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Московский листок

Так, говорите, народ в коммунизме разочаровался? Тогда послушайте народ!

Опубликовано 09.07.2017 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 1

революция советы красные
Так, говорите, народ в коммунизме разочаровался? Тогда послушайте народ!

Буржуазные холуи с пеной на губах чернят коммунизм, брызжут слюной, мажут грязью самый великий прорыв человечества.

И снова, и снова они со злорадством нам твердят - что «коммунизм ушел в прошлое». Что его уже не вернуть, потому что «наш народ разочаровался в коммунизме».

Эту мысль они усердно вколачивают в сознание, чтобы нас деморализовать, лишить воли и мужества. Чтобы заставить нас опустить руки, отказаться от борьбы.

Ну что же, пусть тогда об этом скажет сам народ.

В комментариях под революционным фильмом «Даурия» я прочитала удивительные высказывания граждан. Это пишут не идеологи, не политики. Простые люди высказывают то, что у них на душе. Прочитайте эти высказывания. И вы поймете – лгут буржуазные идеологи, когда говорят, что наш народ отверг коммунистическую идею. Наш народ – в большинстве своем – неимущие пролетарии, честные трудящиеся люди. Они не могут отвергнуть коммунистическую идею – потому что это ИХ ИДЕЯ. И они это понимают. Поэтому коммунизм бессмертен. И никаким буржуйским прихвостням ничего с этим не поделать.

Итак, вот что пишут граждане в комментариях:

Прокоп Петров2 года назад

Я по жизни за красных. Много они дали нашему народу.

Наталия Сазонова3 недели назад

У меня предки из "бывших", очень богатых, все потеряли во время Революции, но я за красных. Один мой дед, белогвардейский офицер, мог сбежать за границу, но остался на Родине и всю жизнь наблюдал за Советами, а в конце сказал, что построенное государство действительно государство для простого народа. Первый в мире 8-часовой рабочий день, бесплатное образование, жилье, медицина, ОТК и т. д. - хорошее все же перевешивает плохое, а плохого у каждого государства навалом.

Mardiker Mardiker2 недели назад

Как можно быть за красных или быть не за них - мы одни из них, мы все - красные. Кто такие красные? Это рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция.

***

Вот и все. Честно говоря, к этим высказываниям мне уже нечего прибавить – и так все ясно.



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Всего комментариев к статье: 1
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Автору.
Лис написал 09.07.2017 01:12
Замечательная статья.Связать построение тотального социального Государства с построением Коммунизма-это заслуга прежде всего Ленина и Сталина.Скажу даже очень "крамольную" мысль.Великая Октябрьская Социалистическая Революция 1917 года-это самая настоящая Буржуазная Национал-Социалистическая революция в России.Так как буржуазии тогда было как кот наплакал то ее роль пришлось исполнять "диктатуре" пролетариата.Написать "Государство и революция",взять сознательно лозунг меньшевиков "Вся власть Советам",отразить внешнюю агрессию,заключить Брестский мир,сознательно отказываясь от Мировой революции и начать строить Госкап в отдельно взятой стране.Что здесь сказать? Ленин-гений!А гениев нельзя игнорировать-их можно либо любить либо ненавидеть. Я отношусь к первым.И то что все руководство Красной Армии было из бывших дворян тоже не случайно.В общем,если у народа существует огромный потенциальный запрос на Социальное Государство то я сосем не против если это назвать запросом на Коммунизм.С уважением "Лис".
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