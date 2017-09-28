На деревню Вашингтон! Дедушке Дональду!

Денег нет, но мы держимся!

На прибавку к пенсиям правительство расщедрилось не по-детски. Предполагается выделить аж целый миллиард рублей!

Шестая часть стоимости возводимой в Питере «Зенит-Арены».

В поисках ну хоть каких-нибудь инвестиций без тени юмора обсуждается даже перспектива переноса столицы на Восток. Поближе к инвесторам нынешним и будущим.

То, как иноземцам едва ли не навязывают аренду дальневосточных земель на 49 лет с правом выкупа, заставляет вспомнить Аляску, которую, по мнению члена-корреспондента РАН Виктора Кременюка могли вообще отдать даром, из-за неспособности её удержать.

Когда началась приватизация – бассейн Колымы покидали целыми поселками. Обезлюдели целые кварталы Магадана.

А вот Флориду нынче с замечательной регулярностью утюжат ураганы. Но что-то незаметно толпы отлетающих из Майами соотечественников, чью недвижимость ураганы разгромили и обесценили.

Может быть, у страдальцев уже и деньжат не осталось на билет домой?!

По обе стороны Атлантики с одинаковым нетерпением ждут новой Февральской Революции. Одни надеются на открываемую февральскими выборами роскошную возможность засвидетельствовать президенту Путину своё почтение, предложив ему в «соперники» людей умеющих себя прилично вести и знающих свое место..

Другие мечту лелеют, что, мол, «Запад нам поможет!», мечтая о некоем повторении мифического пришествия варягов на Русь: «Придите и Правьте! Ибо страна у нас богата, а порядка в ней нет!»

Словно девственница перед долгожданной дефлорацией, «пятиколонники» трепещут в ожидании, когда «компетентные органы» США, как обещали, возьмутся, наконец, капитально трясти правящую верхушку России. Под угрозой изъятия всего « нажитого непосильным трудом» вынуждая сплотиться и сменить политическое руководство страны.(Как не верить в возможность подобного, если ещё не забыта «репетиция», когда на Кипре по команде жадных баб, командующих Евросоюзом, все счета российских «резидентов» рубанули без сколько-нибудь внятных объяснений: «Будете шуметь, вообще всё отберем!»)

А «резиденты» и рады-радешёньки, что у них не отобрали всё.

На интересы не скрывающей своих целей группировки «грезящих о нашествии варягов» прямо работает все разгорающийся скандал с фильмом «Матильда». Душещипательная история любви цесаревича и балерины только повод чтобы хором произнести: «А царь-то голый!»

«Голый» - в смысле умственном, неспособный ничего толкового предложить, предпочитающий здоровый инстинкт больному интеллекту. С голым человеком, да ещё и немцем по крови (кстати, ведь и у Гоголя черт – немец!) можно поступать как угодно.

Если б мутили воду одни лишь любители подглядывать в замочную скважину, было бы дешевле достать из архивов фильм документалистов из ГДР супругов Торндайк «Русское чудо», куда включена документальная любительская съемка купающегося царя. Но словосочетание «Русское чудо» сегодня для множества якобы образованных и воспитанных людей, словно красная тряпка для быка.

А потому «чудом» в представлении «пятой колонны» может быть лишь долгожданная капитуляция ненавистной страны...

Правда, в «отсталой» России всё ещё невозможно всенародное радостное обсуждение красоты президентского переда (как в случае с Клинтоном!) и президентского зада (как было с Бушем – младшим!). Мы даже неспособны вдохновиться примером США и установить в аэропортах аппаратуру, показывающую во всех анатомических подробностях тело пассажира.. . Чтобы никакой террорист не пронес бы в самолет бомбу даже в трусах. А вот сознательные граждане свободной страны добровольно соглашаются на нарушение конституционной гарантии неприкосновенности частной жизни и на обыск без судебного ордера.

Зато вот у нас руководитель московского «Гоголь-центра» на вверенной ему сцене раздел догола два десятка симпатичных актеров и актрис. Вызвав у "режиссеров" из Следственного комитета страстное желание явить миру его собственное неплохо накачанное тело, освобожденное от финансовых излишеств! Чем он хуже американских президентов, регулярно предоставляющих обожающему их народу возможность обсудить выпуклости и впадины если уж не собственного президентского тела, то хотя бы тела обожаемой жены?!

А по всей стране проникшие во «властную вертикаль» «молодые люди, в последствии – разбойники» (так написано у Шиллера в перечне персонажей!) без всякого режиссерского образования день за днем абсолютно безнаказанно снимают с граждан последние штаны. Якобы «оптимизируя социальные обязательства государства».

И не удостаиваются даже жалких аплодисментов «зрительской аудитории».

Смеющей думать, что свеженькое предложение Минфином обрезания пенсий, пособий по беременности и родам, сокращения выплат семьям погибших военнослужащих и «чернобыльцам» - есть провоцирование массовых беспорядков, а отнюдь не «стимулирование экономического роста».

Где справедливость?!

И почему бы не допустить, что наши обожаемые олигархи в тоскливом ожидании «большой Чистки» уже купили себе «свидетельства девственности»?! Если какой-то международный арбитраж тебя признал ворюгой – не беда, в стране по соседству есть более покладистый арбитраж, который тебя признает ангелом во плоти.

То, что моя догадка более чем основательна, доказывает заинтересовавшая многих внимательных читателей статья экономиста Иноземцева в свежем номере журнала « Amerikan Interest», где шустрый отпрыск академика Иноземцева, многие годы возглавлявшего ИМЭМО – главный аналитический центр Кремля, по-детски бесхитростно предлагает американцам «купить Россию». Мол, это будет много дешевле, чем годами тратится на новые вооружения и обучение армий своих вассалов.

Он предлагает просто зайти на Московскую биржу и приобрести акции всех основных компаний, имеющиеся в свободном доступе.

Необходимая для покупки сумма по подсчетам Иноземцева на 1 августа текущего года составляла примерно 559 миллиардов долларов.

Всего лишь стоимость одной компании Майкрософт!

Если приплюсовать сюда частные активы и доходы. получаемые от государственных унитарных корпораций - затраты всего лишь удвоятся.

Но ведь иностранные инвесторы уже много чего в России скупили.

Так что сбрасываем с получившихся сложением 1,1- 1,2 триллионов долларов всё, что после запятой.

В общем, расходы на приобретение контроля над крупнейшей (и богатейшей!) страной мира окажутся не «запредельными».

А если владельцам компаний предложить, к примеру, 2 триллиона, что в 30 раз превышает их чистый ежегодный доход, они, скорее всего, и не подумают торговаться. Возьмут предложенные деньги и отправятся загорать, оставив «заокеанским лохам» наведение порядка на территории.

Вот только с чего бы «серьезный покупатель» станет предлагать «хорошую цену» личностям, право собственности которых на продаваемый «товар» более чем сомнительно?!

И если с генералами Саддама Хуссейна расплатились свежеотпечатанными фальшивыми долларами, то чего ради расходовать настоящие доллары на «русскую мафию»?!

«Мужчина – это когда есть деньги! А когда денег нет – это самец!» - говорят кавказцы на московских рынках.

А ещё деньги любят тишину.

Такие идеи, что только что озвучил Иноземцев, вообще-то не принято «выносить на всенародное обсуждение». Серьезные дяди могут рассердиться и быстренько соскрести пожилого болтуна из публичной политики. Подобно тому, как солдатик Кремлевского полка со скребком и совком по команде командира живенько убирает кучу, только что наваленную на брусчатку площади в Кремле караульным жеребцом.

Американцы с самого возникновения своего государства привыкли всё делать чужими руками и беречь каждый доллар. Те сравнительно молодые и сравнительно образованные господа, что сочиняли Конституцию США, были озабочены исключительно тем, чтобы не позволить президенту бесконтрольно потратить хотя бы доллар из общенационального «общака». И это по сей день дает неплохие результаты!

Так чего ради соотечественники позволят дедушке Дональду выложить триллионы там, где все можно получить даром?!

Независимость США, как известно, завоевали французы, всё оплатив из своего кармана (лишь ради радости «плюнуть в кашу англичанам»). И Майдан в Киеве был оплачен кредитом, взятым в Национальном банке Украины под залог предприятий финансовой группы Порошенко.

Бесподобнейший Борис Березовский чему учил?! «Зачем покупать Фирму, если куда дешевле купить её менеджера?!

Зав.кафедрой мировой экономики факультета государственного управления МГУ предлагает Россию «лучшему из инвесторов» на подносе. Подобно тому, как на заре «Перестройки» в Театре на Поварской выносили абсолютно голую красавицу-студентку Инъяза Машу Персик, мазали сладким кремом и предлагали желающим слизывать с любого нравящегося им места.

Писатель Михаил Анчаров когда-то задал вопрос: «Можно ли из «Гамлета» сделать комедию?» И сам же ответил: «Запросто! Представьте себе, что Принц произносит свой ключевой монолог «Быть иль не быть?», а в это время с него сползают штаны… Публика в восторге!»