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Московский листок

Всё, что нужно душегубам для "души"

Опубликовано 08.10.2017 автором в разделе комментариев 0

церковь реставрация дума
Всё, что нужно душегубам для "души"

Из свежих новостей: "Ольга Савастьянова, возглавляющая думский комитет по контролю и регламенту, заявила, что Госдума рассмотрит вопрос об обязательном чтении молитв в начале и конце заседаний рабочих групп, сообщает РИА Новости."

А это ещё июльская новость: "В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается читать молитву «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний".

Комментарий депутата Госдумы от КПРФ Веры Ганзи к первому сообщению: "Если уж мы стремительно катимся к мракобесию, то у меня встречное предложение: ставить на горох или сечь розгами тех депутатов, которые вносят подобного рода инициативы".

Вот ещё одна новость в развитие темы: "Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин внёс в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому предлагает считать оскорблением религиозных чувств верующих только действия, совершённые во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний". Приятно такое читать, конечно, но... Неужели во фракции КПРФ действительно есть левые депутаты? :)

И до сих пор продолжают находиться чудаки, которые твердят, что в России и в/на Украине идут какие-то разные процессы, а не один и тот же, хотя и в разных стадиях заболевания.

А ещё мне вспомнилось известное и замечательное предсказание Л. Д. Троцкого: "Реставрация капитализма в России создала бы химически-чистую культуру русского компрадорства, с "политически-правовыми" предпосылками деникински-чанкайшистского образца. Всё это было бы, конечно, и с богом и со славянской вязью, т.-е. со всем тем, что нужно душегубам для "души"."

Мысль (полностью подтвердившаяся) о том, что восстановленный буржуазный строй в России может быть только колониальным, компрадорским — отдельная тема, конечно. Но чем интересна вторая часть прогноза? Дело в том, что вообще историческое будущее людям видится обычно неясно, смутно, как бы сквозь туман, что и неудивительно, разумеется. И в 30-е годы многие коммунисты, опасаясь восстановления буржуазного строя в СССР, допускали, видимо, что он может быть при этом под красным флагом и как бы в "советском" обрамлении. Вот именно эту иллюзию ясно и недвусмысленно разбивал своими словами Л.Д. Нет! И объяснял, что если уж буржуазия вернётся к власти, то она непременно вернёт и привычное обрамление этой власти, то есть и "бога, и славянскую вязь". Что казалось тогда прямо невероятным, настолько были дискредитированы эти "ценности". Однако именно так оно и вышло, как мы наблюдаем ныне воочию. Причём и в России, и в других республиках бывшего СССР. Бог "вернулся" везде, "славянская вязь", естественно, — в славянских республиках бывшего Союза. Ну, с той поправочкой, что тех, кто воспринял эту "славянскую вязь" чересчур серьёзно, не как чисто декоративную вышивку на Его Священном Величестве Денежном Мешке, а как что-то содержательное и осмысленное — тех быстро отстреляли или удалили из политики иными средствами.



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