать на другой конец света, чтобы смонтировать, по сути, пустяковый получасвой ролик. Нам удалось узнать, кто выступал подрядчиком.

Кино для Михалкова делала некая свежезарегистрированная, никому не известная компания, не выполнившая ни одного проекта в кинематографе. Одним словом, обычная «прачечная».

Есть все основания полагать, что в ближайшее время великий режиссер представит публике еще не одно подобное творение.

В СМИ сейчас активно муссируются слухи о том, что Никита Михалков этим фильмом начал свое участие в президентской кампании-2018. «Тактически это очень здравая мысль – задействовать Михалкова для оживления интереса к выборам, исход которых всем заранее ясен. Но принципиально важно увидеть, как именно Никита Сергеевич выйдет на гонку: вместо Путина или вместе с ним. Это будут две разные истории. Если вместо, значит, кремлевская администрация решилась на финт ушами. А если вместе – значит Михалков пойдет дежурным мальчиком для битья, симулирующим демократические процессы в России. За это ему, вероятно, откатят деньгами (он всегда брал деньгами), и тогда все понятно», - прокомментировал писатель-сатирик Виктор Шендерович.

Судя по «Лоботомии», первые откатные транши уже начали поступать. А, учитывая, что официальный старт президентской гонки будет дан только в декабре этого года, можно не сомневаться: Никита Михалков еще не раз продемонстрирует публике свой талант великого режиссера.



