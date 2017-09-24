Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Так верит Путин в бога или притворяется накануне выборов?

Опубликовано 24.09.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин рейтинг бог вера
Так верит Путин в бога или притворяется накануне выборов?

Собянин вместо жены

Чем ближе президентские выборы, тем неприличнее кремлевские политтехнологи разыгрывают религиозную карту.

Но зачем, если итоги выборов 18 марта же объявлены? 70х70 в пользу «главного кремлевского кандидата». Так все же во имя явки, родимой.

Ее подделать труднее всего. Мы тут все гадаем с экс-министром ракетно-космической отрасли СССР Олегом Баклановым, просчитывается ли она с вражеских спутников-шпионов? Да, просчитывается, но это вообще-то дорогое удовольствие.

А тут в минувшие выборы британские журналисты тупо поставили напротив дверей одного участка видеокамеру. И что оказалось? А то, что количество пришедших здесь легким движением руки увеличили в три раза.

Это все, что нужно знать о «честных выборах» имени мадам Памфиловой. Видеокамеры, Владимир Владимирович, надо ставить снаружи, а не внутри.

Да и каждый из нас за 10-15 минут до закрытия может придти на свой участок и полюбопытствовать, за кого он, собственно, проголосовал и почему.

Так что избиратель «нашему фсё» в час «Х» очень даже нужен. Электораты СИЗО и клиник для душевнобольных нужной цифры не дадут, хотя там и очень стараются.

В последние месяцы кириенковские пиарщики устроили своему патрону несколько показательных походов в храмы, на освящения, встречи с батюшками, поездку к валаамским монахам. Коим, как оказалась, для развлечений и прогулок по девочкам была дадена яхта с сомнительным погонялом «Паллада».

А 24 мая состоялось его телевизионное поклонение мощам Николая Чудотворца (13 см левого ребра), привезенным из далекой Италии. Конечно же, с его согласия, а, может, и по указанию. Впервые же.

Сколько бюджетных денег ухлопали на спецрейсы самолета туда-сюда, двухмесячное проживание и питание итальянских хозяев ребра и страховку - никто из организаторов на Страшном суде не признается. Но мы держимся.

Зачем телевидение, если вера в душе? Зачем выпячивать ее напоказ?

Давно же народ говорит: вопрос веры члена КПСС с 1975 года товарища Путина давно должен быть вынесен за скобки. Вообще удален из повестки дня отечественных СМИ.

Хотя бы потому, что это дело сугубо личное. И церковь у нас того-с… По Конституции отделена от светского государства.

Не должно Эрнс-ТВ показывать на всю страну его театральные целования с батюшками и иконами. Другим конфессиям обидно?

А посмотрите, как небрежно он крестился во время поклонения мощам в  храме Христа Спасителя. Пальцы правой ладони сложены не в трехперстие, а кое-как.  У старообрядцев, что ли, научился или у обновленцев?

И осеняет он себя крестным знамением просто с космической скоростью. Такую церковнослужители крепко осуждают, называя ее «обмахиванием от мух».

(https://ria.ru/religion/20170524/1495025219.html).

Это азы православия. Уж если вы, господа хорошие, протащили антиконституционный и оскорбительный для верующих уголовный закон о защите «чувств верующих», так сами-то уважайте их. 

Почему оскорбительный? Потому что для верующего человека «бог поругаем  не бывает». Он сам воздаст каждому по делам  его.

А этим своим законом «раб божий Владимир» как бы говорит Господу: «Поскольку ты, боже, оказался не в состоянии себя защитить, это сделали мы». Невероятное кощунство и беспредельная гордыня!

На пасхальное богослужение Патриарх почему-то ставит прихожанина Путина рядом с московским мэром Собяниным. На место, где раньше стояла Людмила Александровна.

Возможно, такая расстановка удобна телохранителям обоих, но у верующих она вызывает скорбь. Возникают нехорошие ассоциации насчет… ну, вы сами понимаете.

Все-таки в это время в храме незримо присутствует Иисус Христос («Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», Матф.). И вряд ли созерцание этого мужского тандема ему богоугодно.

 

Не бывает веры под телекамеры

Церковники утверждают, что к каждому человеку от рождения приставлены два ангела - белый и черный, от бога и сатаны.

Будто один записывает добрые дела, другой - плохие. На Страшном суде подводится баланс, по итогам которого душа отправляется в рай или в ад.

Вот если бы кто-то в этой жизни составил «баланс» хороших и плохих деяний г-на Путина, который, судя по всему, собирается, на новый, «сверхбрежневский» срок.

Политики В.Илюхин и Б.Немцов огласили лишь малую толику его «плохих дел». Их никто их не опроверг. Но оба теперь покоятся неподалеку друг от друга на Троекуровском кладбище столицы.

Ничего не утверждаю и ни на что не намекаю, просто покоятся. Мир их праху.

Наверно, граждане нашего светского государства не видели бы в постоянных визитах г-на Путина в церковь, обниманиях и целованиях с батюшками, иконами и мощами ничего предосудительного, если бы не одно но:

- если бы он не ходил в храмы в сопровождении телохранителей, демонстрируя тем самым, что господу богу свою охрану, собственно, не доверяет. А такое недоверие оскорбляет чувства верующих.

- если бы не делал это напоказ, под телекамеры и фотосъемки придворных журналистов. Вера в душе и в телерекламе не нуждается;

- если бы он во всем следовал заповедям Христа, а этого как раз нет.

Постоянное, ничем не обоснованное вздрючивание квартплаты сделало ее ощутимой проблемой для большинства населения страны. И это совсем не по-божески.

Введение налога на грибы и ягоды – отвратительная мерзость. Они - дар божий, а не Димона и его горлохватов.

А как сочетается заповедь «Не убий» с воздушными подвигами в Сирии?

Что касается невинно убиенной щуки в подводном вольере тувинского заповедника – так это и вовсе богохульственное деяние. Она - тоже божья тварь. И не от голода державный рыбак ее застрелил, а ради забавы. А это большой грех.

Сказал бы уж тогда, мы б ему на дорогу бутербродов принесли.

Судя по всему, бывший член КПСС Вл.Путин (партбилет не выбрасывал) стал заложником «Евангелия от Гундяева».

Его суть: чем больше «бабла» подкинешь РПЦ, тем ближе к тебе будет рай.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к врачам?:
Результаты
Интернет-ТВ
Под Новочеркасском горит кладбище
Под Новочеркасском горит кладбище
23.09.2017
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, У...
23.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пока полицаи сочиняют протоколы на участников "Антикапа-2017", в ЦК ОКП идут письма гнева и солидарности (1)
Дядя Сэм отправил свои бомбардировщики полетать вдоль границ КНДР (0)
Удальцов пробудет в "обезьяннике" до понедельника (3)
Кандидаты от "Единой России" и КПРФ объявили об отказе признать опубликованные результаты муниципальных выборов (9)
"Антикапитализм-2017" пресекли на корню: Лакеев, Удальцов, Лимонов задержаны (33)
Джипарь "забодавший" маршрутку под Калиниградом имеет хозяина с неразглашаемым именем (5)
Два взрыва в центре Донецка (8)
Порошенко предлагает зачистку Донбасса силами ООН (73)
Под Новочеркасском горит кладбище (1)
Четвертый за месяц пожар в Ростове (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Умеют же люди фoрмулирoвать!
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк ржал :))))
Максим Калашников Максим Калашников: А посмотрим...
Дарья Митина Дарья Митина: Пoгулял на свoбoде, и хватит
Максим Калашников Максим Калашников: Лавров оклеветал выдающегося сталинского юриста и дипломата
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss