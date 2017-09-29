Средняя зарплата... и не только?

Открыл ящик идёт передача новостей. Диктор говорит, что средняя зарплата в России за первые 6 месяцев 2017 года составила 38700 рублей. Возникает вопрос: кто и как считает? 22 миллиона человек живут на доход ниже прожиточного минимума. Они в расчёт не попадают? Выходит, что они вообще не наши люди. Человек живущий в достатке, получив такую информацию думает, что народ может жить вполне сносно. При этом он забывает о тех кто живёт в нищете. Вот и Топилин поднимает зарплату в девятнадцатом году до 11 тысяч рублей, не вдаваясь в подробности о том, как можно прожить на такие деньги. Многин не доживут. И действительно на такую зарплату прожить можно, но не жить... Значит чиновники вместе с Росстатом считают зарплату среднюю без учёта самих чиновников Кремля, правительства, силовых структур и чиновников регионов. А почему они живут отдельно и даже в расчёт зарплаты не попадают? Читатель, вам не кажется странным? Ни Кремль, ни правительство народ не слышат. Народу запрещено говорить. Как высокие структуры могут услышать народ? Когда они выходят на улицу с мирными намерениями и выставляют требования. Но в России такие действия запрещены. Можно загудеть и на нары, что и происходит иногда. Так где связь с народом?

А воровство в стране продолжается и чем дальше тем больше. Начальник техотдела техобслуживания продовольственного управления Минобороны полковник А.Вакулин задержан за взятку в 368 миллионов рублей. С ума сойти можно. Это же целый мешок денег. Бывший заместитель Спецстроя А.Загорулько брал взятки автомобилями, при этом украл 453 миллиона рублей при строительстве военных объектов. Эта сумма равняется откату в 10 %. Раньше брали 2 процента. Один премьер даже получил кличку "Два процента".Чиновники при бандитски - воровском капитализме превратились в скотов. США и Запад толкают Россию на военные действия, которые разорят страну окончательно. А чиновникам всё до лампочки. Воруют миллионами и даже с оборонного ведомства. Разве это люди. И что будет после? Следствие будет тянуть резину, они ведь тоже люди. Сколько месяцев и лет идёт следствие по делу Хорошавина, Улюкаева. А где тот полковник, который возил в своей машине миллиарды рублей? А где 3 миллиарда рублей, хищение которых было предъявлено на первой стадии расследования по делу Сердюкова и Васильевой? Оказалось, что следствие завысило ущерб и согласилось на 200 с небольшим миллионов рублей, которые возместил папаша задержанной. Миллиардному ручейку денег власть не в состоянии поставить плотину. А плотина нищенской зарплаты десяткам миллионов российских граждан стоит десятки лет и прогнозируется на будущие годы.

Телевидение обрадовало народ о средней зарплате, которую рабочий и крестьянин видят только во сне и тут же передают рекламу на приобретение жилья. Метр квадратный стоит 570 тысяч рублей. Раньше я думал для кого такая реклама. Рабочий за 10 лет не заработает таких денег. Теперь понял, что эта реклама не для народа, а для таких как Вакулин, Загорулько, Васильева, Сечин, Греф, Шувалов, возможно и для Набиуллиной, ну и конечно для олигархов, которые уже дано приобрели всё что им нужно и не нужно.

Наверняка имеют такие квартиры родственники бывшего губернатора Хабаровского края Ишаева. Внук Ишаева Игорь к 23 годам сменил по одним данным 10 по другим 20 навороченных автомобилей. Последний, который он разбил в Москве стоил 7 миллионов рублей. Двигатель этого автомобиля форсирован до 700 лошадиных сил. И как этот отпрыск стал советником руководителя Роснефти. Где он успел набраться опыта? Что может посоветовать отпрыск 23 лет отроду Сечину? Ближайшие родственники Ишаева погрязли в преступлениях, даже В.Соловьёв напомнил слушателям об этой семейке. Нет смысла описывать всё есть в интернете. При этом папа назначен на новую должность. Вот такая солидарность у тех кто попал в номенклатуру. Какая зарплата средняя у этих людей? И можно ли на такую заплату иметь 10 - 20 навороченных автомобилей? Почему бы Следственному комитету не проверить источник дохода семьи Ишаева. Одним всё другим обглоданную кость с барского стола. Иногда президент напоминает, что закон для всех одинаков, что записано в Конституции РФ . На деле оказывается не для всех. Именно такое отношение Кремля ведёт страну в тупик.

И ведь вся эта нечисть лезет в Москву. Поэтому наша столица оказалась самым криминальным регионом России в придачу с Подмосковьем и чиновники купающиеся в роскоши десятилетиями забыли о жизни за пределами столицы. Силуанов не верит, что пенсионеры работают от бедности. Вот до чего дожили. Не верит. В стране действительно есть пенсионеры, которые не работают, а живут в королевских условиях. Советский генералитет, который предал Союз. Одним словом верхний слой советских чиновников, которые поддержали военный переворот. Живут и те, кто хапнул миллиарды и не дожидаясь, когда за ними придут ушёл на покой или просто покинул Россию, как, например, Бородин или бывший губернатор Пермского края уехал туда где нет русских. С Подмосковья чиновник покинул страну с миллиардами на собственном самолёте. И ведь власть проснулась, когда он благополучно приземлился говорят во Франции.

Кто же придумал для России понятие "средняя зарплата"? Это для дураков, коими власть считает народ. Понятие "средняя зарплата" ни о чём не говорит. Почтальон получает до 7 тысяч рублей, а его непосредственный начальник в Москве только премию выписывает более 90 миллионов рублей при зарплате около миллиона. Рабочий на селе получает даже в сезон не более 12 тысяч рублей. О какой средней зарплате можно говорить?

Один умный человек написал в газете, что в России 5 миллионов 600 тысяч чиновников, на содержание которых расходуется 7 триллионов рублей. Это почти половина бюджета страны. Тот кто дружит с математикой посчитайте среднюю зарплату.

Отвлекусь от зарплаты и выскажу свою точку зрения по очень важному вопросу. Телевидение показало девочку, которая родилась без рук. Депутат Госдумы Лебедев высказал своё мнение, что врачи должны были предложить маме сделать аборт. Современная медицинская техника позволяет на ранней стадии выявлять уродство плода. Кто они мне не известно, но пошёл какоё - то шум о том, что якобы народ критикует депутата за такое высказывание. И Лебедев сдался. Не думал, что депутаты фракции ЛДПР могут менять своё мнение под напором придурков. Те кто возмутился высказыванием Лебедева представляют жизнь этой девочки когда она станет взрослой? Она будет лишена жизни, на её век выпало существование, которое будет зависеть от другого человека приставленного к ней все 24 часа. Она даже самостоятельно не может сходит в туалет. К чему я поднял этот случай? В одной газете профессор писал, что в Росси в год делается до 8 миллионов абортов, на которые власть выделяет деньги. Виновны и врачи, которые наблюдали беременную. Они должны были принять меры для проведения аборта. Не плодить в стране инвалидов. Я бы согласился с теми кто навалился на Лебедева если бы в стране власть не приветствовала аборты. Сегодня Скворцова у В.Соловьёва будет говорить, что в стране рождаемость превышает смертность. Но это не так. Всё наоборот. Только от спида за прошлый год в стране умерло 30 тысяч человек. Нормальные женщины посещают консультации и врачи предлагают аборт. Им выгодно такое мероприятие. Почему же никто не возмущается. 20.09.2017 года на телепередаче депутат думы по имени Николай Васильевич (фамилию не запомнил), обсуждая проблему алкоголизма сказал: "В России идёт сверхсмертность". Пьянство законами ликвидировать не удастся, только решив социальные проблемы. А это уже касается средней зарплаты и минимальной в 11 тысяч рублей. Власть должна обеспечить каждого человека работой. А Греф на форуме заявил, что в прошлом году закрыто 115 тысяч предприятий. Куда девались рабочие с этих предприятий? Их жизнь закончилась или как? Кто озаботился проблемой занятости? Да, разговоров много, но дел никаких. И куда власть ведёт страну и народ? Восемнадцать лет нынешняя власть у руля и каков результат? За год нищих стаёт на 2 миллиона больше и страна вымирает. Народ не может покупать качественные продукты, стыдно смотреть на пенсионеров. Зашёл в аптеку, передо мной стоит старушка, что она заказала я не знаю. Провизор называет сумму на что старушка говорит, что раньше оно было дешевле и старческими руками раскрывает столетней кошелёк и считает монеты. В кошельке всего одна сторублёвая купюра, которую она подаёт аптекарю. Невозможно смотреть на то, что происходит в стране. Телевизионные передачи заполнены внешними проблемами, к которым нищий народ не имеет никакого отношения. Почему бы с таким прилежанием Норкину, Соловьёву, Шейнину, Попову не посвятить несколько передач жизни народа и чиновников.

После каникул приступил к работе Совет Федерации. Начали свою деятельность с того, что в их столовой некачественные продукты и котлеты слишком дорогие. Если в Совете Федерации некачественные продукты, то что говорить о продуктах, которые покупает народ на зарплату в 10 - 15 тысяч рублей. Журналист говорит, что в 2015 году зарплата сенаторов равнялась 420 тысяч рублей. Но какова зарплата в 2017 году почему - то умолчал. Неужели ещё стала выше? Люди услышали, что сенаторы "бедствуют", а кто услышит народ. Никто потому что он превращён в рабов. А власть начала предвыборную компанию. Меняет губернаторов к чему бы это? И кто выдвигал эти кандидатуры? По Конституции РФ единственным источником власти является многонациональный народ. А на самом деле какое отношение к власти имеет этот самый народ? Всё руководство страны назначается или предлагается только Кремлём. Народ плюнул на такие действия Кремля и не ходит на выборы, что и требовалось доказать. И прибыль от народного достояния распределяет тоже Кремль. Вот так мы и живём.