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Московский листок

Россия без христианской лжи

Опубликовано 12.10.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

русь варяги

(приложение 1 к лекции Ю. Мухина)

Даю и доказательства предлагаемой гипотезы о происхождении русских тоже в виде видеолекции, первая часть которой длится 15 минут.

https://www.youtube.com/watch?v=sUHkQLdHB3c&feature=youtu.be

Источник сведений

История России имеет, по сути, единственный письменный источник сведений о начальных временах возникновения России - это «Повесть временных лет». Именно из этой повести мы узнаём о Рюрике или об Аскольде, и о связанных с ними событиях. Ни в каких иных исторических источниках Европы нет об этих лицах или о связанных с ними событиях ни малейших упоминаний.

Написали эту «Повесть…» киевские монахи под руководством монаха Нестора. Но я обращаю внимание на то, что нынешние профессиональные историки верят любому письменному источнику, и в этом существенный недостаток таких историков. Нельзя рассматривать текст, не предваряя это рассмотрение вопросом заинтересованности в этом тексте того, кто его написал. И в случае с «Повестью…» историками игнорируется, что этот документ писали христиане, а писали они о деяниях язычников, которых эти христиане, по сути, уничтожили. Да, можно верить этим монахам, когда они пишут, что славяне вышли из римских провинций Норик и Паннония. Но могли ли монахи написать всю историю язычников беспристрастно и честно?

Да, конечно, составлялась «Повесть временных лет» в 1070-1110 годах, то есть, спустя 210-250 лет после самих событий, и это требует вводить поправку просто на память тех, кто сообщал факты, излагаемые в «Повести…», но речь даже не об этом, поскольку даже без этого видна откровенная ложь в описанных в «Повести…» событиях возникновения Руси.

О хронологии

Смотрите, славянские жрецы (волхвы) вели записи истории славян, как минимум со времен, когда славяне покинули Венгрию, то есть, с 6-го века, поскольку глаголица в это время уже существовала и письменность у славян была. И то, что Нестор с монахами этими записями славянских волхвов пользовались - это, безусловно, поскольку они ведут историю славян, как я упомянул только что, начиная с римских провинций Норик и Паннонии, то есть, с первого века нашей эры. Но эти монахи начали историю собственно России даже не с прихода славян на Днепр, а только с 862 года, и не с Киева, а с окраин - с северных земель. Сведений у них не было? Как это не было? Ведь если посмотреть на «Повесть временных лет» с этой стороны, то монахи знали всю историю настолько хорошо, что могли указать даже точный год событий, произошедших за 250 лет до того, как они взялись за перо.

Значит, у летописцев были причины, начать историю России с 862 года и не раньше, и не с Киева.

И хотя монахи молчат о чисто славянских источниках и славянской хронологии, но они используют даты в сравнении с датами Византии, и иногда указывают и в правление каких византийских императоров произошло то или иное событие. И вот если взять даты правления императоров и сравнить их с хронологией, данной в «Повести…», то получается, что монахи скрыли 50 лет истории России в IX веке. При совмещении времени правления императора Михаила с хронологией событий, получается, что впервые русь приплыла грабить Византию в первой четверти IX века, а не во второй половине его. Зачем монахи так соврали? Простите, но если указать в летописи, что Византия уже знала о Руси за 50 лет до Рюрика, то возникает вопрос, а кто возглавлял в это время Русь? Как звали киевского князя? И, как мы видим, монахам очень не хочется об этом говорить, и они молчат, сдвигая историю на 50 лет вперёд.

В скандинавах не было смысла

История образования Руси в изложении Нестора, мягко скажем, невнятная. Согласно «Повести временных лет» будущие новгородцы (Новгорода тогда еще не было), отбив нападение варягов с Балтики, отказавшись платить варягам дань, посылают гонцов за князем Рюриком и варягами «за море». Поскольку сегодня мы знаем, что ближайшее от них море было Балтийское, то историками делается безусловный вывод, что новгородцы посылали гонцов к скандинавам или иным прибрежным балтийским народам.

Простите, а кто сказал, что под словом «море» наши предки имели в виду то море, что имеем в виду мы? Когда наши предки уже славянами вышли к реке Волхов, то то, что мы называем сегодня морем, они в последний раз видели пять тысяч лет назад, и было это море Каспийским. После этого они 5 тысяч лет передвигались исключительно сухим путем, вдали от любых морских побережий. С чего бы они придумывали специальное слово для того, чего никогда не видели?

Для наших предков морем было обширное мокрое пространство, которое не обойдешь. Да, это могло быть и море, но и крупное озеро, и обширное болотистое пространство. И в случае с приглашением Рюрика, речь шла об озере Ильмень, и сейчас достаточно большом (35 на 45 километров), а в те времена оно было еще больше. То есть, находящиеся на северо-западной границе славянские племена, подвергшиеся нападению бандюков из Скандинавии, из Балтики, посылали гонцов не на север, в Скандинавию (к тем же бандюкам), тем более, к бандюкам под названием «русь», о которых на Балтике никто никогда не слышал. Будущие новгородцы посылали гонцов на юг, в Киев, к князю мощного славянского племени полян, которое уже называло себя русскими, и набеги варягов которых уже и византийские летописцы отметили. Кстати, а о племени россомонов на Днепре уже сотни лет знали не только в Византии, но и на Востоке.

Логика просто кричит об этом.

Простите, защиту ищут у сильного, а не у слабого. У государства, а не у примитивных банд скандинавских разбойников имело смысл искать защиту новгородцам, даже если бы в Киеве и говорили на другом языке.

Монахи скрыли имя князя и его судьбу

Надо сказать, что монахи и не писали в «Повести…», что приглашённые варяги и Рюрик были немцами или шведами, они просто умолчали о Киеве и приднепровских варягах. В «Повести…» написано так (в переводе на современный язык): «И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готы, - вот так и эти.». Как видите, у летописцев и намёка нет, что варяги-русь живут на Балтике. Летописцы просто перечисляют, какие бывают варяги, в том числе и варяги с берегов Днепра, мало этого, в этом списке варягов стоят и готы, а они в это время на Балтике уже не жили, уж это точно.

Поскольку не только нам, но и монахам было безразлично, кем по крови были князья-язычники, теоретически им ничего не мешало указать, что гонцы посылались в Киев. Но Нестор с монахами именно об этом и умалчивают, и по понятной причине - сказав об этом, надо было и указать, как звали киевского князя и что с ним случилось. А сообщать об этом монахам ну очень не хочется!

Аскольд Зверь

И монахи выдумывают дикую по своей глупости историю, которая в «Повести…» выглядит так (тоже в переводе на современный язык): «И было у него (Рюрика) два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата Кий Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян».

Это сообщение Нестора как-то «на голову не налазит», поскольку Нестор «со товарищи» что-то сильно тут нагрешили против логики.

Рюрик всего год как пришел в новгородские земли, осаживаемые бандитами из Балтики, сам Новгород еще не был построен, даже крепостишки-ставки Рюрика, еще не было, со шведскими бандитами он еще не разобрался. И тут Рюрик отпускает часть дружины за тридевять земель завоевывать Константинополь, столицу Византийской империи?! Круто! Если бы Нестор написал, что Аскольд со своими людьми дезертировали в Киев, то и это было бы как-то логичнее.

Поселения на месте Киева существовали с третьего тысячелетия до нашей эры, скорее всего на этом месте и была столица готского королевства, а до того, как утвердилось название Киев, византийцам этот город был уже хорошо известен как город Самбатас. Днепр – это уже основной путь «из варяг в греки», и получается, что варяг Аскольд, отправляясь по Днепру на войну в Византию, не знал, что на этом пути стоит город самого большого славянского племени полян?!

Потом, если поляне действительно по 864 год платили дань Хазарскому каганату, мощному государству, к тому же, союзнику Византийской империи, то, что получается? Я понимаю, если бы варяги Аскольда ограбили какие-то хазарские сёла, но вот так просто отобрать у хазар данников целого племени? (Которые, кстати, хазарам дань платили булатными мечами). И поляне согласились сменить такого сюзерена, как хазарский каган, на каких-то проплывавших мимо прощелыг?? Потом, если в городе не было представителя Хазарского каганата для сбора дани (о чем летопись забыла упомянуть), то тогда свой князь собирал дань для хазар, как впоследствии это делали русские князья для татар. А с ним, что сделал Аскольд?

И потом, что значит, что Аскольд собрал многих варягов? Это же бандиты, рискующие жизнью. В связи с чем они будут становиться под начало неизвестно кого?

И что смешно – всего чуть выше, описывая основание Киева Кием, Нестор сообщает (выделено мною): «И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их — Лыбедь. …И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его Киев. …Кий княжил в роде своем, и когда ходил он к царю, то, говорят, что великих почестей удостоился от царя, к которому он приходил. …И после этих братьев стал род их держать княжение у полян». Нестор, так были князья у полян до Аскольда или нет?

И наконец, если Аскольд был скандинав, то скандинавы Балтики не были христианами. И главным богом у них был Один. А готы похоронили Аскольда по христианским обычаям и поставили над его могилой церковь, и называется это место в Киеве Аскольдова могила. Это, кстати, единственный артефакт, подтверждающий события «Повести временных лет», и безусловно доказывающий, повторю, что варяги, участвовавшие в истории России, не были скандинавами с Балтики.

Еретики-арианцы

Мы видим, что летописцы опять выкручиваются, как могут, чтобы не сообщить нам, что же, все-таки, стало с киевским князем. Почему?

Дело в том, что, как выяснено историками русской церкви еще в 19-м веке, и «Повесть временных лет», и остальные летописи на Руси до 15 века писались христианами-арианцами - сторонниками христианского учения, по-особому толкующими святую троицу. И западной, и восточной христианскими церквями это учение довольно быстро было объявлено ересью, тем не менее, оно прижилось у ряда германских народов, в том числе, у готов, живших по Днепру.

Итак, князем начального русского государства был язычник, а убили его христиане, мало этого, христиане арианской ереси. И эти же арианцы, потомки готов, и написали хронику «Повесть временных лет». Соответственно, летописец Нестор «со товарищи» - готы и арианцы - были заинтересованы скрыть от правящей династии русских князей то, что их предка убили христиане, причём, еретики, причём, такие еретики, которые водили язычников-славян грабить Византию - мать православия. А ведь русские князья времён написания «Повести временных лет» были прямыми потомками убитого киевского князя, и были не арианцы, а истинные православные, безусловно признающими святость Византии.

И если понять, что у Нестора с монахами была причина лгать, и если после этого задать себе вопрос, что тому могла быть за причина, то придёшь к выводу, что моя версия событий образования Руси наиболее подтверждается и фактами, и логикой. А именно: Рюрик, сын киевского князя с дружиной варягов-русь в 862 году уходит на север княжить у будущих новгородцев. В это время входящие в дружину киевского князя варяги-готы поднимают мятеж и убивают киевского князя, после чего гот Аскольд по прозвищу Зверь (Дир) стал княжить в Киеве. После смерти Рюрика, его друг Олег с малолетним сыном Рюрика Игорем плывет в Киев, здесь убивает Аскольда и сажает на киевский престол Игоря - внука убитого киевского князя, а сам княжит в Киеве как его опекун.

(окончание следует)



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Всего комментариев к статье: 1
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ЦЕ-ЦЕ написал 12.10.2017 01:19
"Повести .." . Она написана столь вычурным штрифтом,что не один переписчик в здравом уме пользоваться не станет.Вероятнее всего это фальсификат времен борьбы Ломоносова с немецкими историками и написана в одном зкземпляре.
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