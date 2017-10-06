Как идиотизм погубил Испанию

Когда я был маленький, то у нас в пионерлагере Госстроя "Искра" было два бестселлера - "Мистеры миллиарды" Зорина и "Тим Таллер, или Проданный смех" Крюса (с рисунками купюр разных стран на форзаце и нахзаце). Поэтому мы играли в самодельную "монополию" и из фантиков делали кипы купюр... (от хрущевской реформы нас отделяло лишь десятилетие и память об эстетике тех "больших" послевоенных денег ещё была жива).

Теперь представьте себе, что вожатые (молодые специалисты из Госстроя, ГлавАПУ и Мосстроя) вызвали милицию и инспекторов по делам несовершеннолетних - с тем, чтобы нас бы привлекли за фальшивомонетничество? Я полагаю, что вызванная милиция этих вожатых бы сама и передала в руки "советской карательной психиатрии"...

Когда Мадрид (и всё остальное начальство цивилизованного и полуцивилизованного мира) объявляет каталонский референдум незаконным - оно объявляет незаконным в качестве как источника легитимного волеизъявления народа.

Словом, не признаёт обёртку от шоколада "Бабаевский" за контрольный пакет акции "Дженерал электрик", переходящего от 11-летнего "Рокфеллера" к 10-летнему "Моргану".

Но как в свободном правовом государстве можно было объявить незаконным следующие действия: мирные обыватели, в свой выходной, постояв в очереди, заходят в актовый зал школы, называют имя, берут листок бумаги, чиркают на нём карандашиком и аккуратно кладут в дырочку пластмассовой коробочки...? Такой вот ритуализм, характерный при обсессивно-компульсивных расстройствах...

Испания - понять и простить

И счесть этот ритуал настолько незаконным, чтобы бросить ОМОН прорубаться через эти очереди и конфисковывать коробки с листками бумаг с карандашной галочкой? Вот именно это административно-карательное безумие и вдохновило каталонцев на расставание с кретинским государством?

Я понимаю, что сейчас мы привыкли ко всему ("подлец человек, ко всему привыкает" - Ф.М. Достоевский), но 47 лет назад известие о том, что анискины, маниакально размахивая макаровыми, ворвались ночью в детские спальни, подбадривая затрещинами, поставили в раскоряку полуодетых пионеров, выгребли у них из тумбочек фантики, а потом старательно составляли бы акт о том, сколько оберток от ирисок, сколько от "белочек", сколько от "мишек" они обнаружили, привело бы к очень суровым оргвыводам...

А ведь если и не Рахой (тот - безнадёжен), то уже Дон Фелипе, помятуя о многократно свергаемых представителях рода Бурбонов, мог бы спокойно сказать: зря вы столько бумаги перевели, это же срубленные леса, но давайте во имя святой великомученицы Экологии, передадим ваши бумажки на макулатуру, во имя великой Зелёной идеи! Глядишь, как-то всё бы и рассосалось само... как сейчас мучительно мечтают сторонники порядка и имперского единства... (мешал тебе король сёмками торговать?!)