Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Незнайка в Российской Федерации

Опубликовано 11.10.2017 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

экстремизм незнайка
Незнайка в Российской Федерации

Наверное, только ленивый не написал про комичную историю, связанную с вызовом краснодарского блогера в полицию на беседу по поводу "экстремистского" поста, оказавшегося цитатой из сказки Николая Носова "Незнайка на Луне".

Приведу отрывок из 31 главы указанной книги, который поступивший в полицию донос уличил в разжигании ненависти к социальной группе "полицейские":

"— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.

— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!"

Сотрудник правоохранительных органов сказал блогеру, что собирается отправить данный текст на лингвистическую экспертизу. Ну что сказать? Дети не читают и в наши дни, не читали и в 90-е. Кто-то из них, повзрослев, становится депутатом, а кто-то идёт служить в полицию.

В интернете одни иронизируют насчёт узкого кругозора блюстителя порядка, другие возмущаются очередным вопиющим фактом репрессивной политики государства, третьи подозревают блогера в том, что он всё выдумал ради пиара - количество его подписчиков в эти дни увеличилось в 4 раза. Некоторые составляют перечень детских книжек, которые следует запретить за подобный экстремизм: "Три толстяка", "Волшебный голос Джельсомино", "Конёк-горбунок" (его за то, что царя сварили в котле), "О попе и его работнике Балде"...

Делятся своим опытом: "У дочки в школе ставили спектакль «Чиполлино» по Джанни Родари, дети очень старательно и выразительно играли, и вот сцена, когда Чиполлино пробирается в тюрьму к своему отцу, арестованному за «покушение» на принца Лимона. И наивный Чиполлино спрашивает у отца:

— Папа, почему тебя держат в тюрьме с разбойниками?

— Что ты, сынок! В тюрьме сидят сплошь порядочные люди.

— Папа, а почему их держат в тюрьме? — дрожащим детским голосом спрашивает Чиполлино.

— Принц Лимон терпеть не может порядочных людей, — чистым детским голосом отвечает ему старик отец".

Но самое удивительное, что обнаружилась довольно многочисленная группа людей, которая пытается доказать правоту полицейского. Комментаторы, склонные к публичным излияниям любви и страсти в отношении нынешних правителей, устроили блогеру, Носову и Незнайке настоящий разнос:

"Написано в духе советской пропаганды, весьма однобоко и безапелляционно. Для чего был выложен этот теперь звучащий провокационно отрывок?.. Если это и не экстремизм, то агрессивно явно. Действительно создает негативный образ полицейского. Ненавидеть богачей - примитивно. Меня подобная литература не задевает, потому что, повторюсь, примитивно. Своим детям не читала. Меня задевает, когда подобные примитивные взгляды выдаются за истину. Эти взгляды опасны, ибо вносят раскол в общество... Это просто зависть говорит".

Ладно, поверим, что они любят свою страну. Одно непонятно. Как думающий человек может совершенно серьёзно оправдывать преследование кого бы то ни было за цитирование детской сказки? И ведь это не единичный случай, а массовое явление. Когда в таких людях произошёл душевный надлом, который привёл к отупению - не столько разума, сколько чувств, морали, совести?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая форма правления в России на ваш взгляд является наилучшей?:
Результаты
Интернет-ТВ
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
В Ростове опять горит - на этот раз рынок
08.10.2017
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры?
11.10.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сентябрьские беспорядки в "Абу Даби Плаза" были спровоцированы хозяевами, чтобы скрыть факт террористического акта (0)
Украина просто сошла с ума (4)
СК возобновил следствие по делу Даниила Константинова (0)
Каталония подписала декларацию о независимости, но пока понарошку (1)
Неуемная Поклонская требует наказать Мединского за прокатное удостоверение "Матильды" (7)
Галина Дмитриева. Не договоритесь с кем надо - дело может дойти до изъятия детей (2)
Иностранные ритейлеры охладели к России (1)
Отток капитала из России вырос вдвое за год (4)
Кремль запустит 100 телеграм-каналов в регионах перед выборами президента (2)
Сыгравший Николая II в "Матильде" актер испугался приехать в РФ на премьеру фильма (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Гoрек ли хлеб молодогo опернoгo дирижера в Москве?
Дарья Митина Дарья Митина: Бoльшoй пук
Максим Калашников Максим Калашников: Чего ждать от грядущей в РФ диктатуры? Дебаты А.Кобякова, Л.Пайдиева и М.Калашникова
Максим Калашников Максим Калашников: Бандеровский фильм Шойгу проваливается
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: План Мадрида
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss