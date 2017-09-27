«Евангелие от Гундяева»: вы нам «бабки», мы вам рай на небе

Все последние годы Патриарх Кирилл ведет себя так, словно он слуга не господа бога, а лично товарища Путина. И РПЦ все больше позиционирует как департамент Администрации президента.

Не случайно к его услугам личный самолет, бронированный «Мерседес» с «мигалкой» и кортеж кремлевских телохранителей. Охрану своей персоны со стороны Всевышнего главбатюшка, как видно, считает недостаточной.

А Иисус Христос же, как помнится, въехал в Иерусалим на ослике. Видимо, это максимум, что могла позволить себе небесная канцелярия для передвижения по земле сына божьего.

Нынешний глава РПЦ не с неба спустился. Он лицо выборное. До того был ее пресс-секретарем. И прекрасно понимает, что его нахождение в кресле Предстоятеля на 100% зависит от хозяина Кремля.

При этом не скрывает главную цель - сделать свою религию государственной. Не православие, подчеркну, а именно его «толкование по-Гундяеву» применительно к реалиям грабительского «бандитского капитализма».

И без того церковники разных калибров каждый день нам что-то указывают, дают советы, встревают во все важные мирские дела. С какой стати этот маразм в нашем светском государстве, от которого церковь по Конституции отделена?

За версту видно их стремление проникнуть ко всем рычагам власти и занять пустующую нишу Идеологического отдела ЦК КПСС.

Поэтому ни одного осуждения действий властей. Никакой критики в их адрес, несмотря на все возрастающую алчность правящей верхушки, которая довела до бедности и нищеты большинство населения страны.

Да и как протестовать, если приходы освобождены от налогов и бесплатно получают свет, газ, тепло?.. А в Москве из кармана налогоплательщиков мэр Собянин ударными темпами выполняет программу «200» храмов.

Или вот когда патриарх вдруг заявляет, что война в Сирии для нас освободительная и потому справедливая – это от имени кого вещает? От имени Генштаба, очевидно, но явно не от имени небесного владыки с его заповедью «Не убий».

Смиренно воспринимает г-н предстоятель и нашествие на святую Русь «черного исламского фактора». Когда ради «гастеров» увольняют русских православных людей из магазинов и со строек, из всей системы ЖКХ.

Почему? Потому что отлично уловил: эта тихая «черная оккупация» неквалифицированной рабсилы ради сверхприбылей друзей его земного владыки.

Один наш родственник в Москве, выйдя на пенсию, хотел подработать дворником. В Управляющей компании ему сказали в глаза: «Русских не берем». Вопрос понятен?

Вы представляете, чтобы в Грузии, к примеру, кому-то при попытке получить метлу объявили: «Грузин не берем»? А в Армении или Азербайджане?

При Владимире Путине началась тотальная сдача РПЦ исторических зданий, которые ей никогда не принадлежали, но которые она преспокойно отсуживает. Несмотря на то, что по Конституции от государства отделена.

Мы, наверно, никогда в этой жизни не узнаем, кто спровоцировал «Пусей» на панк-молебн «Богородица, Путина прогони». Всякое тогда писали.

Вплоть до того, что это была разводка спецслужб. Иначе бы они внутрь храма Христа Спасителя так просто не попали. Меня, например, в бриджах туда не пустили.

И всего-то 45 секунд попрыгали девки в пустующем зале, но «двушечку» им публично одобрил сам Владимир Владимирович.

А что было потом? Протодьякон Андрей Кураев считает, что этот суд патриарх максимально использовал для нашествия на атеистов и атеизм. Он же был идеологом введения уголовной статьи за «оскорбление чувств верующих». А мотором судилища – его тогдашняя «говорящая голова» протоиерей Чаплин

В только вдумайтесь. Этот мракобес во время суда над девицами на полном серьезе заявил: к нему явился господь и «открыл», что они должны получить срок. Наше обыдляченное общество сглотнуло и эту собачью чушь.

Вот что сказал протодьякон Кураев на пресс-конференции в прошлый вторник: «Патриарх Кирилл после скандала с Pussy Riot легализовал право на ненависть. Затем потерять грань стало очень легко».

Он собственно, дал команду местным епархиям повсюду искать то, на что можно обидеться и подать на кощунников в суд.

И пошли во всей Руси великой церковные доносы на оскорбленные чувства…

Еще немного, и г-н Кирилл оттяпал бы и превратил в свою резиденцию государственный музей Исаакиевский собор. Но даже в царской России он не принадлежал церкви, которая, если кто подзабыл, была государственной, а религия – официальной.

Тем не менее, губернатор Полтавченко объявил, что «вопрос о передаче решен».

Но подняла шум питерская общественность, депутаты Заксобрания. Не знаю, надо ли хвалить либералов, но партайгеноссе же Зюганов молчит.

Он для себя придумал очень ловкую «отмазку»: у нас, мол, треть членов КПРФ – верующие. Какой они кастинг проходили, чтобы доказать свою веру – знает только ленинский президиум его ЦК.

Так что пришлось г-н Гундяеву отойти на заранее подготовленные позици. Но от «прихватизаторской» затеи не отступил, зная, что «раб божий Владимир» на его стороне.

Ради чего такое упорство? Ради «бабла», вестимо. Отсуженные здания епархии тут же сдают в аренду за приличные «бабки», начхав на заповеди Христа о бескорыстии и нестяжании. Часть прибыли, знамо дело, идет в распоряжение церковной верхушки, может быть, и даже лично товарищу на яхту.

Ни губернаторы, ни судьи на местах, ни генеральная прокуратура, ни Верховный, ни Конституционный суд почему-то не обращают внимания на тот факт, что нынешняя РПЦ была воссоздана в 1943-м году по указанию Сталина и никакого отношения к имуществу царской России вообще не имеет.

А какое и имелось у нее имущество, так оно было национализировано первыми декретами Советской власти. И все годы существования СССР церковники не разевали рты на здания, где сейчас находятся училища, музыкальные школы, музеи и т.д.

А сейчас разевают, и очень успешно. Почему? Потому что законники знают: такова генеральная линия их президента Путина.

Похоже, хозяин Кремля исповедует «Евангелие от Гундяева»: чем больше «бабла» подкинешь РПЦ, тем ближе к тебе будет рай.