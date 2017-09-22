Отважные разоблачительницы (Нина и Наталья)

29 с половиной лет назад, в марте 1988 года неизвестная лениградская преподавательница химии Нина Андреева чуть не обрушила всю горбачёвскую перестройку (а может - по итогам её вылазки и обрушила?) - она дала свою подпись* под антигорбачёвским манифестом «Не могу поступиться принципами. Письмо в редакцию», опубликованном в «Советской России» 13 марта и тут же разосланным ТАСС по всем редакциям и потому воспроизведённом в провинциальных изданиях.

Если разбирать этот опус с позиции сегодняшнего дня, то смысл его был такой: советская идеология (госмифология) обрела целостность, поэтому десталинизация станет дестабилизацией - «выброшенный за борт» Сталин утянет за собой и «правильно прочитанного Ленина» и «неправильно понятного Маркса».

Этим она сорвала очень красивый (как обычно в таких случаях: «первая колонна выдвигается... вторая колонна выдвигается») план идеолога перестройки Александра Яковлева, о котором он честно потом напишет: Сталина теснить Лениным, потом выдвинуть Бухарина, потом Ленина теснить Марксом... До этапа возвеличивания Маркса (т.е. меньшевизма) и тем более оттеснения Маркса Адамом Смитом (и Хайеком с Мизесом) советский социализм уже не дожил - его сокрушили тэтчеризм и «столыпианство».

Нина Андреева разрушила идеологический консенсус вокруг «обновления социализма», точно также как корниловское выступление разрушило единство «февралистов». Раскол перестройщиков дал возможность радикалам (криптоантикоммунистам) легально создавать собственные внепартийные общественно-политические движения - «народные фронты в защиту перестройки», в первую очередь в балтийских республиках.

В результате останавливать "трёхнедельный застой" Яковлеву пришлось установочной, т.е. анонимной, как был от Политбюро, статьёй в "Правде" "Принципы перестройки: революционность мышления и действий"(5 апреля 1988 г.), принципиальное решение о которой было принято на Политбюро ещё 25 марта. В оборот быстро вошло понятие "плакальщики по социализму", и вместо сложных переходных фаз на идеологическом фронте просто ввели до того совершенно еретическое "общечеловеческие ценности", что уже совершенно дезорганизовало все предыдущие сусловские наработки в области агитпропа...

Точно также депутат-прокурор Поклонская сорвала ещё одну «перестройку», но уже «монархическую». Уже генеральному штабу и госдеятелям** были не просто розданы «ордена» Дома Романовых, но и полагающиеся к ним по статусу дворянские титулы... [приём иностранных наград только с разрешение президента].

Вся госпропаганда была заточена на возвеличивание Рюрикидов и младшей ветви Ольденбургов (в России их знают как Романовых, а британцы - как Виндзоров).

Сняв исторический триллер про первого русько-киевского кагана Володимира (в крещении Василия) - «Викинг», надо было благородно показать и последнего монарха.

Но тут незадача - снять апологетический фильм про правление государя императора Николая Александровича невозможно, даже если врать напропалую.

Во-первых, есть великолепная климовская «Агония», перебить которую невозможно даже совместными усилиями младшего Бондарчука и младшего Германа.

Во-вторых, проблема с трактовкой: если снять Николая по-сталински - великим полководцем и мудрым руководителем, то не хватает кадров парада победы в поверженном Токио, а если подать блаженным, по-горбачёвски порхающим среди проигранных сражений, погромов, азефовщины, распутинщины, Ходынки, Кровавого воскресенья, Цусимы, Ленского расстрела, дела Бейлиса (поддержка генпрокуратурой кровавого навета!), предающего своих спасителей - Витте и Столыпина, то какой же он тогда царь как образец для почитания?...

И мудро всё взвесив, решили экранизировать Николая ещё до того как он стал «Кровавым» - на стадии принца... Но не показывать же хронику стрельбы по воронам и кошкам в дворцовом парке и игру в тенис?! Или походы по «загадочным местам Востока» на пару с греческим принцем Георгиосом (только не смейтесь - тоже Ольденбургской ветви) в портах во время их плавания по азиатским морям-океанам...

И тут - о, счастье! - вспомнили про роман принца с балериной! Стремясь внести упорядоченность в личную жизнь молодого гвардейского офицера, его суровый венценосный отец сразу по возвращению из плавания познакомил его с юной Матильдой Феликсовной. Сюжет наклёвывался не хуже чем в знаменитых «Майерлингах» - с Одри Хепберн (1957) или с Катрин Денёв и Омаром Шерифом (1968)... Но без трагического конца... или с отложенным на четверть века...

Вот о чём надо снимать кино для народа! Вот он - монархизм с человечским лицом!

И тут грянул гром (почти как в рассказе о раздавленной в мезозое бабочке у Брэдбери): православный народ возопил, что примет монархию только как некий «православный султанат», что царь должен быть не европейский, полуязыческий, но сакрально-византийский, хоть икону пиши...

«Инженеры политических душ» такого не ждали, всю глубину архаического бреда, в который они столкнули страну они не представляли... Поставить в центр власти Зимний дворец не удастся (это можно было провернуть только лет двадцать назад), теперь только Кремлёвский терем... Вызванные из 1612 года духи мстительно догнали своих медиумов...

Так был обрушен ещё один хитроумный план правителей по охмурению вверенных им масс.

Однако перестраиваться под мистическо-монархический фашизм истеблишмент явно не хочет, предпочитая дворцовые балы крестным ходам...

Точно также как их исторические предшественники предпочти кооперативы, аффелированные с хозрасчётными госпредприятиями, перспективе «чистить себя под Ленина» и прочим шатровским перелицовываниям шестидесятнической мифологии...

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* Существует версия, что настоящим автором этого знаменитого неосталинистского манифеста "Нины Андреевой" был первый помощник члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева - Валерий Михайлович Легостаев, сторонник т.н. "русской партии", для которого даже Андропов был "еврейским коммунистом-русофобом". В своих собственных статьях Легостаев в дальнейшем разоблачал так называемый "заговор академиков" (Яковлева, Примакова и Арбатова), считая их "агентами влияния" США, сподвигнувших Горбачева на перестройку.

** Первым кавалером (по версии Дома Романовых) стал ген.-полк. В.Манилов, бывший заместитель начальника Генштаба (под его началом находилось освещение действий федеральных сил в начале второй чеченской войны), потом кавалерами «романовских» регалий стали бывший начальник Генштаба А.Квашнин, его первый заместитель Ю.Балуевский, начальник ГРУ В.Корабельников, командующий войсками СКВО Г.Трошев, бывший губернатор Московской области генерал Б.Громов.

А.Степашин стал дворянином согласно пожалованному ордену Святителя Николая Чудотворца 1-й степени, В.Чуров был удостоен ордена Святой Анны 2-й степени. Апогеем стало награждение 12 мая 2009 года - в Кремле! - орденом Святой Анны 1-й степени тогдашнего главы президентской Администрации С.Нарышкина (потом - спикер Госдумы, сейчас - начальник СВР).

От редакции: Насчет Нины Андреевой - в свое время я получил редакционное задание проверить все насчет этого письма и его автора. Могу свидетельствовать - автором письма являлась именно Нина Андреева.

Объяснить это просто. В то время еще не было соцсетей, и люди с активной жизненной позицией писали письма - в разные инстанции, в газеты. Писали очень много - я в то время получал раз в неделю буквально "картофельный" мешок писем, то есть заведомо больше, чем был в состоянии прочесть, не то что ответить. Это всего лишь на один отдел одной городской комсомольской газеты. Боюсь представить, сколько таких писем получали в ЦК КПСС.

Уровень образования в стране все еще был достаточно высок, люди умели ставить запятые и ссылаться на классиков, ими как правило прочитанных. Так что найти в ворохе писем подходящее по смыслу послание было делом техники. Конспирология не требовалась, требовалось именно настоящее письмо - такое, чтобы было созвучно мыслям множества людей. И вот Нина Андреева такое письмо написала. Думаю, таких писем было много. Некоторые я сам читал.

Та же самая история и с Поклонской. Ее невозможно имитировать, она должна быть настоящая, и она - настоящая. Думаю, пройтись по соответствующим лечебницам, найдем и еще таких. Но Поклонская еще и реальный прокурор, сделавшая правильный выбор во время крымских событий. Как говорится, звезды сошлись...

Орлеанская дева тоже ведь была не без странностей, но как раз ее странности пришлись к случаю. Франция была спасена, деву сожгли за ненадобностью.

А.Б.