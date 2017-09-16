Путину очень нравятся огненные страсти вокруг «Матильды»?

Кремлевский пресс-секретарь Д.Песков в очередной раз объявил «неприемлемыми» террористические акции со стороны отечественного «православнутого ИГИЛ» и угрозы создателям фильма «Матильда».

При этом он считает, что никаких особых указаний правоохранительным органам Кремль давать не должен. Они и так знают, что им делать.

Выходит, не шибко знают, если, по словам адвоката К.Добрынина, угрозы начались еще в феврале и уже исполняются. Дело дошло до поджогов его автомашины, студии режиссера картины А.Учителя, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге.

Однако никто из главарей всех этих «сороков» и «христианских русей» даже не допрошен, хотя они совсем не прячутся, направо и налево раздают интервью о своей готовности продолжать акции устрашения.

Потрясающе! 16 мая прошлого года 21-летняя прихожанка в Белгороде прикурила в церкви от купленной свечи и выставила фотку в своем блоге «ВКонтакте». Спустя 8 месяцев к ней домой нагрянули сыщики с обыском. Возбудили дело по статье об «оскорблении чувств верующих».

Наши попытки узнать у главы Следкома А. Бастрыкина, в чем конкретно заключается преступление молодой особы и как он сам понимает «чувства верующих» и их оскорбление, остались без ответа. Никак он не понимает. Отмолчался. Его дело – гнать «план по чувствам».

В 2008 году, еще до начала грузино-абхазской войны, продавщица г.Сочи О.Севастиди ответила sms-кой своему случайному знакомому в Грузию на вопрос о военной технике на пристанционных путях. Дескать, раньше стояла – теперь не знаю.

В прошлом году, то есть через 8 лет, ее нашли и влупили 6,5 лет за «госизмену». А могли расстрелять прямо во дворе суда. Статья-то шибко страшная.

Если бы не журналисты, которые на пресс-конференции В.Путина 23 декабря нажаловались ему на беспредел «чекистов», сидеть бы ей от звонка до звонка. А так вышла не свободу. Помиловал ее Владимир наш Владимирович по-быстрому без всякой просьбы с ее стороны.

Тюменский блогер А.Кунгуров поделился в своем блоге с подписчиками (не в СМИ!) размышлениями о бомбардировках в Сирии.

Дали журналисту два года колонии-поселения «за оправдание терроризма». Отменили явочным порядком статью Конституции о праве каждого иметь свои мнения и убеждения и высказывать их.

А тут господа «православнутые террористы» преспокойно расхаживают по Москве под носом у ФСБ, генпрокуратуры, МВД и Следкома, раздают интервью, обещают новые поджоги и бесчинства и что? Да ничего.

Между тем, гарант наших прав и свобод Вл.Путин может разом погасить страсти вокруг «Матильда», если отменит им же подписанный в июне 2013 г. закон о «защите чувств верующих» (ч.1 ст.148 УК).

И тогда смолк бы наигранный плач совсем неверующей панночки Поклонской о «поруганных чувствах верующих». И она бы могла, наконец, заняться депутатскими делами и выполнением наказов крымских избирателей.

Этот закон, как известно, появился через год после осуждения «пусей» Толоконниковой и Алехиной для оправдания задним числом их посадки на «двушечку».

Оснований для отмены - вагон и маленькая тележка. О них пишут каждый день.

а) этот закон оскорбителен, прежде всего, для самих верующих, которые убеждены: «бог поругаем не бывает». Каждому он воздаст по делам его и не нуждается в защите со стороны российской

Госдумы и лично товарища Путина. Это гордыня с его стороны – считать себя адвокатом господа бога на земле.

Кому, кроме неверующей Няши, неясно, что этот закон противоречит духу и букве учения Христа о всепрощении, милосердии, покаяния, сострадании, смирении?..

б) закон неконституционен, поскольку ставит 2-3 млн. условных верующих над 100 млн. атеистов и людей, безразличных к религии. По Конституции, как известно, все граждане равны перед законом.

Нет же закона о защите чувств атеистов, болельщиков, ветеранов войны, сторонников СССР и противников драпировки Мавзолея на день Победы 9 мая. А таких, если что, десятки миллионов, Владимир Владимирович.

в) в этом законе нет определения понятий, кто такой верующий, что такое «чувства верующих» и в чем может заключаться их оскорбление. Все отдано на откуп «ментовке».

Эксперты считают, что сам Патриарх при случае не смог бы доказать что он верующий, поскольку критериев нет. Умение проводить божественные литургии и читать проповеди это еще не критерий. Это дело навыка.

Вера – внутреннее состояние души человека, которое не поддается никакому государственному регулированию. Истинно верующего ничем оскорбить невозможно.

Он не побежит жаловаться в ФСБ с требованием наказать «кощуника», а помолится за грешника и попросит господа простить ему все его прегрешения.

В нашем светском государстве, которое по Конституции отделило от себя церковь, такая статья вообще не имеет права на существование. Это нонсенс.

Четырехлетняя практика показала: обвинительные приговоры по уголовным делам об «оскорбленных чувствах» – это, по сути, всегда сговор следователя, прокурора и судьи.

Вот почему на таких процессах никогда не бывает конкретных пострадавших верующих. Очень часто такие дела возбуждаются по доносам мракобесов из местных епархий. И эти доносы правоохранителю почему-то с радостью принимают к исполнению. Хотя понятно почему: премии за «раскрытие», новые звездочки на погонах и повышение по службе.

в) этот закон пробудил к жизни религиозный фанатизм и экстремизм, стал дубинкой в борьбе с атеистами, атеизмом и орудием устрашения общества.

Почему же так медлит президент Путин? Почему после каждой акции террора против «Матильды» и ее создателей Кремль отделывается «последним 501-м китайским предупреждением»?

Ритуальных жертвоприношений дожидается?