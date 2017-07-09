Так, говорите, народ в коммунизме разочаровался? Тогда послушайте народ!

Буржуазные холуи с пеной на губах чернят коммунизм, брызжут слюной, мажут грязью самый великий прорыв человечества.

И снова, и снова они со злорадством нам твердят - что «коммунизм ушел в прошлое». Что его уже не вернуть, потому что «наш народ разочаровался в коммунизме».

Эту мысль они усердно вколачивают в сознание, чтобы нас деморализовать, лишить воли и мужества. Чтобы заставить нас опустить руки, отказаться от борьбы.

Ну что же, пусть тогда об этом скажет сам народ.

В комментариях под революционным фильмом «Даурия» я прочитала удивительные высказывания граждан. Это пишут не идеологи, не политики. Простые люди высказывают то, что у них на душе. Прочитайте эти высказывания. И вы поймете – лгут буржуазные идеологи, когда говорят, что наш народ отверг коммунистическую идею. Наш народ – в большинстве своем – неимущие пролетарии, честные трудящиеся люди. Они не могут отвергнуть коммунистическую идею – потому что это ИХ ИДЕЯ. И они это понимают. Поэтому коммунизм бессмертен. И никаким буржуйским прихвостням ничего с этим не поделать.

Итак, вот что пишут граждане в комментариях:

Прокоп Петров2 года назад

Я по жизни за красных. Много они дали нашему народу.

Наталия Сазонова3 недели назад

У меня предки из "бывших", очень богатых, все потеряли во время Революции, но я за красных. Один мой дед, белогвардейский офицер, мог сбежать за границу, но остался на Родине и всю жизнь наблюдал за Советами, а в конце сказал, что построенное государство действительно государство для простого народа. Первый в мире 8-часовой рабочий день, бесплатное образование, жилье, медицина, ОТК и т. д. - хорошее все же перевешивает плохое, а плохого у каждого государства навалом.

Mardiker Mardiker2 недели назад

Как можно быть за красных или быть не за них - мы одни из них, мы все - красные. Кто такие красные? Это рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция.

***

Вот и все. Честно говоря, к этим высказываниям мне уже нечего прибавить – и так все ясно.