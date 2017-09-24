Так верит Путин в бога или притворяется накануне выборов?

Собянин вместо жены

Чем ближе президентские выборы, тем неприличнее кремлевские политтехнологи разыгрывают религиозную карту.

Но зачем, если итоги выборов 18 марта же объявлены? 70х70 в пользу «главного кремлевского кандидата». Так все же во имя явки, родимой.

Ее подделать труднее всего. Мы тут все гадаем с экс-министром ракетно-космической отрасли СССР Олегом Баклановым, просчитывается ли она с вражеских спутников-шпионов? Да, просчитывается, но это вообще-то дорогое удовольствие.

А тут в минувшие выборы британские журналисты тупо поставили напротив дверей одного участка видеокамеру. И что оказалось? А то, что количество пришедших здесь легким движением руки увеличили в три раза.

Это все, что нужно знать о «честных выборах» имени мадам Памфиловой. Видеокамеры, Владимир Владимирович, надо ставить снаружи, а не внутри.

Да и каждый из нас за 10-15 минут до закрытия может придти на свой участок и полюбопытствовать, за кого он, собственно, проголосовал и почему.

Так что избиратель «нашему фсё» в час «Х» очень даже нужен. Электораты СИЗО и клиник для душевнобольных нужной цифры не дадут, хотя там и очень стараются.

В последние месяцы кириенковские пиарщики устроили своему патрону несколько показательных походов в храмы, на освящения, встречи с батюшками, поездку к валаамским монахам. Коим, как оказалась, для развлечений и прогулок по девочкам была дадена яхта с сомнительным погонялом «Паллада».

А 24 мая состоялось его телевизионное поклонение мощам Николая Чудотворца (13 см левого ребра), привезенным из далекой Италии. Конечно же, с его согласия, а, может, и по указанию. Впервые же.

Сколько бюджетных денег ухлопали на спецрейсы самолета туда-сюда, двухмесячное проживание и питание итальянских хозяев ребра и страховку - никто из организаторов на Страшном суде не признается. Но мы держимся.

Зачем телевидение, если вера в душе? Зачем выпячивать ее напоказ?

Давно же народ говорит: вопрос веры члена КПСС с 1975 года товарища Путина давно должен быть вынесен за скобки. Вообще удален из повестки дня отечественных СМИ.

Хотя бы потому, что это дело сугубо личное. И церковь у нас того-с… По Конституции отделена от светского государства.

Не должно Эрнс-ТВ показывать на всю страну его театральные целования с батюшками и иконами. Другим конфессиям обидно?

А посмотрите, как небрежно он крестился во время поклонения мощам в храме Христа Спасителя. Пальцы правой ладони сложены не в трехперстие, а кое-как. У старообрядцев, что ли, научился или у обновленцев?

И осеняет он себя крестным знамением просто с космической скоростью. Такую церковнослужители крепко осуждают, называя ее «обмахиванием от мух».

(https://ria.ru/religion/20170524/1495025219.html).

Это азы православия. Уж если вы, господа хорошие, протащили антиконституционный и оскорбительный для верующих уголовный закон о защите «чувств верующих», так сами-то уважайте их.

Почему оскорбительный? Потому что для верующего человека «бог поругаем не бывает». Он сам воздаст каждому по делам его.

А этим своим законом «раб божий Владимир» как бы говорит Господу: «Поскольку ты, боже, оказался не в состоянии себя защитить, это сделали мы». Невероятное кощунство и беспредельная гордыня!

На пасхальное богослужение Патриарх почему-то ставит прихожанина Путина рядом с московским мэром Собяниным. На место, где раньше стояла Людмила Александровна.

Возможно, такая расстановка удобна телохранителям обоих, но у верующих она вызывает скорбь. Возникают нехорошие ассоциации насчет… ну, вы сами понимаете.

Все-таки в это время в храме незримо присутствует Иисус Христос («Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», Матф.). И вряд ли созерцание этого мужского тандема ему богоугодно.

Не бывает веры под телекамеры

Церковники утверждают, что к каждому человеку от рождения приставлены два ангела - белый и черный, от бога и сатаны.

Будто один записывает добрые дела, другой - плохие. На Страшном суде подводится баланс, по итогам которого душа отправляется в рай или в ад.

Вот если бы кто-то в этой жизни составил «баланс» хороших и плохих деяний г-на Путина, который, судя по всему, собирается, на новый, «сверхбрежневский» срок.

Политики В.Илюхин и Б.Немцов огласили лишь малую толику его «плохих дел». Их никто их не опроверг. Но оба теперь покоятся неподалеку друг от друга на Троекуровском кладбище столицы.

Ничего не утверждаю и ни на что не намекаю, просто покоятся. Мир их праху.

Наверно, граждане нашего светского государства не видели бы в постоянных визитах г-на Путина в церковь, обниманиях и целованиях с батюшками, иконами и мощами ничего предосудительного, если бы не одно но:

- если бы он не ходил в храмы в сопровождении телохранителей, демонстрируя тем самым, что господу богу свою охрану, собственно, не доверяет. А такое недоверие оскорбляет чувства верующих.

- если бы не делал это напоказ, под телекамеры и фотосъемки придворных журналистов. Вера в душе и в телерекламе не нуждается;

- если бы он во всем следовал заповедям Христа, а этого как раз нет.

Постоянное, ничем не обоснованное вздрючивание квартплаты сделало ее ощутимой проблемой для большинства населения страны. И это совсем не по-божески.

Введение налога на грибы и ягоды – отвратительная мерзость. Они - дар божий, а не Димона и его горлохватов.

А как сочетается заповедь «Не убий» с воздушными подвигами в Сирии?

Что касается невинно убиенной щуки в подводном вольере тувинского заповедника – так это и вовсе богохульственное деяние. Она - тоже божья тварь. И не от голода державный рыбак ее застрелил, а ради забавы. А это большой грех.

Сказал бы уж тогда, мы б ему на дорогу бутербродов принесли.

Судя по всему, бывший член КПСС Вл.Путин (партбилет не выбрасывал) стал заложником «Евангелия от Гундяева».

Его суть: чем больше «бабла» подкинешь РПЦ, тем ближе к тебе будет рай.