Как Учитель породил Поклонскую

Из новостей: крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». В компании пояснили, что это вынужденная мера. Кинотеатры беспокоятся за безопасность зрителей.

Ну что ж, вполне логично. Уж коли г-жа Поклонская взяла на себя роль российского аятоллы Хомейни (который, напомню, вынес смертный приговор автору романа "Сатанинские стихи" писателю Салману Рушди), то вполне естественно, что киносети теперь трусят показывать этот фильм. Как книжные магазины во всех частях света трусили и трусят продавать "Сатанинские стихи".

Но хотелось бы сказать про другое. Что противостояние Поклонской и Учителя есть типичнейшая иллюстрация того, что "реставрация подобна Сатурну — пожирает своих детей". Потому что именно деятели типа Учителя затеяли первую, сентиментальную волну реабилитации царя Николая, царских сородичей и всей РКМП. Они показывали, что все эти коронованные и титулованные особы, мол, "такие, как и мы". Я помню ещё первое, в 1990 году, интервью покойного ныне "Престолохранителя Его Императорского Высочества Великого Князя Государя Владимира Кирилловича Романова" советскому (!) журналу "Огонёк". Журналист "Огонька" явно долго ломал голову, как бы изящно впарить советскому читателю совершенно реакционное феодальное понятие "Императорский Дом Романовых", и наконец додумался. И написал примерно так: на свете есть много миллионов русских домов, и есть один из них — дом Романовых... Но в том-то и дело, что "дом Романовых" — это совсем не то же, что обычная семья, обычный "дом". В "дом Романовых" не входят многие царские потомки, законно носящие эту фамилию, потому что они вступили в "неравнородные браки". Видано ли такое в обычной семье?

В общем, первая волна Реставрации, когда нам доказывали, какие хорошие, добрые и человечные были члены царской фамилии, как они были похожи на всех нас, прошла успешно. И верховодили ей именно такие Учителя, имя же им легион. Ну, а теперь логичным образом настала вторая, более глубокая волна Реставрации, когда Поклонские с помощью запугивания и террора (хотя пока ещё и бескровного — в виде поджогов автомобилей, наездов "шахид-мобилями" на кинотеатры и пр.) будут вбивать нам всем в головы, что Царь — вовсе "не такой, как мы", он имеет практически божественную природу и всё человеческое ему чуждо. И его надо не "понимать", как человека (чему нас учили Учителя), а поклоняться, как идолу.

Мне нисколько не жаль г-на Учителя, даже если его постигнет судьба Салмана Рушди и ему придётся перейти на нелегальное положение, скрываясь от неистовых последователей прокуроро-депутатши Няш-мяш. Как говорится, за что боролся — на то и напоролся. Но очень жаль всё общество, в котором одна генерация свихнувшихся монархопоклонников, имени г-на Учителя, сменяется пожирающей её другой, имени г-жи Поклонской...