Незнайка в Российской Федерации

Наверное, только ленивый не написал про комичную историю, связанную с вызовом краснодарского блогера в полицию на беседу по поводу "экстремистского" поста, оказавшегося цитатой из сказки Николая Носова "Незнайка на Луне".

Приведу отрывок из 31 главы указанной книги, который поступивший в полицию донос уличил в разжигании ненависти к социальной группе "полицейские":

"— А кто такие эти полицейские? — спросила Селедочка.

— Бандиты! — с раздражением сказал Колосок. — Честное слово, бандиты!

По-настоящему, обязанность полицейских — защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

— Тут у вас как-то чудно! — сказал Винтик. — Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей?

— Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!"

Сотрудник правоохранительных органов сказал блогеру, что собирается отправить данный текст на лингвистическую экспертизу. Ну что сказать? Дети не читают и в наши дни, не читали и в 90-е. Кто-то из них, повзрослев, становится депутатом, а кто-то идёт служить в полицию.

В интернете одни иронизируют насчёт узкого кругозора блюстителя порядка, другие возмущаются очередным вопиющим фактом репрессивной политики государства, третьи подозревают блогера в том, что он всё выдумал ради пиара - количество его подписчиков в эти дни увеличилось в 4 раза. Некоторые составляют перечень детских книжек, которые следует запретить за подобный экстремизм: "Три толстяка", "Волшебный голос Джельсомино", "Конёк-горбунок" (его за то, что царя сварили в котле), "О попе и его работнике Балде"...

Делятся своим опытом: "У дочки в школе ставили спектакль «Чиполлино» по Джанни Родари, дети очень старательно и выразительно играли, и вот сцена, когда Чиполлино пробирается в тюрьму к своему отцу, арестованному за «покушение» на принца Лимона. И наивный Чиполлино спрашивает у отца:

— Папа, почему тебя держат в тюрьме с разбойниками?

— Что ты, сынок! В тюрьме сидят сплошь порядочные люди.

— Папа, а почему их держат в тюрьме? — дрожащим детским голосом спрашивает Чиполлино.

— Принц Лимон терпеть не может порядочных людей, — чистым детским голосом отвечает ему старик отец".

Но самое удивительное, что обнаружилась довольно многочисленная группа людей, которая пытается доказать правоту полицейского. Комментаторы, склонные к публичным излияниям любви и страсти в отношении нынешних правителей, устроили блогеру, Носову и Незнайке настоящий разнос:

"Написано в духе советской пропаганды, весьма однобоко и безапелляционно. Для чего был выложен этот теперь звучащий провокационно отрывок?.. Если это и не экстремизм, то агрессивно явно. Действительно создает негативный образ полицейского. Ненавидеть богачей - примитивно. Меня подобная литература не задевает, потому что, повторюсь, примитивно. Своим детям не читала. Меня задевает, когда подобные примитивные взгляды выдаются за истину. Эти взгляды опасны, ибо вносят раскол в общество... Это просто зависть говорит".

Ладно, поверим, что они любят свою страну. Одно непонятно. Как думающий человек может совершенно серьёзно оправдывать преследование кого бы то ни было за цитирование детской сказки? И ведь это не единичный случай, а массовое явление. Когда в таких людях произошёл душевный надлом, который привёл к отупению - не столько разума, сколько чувств, морали, совести?