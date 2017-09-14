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Московский листок

Как Учитель породил Поклонскую

Опубликовано 14.09.2017 автором в разделе комментариев 62

царь поклонская учитель
Как Учитель породил Поклонскую

Из новостей: крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В компании пояснили, что это вынужденная мера. Кинотеатры беспокоятся за безопасность зрителей.

Ну что ж, вполне логично. Уж коли г-жа Поклонская взяла на себя роль российского аятоллы Хомейни (который, напомню, вынес смертный приговор автору романа "Сатанинские стихи" писателю Салману Рушди), то вполне естественно, что киносети теперь трусят показывать этот фильм. Как книжные магазины во всех частях света трусили и трусят продавать "Сатанинские стихи".

Но хотелось бы сказать про другое. Что противостояние Поклонской и Учителя есть типичнейшая иллюстрация того, что "реставрация подобна Сатурну — пожирает своих детей". Потому что именно деятели типа Учителя затеяли первую, сентиментальную волну реабилитации царя Николая, царских сородичей и всей РКМП. Они показывали, что все эти коронованные и титулованные особы, мол, "такие, как и мы". Я помню ещё первое, в 1990 году, интервью покойного ныне "Престолохранителя Его Императорского Высочества Великого Князя Государя Владимира Кирилловича Романова" советскому (!) журналу "Огонёк". Журналист "Огонька" явно долго ломал голову, как бы изящно впарить советскому читателю совершенно реакционное феодальное понятие "Императорский Дом Романовых", и наконец додумался. И написал примерно так: на свете есть много миллионов русских домов, и есть один из них — дом Романовых... Но в том-то и дело, что "дом Романовых" — это совсем не то же, что обычная семья, обычный "дом". В "дом Романовых" не входят многие царские потомки, законно носящие эту фамилию, потому что они вступили в "неравнородные браки". Видано ли такое в обычной семье?

В общем, первая волна Реставрации, когда нам доказывали, какие хорошие, добрые и человечные были члены царской фамилии, как они были похожи на всех нас, прошла успешно. И верховодили ей именно такие Учителя, имя же им легион. Ну, а теперь логичным образом настала вторая, более глубокая волна Реставрации, когда Поклонские с помощью запугивания и террора (хотя пока ещё и бескровного — в виде поджогов автомобилей, наездов "шахид-мобилями" на кинотеатры и пр.) будут вбивать нам всем в головы, что Царь — вовсе "не такой, как мы", он имеет практически божественную природу и всё человеческое ему чуждо. И его надо не "понимать", как человека (чему нас учили Учителя), а поклоняться, как идолу.

Мне нисколько не жаль г-на Учителя, даже если его постигнет судьба Салмана Рушди и ему придётся перейти на нелегальное положение, скрываясь от неистовых последователей прокуроро-депутатши Няш-мяш. Как говорится, за что боролся — на то и напоролся. Но очень жаль всё общество, в котором одна генерация свихнувшихся монархопоклонников, имени г-на Учителя, сменяется пожирающей её другой, имени г-жи Поклонской...



Рейтинг:   4.57,  Голосов: 42
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Всего комментариев к статье: 62
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Майсурян врет
Педагог47 написал 15.09.2017 16:09
Майсурян: "И верховодили ей именно такие Учителя, имя же им легион."
.
Насколько я помню, Учителя расстреляли семью царя. Имя им действительно легион. От одного из них даже станция метро Войковская осталась.
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Re:
Вламывающий написал 15.09.2017 15:53
врагов русского православного народа надо ставить к стенке.
как увидите коммуниста пните собаку.
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идиотизм Думы
Надо закон принимать написал 15.09.2017 12:19
Эту проблему давно решили. Она есть во всем мире. В США на такие фильмы вешают специальную букву, и после этого его можно смотреть только в специальных кинотеатрах и в помойных районах или у себя дома. Буквы вешает худсовет. Поклонская должна закон отаких фильмах ппредлагать, а не хуэсоветом работать.
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(без названия)
Ахилл написал 15.09.2017 00:11
"Православных" мракобесов надо жестоко проучить и отвадить навсегда! Клин клином вышибают!
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Re:
!!!!-TOQ!TODA!!!&&& написал 14.09.2017 22:57
"Schlosser написал 14.09.2017 22:14
Неужто ж няша с учителем не смогут организовать гражданскую войну во имя памяти Коли-второго? "
- Таки с помощью всяких при-здков из бесноватых гав-ноликов и безумных вчонкиных - то таки вполне! Устроили же они путч, когда приводили к власти Алкаша Мордатого? Было дело! То таки да! А с тех пор тупые населюки страны еще сильнее поглупели, а уж бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины - таки катастрофически! Они там в своих творчильниках на сцене за лярд йухами таки размахивают! То таки да! И кто мне после этого таки скажет, что они таки - не е-нутые? То таки да-аа?
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(без названия)
Schlosser написал 14.09.2017 22:14
Неужто ж няша с учителем не смогут организовать гражданскую войну во имя памяти Коли-второго?
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(без названия)
стоик921 написал 14.09.2017 21:20
Сионисты перепугались ?
Дали глоток воздуха русским и почувствовали опасность для своего колониального режима?
Обслуга типа Родниной, Говорухина и других Мединских поднимут вой о новом Холокосте ?
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(без названия)
скоро будет правильное кино! написал 14.09.2017 21:17
Опять-таки... какой-то попик из гундяевского наркопритона сказал, что про Колю Кровавого, которого скоропостижно возлюбили ведомые умственно неполноценной террористкой Поклонской православненькие путлерстанцы, скоро снимут правильный фильм, в котором роль Коли будет играть Виталик Милонов. То, что Виталик - пeдик, никодимовцев не смущает. На роль Матильды вроде пробуется вышедшая из запоя Маня Захарова.
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Re:
тролькин написал 14.09.2017 20:58
почему не снимут фильм про Ильича и Инессу Арман?
Как подыхающий от сифилиса выкрекщенный еврей Бланк насилует в попу дочь свиньи и собаки
Отличный фильм.
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(без названия)
насильниккрасныхсвиней. написал 14.09.2017 20:56
Если против русских, так обязательно нерусский Майсуняр или фашист какой то.
Враги русского народа
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(без названия)
гастарбайтерам скотного двора написал 14.09.2017 20:27
Опять поганою гурьбой хохлы на форуме беснуют:
Их сало зъили москали, жиды горилкой их торгуют.
Не плачь, майданный дуремар! Еще не вмерла окраИна!
Но скоро сгинет и она, коль жить ты будешь як скотина
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(без названия)
непонятно мне написал 14.09.2017 20:26
почему не снимут фильм про Ильича и Инессу Арман?
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(без названия)
о ужосс! написал 14.09.2017 20:25
Говорят по россии едут поезда дружбы из москвы с православными радикалами! Будут жечь тех кто не помнит "отче наш". Люди видели автобусы с правосеками (православный сектор) , которые едут убивать атеистов. Вот те крест! Стоят автобусы рядом с супермаркетами - ловят тех кто не знает "отче наш" и направляют служить в Росгвардию! Соседи видели!
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Re:
ох уист написал 14.09.2017 19:12
У Афанасьева есть русская сказка. Сидит мордастая купчиха у окна и лузгает семечки.Мимо проходит странник с посохом. Куда идешь божий человек? В Сарыньхуинскую пустошь, на богомолье.Возьми от меня яичко.Помолись там за меня. Спасибо барыня. Уше..л странник. Посылает мальчишку купчиха вдогонку. Верни. Пришел странник назад. Я дала тебе яичко? Да, спасибо барыня. Три раза возвращала купчиха странника. Я дала тебе яичко? Ху..нул в нее яичком странник со словами "Иди ты на х..й" Это-то и заслужила Россия от освободившихся народов.Впереди уход других.
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Re: попЫ чмо
Правдолюбченко написал 14.09.2017 19:02
воистину аминь! "Христианское государство" - каклька же с ИГ!
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Re:
написал 14.09.2017 18:36
Маразм в нас. Мы не хотим понимать, что ВЛАСТНАЯ ЭЛИТА нашей страны признанна в МИРЕ - ЧМОШНОЙ. За оставленные ТАМ деньги, ОНА попытается ВЗВИНТИТЬ весь МИР, подставив косоглазого Ыны.. А нам-то ЭТО надо?
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(без названия)
veritas написал 14.09.2017 18:25
Режиссер и по совместительству ***** и жид- таков сегодня герой пейсатого либерального сброда.
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(без названия)
Третий написал 14.09.2017 18:18
Маразм крепчает. Судя по реакции сторонников Поклонской, большая часть населения всерьез считает Николая II лучшим представителем царской династии. Куда смотрит РПЦ, можно ли сравнивать Николая II, с настоящими святыми: КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ, АЛЕКСАНДРОМ НЕВСКИМ.
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Если бы Матильда...
Алексей Учитель написал 14.09.2017 18:18
Если бы Матильда не переспала с Николаем Вторым, с ним бы уже переспали солдаты НАТО!
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Тунеядцы
Сын Пескова написал 14.09.2017 17:26
Вы все тупые бездельники,алкаши,шлак,биомусор,жрете срете,трахаетесь и рожаете! Вас надо кастрировать и делать вашим самкам аборты и кормить собак! Я и мой папа золотой миллиард!
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