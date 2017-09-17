После восстановления Советской власти придется заново отделять церковь от государства

Уже видно, что после победы новой социалистической революции нам снова придется отделять церковь от государства. И делать это придется сразу. Декрет об отделении церкви от государства станет одним из первых декретов восстановленной власти трудящихся.

Рабочий класс уже сделал это сто лет назад, когда в семнадцатом году взял власть и создал первое в мире государство трудящихся.

Первое государство трудящихся стало и первым атеистическим государством. Все прежние государства, существовавшие на протяжение тысячелетий – были государствами религиозными. Ибо это были государства эксплуататорских классов. В них правили эксплуататоры – рабовладельцы, феодалы, капиталисты. Все они жили эксплуатацией, и всем им религия требовалась для оправдания эксплуатации. Угнетателям и эксплуататорам требовался бог, чтобы изображать гнет и эксплуатацию «божественным установлением» и требовать от угнетенных покорности и подчинения.

И вот, победила революция Октября. Впервые в истории у власти оказался класс, который не жил эксплуатацией – а значит, и не нуждался в религии, чтобы оправдывать эксплуатацию.

Поэтому первое в мире государство трудящихся стало и первым в истории атеистическим государством. Пролетариат, покончивший с эксплуататорами – покончил и с влиянием тех, кто на протяжении веков помогал эксплуататорам – с влиянием церкви. Советская власть отделила церковь от государства.

С тех пор прошло ровно сто лет. Теперь мы снова находимся в таком положении – что надо заново отделять церковь от государства.

Мы снова живем в государстве эксплуататорского класса, где кучка капиталистов жиреет за счет трудового народа, душит, грабит и обжирает его. У нас снова хозяйничает буржуазия, совершившая контрреволюцию, разрушившая социализм и вернувшая буржуазный порядок гнета, паразитизма и ограбления народных масс.

(А мы уже сказали - там, где господствуют эксплуататоры, религия всегда процветает. Эксплуатация и религия всегда идут рука об руку, друг без друга они не могут).

Поэтому наша буржуазия, захватив власть, немедленно взяла церковь под свое особое покровительство. К тому времени церковь ей уже много помогла, оказала ей важные услуги в деле уничтожения социализма. Церковь чуть ли не больше всех радовалась начавшимся контрреволюционным процессам и с восторгом предвкушала грядущую реставрацию буржуазного строя. Когда-то она была яростным врагом пролетарской революции и изо всех сил пособничала контрреволюции. Потом, когда увидела, что Советская власть стала слишком могучей и ее не одолеть – церковь пошла на мировую, сделала вид, что она принимает новый строй.

Но, несмотря на внешнее примирение, по своей сути церковь всегда оставалась контрреволюционной. В глубине души она всегда была враждебна советскому строю, всегда помнила, что она из-за революции потеряла свое влияние, никогда не могла ей этого простить, и жаждала восстановления старых порядков, которые вернут ей прежнее положение, силу и власть. Как только запахло контрреволюцией – церковь бурно возрадовалась и бросилась помогать буржуазии. Она подло очерняла Октябрьскую революцию, Советскую власть и социализм, взахлеб превозносила дореволюционное прошлое, и рьяно призывала к реставрации дореволюционных порядков. Церковь была в первых рядах контрреволюции – так что победившей буржуазии было за что ее благодарить.

Но еще больше услуг буржуазия ожидала от церкви в будущем! Она уже взяла власть и готовилась прибрать к рукам собственность советского народа, неслыханно обогатиться, а народ обречь на рабский труд и унижение, на прозябание и нищету. И кто же должен был оправдывать социальное неравенство, гнет и эксплуатацию, роскошь меньшинства и бедность большинства? Конечно, церковь! Церковь, как она это делала на протяжение веков – должна была внушать обездоленным, что все делается по воле божьей, что бедным надо смириться с существующим положением и подчиниться власти богатых, и т.п.

Словом - роль церкви в укреплении буржуазного строя и господства эксплуататоров была чрезвычайно важна. Поэтому, как говорится – честь и место!

Победившая буржуазия сразу поставила церковь в особое положение, обеспечила ей влияние и авторитет, осыпала ее милостями и привилегиями. Шли годы. Церковь, при активной поддержке буржуазии, все укрепляла свои позиции. Все нахальней распоясывалась, все бесцеремонней стремилась навязать обществу свой диктат, все бесстыдней обогащалась. Буржуазная власть ей никогда ни в чем не отказывала, всегда во всем потакала, закрывала глаза на все ее неблаговидные поступки, во всех случаях ее выгораживала, во всех спорах становилась на ее сторону.

Теперь, наконец, мы имеем то, что имеем. Наше государство, которое на словах провозглашается светским – на деле уже стало религиозным. Церковь, которая де юре отделена от государства – де факто срослась с ним и всячески им поддерживается, охраняется и защищается.

Она получает под разными предлогами огромные суммы из государственного бюджета. Она освобождена от налога на прибыль, в отличие от всех прочих. Она ведет гигантскую торговлю, получает сумасшедшую прибыль – и при этом не платит ни копейки!

Разжиревшие служители бога ездят на иномарках, которые стоят целого состояния, строят себе хоромы, пируют на банкетах вместе с чиновниками и олигархами – и уговаривают обездоленных довольствоваться малым и не завидовать тем, кто богат.

Церковь агрессивно стремится определять общественную идеологию. Она нагло лезет во все сферы общественной жизни – образование, культуру, искусство, политику, семью - и всюду стремится навязывать свои догмы, диктовать свои условия, указывать и распоряжаться.

Власть, вместо того, чтобы обуздать зарвавшуюся церковь – всячески ее ублажает, рассыпается мелким бесом.

Она пустила попов в школу - ввела в преподавание закон божий («основы православной культуры»). И попы с раннего возраста воспитывают из российских граждан для капиталистов послушных рабов, которыми будет легко помыкать.

Попам дали пролезть и в армию – чтобы они готовили из солдат преданных защитников буржуазного строя и безжалостных карателей трудового народа, если только он осмелится восстать за свою свободу.

Наконец, в нашем «светском» государстве учреждена религиозная инквизиция. Создан государственный институт для расправы над теми, кого угораздило досадить церкви. Это – так называемый «Закон о защите чувств верующих». Церкви дан официальный инструмент для преследования всех, кто ей неугоден.

Закон о чувствах верующих дал церкви рычаг для диктата над обществом. Она получила возможность установить контроль над обществом, указывать ему и распоряжаться. Под предлогом «оскорбления чувств верующих» попы и их приспешники требуют отменять из-за поста праздничные мероприятия, закрывать выставки, снимать с постановки спектакли, менять школьную программу, запрещать мероприятия тех общественных движений, которые неугодны РПЦ, и так далее.

В Российской империи самодержавие вбивало в народ «духовность» - уголовным кодексом и жандармскими штыками, штрафом и плетью, ссылкой и каторгой. Так и в современной буржуазной России власть капитала охраняет влияние церкви армией чиновников и полицейских, угрозой суда и тюрьмы.

В угоду попам власть преследует атеистов и противников клерикализации по какому-нибудь совершенно безобидному поводу. В то же самое время мракобесы совершают реальные преступления - призывают к расправам, громят, крушат, бьют, поджигают, терроризируют – и им все сходит с рук! (Так же, как в царской России самодержавие сквозь пальцы смотрело на преступления черносотенцев, которые нападали на студентов и рабочих, избивали их, устраивали еврейские погромы, поджигали, насиловали, убивали).

Власти не трогают распоясавшихся мракобесов. А тем, кто противостоит их произволу – угрожают преследованиями, шантажируют, арестовывают, тащат в полицию. Пример – арест защитников парка на Торфянке, которые протестовали против незаконной постройки храма. Православные громилы из «Сорока сороков» как только не бесчинствовали – оскорбляли защитников, угрожали им, обещали отпеть их живыми, вырыть им могилу, называли «сатанистами», толкали, распускали руки. Однако полиция не тронула их пальцем. А вот четырнадцать защитников парка арестовали в их квартирах, обыскали, отобрали компьютеры, угрожали уголовным преследованием – конечно, опять за «оскорбление чувств верующих»!

То же самое происходило на шествии пастафариан в Москве в 2013 году. Одиозный черносотенец Дмитрий Энтео и его «Божья воля» устроили провокацию – напали на участников шествия, оскорбляли, толкали их, обливали кетчупом, а потом вызвали полицию и потребовали разогнать шествие. Причем после приезда полиции спокойно продолжали провокации - у нее на глазах обливали кетчупом, швыряли наземь. Но никого из них полиция не тронула пальцем – а стала задерживать пастафариан.

И вот - то же самое мы видим теперь, когда адепты РПЦ начали истерию против «Матильды». Чего только они не творили! Угрожали расправиться с создателями фильма, угрожали поджечь кинотеатры. Со стороны правоохранительных органов – никакой реакции. В конце концов православные террористы в самом деле начали поджигать кинотеатры. И что? Поджигателю кинотеатра в Екатеринбурге, который врезался в кинотеатр на машине, начиненной газом, и затем поджег ее - предъявили обвинение не в терроризме – а в «порче имущества»!

Служители РПЦ фактически освобождены от ответственности и за уголовные преступления. Уже стали обычном делом случаи, когда попы, которые воровали, торговали наркотиками, совратили несовершеннолетнего, изнасиловали, сбили по пьяни на дороге человека – не несут никакого наказания. Власти всячески стараются такие дела спустить на тормозах. Местные клерикалы сразу начинают требовать «отпустить батюшку», «прекратить гонения на церковь», кричат, что это – козни врагов православия, и власти идут у них на поводу, дело заминают, и божий служитель выходит сухим из воды.

***

Церковь – темная, абсолютно враждебная обществу сила. Она - источник и оплот всех самых реакционных идей, гнездо самых отпетых обскурантов, врагов прогресса и любителей средневековья. Она – ненавистница революции и ярая поклонница контрреволюции.

И вот этот монстр стал частью буржуазного, эксплуататорского государства - и благодаря этому обрел могущество и влияние. Он делает свою черную работу – снова отравляет сознание народа, лишает людей веры в себя, в свое право на борьбу за лучшее общество, превращает их в безвольных роботов господствующего класса.

Только революция и победа рабочего класса покончат с этим положением. После революции церковь снова будет отделена от государства – причем максимально жестко и решительно.

***

Прежде всего придется разобраться с «канонизацией» Николая Кровавого и так называемых «новомучеников» - попов-антисоветчиков, наказанных Советской властью. Церкви будет предъявлен ультиматум – или она откажется от этой «канонизации», публично признает, что это был политический акт с целью очернения революции – или будет запрещена, как откровенно контрреволюционная организация.

Во-вторых, будет начисто, полностью, безоговорочно покончено с финансированием церкви из бюджета государства. Ни копейки государственных денег на церковь! Все средства, которые церковь получала от буржуазного правительства в годы буржуазной реставрации – она получала незаконно, в нарушение принципа светского государства. Поэтому церковь будет обязана их возместить.

В пределах той торговли, которая будет разрешена церкви – она будет платить налог на прибыль.

Здания, которые церковь под предлогом возврата церковной собственности получила, отняв их у каких-либо общественно важных учреждений (школ, библиотек, музеев, и пр.) – будут у нее конфискованы и возвращены тем учреждениями, которым они принадлежали.

Храмы, которые церковь построила вопреки воле граждан (на месте парков и детских площадок) – будут снесены и на их месте будут восстановлены объекты, нужные гражданам.

Не может идти и речи о преподавании религии в школе! Никакого ОПК, разумеется, мы не оставим. Школа должна давать детям знания о мире, а не отравлять их разум лживыми и безнравственными мифами. Кто хочет учить своих детей религии – пусть делает это в частном порядке.

Никаких кафедр богословия в высших учебных заведениях! Мракобесие не совместимо с наукой.

Не может быть и речи о том, чтобы попы присутствовали в армии. Армия нужна государству рабочего классу для того, чтобы подавлять контрреволюцию. И неужели же этому смогут научить рабочих бойцов попы – самые большие любители контрреволюции!

Ну и само собой понятно – религиозная инквизиция будет упразднена, закон о защите чувств верующих будет отменен. Пропаганда атеистического, научного мировоззрения будет государственной политикой рабочего государства – ибо, только опираясь на научное знание, можно построить высокоразвитое, разумное, справедливое общество.

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Когда наступит это время – зависит от нас, от нашей решимости покончить с властью паразитов, с нашим прозябанием в рабстве у капиталистов.