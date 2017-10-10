Откуда русские взялись

О логичности гипотез

Раз за разом попадаются материалы на тему происхождения славян и русских, в конце концов, и я решил повторить свою уже опубликованную ранее гипотезу этих событий, дав её в виде видеолекции, длительностью около 22 минут:

А для надёжности восприятия лекции, даю и её текст. Итак.

Речь в этой гипотезе пойдёт о том периоде истории славян и русских, о котором сохранилось очень мало достоверных сведений, посему сегодня имеется очень много различных гипотез о том, откуда мы, русские, взялись. В основе моей гипотезы версия тех событий профессионального историка из Казани Евгения Николаевича Кутузова, но, правда, я эту версию дополнил и несколько переработал.

Почему мне нравится та гипотеза, которою я изложу? Потому, что она наиболее подтверждается не только фактами, но и логикой. Логика - это правильное мышление, это такой способ мышления, при котором вы, при правильных исходных данных для мышления, получите правильный результат мышления. Так вот, в данном случае, эта моя гипотеза даёт правильный результат мышления при осмыслении наибольшего количества известных фактов. В любом случае, на сегодня я эту гипотезу считаю таковой - наиболее логичной.

Но я решил построить эту лекцию определённым образом: сначала я дам всю гипотезу в сжатом виде, а потом дам примечания к положениям этой гипотезы с объяснением, почему эти положения нужно считать наиболее вероятными.

Венеды и их слово

Итак, после многотысячелетних движений наших арийских предков по территории Европы, из народов лужицкой культуры выделился народ, который нам особенно интересен, – венеды.

Племена венедов жили на территории нынешней Австрии и севера Италии, практически все историки соглашаются, что нынешняя Венеция обязана им своим названием, а некоторые показывают пальцем и на нынешнюю столицу Австрии – Вену. Отличались венеды разбойным нравом, но в ту эпоху все народы были такими, и, в конце концов, Рим завоевал территории, на которых жили венеды, сделав их своей провинцией с названием Норик.

Но не все венеды согласились с римским владычеством, и часть их ушла в Альпы, перевалила Альпы в сторону нынешней Чехии и здесь образовалась аналогия казацкой вольницы, которая собирала со всей Европы недовольных властью Рима. Сюда стекались и бунтовщики с самого Норика, и иллирийцы, и дезертиры римской армии, и рабы, и кельты, и германцы. Вот это и была прародина славян, и наши далёкие предки полтысячи лет отчаянно её защищали, так и не дав Риму властвовать над собой. Мало этого, наши предки медленно продвигались на север, на территорию нынешней Чехии, ассимилируя по пути встречающиеся народы. Скажем, они ассимилировали кельтское племя боев, а кельты были лучшими кузнецами Европы, ассимилировали и германское племя неметов, отчего германцы или, как они сами себя называют, дойчи, у славян получили название немцы.

Характерно то, что эта вольница не создавала государство, то есть у неё не было царей или князей, даже чего-то типа союзов племён они не знали. Поэтому современники сначала называли эту вольницу «споры» - «рассеянные».

Но и в те времена все народы издревле знали, что близкородственное скрещивание ведёт к вымиранию. Поэтому, естественно, внутри этой стеснённой горами вольницы все племена выдавали своих дочерей за мужчин соседних племён, и брали в жёны их дочерей, смешиваясь кровью и образуя единый народ.

Этому изначально разноязычному народу требовалось и общаться друг с другом, и все эти племена выбрали для общения язык венедов. Надо думать, что произошло это потому, что в этой семье народов венеды были первыми ушедшими из-под власти Рима, а может потому, что венеды были наиболее культурным народом, в любом случае венеды уже имели свою письменность. Впоследствии, этой письменностью праславяне и славяне пользовались много веков, называлась она глаголицей.

Вот тут обязан был возникнуть вопрос - как народам этой вольницы надо было называть себя, когда их об этом спрашивали представители других народов? Но ведь спрашивали их для того, чтобы знать, на каком языке общаться, посему наши предки отвечали по существу - отвечали - словами какого языка они разговаривают. То есть на вопрос: «Кто вы?» - отвечали на каком языке с ними общаться: «Слова венедов». От этого произошло и название этого смешанного народа - «словене», потом «славяне». Сегодня бывших граждан СССР за границей называют «русскоязычные», а наших предков, как видите, по той же причине назвали славянами - венедоязычными.

Первый шанс, использованный славянами

Итак, в праславянский период - с первого по пятый века уже нашей эры - праславяне жили в своих горах, скудные условия жизни не обеспечивали сохранения потомства, и рост населения был медленным. Однако их упорство и терпение вознаградилось историей. На востоке от прародины славян была Венгрия (тогда римская провинция Паннония), это был центр империи гуннов, но после смерти вождя гуннов Атиллы в 455 г. его империя рухнула, гунны отошли в северное Причерноморье, и Паннония сильно запустела. А чуть позже, в 476 году рухнула и Западная Римская империя. И наши предки не упустили свой шанс - они ринулись на плодородные опустевшие земли Венгрии. А здесь возросшая производительность труда на тучных, плодородных землях резко повысила жизненный уровень, а это вызвало резкий рост народонаселения славян. К концу пятого века славян уже заметили как народ, а не как «споры», хотя у них по-прежнему не было никаких государственных образований.

Вот пятый век нашей эры можно считать датой рождения славян, а образовались наши предки сразу от всего вольнолюбивого европейского сброда.

Это понравилось судьбе.

Второй шанс, использованный славянами

В 531 году из Египта на мир обрушилось страшнейшее бедствие – чума. Длилось эта европейская трагедия почти 50 лет и закончилось только в 580 году. На многих территориях чума выкосила большую часть населения. А вот славян эпидемия задела слабо, прирост населения у них продолжал быть высоким и, в результате, в шестом-седьмом веках славянам стало тесно в Венгрии и они ринулись во все стороны, и заселили огромные, опустошенные чумой территории.

На западе - прародине славян - остались те, кто потом стал чехами. На юг ушли те, кто стал хорватами и сербами.

В Восточную Европу славяне проникали двумя потоками. Один поток двигался через территорию нынешней Польши и Белоруссии, ассимилируя балтийские племена и создавая народы, который впоследствии стали известны как белорусы и поляки. Часть шла ещё дальше, за огромное в те годы озеро Ильмень, ассимилируя финские племена и создавая народ, который позже будет называться новгородцами.

Но наиболее интересный нам поток шёл из Паннонии через Карпаты в общем направлении на Днепр. Потоки этих переселенцев сомкнулись с северными на Верхнем Днепре, и получился один сплошной фронт славянских племён чуть ли не от Балтики до нижнего течения Днепра.

Так вот, славянские племена, выйдя к среднему течению Днепра, одновременно вышли к границам степи, и первыми столкнулись и с остатками очень агрессивных народов, и с нарождающимися агрессивными народами, такими, как аланы, угры или хазары. И именно полянам первыми пришла в голову мысль, что для своей защиты нужно кончать с родовой раздробленностью и организовывать государство. Государство, оснащенное воинской силой. А такой силой в те времена являлась дружина князя. Следовательно, потребовался князь.

И вот в среднем течении Днепра - в районе древнего города, известного нам, как Киев, славянское племя, называвшее себя «полянами», ассимилировало два выживших от чумы народа. Это были представители древнего народа скифов, которые в том районе и в то время назывались «росами» или «росамонами», а славяне называли их «русью». Ассимилировали славяне и два германских племени готов – грейтунгов (степных готы) и тервингов (лесных готов), уцелевших в этих местах после того, как гунны уничтожили в этих местах королевство готов и изгнали основную массу готов на запад.

Варяги

Сейчас трудно сказать, занимались ли росамоны каким-то мирным промыслом, но можно точно сказать, что они были варягами. Варяги это не национальность, это промысел. Объясняет значение этого промысла корни этого слова в германском языке: war - «товар», и jagd - «охотник». То есть, «варяг» - это охотник за товаром - «варягд», - это разбойник, если говорить в сегодняшних понятиях. Но в те годы это была вполне себе почётная профессия, как, к примеру, сегодня депутат Госдумы. Правда, требующая неизмеримо больше ума и храбрости.

По Днепру шёл главный торговый путь древнего мира - «из варяг в греки» - из северной и западной Европы в южную и восточную её часть, а также в Азию с Африкой. Движение товара было большим, и банды варягов либо покушались на движущийся товар, либо охраняли купцов. Этот промысел был настолько развит, что Балтийское море, по которому проходило движение всех товаров, называлось в те времена Варяжским. Ну и при отсутствии большой занятности по грабежу товаров, варяги либо грабили мирное население по берегам рек и морей, либо обкладывали это население данью, либо нанимались служить местным царям и королям в качестве военной силы. Ну, а военная сила той эпохи тоже занималась тем же, что и варяги, - или грабила, или собирала дань, или защищала нанимателя от грабежа другими варягами или дружинами и армиями других князей и королей.

«Крыша» славян на Днепре

Такими же варягами, как и варяги-русь, были и помянутые готы, но, скорее всего, варяги-готы были слабее, нежели варяги-русь, кроме того, готы уже были христианами. Но в итоге местные варяги - и варяги-русь, и варяги-готы:

- приняли язык славян;

- начали собирать с полян дань;

- организовали для полян ту военную силу, которая начала защищать полян от грабежа другими варягами и алчными соседями,

то есть стали для полян тем, кого в наше время называют «крышей».

А на главные роли у обновлённых таким образом славян выдвинулись варяги-русь, тем более, что эти варяги приняли и веру славян (а готы, приняв славянский язык, остались христианами).

Варяги-русь дали славянам, проживавшим по среднему течению Днепра, первого князя, а варяги-русь, варяги-готы и варяги из собственно славян-полян, стали дружиной этого князя. В связи с таким положением варяги-русь стали лицом полян, а соседи начали звать всех этих славян русью.

До переселения славян на берега Днепра, местные варяги были слабы, и грабили только окрестности и суда, плывущие по Днепру. Но из переселившихся славян наиболее боевитые мужчины тоже подались в варяги, и общие силы варягов-руси, варяг-готов и теперь уже и варяг-полян возросли настолько, что эти варяги совершил совместный поход для грабежа Византии. Это нападение в начале IX века вошло в хроники Византии, и русь официально появилась в истории мира, как Русь.

Таким образом, в первой четверти IX века в среднем течении Днепра в районе Киева образовалось первое славянское княжество, которое получило название Русь.

Проблемы северных славян

Ко второй половине IX века осложнилось и стало невыносимым положение славян, заселявших северные земли за озером Ильмень. Числено их уже было уже много, но они были разделены на роды и поэтому по отдельности нещадно подвергались ограблению варягами с берегов Балтийского моря. Этим славянам нужен был единоначальник, которому подчинились бы все рода, но среди своих соплеменников эти славяне такого вождя найти не могли, поскольку любой выбранный вождь начинал служить не всем одинаково, а только своему роду. Нужен был кто-то, кто не имел бы родственных связей с местными родами, кроме того, будущий вождь славян обязан был иметь собственную достаточную военную силу, чтобы все местные вожди родов ему подчинились. А на юге был пример - там полян уже защищал киевский князь со своими варягами.

И в 862 году славяне из-за озера Ильмень посылают к киевскому князю гонца с просьбой дать им своего сына с дружиной - с варягами, - чтобы сын киевского князя их возглавил. И киевский князь откликается на просьбы - он посылает на север своего сына Рюрика с варягами-русь.

И Рюрик на севере начинает длительные труды по объединению северных славян воедино и по защите их от набегов варягов всех мастей.

Убийство киевского князя

Оставшийся в Киеве князь с ослабленной дружиной прекращает активные действия и заключает мир с хазарами, соглашаясь платить им дань. Но это положение не устраивает его дружину - варягов. Надо же учитывать, что это были не охранники из супермаркета, это были по духу своему бандиты, разбойники, им нужна была добыча. И через два года после ухода Рюрика на север, в 864 году варяги-готы поднимают мятеж против князя, убивают его и его оставшихся наследников, и ставят князем в Киеве потомка готов по имени Аскольд и по прозвищу Дир (Зверь). Народ эта смена князя пока никак не задевает, поэтому на убийство старого князя народ не реагирует, поскольку для той эпохи убийство властителя и занятие его места убийцей у всех народов и племён было скорее правилом, чем исключением.

Рюрик, за тысячу километров по прямой от Киева, ничего сделать не может. Более того, когда новгородцев грабили варяги с Балтики, то новгородцы все, что угодно, готовы были отдать за свою защиту, но когда приехал князь, и стало безопасно, то многим стало жалко платить князю дань. Поэтому Рюрик еще долгие годы утверждался в своей роли князя на землях за озером Ильмень. Строил крепости и города и копил силы.

И ещё через два года, в 866 году в Киеве Аскольд осуществляет обещанное своей дружине - он идёт в набег на Византию, что нанесло огромный ущерб именно полянам, поскольку от добычи аскольдовой дружины народ ничего не получил, да и дружина сама ничего не получила, поскольку дружину Аскольда византийцы разгромили. Но этот антигосударственный поступок разорвал мирный и торговый договора только образовавшейся Руси с Византией. Рюрик на севере оказался даже в более выгодном положении, поскольку мог пускать товары «из варяг в греки» и по Волге, а вот поляне уже не могли продавать свои товары купцам, перевозящим их по Днепру в Византию – на тогдашний огромный рынок. Ухудшение материальных условий (а ведь и прозвище «Зверь» Аскольд носил неспроста), привело к тому, что и народ, и дружина стали слать гонцов в Новгород и намекать Рюрику, что примут его возвращение в Киеве без возражений. Но у Рюрика сначала не было сил, а когда они появились, то Рюрик, получив в 879 году рану в бою, умер.

Расправа с мятежником

За год до смерти у Рюрика родился его наследник - будущий русский князь Игорь, мало этого, у Рюрика оказался верный друг, по имени Олег, которого Рюрик назначил опекуном своему сыну. И через три года после смерти Рюрика, в 882 году, Олег с малолетним Игорем и дружиной (уже не только из варягов-русь, но и чуди, словен, мери, веси и кривичей) плывет в Киев. Здесь прикидывается богатым купцом, заманивает в ладью Дира Аскольда и убивает его, предварив казнь словами: «Аз есмь Олег князь, а се есть Рюриков Игорь, княжичь». После этого Олег сажает Игоря на княжеский престол в Киеве при полном согласии с этим полян, языческих жрецов и готов - дружины убитого Аскольда. Поскольку в те времена подобная месть была делом понятным и одобряемым. А сам Олег правит Русью до своей смерти в 912 году, заслужив признательность народа, давшего Олегу имя «Вещий Олег». За объединение многих остальных славянских племён вокруг Киева, что резко увеличило мощность русского государства, и за удачный поход Олега в Византию, в результате которого византийцы заключили мир с русскими и очень выгодный торговый договор.

Итог

Поскольку далее, после Олега, история России, тоже не лишенная выдумок и различной лжи, всё же более обоснована различными фактами, то я на этом заканчиваю свою лекцию. Я понимаю, что сказанное мною сильно отличается от принятых на сегодня версий, особенно от принятой официальной историей норманской версии появления Руси, поэтому я буду объяснять положения своей версии в приложении к этой лекции.

А свою версию подытожу тем, что и славяне, и мы, русские, во-первых, очень молодая нация. Во-вторых, если говорить о крови, то в нас, русских, крови народа, давшего нам язык, - венедов, - уже намного меньше, чем крови, к примеру, кельтов, роднящей нас с теми же французами или ирландцами, чем крови германцев, роднящей нас с немцами или англичанами, чем, наконец, крови скифов, роднящей нас с осетинами, нашими согражданами и прямыми потомками аланов и скифов.

Образовавшись на берегах Днепра, уже русские, а не просто славяне, множась численно, двинулись на восток, продолжая и продолжая смешиваться с остальными народами.

Вот это смешение крови и давало славянам и русским ту жизненную силу, которая позволяла им выжить назло различным напастям и эпидемиям, губившим те народы, которые берегли свою национальную идентичность. А отсутствие расизма у русских, позволило влить в состав России огромные пространства с самыми различными племенами, причём, представители вливавшихся народов были, порою, гораздо более русскими, нежели многие русские.

Закончу интересным историческим совпадением: создал государство русское народ, родственный современным осетинам, а самым выдающимся главой России был Сталин, по ряду сведений, обрусевший осетин.

(Объяснения гипотезе даются в двух последующих роликах: «РОССИЯ БЕЗ ХРИСТИАНСКОЙ ЛЖИ» и «СКИФСКИЙ СЛЕД РОССИИ»).