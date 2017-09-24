Так верит Путин в бога или притворяется накануне выборов?

Собянин вместо жены
Чем ближе президентские выборы, тем неприличнее кремлевские политтехнологи разыгрывают религиозную карту.
Но зачем, если итоги выборов 18 марта же объявлены? 70х70 в пользу «главного кремлевского кандидата». Так все же во имя явки, родимой.
Ее подделать труднее всего. Мы тут все гадаем с экс-министром ракетно-космической отрасли СССР Олегом Баклановым, просчитывается ли она с вражеских спутников-шпионов? Да, просчитывается, но это вообще-то дорогое удовольствие.
А тут в минувшие выборы британские журналисты тупо поставили напротив дверей одного участка видеокамеру. И что оказалось? А то, что количество пришедших здесь легким движением руки увеличили в три раза.
Это все, что нужно знать о «честных выборах» имени мадам Памфиловой. Видеокамеры, Владимир Владимирович, надо ставить снаружи, а не внутри.
Да и каждый из нас за 10-15 минут до закрытия может придти на свой участок и полюбопытствовать, за кого он, собственно, проголосовал и почему.
Так что избиратель «нашему фсё» в час «Х» очень даже нужен. Электораты СИЗО и клиник для душевнобольных нужной цифры не дадут, хотя там и очень стараются.
В последние месяцы кириенковские пиарщики устроили своему патрону несколько показательных походов в храмы, на освящения, встречи с батюшками, поездку к валаамским монахам. Коим, как оказалась, для развлечений и прогулок по девочкам была дадена яхта с сомнительным погонялом «Паллада».
А 24 мая состоялось его телевизионное поклонение мощам Николая Чудотворца (13 см левого ребра), привезенным из далекой Италии. Конечно же, с его согласия, а, может, и по указанию. Впервые же.
Сколько бюджетных денег ухлопали на спецрейсы самолета туда-сюда, двухмесячное проживание и питание итальянских хозяев ребра и страховку - никто из организаторов на Страшном суде не признается. Но мы держимся.
Зачем телевидение, если вера в душе? Зачем выпячивать ее напоказ?
Давно же народ говорит: вопрос веры члена КПСС с 1975 года товарища Путина давно должен быть вынесен за скобки. Вообще удален из повестки дня отечественных СМИ.
Хотя бы потому, что это дело сугубо личное. И церковь у нас того-с… По Конституции отделена от светского государства.
Не должно Эрнс-ТВ показывать на всю страну его театральные целования с батюшками и иконами. Другим конфессиям обидно?
А посмотрите, как небрежно он крестился во время поклонения мощам в храме Христа Спасителя. Пальцы правой ладони сложены не в трехперстие, а кое-как. У старообрядцев, что ли, научился или у обновленцев?
И осеняет он себя крестным знамением просто с космической скоростью. Такую церковнослужители крепко осуждают, называя ее «обмахиванием от мух».
(https://ria.ru/religion/20170524/1495025219.html).
Это азы православия. Уж если вы, господа хорошие, протащили антиконституционный и оскорбительный для верующих уголовный закон о защите «чувств верующих», так сами-то уважайте их.
Почему оскорбительный? Потому что для верующего человека «бог поругаем не бывает». Он сам воздаст каждому по делам его.
А этим своим законом «раб божий Владимир» как бы говорит Господу: «Поскольку ты, боже, оказался не в состоянии себя защитить, это сделали мы». Невероятное кощунство и беспредельная гордыня!
На пасхальное богослужение Патриарх почему-то ставит прихожанина Путина рядом с московским мэром Собяниным. На место, где раньше стояла Людмила Александровна.
Возможно, такая расстановка удобна телохранителям обоих, но у верующих она вызывает скорбь. Возникают нехорошие ассоциации насчет… ну, вы сами понимаете.
Все-таки в это время в храме незримо присутствует Иисус Христос («Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», Матф.). И вряд ли созерцание этого мужского тандема ему богоугодно.
Не бывает веры под телекамеры
Церковники утверждают, что к каждому человеку от рождения приставлены два ангела - белый и черный, от бога и сатаны.
Будто один записывает добрые дела, другой - плохие. На Страшном суде подводится баланс, по итогам которого душа отправляется в рай или в ад.
Вот если бы кто-то в этой жизни составил «баланс» хороших и плохих деяний г-на Путина, который, судя по всему, собирается, на новый, «сверхбрежневский» срок.
Политики В.Илюхин и Б.Немцов огласили лишь малую толику его «плохих дел». Их никто их не опроверг. Но оба теперь покоятся неподалеку друг от друга на Троекуровском кладбище столицы.
Ничего не утверждаю и ни на что не намекаю, просто покоятся. Мир их праху.
Наверно, граждане нашего светского государства не видели бы в постоянных визитах г-на Путина в церковь, обниманиях и целованиях с батюшками, иконами и мощами ничего предосудительного, если бы не одно но:
- если бы он не ходил в храмы в сопровождении телохранителей, демонстрируя тем самым, что господу богу свою охрану, собственно, не доверяет. А такое недоверие оскорбляет чувства верующих.
- если бы не делал это напоказ, под телекамеры и фотосъемки придворных журналистов. Вера в душе и в телерекламе не нуждается;
- если бы он во всем следовал заповедям Христа, а этого как раз нет.
Постоянное, ничем не обоснованное вздрючивание квартплаты сделало ее ощутимой проблемой для большинства населения страны. И это совсем не по-божески.
Введение налога на грибы и ягоды – отвратительная мерзость. Они - дар божий, а не Димона и его горлохватов.
А как сочетается заповедь «Не убий» с воздушными подвигами в Сирии?
Что касается невинно убиенной щуки в подводном вольере тувинского заповедника – так это и вовсе богохульственное деяние. Она - тоже божья тварь. И не от голода державный рыбак ее застрелил, а ради забавы. А это большой грех.
Сказал бы уж тогда, мы б ему на дорогу бутербродов принесли.
Судя по всему, бывший член КПСС Вл.Путин (партбилет не выбрасывал) стал заложником «Евангелия от Гундяева».
Его суть: чем больше «бабла» подкинешь РПЦ, тем ближе к тебе будет рай.
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