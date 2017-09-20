Почему Путин не гарантирует нам свободу мысли и слова?

Измученный нарзаном и советами купить планшетник, решился я все-таки вскрыть потаенную заначку. Лежала она на книжной полке в каком-то томе – то ли в любовном романе, то ли в сумеречных стихах Бальмонта.

Рылся, рылся и, наконец, нахожу заветный конвертик совсем в тонкой брошюре. Глянул – мама дорогая! Да это же Конституция, Основной закон Российской нашей Федерации.

Знал же, где припрятать. Причем, лежала денежка странице, где черным по белому была напечатана знаменитая статья 29.

Ну, там еще про запрет цензуры, что будто бы каждый имеет право налево, в смысле иметь свое мнение и высказывать его. И прочие такие хоть и ехидные для кремлевских башен штучки, но в жизни давно нереальные.

Но в ступор меня поверг самый первый параграф: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Не обещается, не декларируется, а именно гарантируется.

Думаю, вот за этот параграф мы должны стоять до конца.

Клянусь своей беспроводной клавиатурой, совершенно о нем забыл. Все больше в последние годы цитировал строчки из закона о СМИ об обязанностях начальства всех рангов, их заместителей или пресс-службы отвечать на устные или письменные запросы редакций, сиречь журналистские запросы.

Говорят, будто однажды русские хакеры подловили зам.министра общих улучшений и с утюгом в руках стали пытать: «Когда у нас будет капремонт дома? Ты будешь отвечать на запросы газет или нет?». «Нет, - храбро отвечал он, - не буду. Русские не сдаются». Представляете?

Поэтому, когда панночки Поклонская не ответила на три моих журналистских запроса и Открытых письма – ничего в этом удивительного не было. Хотя, возможно, ее пытали плойкой, а, может быть, даже и паяльником.

И вот сижу сейчас за беспроводной клавиатурой и думаю: а как, собственно, президент стоящей в позе Омара Хаяма России может гарантировать свободу слова и мысли. Ну как?

Со словом, кажется, ясность какая-то есть. Скажем, 26 августа 2006 г. неизвестные известные подожгли редакцию нашего «Патриот», которая располагалась на 5-м этаже исторического здания на Петровке, 26 в 500 метрах от ГУВД Москвы. Все сгорело дотла.

И тогда с просьбой помочь старейшему российскому еженедельнику к президенту обратилась большая группа заслуженных людей.

Среди них дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР В.Аксенов, Герой Социалистического Труда, писатель-фронтовик Ю.Бондарев, Герой Советского Союза, участник первого парада Победы депутат Госдумы В.Варенников, Герой Советского Союза, опять же участник войны писатель В.Карпов, Маршал Советского Союза, экс-министр обороны СССР Д.Язов… Что ни человек – легенда.

Прошло уже более 10 лет, как на стол Владимиру Владимировичу легло (легло, легло) это послание героических людей – и что? Мог он вспомнить о своей клятве на Конституции гарантировать свободу слова?

Не только мог – обязан был. Вызвал бы кого надо и приказал: «Помогите нашим товарищам. И чтобы больше у меня - ни-ни».

Но ни одной копейкой не помог нам главный патриот страны, хотя, условно говоря, взять газету на буксир хоть завтра может любой министр вроде Абызова или Кузнецова.

Первый задекларировал за прошлый годы 520 млн. руб., а второй и вовсе 582 млн. А нам-то, прости господи, на год и одного миллиона за глаза хватило.

Если вы прорабатывали в вузе науку логику, то сразу же можете выстроить силлогизм: зачем уничтожать огнем газету со всеми ее наградами, историческими архивами, подшивками и трудовыми книжками журналистов, если потом ее надо возрождать?

«Патриот» - единственная из всех в СССР, которая за Великую Отечественную войну получила Орден Красной Звезды. Единственная.

Именно поэтому, как мы считаем, была поставлена задача уничтожить ее как уникальную реликвию Советского Союза. Это же не мощи святого Иоргена, которые подлежат целованию на государственном уровне.

И хотя с помощью читателей мы выжили, по приказу сверху новенький министр связи Н.Никифоров нас все-таки элегантно удушил. В начале 2014 г. он резко поднял цены на подписку, и даже самые верные читатели и читательницы со слезами на глазах были вынуждены от нее отказываться.

О том, как Маршал Д.Язов на коллегии Минобороны лично вручил министру С.Шойгу ходатайство помочь «Патриоту», я рассказывал.

Как и о том, что тот на потешное «взятие Берлина» со штурмом фейкового рейхстага ухлопал сотни миллионов рублей – тоже. (http://forum-msk.org/material/politic/13131653.html).

В итоге соврал бывший партработник Шойгу старому фронтовику Дм.Язову – обещал помочь газете и обманул.

И этот простейший пример говорит о том, как трудно лидеру богатейшей ядерной державы держать в стране свободу слова на уровне современных требований. А что уж говорить про свободу мысли?

Это что же – разрешить каждому думать, что ему в голову взбредет? Где это видано? Тогда надо отменять с таким усердием пропихнутые закон об «оправдании терроризьма», «русскую» 282-ю статью о «возбуждении экстремизьма». И

- что уж совсем ни в какие ворота – закон о государственной поддержке «чуйств верующих».

Нет, на это не может пойти наша поднявшаяся с коленок власть, с таким трудом добивавшаяся тюрем и лагерей за мыслепреступления. Писатель Джордж Оруэлл нервно курит в сторонке.

Может быть, даже «Бэломор Кэмэл».