Путину очень нравятся огненные страсти вокруг «Матильды»?

Кремлевский пресс-секретарь Д.Песков в очередной раз объявил «неприемлемыми» террористические акции со стороны отечественного «православнутого ИГИЛ» и угрозы создателям фильма «Матильда».
При этом он считает, что никаких особых указаний правоохранительным органам Кремль давать не должен. Они и так знают, что им делать.
Выходит, не шибко знают, если, по словам адвоката К.Добрынина, угрозы начались еще в феврале и уже исполняются. Дело дошло до поджогов его автомашины, студии режиссера картины А.Учителя, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге.
Однако никто из главарей всех этих «сороков» и «христианских русей» даже не допрошен, хотя они совсем не прячутся, направо и налево раздают интервью о своей готовности продолжать акции устрашения.
Потрясающе! 16 мая прошлого года 21-летняя прихожанка в Белгороде прикурила в церкви от купленной свечи и выставила фотку в своем блоге «ВКонтакте». Спустя 8 месяцев к ней домой нагрянули сыщики с обыском. Возбудили дело по статье об «оскорблении чувств верующих».
Наши попытки узнать у главы Следкома А. Бастрыкина, в чем конкретно заключается преступление молодой особы и как он сам понимает «чувства верующих» и их оскорбление, остались без ответа. Никак он не понимает. Отмолчался. Его дело – гнать «план по чувствам».
В 2008 году, еще до начала грузино-абхазской войны, продавщица г.Сочи О.Севастиди ответила sms-кой своему случайному знакомому в Грузию на вопрос о военной технике на пристанционных путях. Дескать, раньше стояла – теперь не знаю.
В прошлом году, то есть через 8 лет, ее нашли и влупили 6,5 лет за «госизмену». А могли расстрелять прямо во дворе суда. Статья-то шибко страшная.
Если бы не журналисты, которые на пресс-конференции В.Путина 23 декабря нажаловались ему на беспредел «чекистов», сидеть бы ей от звонка до звонка. А так вышла не свободу. Помиловал ее Владимир наш Владимирович по-быстрому без всякой просьбы с ее стороны.
Тюменский блогер А.Кунгуров поделился в своем блоге с подписчиками (не в СМИ!) размышлениями о бомбардировках в Сирии.
Дали журналисту два года колонии-поселения «за оправдание терроризма». Отменили явочным порядком статью Конституции о праве каждого иметь свои мнения и убеждения и высказывать их.
А тут господа «православнутые террористы» преспокойно расхаживают по Москве под носом у ФСБ, генпрокуратуры, МВД и Следкома, раздают интервью, обещают новые поджоги и бесчинства и что? Да ничего.
Между тем, гарант наших прав и свобод Вл.Путин может разом погасить страсти вокруг «Матильда», если отменит им же подписанный в июне 2013 г. закон о «защите чувств верующих» (ч.1 ст.148 УК).
И тогда смолк бы наигранный плач совсем неверующей панночки Поклонской о «поруганных чувствах верующих». И она бы могла, наконец, заняться депутатскими делами и выполнением наказов крымских избирателей.
Этот закон, как известно, появился через год после осуждения «пусей» Толоконниковой и Алехиной для оправдания задним числом их посадки на «двушечку».
Оснований для отмены - вагон и маленькая тележка. О них пишут каждый день.
а) этот закон оскорбителен, прежде всего, для самих верующих, которые убеждены: «бог поругаем не бывает». Каждому он воздаст по делам его и не нуждается в защите со стороны российской
Госдумы и лично товарища Путина. Это гордыня с его стороны – считать себя адвокатом господа бога на земле.
Кому, кроме неверующей Няши, неясно, что этот закон противоречит духу и букве учения Христа о всепрощении, милосердии, покаяния, сострадании, смирении?..
б) закон неконституционен, поскольку ставит 2-3 млн. условных верующих над 100 млн. атеистов и людей, безразличных к религии. По Конституции, как известно, все граждане равны перед законом.
Нет же закона о защите чувств атеистов, болельщиков, ветеранов войны, сторонников СССР и противников драпировки Мавзолея на день Победы 9 мая. А таких, если что, десятки миллионов, Владимир Владимирович.
в) в этом законе нет определения понятий, кто такой верующий, что такое «чувства верующих» и в чем может заключаться их оскорбление. Все отдано на откуп «ментовке».
Эксперты считают, что сам Патриарх при случае не смог бы доказать что он верующий, поскольку критериев нет. Умение проводить божественные литургии и читать проповеди это еще не критерий. Это дело навыка.
Вера – внутреннее состояние души человека, которое не поддается никакому государственному регулированию. Истинно верующего ничем оскорбить невозможно.
Он не побежит жаловаться в ФСБ с требованием наказать «кощуника», а помолится за грешника и попросит господа простить ему все его прегрешения.
В нашем светском государстве, которое по Конституции отделило от себя церковь, такая статья вообще не имеет права на существование. Это нонсенс.
Четырехлетняя практика показала: обвинительные приговоры по уголовным делам об «оскорбленных чувствах» – это, по сути, всегда сговор следователя, прокурора и судьи.
Вот почему на таких процессах никогда не бывает конкретных пострадавших верующих. Очень часто такие дела возбуждаются по доносам мракобесов из местных епархий. И эти доносы правоохранителю почему-то с радостью принимают к исполнению. Хотя понятно почему: премии за «раскрытие», новые звездочки на погонах и повышение по службе.
в) этот закон пробудил к жизни религиозный фанатизм и экстремизм, стал дубинкой в борьбе с атеистами, атеизмом и орудием устрашения общества.
Почему же так медлит президент Путин? Почему после каждой акции террора против «Матильды» и ее создателей Кремль отделывается «последним 501-м китайским предупреждением»?
Ритуальных жертвоприношений дожидается?
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Сельский написал 16.09.2017 07:35
А тут, чуть ли не за год до показа фильма, безмозглая курица, вдруг начинает что-то верещать об этой пресловутой "Матильде". Причем, фильм еще не видела не только она сама, а практически никто.
Вдумайтесь. Как это она умудрилась ни с того отследить этот фильм, а потом так возбудиться.
А почему, опять же, ни с того, ни сего вышла на 9 мая с портретом непутевого царя Николашки.
Задайтесь вопросом, а чем вообще эта дура известна, кроме своих закидонов, или чем еще занимается. Ну и главное - почему ее никто не может заткнуть, хотя именно это можно сделать элементарно. Тем более Путина лично, конкретно и прилюдно спросили о ситуации с фильмом.
Напрашивается только одно логичное объяснение - Путину нужен "светлый" образ царя. которым он себя уже давно возомнил, а теперь ломает голову как это воплотить на практике. А "Матильда" так некстати подкидывает аналогию с Путина с Кабаевой. Вот и пригодилась дурочка с Крыма.
Ну посмотрели бы зрители очередной российский фильм-недоразумение, поплевались и забыли. А тут как все как всегда по-путински - бездарно и шумно.
Макс Центральный написал 16.09.2017 07:14
без названия написал 16.09.2017 06:50
В прошлые годы много писали о его шашнях с Кабаевой. Западная печать даже ребеночка ей от него придумала.
Если так, то как сделала Кабаева? Уволилась из Госдумы, чтобы не давать поводов для сплетен и не видеть ухмылок
А эта? Засношала уже своей простотой
без названия написал 16.09.2017 06:38
Он будет спрашивать себя: как мы могли столько лет терпеть такую бездарность?
Что поделать? Русский мужик задним умом крепок
без названия написал 16.09.2017 06:33
За это он построил им за наши бабки Ельцин-центр, который на самом деле стал музеем преступлений ельцинизма
До сих пор кажется, то БАБ жив и со стороны подсмеивается над нами.
Во всяком случае его почему-то хоронили в закрытом гробу, а прощавшиеся с ним дамочки были в коротких юбках и ухмылялись
Чубайсовед, забаненный УГолов-кой (Ув.Головенкой) написал 16.09.2017 06:12
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Вы обвиняете Путена во всех смертных грехах.
УГ пишет:
Между тем, гарант наших прав и свобод Вл.Путин может разом погасить страсти вокруг "Матильда", если отменит им же подписанный в июне 2013 г. закон о "защите чувств верующих" (ч.1 ст.148 УК).
И тогда смолк бы наигранный плач совсем неверующей панночки Поклонской о "поруганных чувствах верующих".
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УГ, ну Вы же понимаете, что "православнутые террористы" и черносотенцы, которые громят, поджигают, устраивают крестные демонстрации, - рукодствуются совсем не Законм о защите чувств. Они, скорее всего, ни о каких законах не знают и знать не хотят. Они ведь своими выходками, защищая якобы Закон о чувствах верующих, сами посягают на ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК и ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ. Тут никаким правосознанием и не пахнет.
"Было бы желание, а повод найдЁтся."
Не было б закона о чувствах, вспомнили бы распятого в Донбассе мальчика или кровь христианских младенцев.
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Тут истинная цель и настоящие кукловоды всячески маскируются.
Выдвину версию, что это ЦРУ раскачивает российскую галеру, понятно, с какими глобальными целями.
А одна из маленьких побочных целей: дать повод Вам, УГ, написать очередную блестящую статью и подзаработать очередные 30 центов. Мелочь, а приятно.
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УГ пишет:
Вера - внутреннее состояние души человека, которое не поддается никакому государственному регулированию. Истинно верующего ничем оскорбить невозможно.
Он не побежит жаловаться в ФСБ с требованием наказать "кощуника", а помолится за грешника и попросит господа простить ему все его прегрешения.
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УГ, вы ведь верите, что Вы - гениальный публицист.
А сами оскорбляетесь по мелочам и "бежите жаловаться" Баранову с требованием наказать "кощунника".
03.09.17 Вы нарядились женщиной Натальей Номофиловой.
Потом, приняв боевые 500 г, а возможно, УКОЛОВШИСЬ И ЗАБЫВШИСЬ, заплетающимся языком писали комменты.
Я дружески указал Вам, что всЁ это заметно со стороны.
Предупредил, чтобы Вы не подставляли себя и ФОРУМ-МСК.
А Вы меня забанили ни за что, ни про что.
Не солидно для гения.
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Я подал прошение о помиловании, Вы его оставили без ответа.
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Хотя сами совершенно справедливо пишете:
Наши попытки узнать у главы Следкома А. Бастрыкина, в чем конкретно заключается преступление молодой особы и как он сам понимает "чувства верующих" и их оскорбление, остались без ответа. Никак он не понимает. Отмолчался.
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УГ, русская пословица ну просто про Вас:
"В чужом глазу соринку видит, в своЁм очке елды не замечает."
Юранд из Спыхова написал 16.09.2017 06:03
Чего же, бросив жен и детей, бедные сирийские беженцы лезут в Германию, а не хотят воевать за Асада?
Потому что в Германия сумела на наших нефти и газе создать самый высокий в Европе уровень жизни населения
макробий-5 написал 16.09.2017 05:43
Пуританин написал 16.09.2017 05:02
Но психологию-то многократно битого в детстве пацана не изжить. Слабых бьем, от сильного убегаем
Сирию бомбим, а Китаю отдаем полтора острова, Норвегии - богатейший нефтеносный шельф. А с японцами начинаем "совместно использование" исконно русских Курил
Америка и Европа обложили нас санкции? Так мы русский народ ихней жрачки лишим и тыщами тонн будем давить ее бульдозерами
Пуританин написал 16.09.2017 04:48
Но психологию-то многократно битого в детстве пацана не изжить. Слабых бьем, от сильного убегаем
Сирию бомбим, а Китаю отдаем полтора острова, Норвегии - богатейший нефтеносный шельф. А с японцами начинаем "совместно использование" исконно русских Курил
Америка и Европа обложили нас санкции? Так мы русский народ ихней жрачки лишим и тыщами тонн будем давить ее бульдозерами
Пуританин написал 16.09.2017 04:41
Если бы начались эти безнаказанные поджоги.
Сразу вспоминаются взрывы в Москве жилых домов на ул.Гурьянова и Каширке. С них же началась вторая русско-чеченская война и его первый срок
Заварзин написал 16.09.2017 01:54
26 марта на Тверской свинтили 1000 человек и среди них 100 школьников.
А в это время террористы спокойно к приезду Путина в Питер готовили взрыв в метро
"Смените приоритеты" - ехидно посоветовала Собчачка Путину в прямом эфире "Дождя"
Заварзин написал 16.09.2017 01:47
У одной был 3-летний ребенок и по всем нашим законам ее нельзя было сажать. Но ведь Путин приказал
Власть может быть заботливой и равнодушной, честной и коррумпированной, деловой и непрофессиональной
Но она не должна быть мстительной по отношению к своим гражданам
А Путин показал себя мстительным и злобным. Чем они ему угрожали? Кто он и кто они?
юстас написал 16.09.2017 01:25
Foma написал 16.09.2017 01:11
А сейчас, как сказал бывший кремлевский политтехнолог, "у нас прихоть становится государственным институтом"
Зачем ему знать законы, если он считает себя адвокатом бога на земле?
Foma написал 16.09.2017 00:44
"Нас на бабу променял". Слова народные